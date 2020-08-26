Выпуск Glimpse 0.2, форка графического редактора GIMP

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|1.1, Stanislavvv (?), 22:01, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>Создатели Glimpse считают, что использование имени GIMP неприемлемо
Как будто glimpse - нечто приемлемое для графического редактора...
Да и https://packages.debian.org/glimpse точно существует уже хз сколько лет.
Вобщем, причина форка - странная. Если дело только в этом - популярным может стать только если ввалить денег в рекламу.
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|2.6, имя_ (?), 22:15, 26/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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причина форка - идеологические соображения в первую очередь.
// ну, а изменения для новой версии потрясающие. Похоже, там полтора землекопа в команде сидят.
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|1.3, Нико (?), 22:02, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это уже хорошо, или нужно ещё немного подождать? Хотя судя по тому, что половина изменений - бек-порт, а версия 0.х, ещё нужно ждать. Но вот когда выйдет - ууух!
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|2.14, Аноним (14), 22:36, 26/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>лучше бы на qt перешли
так для этого нужно программировать уметь
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|1.12, Аноним (14), 22:35, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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тлдр: сменили нескучные иконки на другие нескучные иконки, стащили из другого проекта дефолтные кейбиндинги, поменяли вендовый установщик.
Новость то в чем?
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|1.16, Аноним (15), 22:42, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну что вам не нравится? Форк делают учителя, которые понимают, какую реакцию вызовет у учеников программа с названием Gimp. Особенно у учеников, не могущих похвастаться пятерками.
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|1.18, Аноним (18), 22:56, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Запустил Glimpse на своей Pidora Linux. Надеюсь теперь без негативных коннотаций.
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