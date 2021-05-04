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В Mesa принят OpenGL-драйвер с начальной поддержкой чипов Apple M1

04.05.2021 11:14

Алиса Розенцвейг (Alyssa Rosenzweig) из компании Collabora, развивающая драйвер Panfrost для GPU Mali, сообщила о подготовке для Mesa начальной реализации OpenGL-драйвера asahi с поддержкой графического процессора, поставляемого в чипах Apple M1. Драйвер использует интерфейс Gallium и поддерживает большую часть возможностей OpenGL 2.1 и OpenGL ES 2.0. Реализованной функциональности пока недостаточно для запуска большинства игр, но драйвер уже способен запускать приложения glxgears и glmark2, а также успешно проходит около 75% тестов drawElements Quality Program, используемых консорциумом Khronos для сертификации совместимости с OpenGL ES 2.0.

Код предложенного прототипа уже принят в основную кодовую базу Mesa. Новый драйвер основан на эталонном Gallium-драйвере noop с переносом некоторого кода из драйвера Panfrost, развиваемого для GPU ARM Mali. В дальнейшем, помимо OpenGL-драйвера для Mesa, планируется подготовить модуль для подсистемы DRM (Direct Rendering Manager) ядра Linux и Mesa-драйвер с реализацией графического API Vulkan.

Напомним, что чип Apple M1 не является типовым, изготовлен на заказ и имеет собственные архитектурные особенности. Например, в Apple M1 используется собственный GPU, спроектированный в Apple. Техническая документация на GPU отсутствует и при разработке независимых драйверов применяется обратный инжиниринг драйверов из macOS.

  1. Главная ссылка к новости (https://rosenzweig.io/blog/asa...)
  2. OpenNews: Компания Corellium адаптировала Linux для работы на компьютерах с чипом Apple M1
  3. OpenNews: Компания Apple открыла ядро и системные компоненты macOS 11.0 "Big Sur"
  4. OpenNews: В OpenBSD добавлена начальная поддержка чипа Apple M1
  5. OpenNews: Инициатива по поддержке чипа Apple M1 в Linux
  6. OpenNews: В ядре Linux 5.13 появится начальная поддержка CPU Apple M1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55076-apple
Ключевые слова: apple, m1, mesa, gpu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, lockywolf (ok), 11:19, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Опенньюс опять кликбейтит.
     
     
  • 2.3, ilyafedin (ok), 11:24, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вроде все по факту
     
     
  • 3.14, Lex (??), 12:03, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да вроде там целая команда занята, а пиарится исключительно один-единственный транс.
    Притом, с первых же слов новости, еще и в нескольких вариантах написания.
     
     
  • 4.15, ilyafedin (ok), 12:07, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да вроде там целая команда занята, а пиарится исключительно один-единственный транс.
    > Притом, с первых же слов новости, еще и в нескольких вариантах написания.

    Ну написано, что она просто сообщила

    > Алиса Розенцвейг (Alyssa Rosenzweig) из компании Collabora, развивающая драйвер Panfrost для GPU Mali, сообщила о подготовке для Mesa начальной реализации OpenGL-драйвера asahi с поддержкой графического процессора, поставляемого в чипах Apple M1.
    > сообщила о подготовке для Mesa начальной реализации OpenGL-драйвера asahi с поддержкой графического процессора, поставляемого в чипах Apple M1

    А разные вариации написания вроде всегда на опеннете к именам/фамилиям...

     
     
  • 5.36, Lex (??), 15:24, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну вообще-то нет.

    Статья начинается с Алиса Розенцвейг
    Потом - Alyssa Rosenzweig ( ну вдруг кто-то не понял с первого раза )
    Потом - что оно из компании Collabora
    Потом - что оно "развивает" драйвер Panfrost для GPU Mali

    И только после всего этого что оно "что-то там сообщило".. мельком.

     
     
  • 6.42, n00by (ok), 16:42, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это типовое начало для такого рода статьи. Имя на двух языках пишут, что бы избежать недоразумений из-за транслитерации. А то что разрабатывает компания, но анонсирует особый сотрудник, так это линия партии. Для устрашения колеблющихся периодически демонстративно травят самого Столлмана.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:44, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Почему это важно?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:54, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потому, что Apple. А ты не рефлексируй, ты в эйфорию впадай
     
  • 2.13, Amazing (?), 11:57, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что это относится к open source, разве нет?
     
     
  • 3.19, Имя (?), 12:37, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не всё что относится к open source важно. Пример: форк GIMP-а (название не помню).
     
     
  • 4.28, Fractal cucumber (ok), 13:36, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно новость о прориетарных дровах nvidia...
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 14:54, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Положим лучший драйвер на свете это важно. Сабж я так понимаю для любителей страдать как и все прочие опенсорс дровишки.
     
     
  • 6.48, Fractal cucumber (ok), 18:40, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Положим лучший драйвер на свете это важно.

    Если вы о овноблобе о nvidia, то у вас там случайно худший на лучший перевернулось

     
  • 2.17, anonymous (??), 12:22, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, что M1 это сейчас второй по популярности как и десктопный, так и мобильный процы. Иметь возможность там применять Linux вместе MacOS/iOS -- это действительно значимо.
     
     
  • 3.22, n00by (ok), 12:56, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Потому, что M1 это сейчас второй по популярности как и десктопный, так
    > и мобильный процы.

    Напоминает "Rosa Tresh вторая по популярности ОС", где автор "статистики" чудом экстраполировал 20 000 случаев запуска утилитки до 500 000 пользователей, а лемминги уверовали. В _их_ среде так и есть.

     
     
  • 4.29, andy (??), 13:37, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где господин Трусов, там и Rosa Tresh.

