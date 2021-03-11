Реализация OpenGL поверх DirectX достигла совместимости с OpenGL 3.3 и принята в состав Mesa

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|1.1, Аноним (1), 09:32, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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А вот теперь совсем не понятно зачем. Я ещё понимаю над вулканом. Или наоборот реализация вулкана над всем. Но OGL над дохликсом...
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|2.3, Zee Captain (?), 09:42, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Это для WSL, чтобы GUI работало. (Пояснение: WSL - попытка вклинить Linux в Windows, тем самым переманив пользователей с пингвина)
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|3.7, Аноним (7), 09:57, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Переманиваемые" пользователи должны сначала купить Windows, а у них денег нет. Было бы умнее для "переманивания" раздавать Windows бесплатно для разработчиков.
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|4.13, Роман (??), 10:30, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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уже и так в комплекте с ноутбуком идёт, отдельно покупать не нужно, обычно
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|5.15, Аноним (15), 10:36, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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А я бы не отказался от бесплатного ноутбука в комплекте с Windows.
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|4.33, Аноним (33), 11:40, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Десятку и так можно бесплатно использовать, если не нужны свои обои и устраивает полупрозрачная надпись (редко обращаю внимание на нее) в нижнем правом углу через 3 часа после включения ПК. Обновления получаю.
linustechtips специально видео сделал https://www.youtube.com/watch?v=M3bezYerYxQ , что это действительно легально, и он сам не пират, при том, что использует несколько ПК с неактивированными десятками.
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|5.41, X86 (ok), 12:19, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Она еще вроде периодически всплывающими окнами мелькает.
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|5.43, btrfs (?), 12:32, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS
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...
5. Authorized Software and Activation. You are authorized to use this software only if you are properly licensed and the software has been properly activated with a genuine product key or by other authorized method.
...
...
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|5.48, Аноним (48), 12:45, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Извините, а вот есть игры от Gog и они покупаются, но не защищены denuvo как steam. Если я скачал с торента такую, она пиратская или нет получится?
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|6.63, Lex (??), 13:40, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От того, что ты ее скачал( т.е потратив свои средства на трафик и сделав копию информации на собственном ЖД, как не меняя файлов источника ) кто и что потерял ?
У правообладателя исчез его "эталонный" экземпляр игры ?
Или он лишился права продавать игру тем, кто готов за нее заплатить и знает как это сделать ?
И ладно бы, речь о какой-то нереально-уникальной игре, но у многих есть аналоги( в т.ч бесплатные ).
Из этого следует простая мысль о пользователе, который не готов за нее платить: не будь у пользователя возможности скачать ту игру с торрентов, он, если бы и стал заморачиваться, раздобыл ее аналоги, в т.ч бесплатные или просто забил бы, переключившись на что-то другое.
Т.е правообладатель не то, что не понес прямых убытков от существования игры на торрентах, но не понес и косвенных убытков в виде их любимой "недополученной прибыли" ввиду не_покупки игры тем, кто скачал ее с торрентов, поскольку покупать он ее все равно не стал бы и "прибыли" в любом случае не случилось бы.
Крч., качая с торрентов, и пользователь и копия игры настолько же "пиратская", насколько правообладатель и "лицензионная" копия игры - "террористические" ( правообладательский терроризм в лице задалбывания всех без всякой меры под предлогом абстрактной защиты своих прав и упущенной выгоды, которой нередко не существует - он такой ).
Кроме шуток, продаваны прямо сейчас пытаются внедрять термин "покупательский/потребительский терроризм" ( который характеризуется "субъективно-чрезмерным использованием потребителем совких прав", хотя за рамки закона то "использование" не выходит - просто юридически-грамотные покупатели )
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|6.67, Kuromi (ok), 14:51, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Формально она у тебя пиратская, т.к. легально получить ГОГовский установщик можно купив игру на ГОГ. Технически - ничем не отличается от легальной, разве что Гог Галакси для мультиплеера, вот тут может не повезти.
Тем не менее, у ГОГ (а вернее, издателей) иногда крайне странная ценовая политика, так что порой приходится пиратить по мелочи. Приведу пример - Вы покупаете игру, может даже целый Super Edition с игрой и всеми DLC, если еще и по скидочке то шикарно выходит...проходит месяц, другой, выпускают новое DLC, Super Edition из магазина убирают, заменяют его Ultimate Edition, при этом новое DLC само по себе стоит как половина Ultimate Edition всего. Как по мне, пытаться навариться именно на тех кто купил ранее - это довольно некрасиво. Да анлок нового DLC частенько сводится к помещению одного ключевого файла в папочку. Хотя бывают и исключения, DLC к Underrail по размеру в два раза больше базовой игры.
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|3.51, proninyaroslav (ok), 12:48, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> переманив пользователей с пингвина
В чём собственно смысл? Микрософт уже давно монетизирует услуги, которые не привязаны к ОС, да и доля линукса на десктопе не столь угрожающая, даже суммарно с Chrome OS. Переманивать разработчиков? Ну, сервисы вроде Azure, TypeScript, VSCode и прочий микрософт-опесорс они и так используют.
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|3.70, Аноним (70), 14:58, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как можно так всрать легендарное выражение... Тогда уж:
Больше бесполезного кода, богу бесполезного кода!
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|2.47, Я (??), 12:44, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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есть несколько arm чипов у которых есть директикс но нет опенгл. это в том числе для них.
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|1.2, Аноним (2), 09:39, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А если пропустить какой-нибудь очевидный GLSL-шейдер (напр, рисующий множество Мандельброта) через 100500 слоёв OpenGL и DirectX последовательно, то что будет на выходе?
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|2.5, Аноним (5), 09:55, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще ничего не понимаю в этой теме, но из общих соображений предположу, что всё будет дико тормозить :)
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|3.40, Урри (ok), 12:12, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Не будет. OpenGL как и DirectX на данный момент используются только чтобы подготовить геометрию к отправке в GPU, а это всего 1/100 усилий по рендерингу сцены.
Ну а там уже сам GPU будет работать, которому вообще плевать через какой API ему сбросили вершины для обработки.
p.s. В игрушках мощный CPU нужен не только и далеко не столько для геометрии - а чтобы загружать игровые медиафайлы, обрабатывать сеть, ИИ мобов и игрока, просчитывать столкновения (хотя и это уже во многом перевесили на GPU) и т.д.
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|1.4, Аноним (2), 09:42, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>WARP is a high speed, fully conformant software rasterizer.
А когда у нас наконец будет WebGL без фингерпринтинга по картинке через софтовую растеризацию, как рекомендовал Hovav Shacham?
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|1.8, Аноним (8), 10:02, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вся эта каша со слоями ведёт к успеху. Ура!. Скоро для крестиков-ноликов в гуях потребуется игровая печь.
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|2.10, Аноним (48), 10:08, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно вам. Хоть неожиданно приятные новости есть, а то Вулкан и Вулкан, да ещё и с Вэйлендом.( Настроение не портите мне плиазе.)
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|4.17, Аноним (48), 10:46, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня раритетная Нвидиа. С Вулканом и Вэйлендом я не дружу.
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|2.14, Аноним (14), 10:30, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это войдёт в состав Mesa 21.1, выйдет приблизительно в июне 2021. Можно уже прям сейчас собрать Mesa-git, кому надо прям сейчас все новейшые возможности.
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|2.22, Аноним (48), 10:59, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вам гентушнуму хомячку вот не всё ли равно? Дают - жуём и в норку спать.
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|3.30, ryoken (ok), 11:35, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Вам гентушнуму хомячку вот не всё ли равно? Дают - жуём и
> в норку спать.
