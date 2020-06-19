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Выпуск Wine 5.11

19.06.2020 23:49

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 5.11. С момента выпуска версии 5.10 было закрыто 57 отчётов об ошибках и внесено 348 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Движок Mono обновлён до выпуска 5.1.0 с поддержкой библиотеки WpfGfx;
  • Продолжена работа по реализации отдельной разделяемой библиотеки Unix (.so) для NTDLL;
  • Добавлена начальная реализация драйвера ядра NetIO;
  • Добавлена поддержка API Print Ticket;
  • Удалена поддержка устаревшей 32-разрядной архитектуры PowerPC;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Avencast: Rise of the Mage, Supreme Commander, WRC FIA World Rally Championship, Light of Altair, Mega Man Legends, Warrior Kings, Airstrike (Eagles of WWII), KMPlayer 3, Megaman X8, Battleye 1.176, Age of empires II, Dust An Elysian Tail, GSpot v2.70, ArmA: Combat Operations, Dishonored, Grand Theft Auto III, Test Drive 6, Legend of Kay: Anniversary Edition, League of Legends, Logos Bible, Secret Files 3, Microsoft Teams 1.3, Final Fantasy XI, Altium Designer 20, Star Trek Armada.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 5.10
  3. OpenNews: Wine Launcher - новый инструмент для запуска игр через Wine
  4. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  5. OpenNews: Выпуск DXVK 1.7, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 5.0-8, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53194-wine
Ключевые слова: wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (2) RSS
  • 1, JL2001 (ok), 00:03, 20/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    //оффтоп

    кто-нить знает как в proton-ge воткнуть dxvk 1.5.1 (ибо начиная с 1.5.2 dxvk не видит экстеншен VK_KHR_get_physical_device_properties2 и, предположительно, из-за этого все проги молча падают - а на меньших версиях прекрасно видит) ?

    пробовал инсталить через дефолтный винтрикс или скриптом от сетапника dxvk - при запуске в стиме через такой протон бесконечно запускается и окошек игры нет, вроде winedbg в фоне ещё запущен
    и ни логов, ничего

    только если запустить сам стим с переменной логов dxvk - там уже и на версии 1.5.1 пишет что нет VK_KHR_get_physical_device_properties2

     
     
  • 2, Аноним (2), 00:05, 20/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не пробовал писать баг репорт разработчику DXVK? Вот сюда писать, если что: https://github.com/doitsujin/dxvk/issues
     
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