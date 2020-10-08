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Выпуск графического редактора GIMP 2.10.22

08.10.2020 13:15

Представлен выпуск графического редактора GIMP 2.10.22, в котором продолжено оттачивание функциональности и повышение стабильности ветки 2.10. Для установки доступен пакет в формате flatpak (пакет в формате snap пока не обновлён).

Кроме исправления ошибок в GIMP 2.10.22 представлены следующие улучшения:

  • Добавлена поддержка импорта и экспорта изображений формате AVIF (AV1 Image Format), в котором задействованы технологии внутрикадрового сжатия из формата кодирования видео AV1. Контейнер для распространения сжатых данных в AVIF полностью аналогичен HEIF. AVIF поддерживает как изображения в HDR (High Dynamic Range) и цветовом пространстве Wide-gamut, так и в стандартном динамическом диапазоне (SDR). AVIF претендует на роль формата для эффективного хранения изображений в Web и поддерживается в Chrome, Opera и Firefox (при включении image.avif.enabled в about:config).
  • Улучшена поддержка формата изображений HEIC, который использует тот же формат контейнеров HEIF, но применяет методы сжатия HEVC (H.265), поддерживает операции кадрирования без перекодирования и позволяет хранить в одном файле несколько снимков или видео. Добавлена возможность импорта и экспорта контейнеров HEIF (для AVIF и HEIC) с 10 и 12 битами на цветовой канал, а также импорта метаданных и цветовых профилей NCLX.
  • Улучшен плагин для чтения изображений в формате PSP (Paint Shop Pro), в котором появилась поддержка растровых слоёв из файлов в шестой версии формата PSP, а также индексированных изображений, 16-разрядных палитр и изображений в оттенках серого. Режимы наложения в PSP теперь правильно отрисовываются, благодаря улучшенному преобразованию в режимы слоёв GIMP. Повышена надёжность импорта и улучшена совместимость с файлами, некорректно записанными из сторонних приложений, например, с указанием пустых имён слоёв.
  • Расширены возможности экспорта многослойных изображений в формат TIFF. Добавлена поддержка кадрирования слоёв по границам экспортируемого изображения, которая включается при помощи новой опции в диалоге экспорта.
  • При экспорте изображений BMP обеспечено включение цветовых масок с информацией о цветовом пространстве.
  • При импорте файлов в формате DDS улучшена поддержка файлов с некорректными флагами в заголовке, связанными с режимами сжатия (если информацию о методе сжатия удалось определить на основе других флагов).
  • Улучшено определение файлов JPEG и WebP.
  • При экспорте XPM исключено добавление слоя None, в случае неиспользования прозрачности.
  • Улучшена обработка метаданных Exif с информацией об ориентации изображения. В прошлых выпусках при открытии изображения с тегом Orientation выводился запрос о выполнении поворота, в случае отклонения которого тег оставлялся и после сохранения отредактированного изображения. В новом выпуске данный тег очищается независимо от того, был выбран поворот или нет, т.е. в других просмотрщиках изображение будет показывается именно таким, каким отображалось в GIMP перед сохранением.
  • Во все фильтры, реализованные на базе фреймворка GEGL (Generic Graphics Library), добавлена опция "Sample merged", позволяющая изменить поведение при определении цвета точки на холсте инструментом "пипетка". Раньше информация о цвете определялась только из текущего слоя, а при включении новой опции будет выбран видимый цвет с учётом наложения и скрытия слоёв. Режим "Sample merged" также включён по умолчанию в базовом инструменте "пипетка" (Color Picker), так как у захват цвета в привязке к активному слою приводил к введению в заблуждение новичков (вернуть старое поведение можно через специальный флажок).
  • В плагин Spyrogimp, предназначенный для рисования в стиле спирографа, добавлена поддержка изображений в оттенках серого и увеличен размер срезов состояния в буфере отмены изменений.
  • Улучшен алгоритм преобразования изображений в форматы с индексированной палитрой. Так как выбор цвета производится на основе оценки среднего значения, возникали проблемы с сохранением чистого белого и чёрного цветов. Теперь данные цвета обрабатываются отдельно и цвета, близкие к белому и чёрному, привязываются к чистым белому и чёрному, если исходное изображение включало чисто белый или черный цвет.
  • Инструмент выделения переднего плана (Foreground Select) переведён по умолчанию на новый движок Matting Levin, который в большинстве ситуаций работает лучше.
  • Добавлена возможность ведения лога производительности, дополняемого при выполнения каждой операции (при крахе лог не теряется). Режим отключён по умолчанию и может быть активирован через флаг в диалоге управления логом или через переменную окружения $GIMP_PERFORMANCE_LOG_PROGRESSIVE.
  • Оптимизации в GEGL, использующие OpenCL для ускорения обработки данных, из-за потенциальных проблем со стабильностью отнесены к экспериментальным возможностям и их включение перенесено во вкладку Playground. Более того, сама вкладка Playground теперь по умолчанию скрыта и появляется только при явном запуске GIMP с опцией "--show-playground" или при использовании версий для разработчиков.
  • Добавлена возможность распространения плагинов и документации в форме дополнений к пакету в формате Flatpak. В настоящее время дополнения уже подготовлены для плагинов BIMP, FocusBlur, Fourier, G’MIC, GimpLensfun, LiquidRescale и Resynthesizer (например, последний можно установить командой "flatpak install org.gimp.GIMP.Plugin.Resynthesizer", а для поиска доступных плагинов использовать "flatpak search org.gimp.GIMP.Plugin").

В системе непрерывной интеграции налажена сборка готовых исполняемых файлов версий для разработчиков. Сборки пока формируются только для платформы Windows. В том числе для Windows началось формирование ежедневных сборок (win64, win32) будущей ветки GIMP 3, в которой проведена значительная чистка кодовой базы и выполнен переход на GTK3. Из новшеств, в последнее время добавленных в ветку GIMP 3, отмечается улучшение работы в окружениях на базе Wayland, поддержка выделения с учётом содержимого нескольких слоёв (Multi-layer selection), улучшение API, улучшение привязок для языка Vala, оптимизация для работы на небольших экранах, удаление API, связанных с Python 2, повышение удобства редактора устройств ввода.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2020...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.20
  3. OpenNews: Выпуск PhotoGIMP 2020, модификации GIMP, стилизованной под Photoshop
  4. OpenNews: Выпуск Glimpse 0.2, форка графического редактора GIMP
  5. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.18
  6. OpenNews: GIMP перешёл на Gitlab
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53854-gimp
Ключевые слова: gimp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 13:21, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Я как-то в своё время если не 1 год искал себе свободный граф. редактор. Что только я не использовал, но при всей, если хотите, неочевидности - GIMP лучший. ИМХО.
     
     
  • 2.2, антифрактал (?), 13:25, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    тяжело тебе было наверное выбирать из одного варианта
     
     
  • 3.6, Андрей (??), 14:00, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Есть ещё Krita и MyPaint.

    А также очень интересные легковесные AzPainter / AzPainterB (с собственным GUI-тулкитом), созданные специально для UNIX-like ОС:
    https://osdn.net/projects/azpainter/
    https://osdn.net/projects/azpainterb/

    Исправления для русскоязычных пользователей: https://github.com/Symbian9/azpainter

     
     
  • 4.53, Аноним (53), 16:36, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LodePaint ещё, но больше под игры заточенный.
     
  • 3.14, Аноним (14), 14:20, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сейчас ф-шопные тролли расскажут об альтернативах. Посмотреть бы статистику соотношения купленных и установленных ф-шопов.
     
     
  • 4.17, Всё очень плохо (?), 14:31, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    К сожалению, эта поделка фотошопу даже в подмётки не годится, и при этом никакой положительный не наблюдается. И это видно даже на моем уровне: мне там временами надо всего лишь попец порноактрисам прихорошить лол. А на уровне более хардкорном даже говорить не о чем
     
     
  • 5.19, Всё очень плохо (?), 14:34, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > положительный

    положительной динамики*

     
  • 5.21, L (??), 14:37, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да-да-да.... Ваш проф уровень хорошо виден и GIMP тут не причем.
     
  • 5.27, Аноним (27), 14:51, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, фотожоб Гимпу в подметки не годится.
     
     
  • 6.31, Пингвин Такс (?), 14:57, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Господи, насколько же здесь людей, помешанных на СПО. Фанатизм уничтожает здравый смысл. Даже я, когда был таким же фанатиком, не мог ничего противопоставить Фотошопу, потому что понимал, что Гимп с ним не сравнится. Факт. Что бы вы не говорили.
     
     
  • 7.47, AlexYeCu_not_logged (?), 15:59, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >не мог ничего противопоставить Фотошопу, потому что понимал, что Гимп с ним не сравнится

    Gimp не требует от пользователя менять операционную систему, мировоззрение, пол и всё прочее.

     
     
  • 8.48, Пингвин Такс (?), 16:00, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, кроме ОС, всё остальное звучит конечно смешно ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.46, Аноним (46), 15:57, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К сожалению ты фотошоп даже ниразу себе не ставил. Как и все местные фотошопаманы. Не говоря уже о том чтобы в нём работать. Чтобы делать такие заявления.
     
     
  • 6.49, Пингвин Такс (?), 16:06, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего себе. Ты за мной следишь? Виндовс 10, это ты? Выходи! Я тебя узнал!
     
  • 6.51, Всё очень плохо (?), 16:13, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Себе - не ставил, ибо на фиг он мне нужен. Я работаю в европейской порностудии. Мои профессиональные инструменты - Final Cut и DaVinci Resolve. Ну а временами, когда челик, отвечающий за превьюхи и постеры куда-то теряется, на меня взваливают ещё и фш. Ещё вопросы?
     
     
  • 7.54, анонимус12345 (?), 16:37, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чувак, ты сделал мой ковидный день. Однако я думал, что такого рода темы и откровения возникают только на ЛОРе :D
     
  • 7.62, Чапай (?), 17:15, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Руки, небось, все в мозолях от напряжённой работы?
     

  • 1.3, m.makhno (ok), 13:26, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    GIMP просто жемчужина мира СПО. Проекту долгих стабильных лет развития и поменьше Glimpse.
     
     
  • 2.5, Антигимпер (?), 13:59, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Настоящих жемчужин мира СПО можно пересчитать по пальцам одной руки: Linux, git, Blender, vlc и какой-нибудь docker. Всё остальное - кромешный позор
     
     
  • 3.9, согласен (?), 14:03, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    OBS ещё норм
     
     
  • 4.39, фанат СПО и Трампа (?), 15:27, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    audacity, libreoffice, ff, tor, virtualbox, nmap, tcpdump/wireshark, youtube-dl, vscode...
     
     
  • 5.58, Аноним (58), 16:58, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Короче минимум половину проф. софта от IT
     
  • 3.10, Андрей (??), 14:05, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > vlc

    Там оверинжиниринг в исходниках и принципиальные проблемы, которые можно решить только взяв и переписав ключевые части.

    А вот mpv - да, жемчужина. Хотя там разработчик перегибает в другую сторону: зачищая код даже от того, что в общем-то ещё пока в ходу, например, DVD. Если и не физически, то в виде образов.

     
     
  • 4.16, Аноним (14), 14:23, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О DVD вспомнил ... единственный вменяемый их плеер - таки vlc.
     
  • 3.13, Аноним (13), 14:17, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    systemd забыл
     
  • 3.15, Аноним (14), 14:22, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гораздо больше. Из последних, с которыми ознакомился по причине c-вируса - Jitsi и Veyon.
     
  • 3.24, Фабрис (?), 14:46, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ffmpeg
    qemu
     
  • 3.63, Linus_Torvalds (?), 17:32, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeBSD
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:36, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    До сих пор не умеет выводить субпиксельно-сглаженный белый текст на черном фоне. Приходится писать черными буквами по черному фону, чтоб потом сделать инверсию цветов текста. Вот, сравните с тем, как рендерит хромиум (системный freetype): https://imgur.com/GWA2bHO.png
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 14:00, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Это что такое вообще ? Кто такой "субпиксельно-сглаженный белый текст на черном фоне" ? Объясните нормально чтоб всем стало понятно что есть такая и такая проблема воспроизводится так-то так-то.
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 14:06, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    я же черным по белому написал, что нужно писать белым по черному. Тогда появится блевотный зеленый ореол вокруг букв. Загугли уже, что ли: https://www.google.com/search?q=gimp+white+text+green -- первая же ссылка. Решения нет до сих пор.
     
