В OpenBSD добавлена начальная поддержка чипа Apple M1

Марк Кеттенис (Mark Kettenis), один из активных разработчиков OpenBSD, сообщил об успешной загрузке OpenBSD в многопользовательском режиме на устройстве Apple с процессором M1. В настоящее время не все изменения, необходимые для работы на M1, приняты в основной репозиторий кода OpenBSD, так как по сути являются хаками, однако, начало положено и над поддержкой этой платформы планируется работать в дальнейшем. В частности, в драйвер bwfm недавно была добавлена базовая поддержка wi-fi чипа Broadcom BCM4378, с которым поставляются устройства Apple на базе процессора M1.



