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Выпуск проекта DXVK 1.4 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan

22.09.2019 11:17

Сформирован выпуск прослойки DXVK 1.4, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 10 и Direct3D 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan, таких как AMD RADV 18.3, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK.

DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL. В некоторых играх производительность связки Wine+DXVK отличается от запуска в Windows всего на 10-20%, в то время как при использовании реализации Direct3D 11 на базе OpenGL производительность снижается более существенно.

Добавленные улучшения:

  • Программный интерфейс Direct3D 11 обновлён до версии 11.4, предлагаемой в последнем обновлении Windows 10 (1903). Поддержка D3D11.3 позволила решить проблемы с запуском игры Plants vs Zombies - Battle for Neighborville. Предложенные в D3D11.4 новые API реализованы частично и охватывают только возможности, которые можно реализовать поверх имеющейся функциональности Vulkan. Из пока недоступных опциональных возможностей отмечены мозаичные ресурсы (Tiled Resources), консервативная растеризация (Conservative Rasterization) и упорядоченная отрисовка в растеризаторе (Rasterizer Ordered Views). Указанные возможности могут быть реализованы в будущем, если появятся использующие их игры;
  • Интерфейс DXGI обновлён до версии 1.5, в которой появилась возможность проверки поддержки HDR, но непосредственно вывод в режим HDR пока не поддерживается. Реализованы методы для взаимодействия DXGI с GDI, позволившие наладить работу интерфейса для запуска Rockstar Game Launcher (дополнительно требуется исправление недоработки в Direct2D от Wine);
  • По умолчанию включена опция d3d11.allowMapFlagNoWait, позволяющая повысить производительность некоторых игр. Ранее наблюдавшиеся проблемы, мешавшие запуску игры Witcher 3, устранены, а поведение при синхронизации приближено к оригинальному драйверу D3D11;
  • Устранены потенциальные проблемы с производительностью в играх, активно использующих отложенные контексты (Deferred Contexts). Например, решены проблемы с играми Dark Souls III и Sekiro: Shadows Die Twice;
  • Обеспечено более точное отслеживание ресурсов, позволяющее немного снизить нагрузку на CPU.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 4.16 и пакета для запуска Windows-игр Proton 4.11-4
  3. OpenNews: Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine
  4. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.3 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
  5. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 4.0, дополняющего Wine 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dxvk, directx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Zenitur (ok), 11:21, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А бывают игры, использующие Vulkan нативно, а не враппер из Direct3D? Я знаю Dota 2 на движке Source 2, Talos Principle и War Thunder
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:27, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Unreal Engine 4 способен без "враппера" сразу транслировать в Vulkan, т.к. весь его рендер основан на RHI. Так что Linux-игры на нём, с высокой вероятностью, используют такую возможность
     
     
  • 3.4, Аноним (3), 11:27, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    * Linux и Windows игры
     
  • 2.5, segesg (?), 11:39, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    doom 4
     
  • 2.20, gumanzoy (?), 15:47, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Serious Sam 3
     
  • 2.22, Archer73 (ok), 16:26, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    X4:Foundations, 7 Days to die
     
  • 2.34, Аноним (34), 19:19, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бывают, но их очень мало. В основном вулкан используют на андроиде.
    Вот список https://en.wikipedia.org/wiki/Vulkan_(API)#Games
     
  • 2.48, Аноним (48), 07:18, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Borderlands 3
     
  • 2.53, Аноним (53), 11:19, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rise of the Tomb Raider, Mad Max и все новые игры от Feral Interactive.
     
     
  • 3.54, Zenitur (ok), 11:37, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за коммент, но это не подходит. Речь шла про:

    > игры, использующие Vulkan нативно, а не враппер из Direct3D

     
  • 2.72, Аноним (72), 12:27, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    No Man's Sky вроде перешел на Vulkan с OpenGL, новость была где-то месяц-два назад.
     

  • 1.7, Шарп (ok), 11:57, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В некоторых играх производительность связки Wine+DXVK отличается от запуска в Windows всего на 10-20%

    Производительность DXVK растёт от релиза к релизу, но в новостях на opennet просадка производительности остаётся всё время прежней: 10-20%. Кто врёт?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:06, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Opennet врёт. Разница в 10-20% появляется в крайних случаях, а так почти 1:1, максимум разница в 2-4 кадра.
     
     
  • 3.11, Ретроград (?), 12:37, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –24 +/
    Opennet врет, но в другую сторону. Там не разница в 10-20%, а производительность в 10-20%. Там, где в винде 60+ фпс, с DXVK от силы 15. Да еще и графические артефакты. С OpenGLным рендерером фпс чуть повыше и артефактов нет.
     
