WireGuard и andOTP удалены из Google Play из-за ссылок на приём пожертвований

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|1.1, Аноним (1), 21:35, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Есть ли вендры без своего стора? А Гугл запрещает таким предустанавливать F-Droid?
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|2.5, Аноним (5), 21:45, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Энтузиасты и через apk спокойно установят f-droid, только вот им андройд с блобами, без нормального контроля приложений и тотальной завязкой на гугл не нужен, а для хомячков анальные зонды аппле приятнее.
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|3.11, ыыы (?), 21:59, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поэтому они вместо AOSP Android / Lineage OS без сервисов гугла они используют... что? Какие варианты сейчас есть на рынке, а?
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|4.42, Crazy Alex (ok), 23:32, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Lineage и его производные пока - самый вменяемый вариант. Можно и с гуглом, только в подконтрольном варианте - MicroG. Ну и нормальное управление полномочиями на базе XPosed, например.
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|3.41, Аноним (1), 23:23, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причём тут энтузиасты? На энтузиазме монополию гугла не потеснишь.
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|1.2, трурль (?), 21:41, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Искусственный кретин, по недоразумению именующийся искуственным интеллектом — новый рак интернетов.
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|2.12, neAnonim (?), 22:01, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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a) бот, не искуственный интелект
б) автоматически сформированы ответы. Приложения удалили руками. Автоматическое они прошли и потому так долго висели в сторе
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|1.3, Аноним (3), 21:41, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот поэтому я уже очень близок к тому, что бы удалить гугл. Да он крепко засел в моих устройствах. Но на 80% уже выпилил его. Еще немного и чао какао гугл.
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|3.10, Аноним (3), 21:56, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сложно, но можно. Я определенно сделал успехи в этом. Думаю до конца года, для меня гугл будет как опция. (я тут не учитываю поиск, потому как не вижу в этом проблему).
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|4.15, neAnonim (?), 22:03, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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duckduckgo - поиск это первый шаг для отказа от гугл.
> сделал успехи
Можно подробней?
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|5.20, Аноним (7), 22:21, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Второй шаг это ungoogled chromium.
Но от вайбера не откажешься, а его только из google play можно поставить
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|6.29, Гарри (?), 22:38, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно, можно, можно... редко что с маркета ставлю. Из сервисов гугла осталась только почта, остальное максимально перенесено. Ну и сам аккаунт, но в нем почти ничего, он только для связи и для сервисов гугла. А все остальное уже давно у себя держу
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|5.21, Аноним (3), 22:22, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поиск гугла ни к чему не обязывает, хоть и утка у меня по умолчанию включена. Гугл поиск захотел заюзал, захотел нет. Тем более без авторизации. А успехи в приложениях, карты, заметки, google drive, google pay, календарь, синхронизация всего этого дела. И так дальше по списку. Там вагон приложений. Плюч гмейл. Проблема не перейти на другую почту, проблема постепенно перевести новую почту как почту авторизации в тех сотнях сервисах где раньше была указана почта гмейл.
Вот в кратце.
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|7.28, Аноним (3), 22:37, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причем тут переадресация? А как я через пару лет, например, буду восстанавливать пароль? Снова идти к гугло почте? То есть быть привязан по прежнему?
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|8.32, dimqua (ok), 22:50, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Пароль придёт на гуглопочту, которая переадресует его на другой ящик, где ты его... текст свёрнут, показать
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|7.44, Crazy Alex (ok), 23:36, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, вариант "понемногу менять почту" более живой - меньше шансов, что забудешь сменить где-нибудь. И, конечно, вместо гугловской аппы K-9 использовать.
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|3.19, dimqua (ok), 22:21, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Многие и не пытаются, не просто же так Google стал тем, чем он есть сейчас.
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|2.9, Аноним (9), 21:54, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они тоже понимают что их пытаются "скинуть" с их-же разработок. Поэтому чем новее ПО с их стороны тем сложнее избавится от влияния гугла. Единственное не использовать их ПО совсем и использовать альтернативы.