Вот вроде ничего человеку не сделал, а обосрать - нате вам. Мне ваши вантузячьи поделки без надобности, вопрос был из любопытства.
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|5.66, ryoken (ok), 14:50, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хватит лицемерить. Вы писали, что я баран.(
Простите, но одного анонима от другого не отличить тут. Прошу извинения.
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|3.68, ryoken (ok), 14:52, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На Генте можно linuxlibre собрать ванильное?
Вот шут его знает. Сейчас ввели вообще дистрибутивное гентушное ядро (под AMD64 архитектуру, под ppc64 например оно не ставится, замаскировано). Ну и, насколько я в курсе, гентушное само по себе уже с патчами приезжает. Разве что где оверлей есть.
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|2.34, llolik (ok), 11:46, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Много тяжёлых операций для скорости сделано в том числе на шейдерах. К вопросу, почему GIMP медленней, вот, отчасти, потому: GIMP видеокарту не задействует от слова совсем (есть экспериментальная работа с OpenCL, но то такое) в то время как PS видеокарту гоняет в хвост и в гриву.
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|3.37, Аноним (37), 12:00, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> GIMP видеокарту не задействует от слова совсем
Ты в какой криокамере последние 9 лет сидел? GPU-рендеринг завезли аж 2012-ом...
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|4.39, Аноним (39), 12:10, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что он там рендерит? Я припоминаю были полтора фильтра с opencl, но opencl всегда хуже и уступает чисто софтовому рендеру.
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|4.55, llolik (ok), 13:11, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ты в какой криокамере последние 9 лет сидел? GPU-рендеринг завезли аж 2012-ом...
В отличие от тебя я в ней и не был.
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53854
Цитата из Release Notes GIMP 2.10.22
" Оптимизации в GEGL, использующие OpenCL для ускорения обработки данных, из-за потенциальных проблем со стабильностью отнесены к экспериментальным возможностям и их включение перенесено во вкладку Playground. Более того, сама вкладка Playground теперь по умолчанию скрыта и появляется только при явном запуске GIMP с опцией "--show-playground" или при использовании версий для разработчиков. "
И в готовящемся 3.0 оно тоже, судя по всему, включено не будет, т.к. это не пилит никто (и, к слову, на OpenCL были далеко не все тяжёлые фильтры). Есть, как я понял, надежды на GSK из GTK4, но то тоже не близко.
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|2.52, Я (??), 12:48, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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нам то что от того что вместо победы над линуксом майкрософт к нему присоединилась?
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|1.35, Аноним (35), 11:46, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В частности, удалось обеспечить работу Photoshop на Windows-устройствах с процессорами ARM.
А вот интересно, они специально его покупали, трахались с регистрацией, устанавливали вместе с защитами. Или тупо качнули репак с рутрекера, где кроме непосредственно ФШ ничего нет?
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|2.53, Я (??), 12:49, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ващет фотошоп можно рубануть по триалке с криэйтивклауда в пару кликов. репак с трекера дольше искать.
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|1.54, Аноним (27), 13:05, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В частности, удалось обеспечить работу Photoshop на Windows-устройствах с процессорами ARM.
Офигенная новость. Как раз под стать опеннету, как ресурсу, освещающему СПО.
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|1.61, Аноним (59), 13:37, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А директикс12 поверх вулкана майкрософт не хочет разрабатывать, нет?
Сраные проприетарщики!
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|3.71, Последний из могикан (?), 15:13, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О приветствую тебя путешественник во времени.Вот тебе краткий перечень событий на 11.03.2021.Гитхаб купила ms,Столлмана выгнали lgdtsjw,а *nix разрушают изнутри.
p.s.ах да,все сидят дома и ничего не делают,потому что боязнь и Лидера Сопротивления™нет.
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|1.74, Аноним (-), 16:12, 11/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Реализация OpenGL поверх DirectX
Но зачем поверх? Вижу в этом какой-то подвох. OpenGL не нужен маздаевский ДиректИкс.
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