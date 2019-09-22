Выпуск проекта DXVK 1.4 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan

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|1.2, Zenitur (ok), 11:21, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А бывают игры, использующие Vulkan нативно, а не враппер из Direct3D? Я знаю Dota 2 на движке Source 2, Talos Principle и War Thunder
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|2.3, Аноним (3), 11:27, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Unreal Engine 4 способен без "враппера" сразу транслировать в Vulkan, т.к. весь его рендер основан на RHI. Так что Linux-игры на нём, с высокой вероятностью, используют такую возможность
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|2.53, Аноним (53), 11:19, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Rise of the Tomb Raider, Mad Max и все новые игры от Feral Interactive.
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|3.54, Zenitur (ok), 11:37, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо за коммент, но это не подходит. Речь шла про:
> игры, использующие Vulkan нативно, а не враппер из Direct3D
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|2.72, Аноним (72), 12:27, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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No Man's Sky вроде перешел на Vulkan с OpenGL, новость была где-то месяц-два назад.
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|1.7, Шарп (ok), 11:57, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В некоторых играх производительность связки Wine+DXVK отличается от запуска в Windows всего на 10-20%
Производительность DXVK растёт от релиза к релизу, но в новостях на opennet просадка производительности остаётся всё время прежней: 10-20%. Кто врёт?
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|2.8, Аноним (8), 12:06, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Opennet врёт. Разница в 10-20% появляется в крайних случаях, а так почти 1:1, максимум разница в 2-4 кадра.
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|3.11, Ретроград (?), 12:37, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–24 +/–
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Opennet врет, но в другую сторону. Там не разница в 10-20%, а производительность в 10-20%. Там, где в винде 60+ фпс, с DXVK от силы 15. Да еще и графические артефакты. С OpenGLным рендерером фпс чуть повыше и артефактов нет.
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|4.13, Дартаньян (?), 12:50, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Но как же так?
Я читал в новости о прошлом релизе dxvk, как линуксоиды кричали, что у них больше 100 ФПС в играх через враппер, при чем больше даже чем в винде.
Получается лицемерные линуксоиды как всегда лгут?
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|4.29, linux_user (??), 17:59, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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И ты конечно же открыл issue. И на ней конечно же нет флага "Can't reproduce", зато есть флаг "Performance". Ну-ну.
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|2.10, Аноним (10), 12:14, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Это нормально. Линукс тоже из года в год все растёт и растёт, а 1% рынка как было 10 лет назад, так и остался. Кто врет? Ответ очевиден :)
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|3.16, Аноним (16), 13:45, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Почти везде Linux работает. Аналитики не умеют в мировую статистику.
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|3.19, Аноним (19), 15:25, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>Кто врет?
Анонимум врёт.
Этот 1% просто сакральный мем у секты виндопоклонников, оторванный от реальности много лет назад.
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|4.31, Аноним (10), 18:24, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ну, отожги. Покажи статистику (средняю), где у линукса более 2%.
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|5.32, Аноним (32), 18:42, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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а какой смысл вам друг-другу что-то показывать? Вы для начала договоритесь, какой источник считаете правдивым и какой способ сбора данных вас устраивает. А то ведь статистика она такая, что хотят, то с ней и делают.
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|6.33, Аноним (10), 19:14, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Абсолютной статистики нет. Но относительной можно верить. Ни одна статистика не показывает долю линукса более 2%. Именно эта статистика и наблюдается везде. У меня на работе из 2000 сотрудников только у 10 установлен линукс (проводили опрос). Среди всех моих знакомых и родственников, а их ооочень много, доля линукса не более 1%. По статистике стима - 0.8%.
Выйдите на улицу. У кого стоит линукс на ПК? Проведите опрос. Их будет тоже не более 2%.
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|7.35, Аноним (32), 19:29, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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>У меня на работе из 2000 сотрудников только у 10 установлен линукс (проводили опрос).
ну и ок. У нас на работе чуть меньше 2000 сотрудников, у всех линукс, опросов не проводил, т.к. другое админы не ставят, а со своим нельзя.
>Выйдите на улицу. У кого стоит линукс на ПК? Проведите опрос.
если я выйду с таким вопросом на улицу, то более 2% точно не смогут проверить, что у них там на ПК. Смысл мне что-то спрашивать?
>По статистике стима - 0.8%.
линуксоиды не играют или gog у них популярнее.
>Среди всех моих знакомых и родственников, а их ооочень много
а если я одинокий сирота, то виндой никто не пользуется, вообще.
>Абсолютной статистики нет. Но относительной можно верить.
в сортах статистики не разбираюсь, потому и просил назвать источник и способ сбора.
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|8.41, Аноним (10), 21:42, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Я говорил не про то, что используют на фирме, а про то, что сотрудники, работающ... текст свёрнут, показать
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|9.45, Аноним (45), 22:54, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
беспредметно Я тоже могу сослаться на знакомых, которые нашли нужный софт под л... текст свёрнут, показать
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|10.50, Аноним (10), 10:03, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Хорошо, мне нужны на линукс vst плагины Вайн не вариант, ибо это неработающий к... текст свёрнут, показать
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|13.58, Аноним (57), 13:02, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
разговор начался с 1 рынка, там не было утверждения про рынок десктопов, так по... текст свёрнут, показать
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|3.21, Аноним (21), 16:13, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А этот 1 процент в абсолютном выражении - это сколько человек примерно?
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|2.12, епваывпв (?), 12:44, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Производительность любого софта растет от релиза к релизу, только вот почему в каждым годом нужно все больше ядер и гигабайт оперативы - вопрос.
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|3.49, нежданчик (?), 07:52, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Производительность любого софта растет от релиза к релизу
Где ты это видел??? Масимум растет функционал, а с ним и системные требования. А бавает и просто требования без функционала(не будем показывать пальщем на убогих)
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|3.70, анон (?), 15:16, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раньше у меня в браузере было 20 вкладок, теперь 200-300 и 4 окна.
Виртуалки, очень удобно.
Индексирование и поиск очень хорошо параллелится на много ядер.
Многозадачность для тяжелых задач.
Дофига сервисов на рабочей машине, а не на отдельном обрубке.
Память нужна и ядра тоже.
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|2.51, Аноним (51), 10:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сильно зависит от скорости кеша и количества IPC CPU системы на которой запущен транслятор.
При трансляции всегда есть избыточность, но можно получить больше производительности за счет спидхаков и нарушения спецификаций для оригинального api без ухудшения функциональности.
Например многопоточный рендеринг там где его не было.
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|1.38, Аноним (38), 20:32, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Дайте драйвер с поддержкой Вулкана в NVIDIA GeForce GT 610. Поддержка нужной версии шейдеров есть, а поддержку Вулкана поленились написать.
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|2.42, JL2001 (ok), 21:46, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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//оффтоп
> Дайте драйвер с поддержкой Вулкана в NVIDIA GeForce GT 610. Поддержка нужной
> версии шейдеров есть, а поддержку Вулкана поленились написать.
ты ж знал что у тебя будет попоболь когда покупал нвидию
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|1.71, darkshvein (ok), 21:56, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Поддержка D3D11.3 позволила решить проблемы с запуском игры Plants vs Zombies - Battle for Neighborville.
очень важная игра. школьники без неё стонали и никак не хотели переходить на линукс.
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