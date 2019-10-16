WireGuard и andOTP удалены из Google Play из-за ссылок на приём пожертвований

Компания Google удалила Android-приложение WireGuard (открытый VPN) из каталога Google Play из-за нарушения правил осуществления платежей. WireGuard является открытым приложением, которое распространяется бесплатно и не участвует в монетизации через показ рекламы. Нарушение состояло в том, что в приложении в разделе настроек присутствовала ссылка "Donate to the WireGuard Project", ведущая на страницу приёма пожертвований на развитие проекта (wireguard.com/donations/).

Попытка оспорить удаление увенчалась неудачей и апелляция была отклонена (судя по времени реакции, ответ был сгенерирован ботом, как и в недавнем инциденте с удалением uBlock Origin из каталога Chrome Web Store). После этого разработчик удалил ссылку на приём пожертвований и повторно отправил приложение в каталог. В настоящее время заявка находится в очереди на рецензирование, до завершения которого приложение остаётся недоступным в Google Play. В качестве запасного варианта приложение можно установить из каталога F-Droid.

Вначале создалось впечатление, что удаление WireGuard является единичным недоразумением, вызванным ложным срабатыванием системы автоматизированного рецензирования обновлений в Google Play. Но выяснилось, что с похожей проблемой на прошлой неделе также столкнулись разработчики открытого приложения andOTP (программа для двухфакторной аутентификации с использованием одноразовых паролей). Данное приложение тоже было удалено из Google Play и тоже за наличие ссылки на страницу приёма пожертвований.

Так как уведомление о нарушении содержит лишь общую информацию, разработчики предположили, что нарушение заключается в том, что приём пожертвований производится не через платёжный механизм Googles In-App, предписываемый правилами осуществления платежей из приложения. При этом в правилах, приём пожертвований через In-app Billing заявлен, как пока не поддерживаемый метод монетизации. Кроме того, в FAQ по методам платежей пожертвования отмечены как недопустимые, если их собирает не специально зарегистрированная некоммерческая организация.

Как и WireGuard, приложение andOTP, не смотря на то, что оно было удалено 6 дней назад, до сих пор остаётся недоступно в Google Play, но его можно установить через каталог F-Droid. Приложение WireGuard насчитывало более 50 тысяч установок в Google Play, а andOTP более 10 тысяч.



