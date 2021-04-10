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В ядре Linux 5.13 появится начальная поддержка CPU Apple M1

10.04.2021 09:43

Гектор Мартин (Hector Martin), предложил включить в ядро Linux первый набор патчей, подготовленных проектом Asahi Linux, ведущим работу по адаптации Linux для компьютеров Mac, оснащённых ARM-чипом Apple M1. Указанные патчи уже одобрены сопровождающим ветки Linux SoC и приняты в кодовую базу Linux-next, на основе которой формируется функциональность ядра 5.13. Технически, Линус Торвальдс может блокировать поставку предложенных изменений, но такое развитие событий оценивается как маловероятное.

Патчи включают в себя поддержку компонентов SoC M1, не связанных с GPU, таких как контроллер прерываний, таймер, UART, SMP, функции для организации ввода/вывода и MMIO. Обратный инжиниринг GPU пока не завершён, для организации вывода в патчах предоставляется поддержка фреймбуфера и консоли через последовательный порт. Из устройств заявлена поддержка компьютера Apple Mac mini, который используется в качестве эталонной платформы в проекте Asahi Linux (имеется подробная инструкция по установке).

Отдельно развивается открытый аппаратный адаптер, признанный упростить подключение к консоли через последовательный порт и проведение отладки. В текущем виде, из-за использования компанией Apple в своём оборудовании нестандартных команд USB-PD, наиболее простым способом доступа к консоли является подключения к другому компьютеру на базе чипа Apple M1 с использованием кабеля USB C. Более сложный способ заключается в создании развязки на базе микроконтроллера Arduino, чипа FUSB30 и адаптера UART-TTL.

Проектом также подготовлен загрузчик m1n1, дающий возможность загрузить ядро Linux и минимальное системное окружение на компьютерах Mac с CPU Apple M1. Компания Apple на компьютерах с CPU M1 в штатном режиме разрешает загружать незаверенные цифровой подписью ядра без необходимости применения jailbreak. Данная особенность даёт возможность разработчикам экспериментировать с новыми ядрами XNU, но при попытке загрузки других систем возникают трудности, так как Apple использует собственный протокол загрузки и иной формат Device Tree. Предложенный проектом Asahi Linux загрузчик m1n1 выступает в роли прослойки, дающей возможность использовать стандартный Device Tree и штатный протокол загрузки, используемый в ядре Linux для ARM64. В дальнейшем в m1n1 планируется добавить возможность вызова U-Boot и GRUB для организации типового процесса загрузки, аналогичного тому, что используется на других платформах ARM64.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/marcan42/s...)
  2. OpenNews: Компания Corellium адаптировала Linux для работы на компьютерах с чипом Apple M1
  3. OpenNews: Компания Apple открыла ядро и системные компоненты macOS 11.0 "Big Sur"
  4. OpenNews: Apple перейдёт на процессоры ARM собственной разработки в компьютерах и ноутбуках
  5. OpenNews: В OpenBSD добавлена начальная поддержка чипа Apple M1
  6. OpenNews: Инициатива по поддержке чипа Apple M1 в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54940-asahi
Ключевые слова: asahi, apple, m1, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:55, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Just for fun.
    Другого смысла я не вижу.
     
     
  • 2.8, заминированный тапок (ok), 10:24, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё дело в лицензиях
    разрабатывать под iOS и OSX можно только и только на оборудовании Apple

    но если тебе нужна iOS/Applie только для билдов, а твоя основная ОСь - дистр Linux:

    * ставишь Linux на железо Apple
    * поверх запускаешь лицензионный OSX
    * profit разработки/тестирования под PC и Mac

    так ещё Торвальдс делал(ет)

     
     
  • 3.11, iPony129412 (?), 10:35, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > разрабатывать под iOS и OSX можно только и только на оборудовании Apple

    Явная ложь.

     
     
  • 4.12, hefenud (ok), 10:52, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Разрабатывать можно только под macOS/OS X, а их по лицензии можно ставить только на компы от Apple, даже в виртуалки. По этой причине не смотря на то, что в KVM прекрасно работает немодифицированная macOS на обычные компы даже в KVM ее ставить нельзя. По этой же причине нет дешевых виртуалок с macOS, так как требуется и железо от Apple.
     
