The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В OpenBSD добавлена начальная поддержка чипа Apple M1

21.02.2021 06:37

Марк Кеттенис (Mark Kettenis), один из активных разработчиков OpenBSD, сообщил об успешной загрузке OpenBSD в многопользовательском режиме на устройстве Apple с процессором M1. В настоящее время не все изменения, необходимые для работы на M1, приняты в основной репозиторий кода OpenBSD, так как по сути являются хаками, однако, начало положено и над поддержкой этой платформы планируется работать в дальнейшем. В частности, в драйвер bwfm недавно была добавлена базовая поддержка wi-fi чипа Broadcom BCM4378, с которым поставляются устройства Apple на базе процессора M1.

  1. Главная ссылка к новости (https://marc.info/?l=openbsd-a...)
  2. OpenNews: Компания Corellium адаптировала Linux для работы на компьютерах с чипом Apple M1
  3. OpenNews: Компания Apple открыла ядро и системные компоненты macOS 11.0 "Big Sur"
  4. OpenNews: Инициатива по поддержке чипа Apple M1 в Linux
  5. OpenNews: VPN WireGuard принят в основной состав OpenBSD
  6. OpenNews: OpenBSD начал формирование сборок для архитектуры powerpc64
Автор новости: Дон Ягон
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54626-apple
Ключевые слова: apple, m1, openbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, lockywolf (ok), 09:51, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Очень плохо, конечно.
     
     
  • 2.5, Ан О Ним (?), 09:57, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно малое изменение в чипе и вся система снова не грузится. И в чём было изменение и как одолеть снова годами никто не знает.

    Странный файт.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:56, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нихрена себе не большое, IPC поднят на сотни процентов по сравнению с самыми мощными Cortex ядрами. Такое ценой малых изменений провернуть уж точно нельзя.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:53, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    купил макбук за 300 000 штук, поставил бздю
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:00, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    И довольно урчишь
     
  • 2.8, Ан О Ним (?), 10:01, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это как раз нормально.

    Странно, зачем ставить FBSD туда, где работа и не гарантируется и в любой момент может быть сломана третьей стороной.

     
  • 2.17, Lex (??), 10:53, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ... или не поставил, ведь T2 отправил известно куда и известно на что
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:56, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то родная ОС для этого поделия
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:57, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну М1 допустим. Однако на маках стоит трастед модуль, или как там его. С этим-то они что собираются делать?

    Я полагаю, что Эппл снова анально огородится от всего. И макбуки будут как айфоны. Да, собственно, уже.

     
  • 1.6, Аноним (6), 09:59, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему Apple не сделала подддержку сама?
     
  • 1.9, Аноним (-), 10:05, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Допилятся, линуксоиды утащат к себе, навесят гпл лицензию и обвинят в нарушении лицензии
     
     
  • 2.10, bergentroll (ok), 10:14, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это так не работает.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:22, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не так работает.
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:21, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как уже было с дровами на вайфай
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:22, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя время идёт задом наперёд. Такое впечатление, что ты бздешник.
     
  • 2.14, Аноним (12), 10:22, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя время идёт задом наперёд. Такое впечатление, что ты бздешник.
     

  • 1.15, kek (??), 10:47, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а какой смысл запускать openbsd на говномаке?
     
     
  • 2.16, Алкоголик (?), 10:52, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нормальную систему хочется запустить
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 11:58, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что там нормального в сравнении с макосью? И какие минусы.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 12:25, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минусы справа от сообщения
     

  • 1.19, Zitz (?), 10:57, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Куплю Mac mini и сделаю из него роутер.
     
  • 1.21, Аноним (21), 12:00, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Как десктоп лучше уж фряха. Эта же бзда уж сильно замороченая. я так и не смог поставить на нее дрова от фряхи.(
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 12:26, 21/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не смог? Сперва запусти инсталлятор.
     

  • 1.22, Аноним (21), 12:01, 21/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На видео-нвидиа*
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру