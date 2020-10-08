Выпуск графического редактора GIMP 2.10.22

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|1.1, Аноним (1), 13:21, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Я как-то в своё время если не 1 год искал себе свободный граф. редактор. Что только я не использовал, но при всей, если хотите, неочевидности - GIMP лучший. ИМХО.
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|3.14, Аноним (14), 14:20, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сейчас ф-шопные тролли расскажут об альтернативах. Посмотреть бы статистику соотношения купленных и установленных ф-шопов.
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|4.17, Всё очень плохо (?), 14:31, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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К сожалению, эта поделка фотошопу даже в подмётки не годится, и при этом никакой положительный не наблюдается. И это видно даже на моем уровне: мне там временами надо всего лишь попец порноактрисам прихорошить лол. А на уровне более хардкорном даже говорить не о чем
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|5.21, L (??), 14:37, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да-да-да.... Ваш проф уровень хорошо виден и GIMP тут не причем.
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|6.31, Пингвин Такс (?), 14:57, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Господи, насколько же здесь людей, помешанных на СПО. Фанатизм уничтожает здравый смысл. Даже я, когда был таким же фанатиком, не мог ничего противопоставить Фотошопу, потому что понимал, что Гимп с ним не сравнится. Факт. Что бы вы не говорили.
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|7.47, AlexYeCu_not_logged (?), 15:59, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>не мог ничего противопоставить Фотошопу, потому что понимал, что Гимп с ним не сравнится
Gimp не требует от пользователя менять операционную систему, мировоззрение, пол и всё прочее.
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|5.46, Аноним (46), 15:57, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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К сожалению ты фотошоп даже ниразу себе не ставил. Как и все местные фотошопаманы. Не говоря уже о том чтобы в нём работать. Чтобы делать такие заявления.
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|6.51, Всё очень плохо (?), 16:13, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Себе - не ставил, ибо на фиг он мне нужен. Я работаю в европейской порностудии. Мои профессиональные инструменты - Final Cut и DaVinci Resolve. Ну а временами, когда челик, отвечающий за превьюхи и постеры куда-то теряется, на меня взваливают ещё и фш. Ещё вопросы?
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|7.54, анонимус12345 (?), 16:37, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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чувак, ты сделал мой ковидный день. Однако я думал, что такого рода темы и откровения возникают только на ЛОРе :D
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|1.3, m.makhno (ok), 13:26, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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GIMP просто жемчужина мира СПО. Проекту долгих стабильных лет развития и поменьше Glimpse.
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|2.5, Антигимпер (?), 13:59, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Настоящих жемчужин мира СПО можно пересчитать по пальцам одной руки: Linux, git, Blender, vlc и какой-нибудь docker. Всё остальное - кромешный позор
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|4.39, фанат СПО и Трампа (?), 15:27, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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audacity, libreoffice, ff, tor, virtualbox, nmap, tcpdump/wireshark, youtube-dl, vscode...
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|3.10, Андрей (??), 14:05, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> vlc
Там оверинжиниринг в исходниках и принципиальные проблемы, которые можно решить только взяв и переписав ключевые части.
А вот mpv - да, жемчужина. Хотя там разработчик перегибает в другую сторону: зачищая код даже от того, что в общем-то ещё пока в ходу, например, DVD. Если и не физически, то в виде образов.
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|4.16, Аноним (14), 14:23, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О DVD вспомнил ... единственный вменяемый их плеер - таки vlc.
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|3.15, Аноним (14), 14:22, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гораздо больше. Из последних, с которыми ознакомился по причине c-вируса - Jitsi и Veyon.
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|1.4, Аноним (4), 13:36, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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До сих пор не умеет выводить субпиксельно-сглаженный белый текст на черном фоне. Приходится писать черными буквами по черному фону, чтоб потом сделать инверсию цветов текста. Вот, сравните с тем, как рендерит хромиум (системный freetype): https://imgur.com/GWA2bHO.png
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|2.7, Аноним (-), 14:00, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Это что такое вообще ? Кто такой "субпиксельно-сглаженный белый текст на черном фоне" ? Объясните нормально чтоб всем стало понятно что есть такая и такая проблема воспроизводится так-то так-то.
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|4.12, Аноним (-), 14:14, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А монитор протирать не пробовал ? У меня нет никаких пикселей, все четко и красиво.
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|5.20, Пингвин Такс (?), 14:36, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Очередная УМВР. Тебе человек картинку выложил в пример! Ты у себя протирать монитор пробовал?
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|6.29, Аноним (-), 14:54, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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"человек" мягко говоря не умеет в воспитанность собственно в той же форме и получил ответ. а вот ты что за хер такой и откуда взялся ?
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|7.32, Пингвин Такс (?), 14:59, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Во-первых, если бы вы немного дружили с головой, то прочитали мой никнейм.
Во-вторых, аргумент УМВР является только раздражающим и ни к чему не приводит, а только наоборот показывает неуважение
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|2.18, Аноним (18), 14:33, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У тебя проблема с настройками шрифтов. Возможно с режимом rgba.
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|6.41, Аноним (-), 15:46, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Помогаешь гуглу устраивать хайджакинг.
Кому ты объясняешь, не видишь что "человек" не в себе малеха.
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|7.45, Пингвин Такс (?), 15:57, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот и хочу понять что написал этот юзер.
В отличии от тебя, неадеквата, пишущего полную дичь, даже не думая.
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|1.8, eugener (ok), 14:01, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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PPA для bionic и focal:
sudo add-apt-repository ppa:ubuntuhandbook1/gimp
Чтобы не заморачиваться с богомерзкими снапами и флатпаками.
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|3.38, eugener (ok), 15:18, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, ubuntuhandbook.org выглядит досточно прилично, чтобы надеяться что они не будут позориться, засовывая трояна в свой билд.
Хотя конечно тут каждый решает сам - цеплять неофициальный репозиторий или тянуть ещё одну копию всех либ в снапе или флатпаке.
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|1.22, istepan (ok), 14:42, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Меню по нажатии правой кнопки хотелось бы сменить (или иметь возможность) на панель настроек текущего инструмента.
В остальном всё отлично!
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