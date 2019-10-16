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WireGuard и andOTP удалены из Google Play из-за ссылок на приём пожертвований

16.10.2019 21:21

Компания Google удалила Android-приложение WireGuard (открытый VPN) из каталога Google Play из-за нарушения правил осуществления платежей. WireGuard является открытым приложением, которое распространяется бесплатно и не участвует в монетизации через показ рекламы. Нарушение состояло в том, что в приложении в разделе настроек присутствовала ссылка "Donate to the WireGuard Project", ведущая на страницу приёма пожертвований на развитие проекта (wireguard.com/donations/).

Попытка оспорить удаление увенчалась неудачей и апелляция была отклонена (судя по времени реакции, ответ был сгенерирован ботом, как и в недавнем инциденте с удалением uBlock Origin из каталога Chrome Web Store). После этого разработчик удалил ссылку на приём пожертвований и повторно отправил приложение в каталог. В настоящее время заявка находится в очереди на рецензирование, до завершения которого приложение остаётся недоступным в Google Play. В качестве запасного варианта приложение можно установить из каталога F-Droid.

Вначале создалось впечатление, что удаление WireGuard является единичным недоразумением, вызванным ложным срабатыванием системы автоматизированного рецензирования обновлений в Google Play. Но выяснилось, что с похожей проблемой на прошлой неделе также столкнулись разработчики открытого приложения andOTP (программа для двухфакторной аутентификации с использованием одноразовых паролей). Данное приложение тоже было удалено из Google Play и тоже за наличие ссылки на страницу приёма пожертвований.

Так как уведомление о нарушении содержит лишь общую информацию, разработчики предположили, что нарушение заключается в том, что приём пожертвований производится не через платёжный механизм Googles In-App, предписываемый правилами осуществления платежей из приложения. При этом в правилах, приём пожертвований через In-app Billing заявлен, как пока не поддерживаемый метод монетизации. Кроме того, в FAQ по методам платежей пожертвования отмечены как недопустимые, если их собирает не специально зарегистрированная некоммерческая организация.

Как и WireGuard, приложение andOTP, не смотря на то, что оно было удалено 6 дней назад, до сих пор остаётся недоступно в Google Play, но его можно установить через каталог F-Droid. Приложение WireGuard насчитывало более 50 тысяч установок в Google Play, а andOTP более 10 тысяч.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Cloudflare опубликовал реализацию VPN WireGuard на языке Rust
  3. OpenNews: Для включения в состав ядра Linux предложен VPN WireGuard
  4. OpenNews: Разработчики VPN WireGuard представили новую криптографическую библиотеку Zinc
  5. OpenNews: Из-за изменения правил в Google Play оставлена урезанная версия KDE Connect
  6. OpenNews: Chrome Web Store блокировал публикацию обновления uBlock Origin (дополнено)
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: wireguard, google, playsore, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 21:35, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть ли вендры без своего стора? А Гугл запрещает таким предустанавливать F-Droid?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:45, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Энтузиасты и через apk спокойно установят f-droid, только вот им андройд с блобами, без нормального контроля приложений и тотальной завязкой на гугл не нужен, а для хомячков анальные зонды аппле приятнее.
     
     
  • 3.11, ыыы (?), 21:59, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поэтому они вместо AOSP Android / Lineage OS без сервисов гугла они используют... что? Какие варианты сейчас есть на рынке, а?
     
     
  • 4.42, Crazy Alex (ok), 23:32, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lineage и его производные пока - самый вменяемый вариант. Можно и с гуглом, только в подконтрольном варианте - MicroG. Ну и нормальное управление полномочиями на базе XPosed, например.
     
     
  • 5.62, Аноним (-), 00:40, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XPosed явно не для простых пользователей
    Без рута он никчему
     
  • 4.55, Сейд (ok), 00:00, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Flyme OS
     
  • 3.31, Аноним (31), 22:46, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Без гугло-сервисов КПК на Андроид и вообще всё хорошо.
     
  • 3.41, Аноним (1), 23:23, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём тут энтузиасты? На энтузиазме монополию гугла не потеснишь.
     

  • 1.2, трурль (?), 21:41, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Искусственный кретин, по недоразумению именующийся искуственным интеллектом — новый рак интернетов.
     
     
  • 2.12, neAnonim (?), 22:01, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    a) бот, не искуственный интелект
    б) автоматически сформированы ответы. Приложения удалили руками. Автоматическое они прошли и потому так долго висели в сторе
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:41, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот поэтому я уже очень близок к тому, что бы удалить гугл. Да он крепко засел в моих устройствах. Но на 80% уже выпилил его. Еще немного и чао какао гугл.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:49, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    К сожалению без гугла сейчас не обойтись
     
     
  • 3.10, Аноним (3), 21:56, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сложно, но можно. Я определенно сделал успехи в этом. Думаю до конца года, для меня гугл будет как опция. (я тут не учитываю поиск, потому как не вижу в этом проблему).
     
     
  • 4.15, neAnonim (?), 22:03, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    duckduckgo - поиск это первый шаг для отказа от гугл.
    > сделал успехи

    Можно подробней?

     
     
  • 5.20, Аноним (7), 22:21, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Второй шаг это ungoogled chromium.
    Но от вайбера не откажешься, а его только из google play можно поставить
     
     
  • 6.26, dimqua (ok), 22:32, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Его можно поставить хоть с 4пда, но не нужно.
     
  • 6.29, Гарри (?), 22:38, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, можно, можно... редко что с маркета ставлю. Из сервисов гугла осталась только почта, остальное максимально перенесено. Ну и сам аккаунт, но в нем почти ничего, он только для связи и для сервисов гугла. А все остальное уже давно у себя держу
     
  • 6.43, Crazy Alex (ok), 23:33, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну возьми Yalp Store и поставь с гулоплея, не светя ничего лишнего, делов-то
     
  • 5.21, Аноним (3), 22:22, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поиск гугла ни к чему не обязывает, хоть и утка у меня по умолчанию включена. Гугл поиск захотел заюзал, захотел нет. Тем более без авторизации. А успехи в приложениях, карты, заметки, google drive, google pay, календарь, синхронизация всего этого дела. И так дальше по списку. Там вагон приложений. Плюч гмейл. Проблема не перейти на другую почту, проблема постепенно перевести новую почту как почту авторизации в тех сотнях сервисах где раньше была указана почта гмейл.

    Вот в кратце.

     
     
  • 6.25, dimqua (ok), 22:31, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переадресации в гмыле нет?
     
     
  • 7.28, Аноним (3), 22:37, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причем тут переадресация? А как я через пару лет, например, буду восстанавливать пароль? Снова идти к гугло почте? То есть быть привязан по прежнему?
     
     
  • 8.32, dimqua (ok), 22:50, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пароль придёт на гуглопочту, которая переадресует его на другой ящик, где ты его... текст свёрнут, показать
     
  • 7.44, Crazy Alex (ok), 23:36, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, вариант "понемногу менять почту" более живой - меньше шансов, что забудешь сменить где-нибудь. И, конечно, вместо гугловской аппы K-9 использовать.
     
     
  • 8.52, Аноним (52), 23:59, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно другому совершенно не мешает ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.19, dimqua (ok), 22:21, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многие и не пытаются, не просто же так Google стал тем, чем он есть сейчас.
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:54, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они тоже понимают что их пытаются "скинуть" с их-же разработок. Поэтому чем новее ПО с их стороны тем сложнее избавится от влияния гугла. Единственное не использовать их ПО совсем и использовать альтернативы.
    Например всем известный и разрекламированный браузер Iron, лично для меня "скончался" на 67 версии, так как далее пошёл один "шлак"
     
  • 2.17, Аноним (5), 22:14, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хочу тебя расстраивать, но чтобы его выпилить тебе придётся удалить gservices... текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.34, Аноним (31), 22:52, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает. Проверено. Есть средства изоляции от файлов. Shelter.

    Др. дело, отказаться от Гугла надо в прямом смысле на самом деле. А не понарошку.

     
  • 3.37, Аноним (31), 23:02, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > еще более дикие костыли с рутом и iptables

    Чегой-то в Линакс ядре iptables и NetFilter стали костылями, если они всегда были основным инструментом.

    Неа. Всё сложнее и иначе.

