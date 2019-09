Выпуск проекта DXVK 1.4 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan

2.3 , Аноним ( 3 ), 11:27, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Unreal Engine 4 способен без "враппера" сразу транслировать в Vulkan, т.к. весь его рендер основан на RHI. Так что Linux-игры на нём, с высокой вероятностью, используют такую возможность

3.4 , Аноним ( 3 ), 11:27, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – * Linux и Windows игры

2.5 , segesg ( ? ), 11:39, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – doom 4

2.20 , gumanzoy ( ? ), 15:47, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Serious Sam 3

2.22 , Archer73 ( ok ), 16:26, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – X4:Foundations, 7 Days to die

2.34 , Аноним ( 34 ), 19:19, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бывают, но их очень мало. В основном вулкан используют на андроиде.

Вот список https://en.wikipedia.org/wiki/Vulkan_(API)#Games

2.48 , Аноним ( 48 ), 07:18, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Borderlands 3

2.53 , Аноним ( 53 ), 11:19, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Rise of the Tomb Raider, Mad Max и все новые игры от Feral Interactive.

3.54 , Zenitur ( ok ), 11:37, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо за коммент, но это не подходит. Речь шла про: > игры, использующие Vulkan нативно, а не враппер из Direct3D 2.72 , Аноним ( 72 ), 12:27, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – No Man's Sky вроде перешел на Vulkan с OpenGL, новость была где-то месяц-два назад.