Например всем известный и разрекламированный браузер Iron, лично для меня "скончался" на 67 версии, так как далее пошёл один "шлак"
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|2.17, Аноним (5), 22:14, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не хочу тебя расстраивать, но чтобы его выпилить тебе придётся удалить gservices... текст свёрнут, показать
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|3.34, Аноним (31), 22:52, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Работает. Проверено. Есть средства изоляции от файлов. Shelter.
Др. дело, отказаться от Гугла надо в прямом смысле на самом деле. А не понарошку.
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|3.37, Аноним (31), 23:02, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> еще более дикие костыли с рутом и iptables
Чегой-то в Линакс ядре iptables и NetFilter стали костылями, если они всегда были основным инструментом.
Неа. Всё сложнее и иначе.
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|3.48, Crazy Alex (ok), 23:50, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто паранойю уменьшаем до вменяемых размеров - и будет счастье. Magisk поставить - невелик криминал. Дальше - F-Droid, это вполне нормальный линукс-стайл репозиторий. Ты ж не проверяешь исходники для всего софта в дебиане? Вот оттуда телеграм и ставь. Насчёт "неработы доброй половины" - чушь, конечно. Максимум MicroG понадобится для какого-нибудь клиент-банка, ну так и вперёд, там доступ к гуглу контролируется для каждого приложения и аккаунт не нужен. А так - гугла бояться до упора, а проприетарщину совать - дурная затея, минимизировать её надо.
xprivacylua на базе magisk, ну да. Автор известен не первый год, репутация вполне нормальная, можно особо не дёргаться, я бы сказал. А китаец он там или марсианин - лично мне всё равно.
Я так живу (ни хрена не являясь андроид девелопером), и вполне неплохо. Единственная потеря - Uber/Lyft.
Пугаться андроид студии - вообще смешно (хотя я бы до самостоятельных пересборок бы вообще не шёл, не стоит оно того).
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|3.57, SomeBody (??), 00:08, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Адроид студия тут вообще каким боком? Без нее все собираеться и работает.
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|1.6, vz_2 (?), 21:48, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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А что есть нормальные площадки, не только для софта, например, для самописной музыки, графики, веб-романа, чтобы можно было получать пожертвования без бана аккаунта, обмана?
Сначала прижали электронные платёжные системы, теперь борются с пожертвованиями, скоро налоговая будет стоять у ящика в храме или повесят, у примеру, на авито сервис автоматической уплаты налога с продаж старья?
Куда катится мир.
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|2.22, KonstantinB (ok), 22:25, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Внезапно bitcoin (и прочие альткоины). Для пожертвований как раз волатильность не так критична.
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|2.24, KonstantinB (ok), 22:31, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если речь именно о централизованной площадке - нет, нормальной нет и не будет, догадайтесь почему.
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|1.8, Аноним (9), 21:50, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Походу Гугл беспредельничать начал. Неужели его на нуль некому помножить? Что ни новость от гугла - всё какая-нибудь гадость....
Пожертвования для открытых проектов это способ остаться хоть как-то на плаву, а тут такое...
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|2.13, Аноним (13), 22:02, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не пользуюсь смартфонами с начала их появления. Очень удивляюсь, как людишки на них подсели.
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|3.16, neAnonim (?), 22:09, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мы просто в социуме живем и без смартфона
1) тяжело поддерживать связь с другими людьми
2) физическое наличие оного являлось важным (на момент их распространения)
Но я считаю, что отказ от смарфонов будет достаточно массовым в скором времени среди гиков и маргиналов
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|4.18, Аноним (5), 22:18, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы с удовольствием ушёл на первую попавшуюся открытую платформу.
Но librem 5 ещё не вышел, очень дорог, да и насколько он действительно открыт и прост ещё проверить надо. Перебрендирование опенсурса в его маркете как бы намекает что добром это не кончится.
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|5.36, vz_2 (?), 23:00, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Без физического выключателя-перерывателя цепи питания батареи он не нужен, т.к. связывается с проприетарной сотовой вышкой, а там бэкдор.
