В Mesa принят OpenGL-драйвер с начальной поддержкой чипов Apple M1

3.22 , n00by ( ok ), 12:56, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Потому, что M1 это сейчас второй по популярности как и десктопный, так

> и мобильный процы. Напоминает "Rosa Tresh вторая по популярности ОС", где автор "статистики" чудом экстраполировал 20 000 случаев запуска утилитки до 500 000 пользователей, а лемминги уверовали. В _их_ среде так и есть.

4.29 , andy ( ?? ), 13:37, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где господин Трусов, там и Rosa Tresh. > Напоминает "Rosa Tresh вторая по популярности ОС", где автор "статистики" чудом экстраполировал

> 20 000 случаев запуска утилитки до 500 000 пользователей, а лемминги уверовали. В _их_ среде так > и есть. Лемминги, да? А подскажите пожалуйста, Сергей, чем Вы принципиально отличаетесь от НТЦ ИТ РОСА, в которой техдир или кто-то из начальства, считал пользователей идиотами.

5.31 , n00by ( ok ), 13:53, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Напоминает "Rosa Tresh вторая по популярности ОС", где автор "статистики" чудом экстраполировал

>> 20 000 случаев запуска утилитки до 500 000 пользователей, а лемминги уверовали. В _их_ среде так > и есть.

> Лемминги, да? А подскажите пожалуйста, Сергей, чем Вы принципиально отличаетесь от НТЦ

> ИТ РОСА, в которой техдир или кто-то из начальства, считал пользователей

> идиотами. О, поделитесь подробностями. Я слышал от них (Вы забыли "ООО" перед наименованием шаражки, это важно) только про свиней, обезьян и бесплатно работающих на них лохов. Отличаюсь от тех духовных гуру тем, что не учу подобному ментальному мусору. Но я с их убеждениями и не спорю. Если они так про людей считают, значит сами они такие и есть. Соответственно, я в праве их так называть.

3.25 , Annoynymous ( ok ), 13:18, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Потому, что M1 это сейчас второй по популярности как и десктопный, так и мобильный процы. Ух ты. А кто тогда первый десктопный — Intel или AMD? А первый мобильный — Qualcomm или MTK? Как они быстро!

3.38 , msgod ( ok ), 15:57, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Второй?

И давно уже он амд обогнал?

4.40 , n00by ( ok ), 16:30, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – АМД в Эпплах и не было. Он же про Эппл пишет. Остальная часть реальности не считается.))

