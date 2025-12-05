Опубликован выпуск пакетного фильтра nftables 1.1.6, унифицирующего интерфейсы фильтрации пакетов для IPv4, IPv6, ARP и сетевых мостов (нацелен на замену iptables, ip6table, arptables и ebtables). Одновременно опубликован выпуск сопутствующей библиотеки libnftnl 1.3.1, предоставляющей низкоуровневый API для взаимодействия с подсистемой nf_tables. В пакет nftables входят компоненты пакетного фильтра, работающие в пространстве пользователя, в то время как на уровне ядра работу обеспечивает подсистема nf_tables, входящая в состав ядра Linux начиная с выпуска 3.13. На уровне ядра предоставляется лишь общий интерфейс, не зависящий от конкретного протокола и предоставляющий базовые функции извлечения данных из пакетов, выполнения операций с данными и управления потоком. Непосредственно правила фильтрации и специфичные для протоколов обработчики компилируются в байткод в пространстве пользователя, после чего данный байткод загружается в ядро при помощи интерфейса Netlink и выполняется в ядре в специальной виртуальной машине, напоминающей BPF (Berkeley Packet Filters). Подобный подход позволяет значительно сократить размер кода фильтрации, работающего на уровне ядра и вынести все функции разбора правил и логики работы с протоколами в пространство пользователя. Основные изменения: Обеспечена полная поддержка шаблонов легковесных туннелей, таких как vxlan, geneve и erspan: table netdev global { tunnel t1 { id 10 ip saddr 192.168.2.10 ip daddr 192.168.2.11 sport 1025 dport 20020 ttl 1 erspan { version 1 index 2 } } tunnel t2 { id 10 ip saddr 192.168.3.10 ip daddr 192.168.3.11 sport 1025 dport 21021 ttl 1 erspan { version 1 index 2 } } chain in { type filter hook ingress device veth0 priority 0; tunnel name ip saddr map { 10.141.10.12 : "t1", 10.141.10.13 : "t2" } fwd to erspan1 } } Перед загрузкой правил следует создать сетевой интерфейс erspan1: ip link add dev erspan1 type erspan external

Добавлена поддержка масок в именах сетевых интерфейсов в обработчиках netdev, например, для добавления базовой цепочки в фильтр входящего трафика для всех устройств vlan можно указать: table netdev t { chain c { type filter hook ingress devices = { "vlan*", "veth0" } priority filter; policy accept; } }

На системах с ядром Linux 6.18+ реализована поддержка передачи L2-кадров в интерфейс сетевых мостов для локальной обработки, например, для направления в IP-стек всех Ethernet-кадров для MAC-адреса de:ad:00:00:be:ef можно указать: table bridge global { chain pre { type filter hook prerouting priority 0; policy accept; ether daddr de:ad:00:00:be:ef meta pkttype set host ether daddr set meta ibrhwaddr accept } }

Добавлена новая инфраструктура для fuzzing-тестирования с использованием инструментария afl++ (american fuzzy lop++), включаемая на этапе сборки через "./configure --with-fuzzer".



