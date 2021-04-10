В ядре Linux 5.13 появится начальная поддержка CPU Apple M1

|
|
|
|2.8, заминированный тапок (ok), 10:24, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
всё дело в лицензиях
разрабатывать под iOS и OSX можно только и только на оборудовании Apple
но если тебе нужна iOS/Applie только для билдов, а твоя основная ОСь - дистр Linux:
* ставишь Linux на железо Apple
* поверх запускаешь лицензионный OSX
* profit разработки/тестирования под PC и Mac
так ещё Торвальдс делал(ет)
|
|
|
|3.11, iPony129412 (?), 10:35, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> разрабатывать под iOS и OSX можно только и только на оборудовании Apple
Явная ложь.
|
|
|
|4.12, hefenud (ok), 10:52, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Разрабатывать можно только под macOS/OS X, а их по лицензии можно ставить только на компы от Apple, даже в виртуалки. По этой причине не смотря на то, что в KVM прекрасно работает немодифицированная macOS на обычные компы даже в KVM ее ставить нельзя. По этой же причине нет дешевых виртуалок с macOS, так как требуется и железо от Apple.
|
|
|
|5.19, iPony129412 (?), 11:37, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Разрабатывать можно только под macOS/OS X
вроде же нет? хотя понятно, что по нормальному нужно.
> по лицензии можно ставить только на компы от Apple
это да
|
|
|
|6.22, hefenud (ok), 11:47, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> вроде же нет? хотя понятно, что по нормальному нужно.
Официальные инструменты и эмулятор для разработки есть только под них, нет ни под винду, ни под линуху. Так что выходит, что можно нормально разрабатывать только под macOS/OS X. Ну то есть ты можешь фигачить код под чем угодно, но для сборки и отладки тебе нужна их операционка. Это не лицензионный запрет, а фактический. А лицензионный с тем куда можно ставить их OS.
|
|1.2, Аноним (2), 09:55, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Спросонья прочел "появится печальная поддержка". Хотя, кто знает...
|
|1.3, bunker203 (ok), 09:56, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Просто зачем? Если Apple захочет заблочить аппаратно доступ к ядру (а он захочет), то весь труд пойдет на марку, и в итоге в ядре будет "мертвый" код
|
|
|
|2.10, заминированный тапок (ok), 10:28, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Просто зачем? Если Apple захочет заблочить аппаратно доступ к ядру (а он
> захочет), то весь труд пойдет на марку, и в итоге в
> ядре будет "мертвый" код
но делать это бессмысленно
|
|
|
|2.14, hefenud (ok), 10:54, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Понимаешь, какая фигня, в свободном мире каждый сам решает чем ему заниматься. Это тебе не совочек, в котором за тебя решает партком.
|
|1.9, Daemon (??), 10:26, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А аппл возьмет да уберет загрузку неподписанных ядер. И "приплыли"...
|
|
|
|2.13, hefenud (ok), 10:53, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем бы им это? Что бы загрузить неподписанное ядро ты все равно должен купить их железо, которое они продают раза в три дороже, чем стоит аналогичное у других производителей(если говорить о x86-based, а в случае с m1 думаю там и во все 5 раз разница), так что покупай и ставь, ты им уже заплатил
|
|
|
|3.18, iPony129412 (?), 11:36, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
> купить их железо, которое они продают раза в три дороже, чем стоит аналогичное у других производителей(если говорить о x86-based
явная ложь
|
|
|
|4.23, Аноним (23), 12:14, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
не ложь, а преувеличение. Не в 3 раза, а в 2. APPLE iMac MRQY2RU/A 150 тысяч рублей. Если покупать всё это железо по отдельности (включая аналогичный монитор и еще +корпус для железа) выйдет меньше 60 тысяч, ноутбук около 65-70.
|
|
|
|5.25, iPony129412 (?), 12:32, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это и есть ложь. А там с два раза пойдёт, что без этого обойдёшься без того обойдёшься...
Уже давно вопрос пройден. Типичные диванные теоретики.
|
|1.17, Nikki Next (?), 11:08, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Костыли для работы Linux на макбуках 2021 года. На NoName-смартфоне ставить UbuntuTouch и то проще
|
|1.20, Аноним (20), 11:38, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Технически, Линус Торвальдс может блокировать поставку предложенных изменений
А с чего вдруг? Вроде больше поддержки железок всяких и разных - хорошо?
|
|
|
|2.21, iPony129412 (?), 11:41, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну мало каких технических нюансов может быть. Может что-то плохо написано и может бомбануть потом.
|
|1.27, Аноним (27), 12:41, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Фреймбуфер через последовательный порт - сильно ;) Вывод на экран 0.01 кадра/с.
|