    > Напоминает "Rosa Tresh вторая по популярности ОС", где автор "статистики" чудом экстраполировал
    > 20 000 случаев запуска утилитки до 500 000 пользователей, а лемминги уверовали. В _их_ среде так > и есть.

    Лемминги, да? А подскажите пожалуйста, Сергей, чем Вы принципиально отличаетесь от НТЦ ИТ РОСА, в которой техдир или кто-то из начальства, считал пользователей идиотами.

     
     
  • 5.31, n00by (ok), 13:53, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Напоминает "Rosa Tresh вторая по популярности ОС", где автор "статистики" чудом экстраполировал
    >> 20 000 случаев запуска утилитки до 500 000 пользователей, а лемминги уверовали. В _их_ среде так > и есть.
    > Лемминги, да? А подскажите пожалуйста, Сергей, чем Вы принципиально отличаетесь от НТЦ
    > ИТ РОСА, в которой техдир или кто-то из начальства, считал пользователей
    > идиотами.

    О, поделитесь подробностями. Я слышал от них (Вы забыли "ООО" перед наименованием шаражки, это важно) только про свиней, обезьян и бесплатно работающих на них лохов.

    Отличаюсь от тех духовных гуру тем, что не учу подобному ментальному мусору. Но я с их убеждениями и не спорю. Если они так про людей считают, значит сами они такие и есть. Соответственно, я в праве их так называть.

     
  • 3.25, Annoynymous (ok), 13:18, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому, что M1 это сейчас второй по популярности как и десктопный, так и мобильный процы.

    Ух ты. А кто тогда первый десктопный — Intel или AMD? А первый мобильный — Qualcomm или MTK?

    Как они быстро!

     
  • 3.38, msgod (ok), 15:57, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Второй?
    И давно уже он амд обогнал?
     
     
  • 4.40, n00by (ok), 16:30, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    АМД в Эпплах и не было. Он же про Эппл пишет. Остальная часть реальности не считается.))
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:18, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то sTRANNYj мужик этот Алиса Розенцвейг
     
     
  • 2.34, powershell (ok), 14:53, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    НОРМАЛЬНАЯ:
    https://static.fsf.org/nosvn/libreplanet/2021/communications/pubs/alyssa.png
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 16:35, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты бы сначала прочитал личную страничку этой "НОРМАЛЬНОЙ", а не судил бы по фото.

    https://rosenzweig.io/blog/life-on-the-other-side.html

     

  • 1.18, iPony129412 (?), 12:27, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Осенью надо взять ноутбук с M1.
     
     
  • 2.20, Amazing (?), 12:38, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже должен быть с M1X (M2) к тому моменту
     
  • 2.21, пох. (?), 12:44, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А его владелец не будет против?

    Если он плохо бегает, то в принципе, похрен. Да и осени можно не ждать.

     
     
  • 3.49, Аноним (41), 18:53, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Против хозяин будет или нет - зависит только от того, поднимешь ли ты хвостик.
     

  • 1.23, Аноним (23), 12:58, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    朝日 асахи это ващета японская газета и пиво. Понятно что ей по мозгам проехался какохй-то японец, но нафейхоа это в драйвера то тащить ежели это созданиеине японка? Как можно настолько себя не уважать и брать японское?
     
     
  • 2.24, Аноним (12), 13:17, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чего бомбим? Анимешники вчера в подъезде поймали?

    Название как название. И вообще может она (оно) - большой фанат фототехники Asahi Pentax.

     
     
  • 3.26, Annoynymous (ok), 13:19, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пять пива этому фотографу!
     
  • 2.27, jeffangelion (?), 13:20, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://asahilinux.org/about/#the-name
    >Asahi means “rising sun” in Japanese, and it is also the name of an apple cultivar.
    >旭りんご (asahi ringo) is what we know as the McIntosh Apple, the apple variety that gave the Mac its name.

    ну да ладно

     

  • 1.30, Аноним (30), 13:43, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    2021 у линуксоидов только появилась поддержка opengl... Мдаа
     
     
  • 2.46, dyadya (?), 18:03, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    2021 шиндузятники не умеют рофлить... Мдаа
     

  • 1.32, Chad (?), 14:08, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучше бы этот радужный Алис допиливал панфрост, вместо закрытой поделки яббла, которым даже спеки гпу не дали.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 14:40, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие ещё распоряжения для сообщества будут, господин?
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 15:25, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не ерничай, будут чуть позже.
     
  • 2.39, msgod (ok), 16:00, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам что не пишешь?
    Транс умнее тебя по всем фронтам...
     

  • 1.43, Любитель Монеточки (?), 17:35, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем Linux на макбуки? Лучше бы работали над поддержкой Windowsx86-программ через Wine на ARM
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 17:44, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для АРМ нет винды?
     
     
  • 3.50, Annoynymous (ok), 18:58, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как сказать. Формально она есть. Но даже виндузятники стараются про неё не упоминать.

    Причина проста — у Apple есть Rosetta и возможность пускать легаси x86-бинарники. А у Microsoft есть 100500 граблей, которые они положили перед разработчиками любых решений по обеспечению совместимости, таких как wine, crossover office и прочих. И теперь Microsoft, чтобы создать что-то похожее на Rosetta, потребуется станцевать польку-бабочку по всем этим граблям.

    Что ж, удачи им. Пока что ARM версия Windows не умеет запускать легаси бинарники ни под каким соусом. А без этого она на хрен никому не нужна.

     
  • 2.45, Аноним (45), 18:02, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ARM не нужен.
     
     
  • 3.47, Nikki Next (?), 18:06, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи это производителям смартфонов.
     

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