     
  • 3.48, Crazy Alex (ok), 23:50, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто паранойю уменьшаем до вменяемых размеров - и будет счастье. Magisk поставить - невелик криминал. Дальше - F-Droid, это вполне нормальный линукс-стайл репозиторий. Ты ж не проверяешь исходники для всего софта в дебиане? Вот оттуда телеграм и ставь. Насчёт "неработы доброй половины" - чушь, конечно. Максимум MicroG понадобится для какого-нибудь клиент-банка, ну так и вперёд, там доступ к гуглу контролируется для каждого приложения и аккаунт не нужен. А так - гугла бояться до упора, а проприетарщину совать - дурная затея, минимизировать её надо.

    xprivacylua на базе magisk, ну да. Автор известен не первый год, репутация вполне нормальная, можно особо не дёргаться, я бы сказал. А китаец он там или марсианин - лично мне всё равно.

    Я так живу (ни хрена не являясь андроид девелопером), и вполне неплохо. Единственная потеря - Uber/Lyft.

    Пугаться андроид студии - вообще смешно (хотя я бы до самостоятельных пересборок бы вообще не шёл, не стоит оно того).

     
  • 3.57, SomeBody (??), 00:08, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адроид студия тут вообще каким боком? Без нее все собираеться и работает.
     

  • 1.6, vz_2 (?), 21:48, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А что есть нормальные площадки, не только для софта, например, для самописной музыки, графики, веб-романа, чтобы можно было получать пожертвования без бана аккаунта, обмана?
    Сначала прижали электронные платёжные системы, теперь борются с пожертвованиями, скоро налоговая будет стоять у ящика в храме или повесят, у примеру, на авито сервис автоматической уплаты налога с продаж старья?
    Куда катится мир.
     
     
  • 2.22, KonstantinB (ok), 22:25, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Внезапно bitcoin (и прочие альткоины). Для пожертвований как раз волатильность не так критична.
     
  • 2.24, KonstantinB (ok), 22:31, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если речь именно о централизованной площадке - нет, нормальной нет и не будет, догадайтесь почему.
     

  • 1.8, Аноним (9), 21:50, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Походу Гугл беспредельничать начал. Неужели его на нуль некому помножить? Что ни новость от гугла - всё какая-нибудь гадость....
    Пожертвования для открытых проектов это способ остаться хоть как-то на плаву, а тут такое...
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:02, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не пользуюсь смартфонами с начала их появления. Очень удивляюсь, как людишки на них подсели.
     
     
  • 3.16, neAnonim (?), 22:09, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы просто в социуме живем и без смартфона
    1) тяжело поддерживать связь с другими людьми
    2) физическое наличие оного являлось важным (на момент их распространения)

    Но я считаю, что отказ от смарфонов будет достаточно массовым в скором времени среди гиков и маргиналов

     
     
  • 4.18, Аноним (5), 22:18, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы с удовольствием ушёл на первую попавшуюся открытую платформу.
    Но librem 5 ещё не вышел, очень дорог, да и насколько он действительно открыт и прост ещё проверить надо. Перебрендирование опенсурса в его маркете как бы намекает что добром это не кончится.
     
     
  • 5.36, vz_2 (?), 23:00, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Без физического выключателя-перерывателя цепи питания батареи он не нужен, т.к. связывается с проприетарной сотовой вышкой, а там бэкдор.
     
  • 4.38, Аноним (-), 23:03, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > физическое наличие оного являлось важным

    Важным для чего?

     
  • 4.45, OpenEcho (?), 23:42, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Но я считаю, что отказ от смарфонов будет достаточно массовым в скором времени среди гиков и маргиналов

    Мне очень нравится ваш оптимизм, но к сожалению IMHO это не случится... Люди очень предсказуемы, халява и лень это свойство большинства, и даже если гики/маргиналы и откажутся, толпа все равно сомнет

     
     
  • 5.49, Аноним (49), 23:52, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Мне очень нравится ваш оптимизм, но к сожалению IMHO это не случится... Люди очень предсказуемы, халява и лень это свойство большинства, и даже если гики/маргиналы и откажутся, толпа все равно сомнет

    Так пусть страдают, тебе какое дело? Лопата за 10к с несменяемым аккумулятором - это уже боль вне зависимости от того, что там прошито.

