В Mesa принят OpenGL-драйвер с начальной поддержкой чипов Apple M1

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|3.14, Lex (??), 12:03, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да вроде там целая команда занята, а пиарится исключительно один-единственный транс.
Притом, с первых же слов новости, еще и в нескольких вариантах написания.
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|4.15, ilyafedin (ok), 12:07, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да вроде там целая команда занята, а пиарится исключительно один-единственный транс.
> Притом, с первых же слов новости, еще и в нескольких вариантах написания.
Ну написано, что она просто сообщила
> Алиса Розенцвейг (Alyssa Rosenzweig) из компании Collabora, развивающая драйвер Panfrost для GPU Mali, сообщила о подготовке для Mesa начальной реализации OpenGL-драйвера asahi с поддержкой графического процессора, поставляемого в чипах Apple M1.
> сообщила о подготовке для Mesa начальной реализации OpenGL-драйвера asahi с поддержкой графического процессора, поставляемого в чипах Apple M1
А разные вариации написания вроде всегда на опеннете к именам/фамилиям...
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|5.36, Lex (??), 15:24, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну вообще-то нет.
Статья начинается с Алиса Розенцвейг
Потом - Alyssa Rosenzweig ( ну вдруг кто-то не понял с первого раза )
Потом - что оно из компании Collabora
Потом - что оно "развивает" драйвер Panfrost для GPU Mali
И только после всего этого что оно "что-то там сообщило".. мельком.
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|6.42, n00by (ok), 16:42, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это типовое начало для такого рода статьи. Имя на двух языках пишут, что бы избежать недоразумений из-за транслитерации. А то что разрабатывает компания, но анонсирует особый сотрудник, так это линия партии. Для устрашения колеблющихся периодически демонстративно травят самого Столлмана.
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|3.19, Имя (?), 12:37, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не всё что относится к open source важно. Пример: форк GIMP-а (название не помню).
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|5.35, Аноним (35), 14:54, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Положим лучший драйвер на свете это важно. Сабж я так понимаю для любителей страдать как и все прочие опенсорс дровишки.
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|6.48, Fractal cucumber (ok), 18:40, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Положим лучший драйвер на свете это важно.
Если вы о овноблобе о nvidia, то у вас там случайно худший на лучший перевернулось
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|2.17, anonymous (??), 12:22, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому, что M1 это сейчас второй по популярности как и десктопный, так и мобильный процы. Иметь возможность там применять Linux вместе MacOS/iOS -- это действительно значимо.
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|3.22, n00by (ok), 12:56, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Потому, что M1 это сейчас второй по популярности как и десктопный, так
> и мобильный процы.
Напоминает "Rosa Tresh вторая по популярности ОС", где автор "статистики" чудом экстраполировал 20 000 случаев запуска утилитки до 500 000 пользователей, а лемминги уверовали. В _их_ среде так и есть.
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|4.29, andy (??), 13:37, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Где господин Трусов, там и Rosa Tresh.
> Напоминает "Rosa Tresh вторая по популярности ОС", где автор "статистики" чудом экстраполировал
> 20 000 случаев запуска утилитки до 500 000 пользователей, а лемминги уверовали. В _их_ среде так > и есть.
Лемминги, да? А подскажите пожалуйста, Сергей, чем Вы принципиально отличаетесь от НТЦ ИТ РОСА, в которой техдир или кто-то из начальства, считал пользователей идиотами.
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|5.31, n00by (ok), 13:53, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Напоминает "Rosa Tresh вторая по популярности ОС", где автор "статистики" чудом экстраполировал
>> 20 000 случаев запуска утилитки до 500 000 пользователей, а лемминги уверовали. В _их_ среде так > и есть.
> Лемминги, да? А подскажите пожалуйста, Сергей, чем Вы принципиально отличаетесь от НТЦ
> ИТ РОСА, в которой техдир или кто-то из начальства, считал пользователей
> идиотами.
О, поделитесь подробностями. Я слышал от них (Вы забыли "ООО" перед наименованием шаражки, это важно) только про свиней, обезьян и бесплатно работающих на них лохов.
Отличаюсь от тех духовных гуру тем, что не учу подобному ментальному мусору. Но я с их убеждениями и не спорю. Если они так про людей считают, значит сами они такие и есть. Соответственно, я в праве их так называть.
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|3.25, Annoynymous (ok), 13:18, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому, что M1 это сейчас второй по популярности как и десктопный, так и мобильный процы.
Ух ты. А кто тогда первый десктопный — Intel или AMD? А первый мобильный — Qualcomm или MTK?
Как они быстро!
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|4.40, n00by (ok), 16:30, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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АМД в Эпплах и не было. Он же про Эппл пишет. Остальная часть реальности не считается.))
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|2.21, пох. (?), 12:44, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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А его владелец не будет против?
Если он плохо бегает, то в принципе, похрен. Да и осени можно не ждать.
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|3.49, Аноним (41), 18:53, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Против хозяин будет или нет - зависит только от того, поднимешь ли ты хвостик.
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|1.23, Аноним (23), 12:58, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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朝日 асахи это ващета японская газета и пиво. Понятно что ей по мозгам проехался какохй-то японец, но нафейхоа это в драйвера то тащить ежели это созданиеине японка? Как можно настолько себя не уважать и брать японское?
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|2.24, Аноним (12), 13:17, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чего бомбим? Анимешники вчера в подъезде поймали?
Название как название. И вообще может она (оно) - большой фанат фототехники Asahi Pentax.
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|1.32, Chad (?), 14:08, 04/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лучше бы этот радужный Алис допиливал панфрост, вместо закрытой поделки яббла, которым даже спеки гпу не дали.
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|3.50, Annoynymous (ok), 18:58, 04/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как сказать. Формально она есть. Но даже виндузятники стараются про неё не упоминать.
Причина проста — у Apple есть Rosetta и возможность пускать легаси x86-бинарники. А у Microsoft есть 100500 граблей, которые они положили перед разработчиками любых решений по обеспечению совместимости, таких как wine, crossover office и прочих. И теперь Microsoft, чтобы создать что-то похожее на Rosetta, потребуется станцевать польку-бабочку по всем этим граблям.
Что ж, удачи им. Пока что ARM версия Windows не умеет запускать легаси бинарники ни под каким соусом. А без этого она на хрен никому не нужна.
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