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Анонсирована внутриядерная реализация WireGuard для OpenBSD

12.05.2020 05:37

В твиттере компании EdgeSecurity, основателем которой является автор WireGuard, сообщили о создании нативной и полностью поддерживаемой реализации VPN WireGuard под OpenBSD. В подтверждение словам опубликован скриншот с демонстрацией работы. Готовность патчей для ядра OpenBSD также подтверждена Джейсоном Доненфилдом (Jason A. Donenfeld), автором WireGuard, в анонсе обновления утилит wireguard-tools.

В настоящий момент доступны лишь внешние патчи, однако, авторы обещают в ближайшее время отправить их финальный вариант в список рассылки разработчиков OpenBSD. Код WireGuard для ядра OpenBSD включает 3322 строк, что меньше, чем реализация для ядра Linux. Если код с реализацией WireGuard будет в итоге принят в дерево исходных текстов OpenBSD, то она станет второй ОС (после Linux) с полной и интегрированной поддержкой WireGuard "из коробки". Включение широкой поддержки WireGuard ожидается в выпуске OpenBSD 6.8 (в релиз OpenBSD 6.7, который был перенесён с 1 на 19 мая, патчи не попадают). Пока же желающие использовать WireGuard в OpenBSD должны использовать порт net/wireguard-go или вручную установить предоставленные патчи.

Дополнительно можно отметить публикацию корректирующих обновлений пакетов wireguard-tools v1.0.20200510 и wireguard-linux-compat v1.0.20200506, включающих работающие в пространстве пользователя утилиты, такие как wg и wg-quick, и слой для обеспечения совместимости со старыми ядрами Linux (от 3.10 и до 5.5 включительно), в которых нет встроенной поддержки WireGuard. В новом выпуске утилит wg и wg-quick добавлена поддержка взаимодействия с реализацией WireGuard для ядра OpenBSD. Сообщается, что патчи для ядра OpenBSD планируются передать в течение следующей недели. Для настройки туннеля в OpenBSD будет использоваться привычный интерфейс wg и "ifconfig wg0 create".

Из не связанных с поддержкой OpenBSD изменений выделяется добавление в утилиту wg-quick доменов, подпадающих под маску "dns search" в resolv.conf. Для Android добавлена поддержка белого списка приложений в дополнение к чёрному списку. Для systemd добавлен сервис wg-quick.target для перезапуска и управления wg-quick. В пакете wireguard-linux-compat наиболее заметным изменением является обеспечение совместимости с будущими обновлениями пакетов с ядром для Ubuntu 19.10 и 18.04-hwe, которые пока находятся в секции "proposed" и не перенесены в обновления.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/EdgeSecuri...)
  2. OpenNews: Доступен VPN WireGuard 1.0.0
  3. OpenNews: В ядро Linux 5.6 принят код с поддержкой VPN WireGuard и расширения MPTCP (MultiPath TCP)
  4. OpenNews: Cloudflare опубликовал реализацию VPN WireGuard на языке Rust
  5. OpenNews: WireGuard и andOTP удалены из Google Play из-за ссылок на приём пожертвований
  6. OpenNews: Разработчики VPN WireGuard представили новую криптографическую библиотеку Zinc
Автор новости: Дон Ягон
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52929-wireguard
Ключевые слова: wireguard, openbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Daemon (??), 07:50, 12/05/2020 [ответить]  
    		• –3 +/
    Тео из запоя вышел?
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:24, 12/05/2020 [ответить]  
    		• –3 +/
    > станет второй ОС (после Linux) с полной и интегрированной поддержкой WireGuard "из коробки"

    Ну вот наконец и в BSD завезли. Технологическое отставание BSD от Linux слегка сократилось.

     
  • 1.3, Anonymou (?), 08:49, 12/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Извините, но где видно что это в ядре?
     
     
  • 2.4, Анони м (?), 08:51, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новости написано же.
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:13, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последняя ссылка в первом параграфе.
     

  • 1.6, б.б. (?), 09:16, 12/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    масленница пришёл. ух, заживём теперь :)
     
  • 1.7, Анончик (?), 09:28, 12/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь на разумность разработчиков openbsd и они не будут включать это в ядро.
     
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