     
  • 4.47, Аноним (49), 23:50, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >тяжело поддерживать связь с другими людьми

    Ключевое слово "поддерживать". Если ты им нужен, то они и пешком к тебе притопают, а если нет, то забудут через 5 секунд. Стоит ли тратить время на людей, которым ты не нужен?

     
  • 3.50, Crazy Alex (ok), 23:55, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм. я вот посмотрел - скорей уж без телефона обойдусь - один звонок в три дня, а вот ИМ/почта, веб на ходу, карты - это много чаще нужно.
     
  • 3.59, Stoned Jesus (?), 00:19, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня тоже никогда не было смартфона, даже самого дешманского за 3500 рублей.
     

  • 1.14, jalavan (ok), 22:03, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    гугол не нужен
     
     
  • 2.23, dimqua (ok), 22:27, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    /thread
     

  • 1.27, Анимайзер (?), 22:35, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гугл просто беспокоится о вашей безопасности и считает, что все деньги должны идти только через них. И да, получилась хорошая реклама каталога приложений F-droid!
     
  • 1.30, user90 (?), 22:46, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Мне вот непонятно, как хомяк юзает ведроид при отсутствии firewall'а? Не, ну хомяк-то ладно, а "господа присутствующие"? - Впрочем, не уверен, что тут есть какие-нибудь отличия.
     
     
  • 2.33, dimqua (ok), 22:52, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не ставят зонды, или такой вариант ты не допускаешь?

    А вообще, firewall есть.

     
     
  • 3.39, user90 (?), 23:05, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Намерение похвальное конечно.. только подозреваю, что "играть, но не заиграться" не выйдет - на ведроиде по крайней мере. Например, таким "зондом" может быть твое банковское приложение - и чего ты будешь делать в этом случае?
     
     
  • 4.51, Crazy Alex (ok), 23:58, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего особенного, признаешь, что ничего идеального не бывает и сделаешь для него исключение. Что никак не означает, что надо совать двести проприетарных аппов, делающих непонятно что, или сливать все свои данные гуглу. И так же это не означает, что это самое банковское приложение получит реальный доступ ко всему, Что оно запросило. Уж пустой список контактов и рандомную точку в городе в виде местоположения - запросто.
     
  • 4.54, Аноним (54), 00:00, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем ты поставил «банковское приложение» на телефон? Зайди в онлайн-морду и делай всё как белый человек, без вставки зондов с антивирусами внутри.
     
     
  • 5.60, ievoochielaPh5Ph (ok), 00:20, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Антивирус»(а на самом деле следящее приложение) есть только у одного российского недобанка, у остальных нормальные приложения.
     
  • 2.35, Аноним (31), 22:58, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используется просто:

    1 - все данные не представляют из себя ценности или их утечка и утеря слабо влияют на жизнь. Ну вот так вот сделано и организовано.

    2 - в прямом смысле отказ от Гугла. Без попыток отказа, но продолжать использовать.

    От Майкров тоже многие смогли отвязаться. И тут тоже возможно.

     
  • 2.63, Аноним (63), 00:42, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отсутствии? Из ядра уже вывезли netfilter? А графических фронтендов для iptables даже парочка есть
     

  • 1.40, ievoochielaPh5Ph (ok), 23:20, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Владелец площадки удалил с площадки приложения прямо нарушавшие договор подписанный их создателями при загрузки приложений на площадку.
    Хомячки в бешенстве.

    А ты договор не нарушай. Тогда и удалять не будут.
    Для WireGuard использую TunSafe, который под андроид появился раньше, чем от автора WG и в использовании удобней.

     
     
  • 2.53, Crazy Alex (ok), 23:59, 16/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В бешенстве на то, что владелец площадки сволочь и поставил драконовские условия.
     
     
  • 3.58, ievoochielaPh5Ph (ok), 00:19, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуйся другой.
    А на своей владелец волен устанавливать условия, если это не противоречит законам.
    Кстати, WireGuard уже вернули, как только автор выполнил договор им подписанный.
     
  • 2.56, Аноним (54), 00:01, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя посадят, а ты не воруй.
     

  • 1.46, Агл (?), 23:47, 16/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    на виндофоне lumia 1020 такого беспредела нет. Там вообще не работает стор
     
  • 1.61, Аноним (-), 00:37, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и ладно
    На f-droid все наместе
     

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