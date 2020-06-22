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VPN WireGuard принят в основной состав OpenBSD

22.06.2020 00:02

Джейсон Доненфилд (Jason A. Donenfeld), автор VPN WireGuard, объявил о принятии в основной состав OpenBSD драйвера ядра "wg" для протокола WireGuard, реализации специфичного сетевого интерфейса и изменений инструментария, работающего в пространстве пользователя. OpenBSD стала второй ОС после Linux с полной и интегрированной поддержкой WireGuard. Включение WireGuard ожидается в выпуске OpenBSD 6.8.

Патчи включают драйвер для ядра OpenBSD, изменения для утилит ifconfig и tcpdump с поддержкой функциональности WireGuard, документацию и мелкие изменения для интеграции WireGuard с остальной системой. В драйвере используется собственная реализация алгоритмов blake2s, hchacha20 и curve25519, а также уже присутствующие в ядре OpenBSD реализацию SipHash.

Реализация совместима со всеми официальными клиентами WireGuard для Linux, Windows, macOS, *BSD, iOS и Android. Тестирование производительности на ноутбуке разработчика (Lenovo x230) показало пропускную способность на уровне 750mbit/s. Для сравнения isakmpd с базовыми настройками ike psk обеспечивает пропускную способность 380mbit/s.

При разработке драйвера для ядра OpenBSD были выбраны некоторые схожие с драйвером для Linux архитектурные решение, но драйвер в первую очередь разрабатывался для OpenBSD, с оглядкой на специфику данной системы и учитывая опыт, полученный при создании драйвера для Linux. При согласии изначального автора WireGuard код нового драйвера целиком распространяется под свободной лицензией ISC.

Драйвер тесно интегрируется с сетевым стеком OpenBSD и использует существующие подсистемы, что позволило сделать код очень компактным (около 3000 строк кода). Из отличий также отличается иное чем для Linux разделение компонентов драйвера: специфичные для OpenBSD интерфейсы вынесены в файлы "if_wg.*", код для защиты от DoS в "wg_cookie.*", а логика согласования соединений и шифрования в "wg_noise.*".

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.zx2c4.com/piperm...)
  2. OpenNews: Анонсирована внутриядерная реализация WireGuard для OpenBSD
  3. OpenNews: Доступен VPN WireGuard 1.0.0
  4. OpenNews: В ядро Linux 5.6 принят код с поддержкой VPN WireGuard и расширения MPTCP (MultiPath TCP)
  5. OpenNews: VPN WireGuard принят в ветку net-next и намечен для включения в ядро Linux 5.6
  6. OpenNews: WireGuard и andOTP удалены из Google Play из-за ссылок на приём пожертвований
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53209-wireguard
Ключевые слова: wireguard, openbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аномномномнимус (?), 00:06, 22/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, когда оно будет из коробки в роутерах и смартфонах, раз такое клёвое
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:38, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну, в кинетиках оно уже есть. Для мобилок готовы официальные клиенты.
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:09, 22/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Я бы это назвал недоVPN, это как контейнеры - недовиртуализация.
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 00:13, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Один с недошифрованием, другие с недобезопасностью
     
  • 2.4, Аноним (2), 00:33, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сейчас модно жертвовать безопасносю ради производительности, же лезо то непоспевает, только баги пачками добавляют
     
     
  • 3.11, antonimus (?), 01:40, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аргументы как всегда?
    "это всем известно"...
     
  • 2.10, antonimus (?), 01:38, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это по недомыслию.
     

  • 1.6, Аноним (6), 01:05, 22/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Позор
     
  • 1.7, Alexey (??), 01:21, 22/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    20200622 01:19 - нет известий об этом событии на сайте OpenBSD:
    https://www.openbsd.org/plus.html
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 01:25, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ъ по ссылкам не ходят? https://marc.info/?l=openbsd-cvs&m=159274150512676&w=2
     
  • 2.9, Дон Ягон (ok), 01:26, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта страница постоянно отстаёт. В новости приведены более правильные ссылки - на архив мэйллиста openbsd-cvs@.
     
  • 2.12, юникснуб (?), 01:48, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    plus.html синхронизируется не в режиме онлайн, поскольку это от неё и не требуется: данная страница используется для составления release notes. Если хотите горяченькое, то подписывайтесь на рассылку source-changes@. А так всё интересное добрые люди на OpenNet всё равно приносят, за что большое им спасибо.
     

  • 1.13, Аноним (13), 03:57, 22/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздравляю с принятием зонда.
     
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