     
  • 5.19, iPony129412 (?), 11:37, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разрабатывать можно только под macOS/OS X

    вроде же нет? хотя понятно, что по нормальному нужно.

    > по лицензии можно ставить только на компы от Apple

    это да

     
     
  • 6.22, hefenud (ok), 11:47, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > вроде же нет? хотя понятно, что по нормальному нужно.

    Официальные инструменты и эмулятор для разработки есть только под них, нет ни под винду, ни под линуху. Так что выходит, что можно нормально разрабатывать только под macOS/OS X. Ну то есть ты можешь фигачить код под чем угодно, но для сборки и отладки тебе нужна их операционка. Это не лицензионный запрет, а фактический. А лицензионный с тем куда можно ставить их OS.

     
     
  • 7.26, iPony129412 (?), 12:34, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что-то с трудом верится что какой-то электрон нельзя собрать на линуксах под macOS
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:55, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Спросонья прочел "появится печальная поддержка". Хотя, кто знает...
     
  • 1.3, bunker203 (ok), 09:56, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Просто зачем? Если Apple захочет заблочить аппаратно доступ к ядру (а он захочет), то весь труд пойдет на марку, и в итоге в ядре будет "мертвый" код
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:14, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Значит тогда его и выкинут.
     
  • 2.10, заминированный тапок (ok), 10:28, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Просто зачем? Если Apple захочет заблочить аппаратно доступ к ядру (а он
    > захочет), то весь труд пойдет на марку, и в итоге в
    > ядре будет "мертвый" код

    но делать это бессмысленно

     
  • 2.15, Аноним (15), 10:59, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой код когда-то будет мертвым
     
  • 2.16, n00by (ok), 11:00, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто зачем?

    Что бы был повод для новостей, где в комментариях выступают рекламные агенты https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/123898.html#5

     

  • 1.5, Виталик (??), 10:00, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://imgur.com/bsDHMFc
    Жду с нетерпением стабильной поддержки. Ноут просто топовый, а вот про ОС увы это сказать нельзя.
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:15, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем угодно занимаются, лишь бы баги не искать и не патчить
     
     
  • 2.14, hefenud (ok), 10:54, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Понимаешь, какая фигня, в свободном мире каждый сам решает чем ему заниматься. Это тебе не совочек, в котором за тебя решает партком.
     

  • 1.9, Daemon (??), 10:26, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А аппл возьмет да уберет загрузку неподписанных ядер. И "приплыли"...
     
     
  • 2.13, hefenud (ok), 10:53, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем бы им это? Что бы загрузить неподписанное ядро ты все равно должен купить их железо, которое они продают раза в три дороже, чем стоит аналогичное у других производителей(если говорить о x86-based, а в случае с m1 думаю там и во все 5 раз разница), так что покупай и ставь, ты им уже заплатил
     
     
  • 3.18, iPony129412 (?), 11:36, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > купить их железо, которое они продают раза в три дороже, чем стоит аналогичное у других производителей(если говорить о x86-based

    явная ложь

     
     
  • 4.23, Аноним (23), 12:14, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не ложь, а преувеличение. Не в 3 раза, а в 2. APPLE iMac MRQY2RU/A 150 тысяч рублей. Если покупать всё это железо по отдельности (включая аналогичный монитор и еще +корпус для железа) выйдет меньше 60 тысяч, ноутбук около 65-70.
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 12:19, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это где такие дешёвые 4к мониторы по качеству на уровне аппле?
     
  • 5.25, iPony129412 (?), 12:32, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и есть ложь. А там с два раза пойдёт, что без этого обойдёшься без того обойдёшься...
    Уже давно вопрос пройден. Типичные диванные теоретики.
     

  • 1.17, Nikki Next (?), 11:08, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Костыли для работы Linux на макбуках 2021 года. На NoName-смартфоне ставить UbuntuTouch и то проще
     
  • 1.20, Аноним (20), 11:38, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Технически, Линус Торвальдс может блокировать поставку предложенных изменений

    А с чего вдруг? Вроде больше поддержки железок всяких и разных - хорошо?

     
     
  • 2.21, iPony129412 (?), 11:41, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну мало каких технических нюансов может быть. Может что-то плохо написано и может бомбануть потом.
     

  • 1.27, Аноним (27), 12:41, 10/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фреймбуфер через последовательный порт - сильно ;) Вывод на экран 0.01 кадра/с.
     

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