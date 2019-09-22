Выпуск проекта DXVK 1.4 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan

>У меня на работе из 2000 сотрудников только у 10 установлен линукс (проводили опрос). ну и ок. У нас на работе чуть меньше 2000 сотрудников, у всех линукс, опросов не проводил, т.к. другое админы не ставят, а со своим нельзя. >Выйдите на улицу. У кого стоит линукс на ПК? Проведите опрос. если я выйду с таким вопросом на улицу, то более 2% точно не смогут проверить, что у них там на ПК. Смысл мне что-то спрашивать? >По статистике стима - 0.8%. линуксоиды не играют или gog у них популярнее. >Среди всех моих знакомых и родственников, а их ооочень много а если я одинокий сирота, то виндой никто не пользуется, вообще. >Абсолютной статистики нет. Но относительной можно верить. в сортах статистики не разбираюсь, потому и просил назвать источник и способ сбора.

