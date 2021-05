В Mesa принят OpenGL-драйвер с начальной поддержкой чипов Apple M1

2.24 , Аноним ( 12 ), 13:17, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Чего бомбим? Анимешники вчера в подъезде поймали? Название как название. И вообще может она (оно) - большой фанат фототехники Asahi Pentax.

3.26 , Annoynymous ( ok ), 13:19, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Пять пива этому фотографу!

2.27 , jeffangelion ( ? ), 13:20, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://asahilinux.org/about/#the-name

>Asahi means “rising sun” in Japanese, and it is also the name of an apple cultivar.

>旭りんご (asahi ringo) is what we know as the McIntosh Apple, the apple variety that gave the Mac its name. ну да ладно