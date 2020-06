Выпуск Wine 5.11

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.11. С момента выпуска версии 5.10 было закрыто 57 отчётов об ошибках и внесено 348 изменений. Наиболее важные изменения: Движок Mono обновлён до выпуска 5.1.0 с поддержкой библиотеки WpfGfx;

Продолжена работа по реализации отдельной разделяемой библиотеки Unix (.so) для NTDLL;

Добавлена начальная реализация драйвера ядра NetIO;

Добавлена поддержка API Print Ticket;

Удалена поддержка устаревшей 32-разрядной архитектуры PowerPC;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Avencast: Rise of the Mage, Supreme Commander, WRC FIA World Rally Championship, Light of Altair, Mega Man Legends, Warrior Kings, Airstrike (Eagles of WWII), KMPlayer 3, Megaman X8, Battleye 1.176, Age of empires II, Dust An Elysian Tail, GSpot v2.70, ArmA: Combat Operations, Dishonored, Grand Theft Auto III, Test Drive 6, Legend of Kay: Anniversary Edition, League of Legends, Logos Bible, Secret Files 3, Microsoft Teams 1.3, Final Fantasy XI, Altium Designer 20, Star Trek Armada.