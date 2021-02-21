В OpenBSD добавлена начальная поддержка чипа Apple M1

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|2.5, Ан О Ним (?), 09:57, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Одно малое изменение в чипе и вся система снова не грузится. И в чём было изменение и как одолеть снова годами никто не знает.
Странный файт.
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|3.18, Аноним (18), 10:56, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нихрена себе не большое, IPC поднят на сотни процентов по сравнению с самыми мощными Cortex ядрами. Такое ценой малых изменений провернуть уж точно нельзя.
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|2.8, Ан О Ним (?), 10:01, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это как раз нормально.
Странно, зачем ставить FBSD туда, где работа и не гарантируется и в любой момент может быть сломана третьей стороной.
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|2.17, Lex (??), 10:53, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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... или не поставил, ведь T2 отправил известно куда и известно на что
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|1.4, Аноним (4), 09:57, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну М1 допустим. Однако на маках стоит трастед модуль, или как там его. С этим-то они что собираются делать?
Я полагаю, что Эппл снова анально огородится от всего. И макбуки будут как айфоны. Да, собственно, уже.
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|1.9, Аноним (-), 10:05, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Допилятся, линуксоиды утащат к себе, навесят гпл лицензию и обвинят в нарушении лицензии
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|2.12, Аноним (12), 10:22, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя время идёт задом наперёд. Такое впечатление, что ты бздешник.
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|2.14, Аноним (12), 10:22, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У тебя время идёт задом наперёд. Такое впечатление, что ты бздешник.
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|1.21, Аноним (21), 12:00, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Как десктоп лучше уж фряха. Эта же бзда уж сильно замороченая. я так и не смог поставить на нее дрова от фряхи.(
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