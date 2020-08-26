Выпуск Glimpse 0.2, форка графического редактора GIMP

Представлен выпуск графического редактора Glimpse 0.2.0, ответвившегося от проекта GIMP после 13 лет попыток убедить разработчиков сменить имя. Создатели Glimpse считают, что использование имени GIMP неприемлемо и мешает распространению редактора в образовательных учреждениях, общественных библиотеках и корпоративной среде, так как слово "gimp" в некоторых социальных группах носителей английского языка воспринимается как оскорбление и также имеет негативную коннотацию, связанную с субкультурой BDSM. Сборки подготовлены для Windows и Linux (готов пакет Flatpak и ожидается Snap). Новый выпуск Glimpse обновлён до кодовой базы GIMP 2.10.18 (прошлый выпуск основывался на 2.10.12) и отличается сменой имени, ребрендингом, переименованием каталогов и проведением чистки интерфейса пользователя. В качестве внешних зависимостей задействованы пакеты BABL 0.1.78, GEGL 0.4.22 и MyPaint 1.3.1 и LibMyPaint 1.5.1 (интегрирована поддержка кистей из MyPaint). Среди добавленных изменений: Добавлены клавиатурные комбинации и настройки от проекта PhotoGIMP, развивающего модификацию GIMP, стилизованную под Photoshop.

Переработаны существующие наборы пиктограмм, логотип GIMP заменён на логотип Glimpse.

Бэкпортирован и адаптирован под собственные нужды набор высококонтрастных пиктограмм.

Бэкпортированы исправления ошибок.

Обеспечена возможность создания повторяемых сборок для платформы Linux (пользователи могут проверить, что пакеты Flathub и Snap собраны из предоставляемых исходных текстов).

Внесена большая порция исправлений и улучшений, связанных с поддержкой работы на платформе Windows, в том числе предложен новый инсталлятор с включённым в поставку фреймворком G’MIC.



