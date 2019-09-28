The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Новые версии Wine 4.17, Wine Staging 4.17, Proton 4.11-6 и D9VK 0.21

28.09.2019 09:39

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.17. С момента выпуска версии 4.16 было закрыто 14 отчётов об ошибках и внесено 274 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Движок Mono обновлён до версии 4.9.3;
  • В d3dx9 добавлена поддержка сжатых текстур в формате DXTn (перенесено из Wine Staging);
  • Предложена начальная версия runtime-библиотеки Windows Script (msscript);
  • В ntdll добавлена обработка вызовов APC до запуска процесса;
  • В wined3d добавлена поддержка GPU AMD VEGA12;
  • Реализована поддержка обработки уведомлений о смене устройств через API XRandR;
  • Добавлена поддержка генерации ключей RSA;
  • Для архитектуры ARM64 реализована поддержка бесшовных прокси (stubless proxies) для интерфейсов объектов;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений Vampire the Masquerade, AppCAD, Civilization 4, Shed installer, Royal Quest, iCloud.

Одновременно представлен выпуск проекта Wine Staging 4.17, в рамках которого формируются расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока не пригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 855 дополнительных патчей. В новом выпуске осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 4.17. Добавлена поддержка ввода в raw-режиме (Raw Input в user32), что позволило избавиться от проблем в играх на базе движка Source, включая Overwatch и StarCitizen. Включены исправления, устраняющие крахи в играх Empire Earth, Trinklet Supreme и Silent Hill 4: The Room. Добавлена заглушка dsdmo.dll для эффектов DirectSound.

Компания Valve опубликовала новый выпуск проекта Proton 4.11-6, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9 (на базе D9VK), DirectX 10/11 (на базе DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана.

В новой версии Proton прослойка DXVK (реализация DXGI, Direct3D 10 и Direct3D 11 поверх API Vulkan) обновлена до ветки 1.4, в которой программный интерфейс Direct3D 11 обновлён до версии 11.4, а DXGI до версии 1.5. Тем временем, разработчики DXVK опубликовали корректирующее обновление DXVK 1.4.1, в котором устранили проблемы, приводящие к крахам в коде D3D10, и улучшили поддержку игр "Batman: Arkham City", "Hitman 2" и "Ni no Kuni Remastered".

Дополнительно можно отметить новый значительный выпуск проекта D9VK 0.21, в рамках которого развивается реализация Direct3D 9, работающая через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. Проект основан на кодовой базе проекта DXVK, которая была расширена поддержкой Direct3D 9. По сравнению с реализацией Direct3D 9 на базе WineD3D, D9VK позволяет добиться более высокой производительности, так трансляция Direct3D 9 через OpenGL работает медленнее трансляции через Vulkan.

В новой версии добавлены новые вызовы Direct3D 9 D3DBLEND_BOTHSRCALPHA и D3DBLEND_BOTHINVSRCALPHA, реализована система блокировок для изображений MSAA и карт глубины, добавлена поддержка форматов YUV2 и YUVY, добавлен расширенный набор констант при включении программной обработки вершинных шейдеров, проведена оптимизация производительности, для DXSO реализованы вызовы TexM3x3Spec и TexM3x3VSpec, исправлено 27 ошибок.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 4.16 и пакета для запуска Windows-игр Proton 4.11-4
  3. OpenNews: Погиб автор vkd3d и один из ключевых разработчиков Wine
  4. OpenNews: Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine
  5. OpenNews: В Wine Staging добавлены патчи для повышения производительности многопоточных игр
  6. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.4 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine, dxvk, d9vk, proton
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 10:27, 28/09/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.5, KHD (ok), 10:57, 28/09/2019 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:21, 28/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 11:40, 28/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.10, Антон (??), 11:52, 28/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 5.13, Valvesoftware (?), 12:15, 28/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:52, 28/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.12, Аноним (12), 12:13, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> что позволило избавиться от проблем в играх на базе движка Source, включая Overwatch и StarCitizen.

    ?????

     
     
  • 2.14, Аноним (9), 12:30, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле, я думал, что raw input пропатчили ещё в 12 году. Без этих патчей мышь в десусекс и ньювегасе не работала. Про сурс конечно надмозг, не нашёл такого в оригинале.
     
     
  • 3.15, Аноним (9), 12:34, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кстати, кто-нибудь может мне подсказать, почему в любой юнити игре, запущенной в вайне, после альттаба перестаёт работать мышь? И возможно любой ввод, не уверен. Это можно исправить?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру