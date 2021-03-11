Реализация OpenGL поверх DirectX достигла совместимости с OpenGL 3.3 и принята в состав Mesa

2.3 , Zee Captain ( ? ), 09:42, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – Это для WSL, чтобы GUI работало. (Пояснение: WSL - попытка вклинить Linux в Windows, тем самым переманив пользователей с пингвина)

3.7 , Аноним ( 7 ), 09:57, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – "Переманиваемые" пользователи должны сначала купить Windows, а у них денег нет. Было бы умнее для "переманивания" раздавать Windows бесплатно для разработчиков.

4.13 , Роман ( ?? ), 10:30, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – уже и так в комплекте с ноутбуком идёт, отдельно покупать не нужно, обычно

5.15 , Аноним ( 15 ), 10:36, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – А я бы не отказался от бесплатного ноутбука в комплекте с Windows.

6.25 , КО ( ? ), 11:07, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – А я бы не отказался от бесплатного ноутбука

7.46 , Козлетто ( ? ), 12:43, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я кстати находил на помойке на базе amd-a8-3500m

8.65 , xverizex ( ok ), 14:49, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – текст свёрнут, показать Интересно почему ты на помойке искал ноутбук Или ты там что-то другое искал, но... 5.62 , Аноним ( 62 ), 13:40, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – За это ноут продают дороже.

4.33 , Аноним ( 33 ), 11:40, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Десятку и так можно бесплатно использовать, если не нужны свои обои и устраивает полупрозрачная надпись (редко обращаю внимание на нее) в нижнем правом углу через 3 часа после включения ПК. Обновления получаю.

linustechtips специально видео сделал https://www.youtube.com/watch?v=M3bezYerYxQ , что это действительно легально, и он сам не пират, при том, что использует несколько ПК с неактивированными десятками.

5.41 , X86 ( ok ), 12:19, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Она еще вроде периодически всплывающими окнами мелькает.

6.73 , anonymous_detected ( ? ), 16:08, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не замечал такого (вынь10 установлена несколько лет назад).

5.43 , btrfs ( ? ), 12:32, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS ...

... 5. Authorized Software and Activation. You are authorized to use this software only if you are properly licensed and the software has been properly activated with a genuine product key or by other authorized method. ...

... 5.48 , Аноним ( 48 ), 12:45, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Извините, а вот есть игры от Gog и они покупаются, но не защищены denuvo как steam. Если я скачал с торента такую, она пиратская или нет получится?

6.50 , Аноним ( 48 ), 12:46, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там обычно пишется drm free

6.63 , Lex ( ?? ), 13:40, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – От того, что ты ее скачал( т.е потратив свои средства на трафик и сделав копию информации на собственном ЖД, как не меняя файлов источника ) кто и что потерял ?

У правообладателя исчез его "эталонный" экземпляр игры ?

Или он лишился права продавать игру тем, кто готов за нее заплатить и знает как это сделать ? И ладно бы, речь о какой-то нереально-уникальной игре, но у многих есть аналоги( в т.ч бесплатные ).

Из этого следует простая мысль о пользователе, который не готов за нее платить: не будь у пользователя возможности скачать ту игру с торрентов, он, если бы и стал заморачиваться, раздобыл ее аналоги, в т.ч бесплатные или просто забил бы, переключившись на что-то другое. Т.е правообладатель не то, что не понес прямых убытков от существования игры на торрентах, но не понес и косвенных убытков в виде их любимой "недополученной прибыли" ввиду не_покупки игры тем, кто скачал ее с торрентов, поскольку покупать он ее все равно не стал бы и "прибыли" в любом случае не случилось бы. Крч., качая с торрентов, и пользователь и копия игры настолько же "пиратская", насколько правообладатель и "лицензионная" копия игры - "террористические" ( правообладательский терроризм в лице задалбывания всех без всякой меры под предлогом абстрактной защиты своих прав и упущенной выгоды, которой нередко не существует - он такой ). Кроме шуток, продаваны прямо сейчас пытаются внедрять термин "покупательский/потребительский терроризм" ( который характеризуется "субъективно-чрезмерным использованием потребителем совких прав", хотя за рамки закона то "использование" не выходит - просто юридически-грамотные покупатели )

6.67 , Kuromi ( ok ), 14:51, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Формально она у тебя пиратская, т.к. легально получить ГОГовский установщик можно купив игру на ГОГ. Технически - ничем не отличается от легальной, разве что Гог Галакси для мультиплеера, вот тут может не повезти.

Тем не менее, у ГОГ (а вернее, издателей) иногда крайне странная ценовая политика, так что порой приходится пиратить по мелочи. Приведу пример - Вы покупаете игру, может даже целый Super Edition с игрой и всеми DLC, если еще и по скидочке то шикарно выходит...проходит месяц, другой, выпускают новое DLC, Super Edition из магазина убирают, заменяют его Ultimate Edition, при этом новое DLC само по себе стоит как половина Ultimate Edition всего. Как по мне, пытаться навариться именно на тех кто купил ранее - это довольно некрасиво. Да анлок нового DLC частенько сводится к помещению одного ключевого файла в папочку. Хотя бывают и исключения, DLC к Underrail по размеру в два раза больше базовой игры.

3.51 , proninyaroslav ( ok ), 12:48, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > переманив пользователей с пингвина В чём собственно смысл? Микрософт уже давно монетизирует услуги, которые не привязаны к ОС, да и доля линукса на десктопе не столь угрожающая, даже суммарно с Chrome OS. Переманивать разработчиков? Ну, сервисы вроде Azure, TypeScript, VSCode и прочий микрософт-опесорс они и так используют.

2.31 , village_coder ( ok ), 11:36, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Больше кода для бога кода!

3.70 , Аноним ( 70 ), 14:58, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как можно так всрать легендарное выражение... Тогда уж:

Больше бесполезного кода, богу бесполезного кода!

2.47 , Я ( ?? ), 12:44, 11/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – есть несколько arm чипов у которых есть директикс но нет опенгл. это в том числе для них.