     
  • 4.12, Аноним (-), 14:14, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А монитор протирать не пробовал ? У меня нет никаких пикселей, все четко и красиво.
     
     
  • 5.20, Пингвин Такс (?), 14:36, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Очередная УМВР. Тебе человек картинку выложил в пример! Ты у себя протирать монитор пробовал?
     
     
  • 6.29, Аноним (-), 14:54, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    "человек" мягко говоря не умеет в воспитанность собственно в той же форме и получил ответ. а вот ты что за хер такой и откуда взялся ?
     
     
  • 7.32, Пингвин Такс (?), 14:59, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Во-первых, если бы вы немного дружили с головой, то прочитали мой никнейм.
    Во-вторых, аргумент УМВР является только раздражающим и ни к чему не приводит, а только наоборот показывает неуважение
     
     
  • 8.40, Аноним (-), 15:40, 08/10/2020 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 9.43, Пингвин Такс (?), 15:54, 08/10/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:33, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У тебя проблема с настройками шрифтов. Возможно с режимом rgba.
     
  • 2.23, Пингвин Такс (?), 14:42, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попробуйте данное решение, может поможет:
    https://www.google.com/amp/s/smashingweb.info/solved-green-border-around-gimp-
     
     
  • 3.25, Аноним (18), 14:49, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > google.com/amp/s/smashingweb.info

    Ну нельзя же так, ну.

     
     
  • 4.28, Пингвин Такс (?), 14:52, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не так?
     
     
  • 5.36, Аноним (18), 15:13, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Помогаешь гуглу устраивать хайджакинг.
     
     
  • 6.37, Пингвин Такс (?), 15:18, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понял
     
  • 6.41, Аноним (-), 15:46, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Помогаешь гуглу устраивать хайджакинг.

    Кому ты объясняешь, не видишь что "человек" не в себе малеха.

     
     
  • 7.45, Пингвин Такс (?), 15:57, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот и хочу понять что написал этот юзер.
    В отличии от тебя, неадеквата, пишущего полную дичь, даже не думая.
     
     
  • 8.50, Михрютка (ok), 16:11, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    здесь не любят ссылки на гугль амп нормальная ссылка должна выглядеть вот так ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.52, Пингвин Такс (?), 16:16, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извиняюсь Как была ссылка, так её и скопировал Впервые слышу о таких вещах ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.55, Аноним (53), 16:40, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про ссылкосократители, редиректы, рефёрреры и utm тоже никогда не слыхал Впервы... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.57, Пингвин Такс (?), 16:58, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты, я погляжу всё знаешь Кроме манеры общения ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.59, Аноним (-), 17:06, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже мне манерный сыскалсо ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.60, Аноним (-), 17:07, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылка на клаудфларе , лол Можно было и не чистить ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.8, eugener (ok), 14:01, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    PPA для bionic и focal:

    sudo add-apt-repository ppa:ubuntuhandbook1/gimp

    Чтобы не заморачиваться с богомерзкими снапами и флатпаками.

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 15:09, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да уж лучше навернуть троян из левого репозитория
     
     
  • 3.38, eugener (ok), 15:18, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, ubuntuhandbook.org выглядит досточно прилично, чтобы надеяться что они не будут позориться, засовывая трояна в свой билд.

    Хотя конечно тут каждый решает сам - цеплять неофициальный репозиторий или тянуть ещё одну копию всех либ в снапе или флатпаке.

     
     
  • 4.61, Аноним (-), 17:09, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальные люди не пользуются убунтой.
     

  • 1.22, istepan (ok), 14:42, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Меню по нажатии правой кнопки хотелось бы сменить (или иметь возможность) на панель настроек текущего инструмента.

    В остальном всё отлично!

     
  • 1.26, Fracta1L (ok), 14:50, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Что это за жесть на скриншотах
     
     
  • 2.33, Нейромонашка (?), 15:05, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А это инкоюзивный Gnome! А вам что, не нравится? Может вы ещё против феменизма?
     

  • 1.44, Аноним (46), 15:56, 08/10/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.56, Анонимище (?), 16:46, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эталон качественного UI
     

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