     
  • 4.13, Дартаньян (?), 12:50, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Но как же так?
    Я читал в новости о прошлом релизе dxvk, как линуксоиды кричали, что у них больше 100 ФПС в играх через враппер, при чем больше даже чем в винде.
    Получается лицемерные линуксоиды как всегда лгут?
     
     
  • 5.14, Аноним (8), 13:05, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Ну семён-семёныч, таблеточки принял? Ты зачем семенишь?

    https://flightlessmango.com/benchmarks/m5tFjl89Xtk
    >Windown   average: 87 (100%)
    >Proton    average: 81 (92.57%)
    >Wine+DXVK average: 79 (90.44%)

    Кому верить, семёну или бенчмарку?

    > ВРЁЁТЕЕ ВРЁЁТЕЕ ЧЕРРИ ПИКИНГ

    Ну вот держи еще:
    https://flightlessmango.com/benchmarks/vvriwvg549c
    >Windows   average: 115 (100%)
    >Proton    average: 112 (97.44%)
    >Wine+DXVK average: 136 (118.42%) (!!!!!!)
    > НУ ВРЁТЕ ЖЕ! ВРЁТЕ!

    На еще: (этому бенчу больше месяца уже)
    https://i.imgur.com/CLvoBkN.jpg
    >Windows DX11 average: 79 (100.1%)
    >Windows DX12 average: 79 (100%)
    >Wine+DXVK    average: 74 (93.19%)
    >Wine+VKD3D   average: 62 (77.94%)

     
  • 4.29, linux_user (??), 17:59, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И ты конечно же открыл issue. И на ней конечно же нет флага "Can't reproduce", зато есть флаг "Performance". Ну-ну.
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:14, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Это нормально. Линукс тоже из года в год все растёт и растёт, а 1% рынка как было 10 лет назад, так и остался. Кто врет? Ответ очевиден :)
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:45, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Почти везде Linux работает. Аналитики не умеют в мировую статистику.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 13:56, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну, сейчас опять про роутеры и серверы начнётся.
     
  • 3.19, Аноним (19), 15:25, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >Кто врет?

    Анонимум врёт.
    Этот 1% просто сакральный мем у секты виндопоклонников, оторванный от реальности много лет назад.

     
     
  • 4.31, Аноним (10), 18:24, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ну, отожги. Покажи статистику (средняю), где у линукса более 2%.
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 18:42, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    а какой смысл вам друг-другу что-то показывать? Вы для начала договоритесь, какой источник считаете правдивым и какой способ сбора данных вас устраивает. А то ведь статистика она такая, что хотят, то с ней и делают.
     
     
  • 6.33, Аноним (10), 19:14, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Абсолютной статистики нет. Но относительной можно верить. Ни одна статистика не показывает долю линукса более 2%. Именно эта статистика и наблюдается везде. У меня на работе из 2000 сотрудников только у 10 установлен линукс (проводили опрос). Среди всех моих знакомых и родственников, а их ооочень много, доля линукса не более 1%. По статистике стима - 0.8%.

    Выйдите на улицу. У кого стоит линукс на ПК? Проведите опрос. Их будет тоже не более 2%.

     
     
  • 7.35, Аноним (32), 19:29, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    >У меня на работе из 2000 сотрудников только у 10 установлен линукс (проводили опрос).

    ну и ок. У нас на работе чуть меньше 2000 сотрудников, у всех линукс, опросов не проводил, т.к. другое админы не ставят, а со своим нельзя.

    >Выйдите на улицу. У кого стоит линукс на ПК? Проведите опрос.

    если я выйду с таким вопросом на улицу, то более 2% точно не смогут проверить, что у них там на ПК. Смысл мне что-то спрашивать?

    >По статистике стима - 0.8%.

    линуксоиды не играют или gog у них популярнее.

    >Среди всех моих знакомых и родственников, а их ооочень много

    а если я одинокий сирота, то виндой никто не пользуется, вообще.

    >Абсолютной статистики нет. Но относительной можно верить.

    в сортах статистики не разбираюсь, потому и просил назвать источник и способ сбора.

     
     
  • 8.41, Аноним (10), 21:42, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я говорил не про то, что используют на фирме, а про то, что сотрудники, работающ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.43, Элитный линуксоид (?), 21:51, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты все врёшь В линуксе есть все, что нужно пользователю А что нет, запускается... текст свёрнут, показать
     
  • 9.45, Аноним (45), 22:54, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    беспредметно Я тоже могу сослаться на знакомых, которые нашли нужный софт под л... текст свёрнут, показать
     
  • 9.46, Perlovka (ok), 23:54, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты не пользуешься, ты неосиливаешь и ноешь Упирается-то не в ПО, а в наличие от... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.50, Аноним (10), 10:03, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Хорошо, мне нужны на линукс vst плагины Вайн не вариант, ибо это неработающий к... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.52, Элитный линуксоид (?), 11:01, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я ради эксперимента написал выше сообщение о том, что линукс готов для декстопа ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.57, Аноним (57), 12:49, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    субъективно субъективно на улице давно был Когда это люди переставали лгать, ли... текст свёрнут, показать
     
