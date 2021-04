В ядре Linux 5.13 появится начальная поддержка CPU Apple M1

2.8 , заминированный тапок ( ok ), 10:24, 10/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – всё дело в лицензиях

разрабатывать под iOS и OSX можно только и только на оборудовании Apple но если тебе нужна iOS/Applie только для билдов, а твоя основная ОСь - дистр Linux:



* ставишь Linux на железо Apple

* поверх запускаешь лицензионный OSX

* profit разработки/тестирования под PC и Mac так ещё Торвальдс делал(ет)

3.11 , iPony129412 ( ? ), 10:35, 10/04/2021
> разрабатывать под iOS и OSX можно только и только на оборудовании Apple Явная ложь.

4.12 , hefenud ( ok ), 10:52, 10/04/2021
Разрабатывать можно только под macOS/OS X, а их по лицензии можно ставить только на компы от Apple, даже в виртуалки. По этой причине не смотря на то, что в KVM прекрасно работает немодифицированная macOS на обычные компы даже в KVM ее ставить нельзя. По этой же причине нет дешевых виртуалок с macOS, так как требуется и железо от Apple.

5.19 , iPony129412 ( ? ), 11:37, 10/04/2021
> Разрабатывать можно только под macOS/OS X вроде же нет? хотя понятно, что по нормальному нужно. > по лицензии можно ставить только на компы от Apple это да

6.22 , hefenud ( ok ), 11:47, 10/04/2021
> вроде же нет? хотя понятно, что по нормальному нужно. Официальные инструменты и эмулятор для разработки есть только под них, нет ни под винду, ни под линуху. Так что выходит, что можно нормально разрабатывать только под macOS/OS X. Ну то есть ты можешь фигачить код под чем угодно, но для сборки и отладки тебе нужна их операционка. Это не лицензионный запрет, а фактический. А лицензионный с тем куда можно ставить их OS.

7.26 , iPony129412 ( ? ), 12:34, 10/04/2021
что-то с трудом верится что какой-то электрон нельзя собрать на линуксах под macOS