WireGuard и andOTP удалены из Google Play из-за ссылок на приём пожертвований

2.33 , dimqua ( ok ), 22:52, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не ставят зонды, или такой вариант ты не допускаешь? А вообще, firewall есть.

3.39 , user90 ( ? ), 23:05, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Намерение похвальное конечно.. только подозреваю, что "играть, но не заиграться" не выйдет - на ведроиде по крайней мере. Например, таким "зондом" может быть твое банковское приложение - и чего ты будешь делать в этом случае?

4.51 , Crazy Alex ( ok ), 23:58, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ничего особенного, признаешь, что ничего идеального не бывает и сделаешь для него исключение. Что никак не означает, что надо совать двести проприетарных аппов, делающих непонятно что, или сливать все свои данные гуглу. И так же это не означает, что это самое банковское приложение получит реальный доступ ко всему, Что оно запросило. Уж пустой список контактов и рандомную точку в городе в виде местоположения - запросто.

4.54 , Аноним ( 54 ), 00:00, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А зачем ты поставил «банковское приложение» на телефон? Зайди в онлайн-морду и делай всё как белый человек, без вставки зондов с антивирусами внутри.

5.60 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 00:20, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – «Антивирус»(а на самом деле следящее приложение) есть только у одного российского недобанка, у остальных нормальные приложения.

2.35 , Аноним ( 31 ), 22:58, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Используется просто: 1 - все данные не представляют из себя ценности или их утечка и утеря слабо влияют на жизнь. Ну вот так вот сделано и организовано. 2 - в прямом смысле отказ от Гугла. Без попыток отказа, но продолжать использовать. От Майкров тоже многие смогли отвязаться. И тут тоже возможно.

2.63 , Аноним ( 63 ), 00:42, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отсутствии? Из ядра уже вывезли netfilter? А графических фронтендов для iptables даже парочка есть