  • 12.68, Александр Масленников (?), 00:30, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и вали ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.55, Perlovka (ok), 11:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так мы говорим про профессиональные инструменты Потому как тем, что вы тут пере... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.56, Аноним (10), 12:41, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно, говоришь про десктоп, а линуксоиды сразу о серверах, суперкомпьютера... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.58, Аноним (57), 13:02, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    разговор начался с 1 рынка, там не было утверждения про рынок десктопов, так по... текст свёрнут, показать
     
  • 13.59, Perlovka (ok), 13:20, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и вы не про декстоп, а про рабочую станцию, не передергивайте FreeCAD уже с... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.60, Аноним (10), 13:28, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня Bitwig Без сторонних плагинов он практически бесполезен Тоже самое и с ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 15.61, Perlovka (ok), 13:38, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где здесь проблема Linux Вы заплатили за софт, а он не работает, как положено... текст свёрнут, показать
     
     
  • 16.62, Аноним (10), 13:45, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол Проблема не Bitwig, а в том, что никто vst плагины под линукс не пилит ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 17.63, Perlovka (ok), 13:47, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще раз, где здесь проблема Linux Вы оплатили софт, который заявлен, как работа... текст свёрнут, показать
     
     
  • 18.64, Аноним (10), 14:07, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лол, причём тут производитель daw и vst Это разные вещи Daw работает, а то чт... текст свёрнут, показать
     
     
  • 19.65, Perlovka (ok), 16:30, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но плохой почему-то все равно Linux, а не разработчики vst Занятная логика ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 20.67, Аноним (10), 20:16, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто сказал, что линукс плохой С самого начала была речь о том, что у линукса ма... текст свёрнут, показать
     
  • 3.21, Аноним (21), 16:13, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А этот 1 процент в абсолютном выражении - это сколько человек примерно?
     
  • 3.47, Аноним (47), 03:22, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот в strem например падает, а не растет.
     
  • 2.12, епваывпв (?), 12:44, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Производительность любого софта растет от релиза к релизу, только вот почему в каждым годом нужно все больше ядер и гигабайт оперативы - вопрос.
     
     
  • 3.49, нежданчик (?), 07:52, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Производительность любого софта растет от релиза к релизу

    Где ты это видел??? Масимум растет функционал, а с ним и системные требования. А бавает и просто требования без функционала(не будем показывать пальщем на убогих)

     
  • 3.70, анон (?), 15:16, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше у меня в браузере было 20 вкладок, теперь 200-300 и 4 окна.
    Виртуалки, очень удобно.
    Индексирование и поиск очень хорошо параллелится на много ядер.
    Многозадачность для тяжелых задач.
    Дофига сервисов на рабочей машине, а не на отдельном обрубке.
    Память нужна и ядра тоже.
     
  • 2.51, Аноним (51), 10:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сильно зависит от скорости кеша и количества IPC CPU системы на которой запущен транслятор.
    При трансляции всегда есть избыточность, но можно получить больше производительности за счет спидхаков и нарушения спецификаций для оригинального api без ухудшения функциональности.
    Например многопоточный рендеринг там где его не было.
     

  • 1.30, linux_user (??), 18:11, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный проект. Ещё было бы отлично, если бы былинной жор видеорамы сделали хоть немного адекватнее. Тот же AMD allocator прикрутили..

    Frostpunk, например, сильно страдает, если видеорамы 2 и меньше:

    https://github.com/doitsujin/dxvk/issues/920

     
  • 1.38, Аноним (38), 20:32, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Дайте драйвер с поддержкой Вулкана в NVIDIA GeForce GT 610. Поддержка нужной версии  шейдеров есть, а поддержку Вулкана поленились написать.
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 21:15, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    "окей, гугл, купить актуальную видеокарту 2019 год"
     
  • 2.42, JL2001 (ok), 21:46, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    //оффтоп

    > Дайте драйвер с поддержкой Вулкана в NVIDIA GeForce GT 610. Поддержка нужной
    > версии  шейдеров есть, а поддержку Вулкана поленились написать.

    ты ж знал что у тебя будет попоболь когда покупал нвидию

     
     
  • 3.69, Канифоль Патрика (?), 14:07, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жирняшка.
     
  • 2.44, Perlovka (ok), 22:18, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тут поищите: https://github.com/doitsujin/dxvk/issues/267
     

  • 1.71, darkshvein (ok), 21:56, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Поддержка D3D11.3 позволила решить проблемы с запуском игры Plants vs Zombies - Battle for Neighborville.

    очень важная игра. школьники без неё стонали и никак не хотели переходить на линукс.

     

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