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|4.45, OpenEcho (?), 23:42, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Но я считаю, что отказ от смарфонов будет достаточно массовым в скором времени среди гиков и маргиналов
Мне очень нравится ваш оптимизм, но к сожалению IMHO это не случится... Люди очень предсказуемы, халява и лень это свойство большинства, и даже если гики/маргиналы и откажутся, толпа все равно сомнет
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|5.49, Аноним (49), 23:52, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Мне очень нравится ваш оптимизм, но к сожалению IMHO это не случится... Люди очень предсказуемы, халява и лень это свойство большинства, и даже если гики/маргиналы и откажутся, толпа все равно сомнет
Так пусть страдают, тебе какое дело? Лопата за 10к с несменяемым аккумулятором - это уже боль вне зависимости от того, что там прошито.
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|4.47, Аноним (49), 23:50, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>тяжело поддерживать связь с другими людьми
Ключевое слово "поддерживать". Если ты им нужен, то они и пешком к тебе притопают, а если нет, то забудут через 5 секунд. Стоит ли тратить время на людей, которым ты не нужен?
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|3.50, Crazy Alex (ok), 23:55, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм. я вот посмотрел - скорей уж без телефона обойдусь - один звонок в три дня, а вот ИМ/почта, веб на ходу, карты - это много чаще нужно.
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|1.27, Анимайзер (?), 22:35, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Гугл просто беспокоится о вашей безопасности и считает, что все деньги должны идти только через них. И да, получилась хорошая реклама каталога приложений F-droid!
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|1.30, user90 (?), 22:46, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Мне вот непонятно, как хомяк юзает ведроид при отсутствии firewall'а? Не, ну хомяк-то ладно, а "господа присутствующие"? - Впрочем, не уверен, что тут есть какие-нибудь отличия.
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|2.33, dimqua (ok), 22:52, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не ставят зонды, или такой вариант ты не допускаешь?
А вообще, firewall есть.
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|3.39, user90 (?), 23:05, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Намерение похвальное конечно.. только подозреваю, что "играть, но не заиграться" не выйдет - на ведроиде по крайней мере. Например, таким "зондом" может быть твое банковское приложение - и чего ты будешь делать в этом случае?
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|4.51, Crazy Alex (ok), 23:58, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего особенного, признаешь, что ничего идеального не бывает и сделаешь для него исключение. Что никак не означает, что надо совать двести проприетарных аппов, делающих непонятно что, или сливать все свои данные гуглу. И так же это не означает, что это самое банковское приложение получит реальный доступ ко всему, Что оно запросило. Уж пустой список контактов и рандомную точку в городе в виде местоположения - запросто.
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|4.54, Аноним (54), 00:00, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем ты поставил «банковское приложение» на телефон? Зайди в онлайн-морду и делай всё как белый человек, без вставки зондов с антивирусами внутри.
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|5.60, ievoochielaPh5Ph (ok), 00:20, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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«Антивирус»(а на самом деле следящее приложение) есть только у одного российского недобанка, у остальных нормальные приложения.
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|2.35, Аноним (31), 22:58, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Используется просто:
1 - все данные не представляют из себя ценности или их утечка и утеря слабо влияют на жизнь. Ну вот так вот сделано и организовано.
2 - в прямом смысле отказ от Гугла. Без попыток отказа, но продолжать использовать.
От Майкров тоже многие смогли отвязаться. И тут тоже возможно.
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|2.63, Аноним (63), 00:42, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отсутствии? Из ядра уже вывезли netfilter? А графических фронтендов для iptables даже парочка есть
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|1.40, ievoochielaPh5Ph (ok), 23:20, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Владелец площадки удалил с площадки приложения прямо нарушавшие договор подписанный их создателями при загрузки приложений на площадку.
Хомячки в бешенстве.
А ты договор не нарушай. Тогда и удалять не будут.
Для WireGuard использую TunSafe, который под андроид появился раньше, чем от автора WG и в использовании удобней.
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|2.53, Crazy Alex (ok), 23:59, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В бешенстве на то, что владелец площадки сволочь и поставил драконовские условия.
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|3.58, ievoochielaPh5Ph (ok), 00:19, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пользуйся другой.
А на своей владелец волен устанавливать условия, если это не противоречит законам.
Кстати, WireGuard уже вернули, как только автор выполнил договор им подписанный.
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|1.46, Агл (?), 23:47, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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на виндофоне lumia 1020 такого беспредела нет. Там вообще не работает стор
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