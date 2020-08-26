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Выпуск Glimpse 0.2, форка графического редактора GIMP

26.08.2020 21:54

Представлен выпуск графического редактора Glimpse 0.2.0, ответвившегося от проекта GIMP после 13 лет попыток убедить разработчиков сменить имя. Создатели Glimpse считают, что использование имени GIMP неприемлемо и мешает распространению редактора в образовательных учреждениях, общественных библиотеках и корпоративной среде, так как слово "gimp" в некоторых социальных группах носителей английского языка воспринимается как оскорбление и также имеет негативную коннотацию, связанную с субкультурой BDSM. Сборки подготовлены для Windows и Linux (готов пакет Flatpak и ожидается Snap).

Новый выпуск Glimpse обновлён до кодовой базы GIMP 2.10.18 (прошлый выпуск основывался на 2.10.12) и отличается сменой имени, ребрендингом, переименованием каталогов и проведением чистки интерфейса пользователя. В качестве внешних зависимостей задействованы пакеты BABL 0.1.78, GEGL 0.4.22 и MyPaint 1.3.1 и LibMyPaint 1.5.1 (интегрирована поддержка кистей из MyPaint).

Среди добавленных изменений:

  • Добавлены клавиатурные комбинации и настройки от проекта PhotoGIMP, развивающего модификацию GIMP, стилизованную под Photoshop.
  • Переработаны существующие наборы пиктограмм, логотип GIMP заменён на логотип Glimpse.
  • Бэкпортирован и адаптирован под собственные нужды набор высококонтрастных пиктограмм.
  • Бэкпортированы исправления ошибок.
  • Обеспечена возможность создания повторяемых сборок для платформы Linux (пользователи могут проверить, что пакеты Flathub и Snap собраны из предоставляемых исходных текстов).
  • Внесена большая порция исправлений и улучшений, связанных с поддержкой работы на платформе Windows, в том числе предложен новый инсталлятор с включённым в поставку фреймворком G’MIC.


  1. Главная ссылка к новости (https://glimpse-editor.github....)
  2. OpenNews: Выпуск PhotoGIMP 2020, модификации GIMP, стилизованной под Photoshop
  3. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.20
  4. OpenNews: Второй выпуск Glimpse, форка графического редактора GIMP
  5. OpenNews: Основан Glimpse, форк графического редактора GIMP
  6. OpenNews: Первый выпуск Glimpse, форка графического редактора GIMP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53602-glimpse
Ключевые слова: glimpse, gimp
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  • 1.1, Stanislavvv (?), 22:01, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >Создатели Glimpse считают, что использование имени GIMP неприемлемо

    Как будто glimpse - нечто приемлемое для графического редактора...

    Да и https://packages.debian.org/glimpse точно существует уже хз сколько лет.

    Вобщем, причина форка - странная. Если дело только в этом - популярным может стать только если ввалить денег в рекламу.

     
     
  • 2.6, имя_ (?), 22:15, 26/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причина форка - идеологические соображения в первую очередь.

    // ну, а изменения для новой версии потрясающие. Похоже, там полтора землекопа в команде сидят.

     

  • 1.2, Аноним (2), 22:02, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Смысл этого недоразумения - "Мам, мам, смотри, я разработчик"
     
  • 1.3, Нико (?), 22:02, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это уже хорошо, или нужно ещё немного подождать? Хотя судя по тому, что половина изменений - бек-порт, а версия 0.х, ещё нужно ждать. Но вот когда выйдет - ууух!
     
  • 1.4, vz_2 (?), 22:10, 26/08/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:21, 26/08/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.5, Нейромонашка (?), 22:14, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Денис Попов доволен!
     
  • 1.7, Аноним (-), 22:18, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дeбилы, мля.
     
  • 1.9, Аноним (9), 22:25, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это ЛГБТ-форк что ли?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:40, 26/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наоборот
     

  • 1.10, Арчеводитель (?), 22:26, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    лучше бы на qt перешли, тогда бы и в гаечьке можно было бы рисовать как у всех.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:36, 26/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >лучше бы на qt перешли

    так для этого нужно программировать уметь

     

  • 1.11, Коньюктивит (?), 22:34, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чё вы? Нормальная линукс-разработка.
     
  • 1.12, Аноним (14), 22:35, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    тлдр: сменили нескучные иконки на другие нескучные иконки, стащили из другого проекта дефолтные кейбиндинги, поменяли вендовый установщик.
    Новость то в чем?
     
     
  • 2.22, Вкусная водочка (ok), 23:05, 26/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Новость то в чем?

    В смене номера версии 😐

     

  • 1.13, Аноним (13), 22:36, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    😁
     
     
  • 2.20, Вкусная водочка (ok), 23:02, 26/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    😱
     

  • 1.16, Аноним (15), 22:42, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что вам не нравится? Форк делают учителя, которые понимают, какую реакцию вызовет у учеников программа с названием Gimp. Особенно у учеников, не могущих похвастаться пятерками.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 22:56, 26/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за ученики такие, которые разбираются в субкультуре БДСМ?
     
     
  • 3.19, Нико (?), 23:02, 26/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень, очень плохи мальчики
     
     
  • 4.21, Нико (?), 23:03, 26/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохие*
     

  • 1.18, Аноним (18), 22:56, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Запустил Glimpse на своей Pidora Linux. Надеюсь теперь без негативных коннотаций.
     
  • 1.23, Нарзан (?), 23:07, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это Гимп для трансформаторов и рубироидов?
     
  • 1.24, Аноним (24), 23:14, 26/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будьте круче, запилите appimage и новые кисти, вместо козы с перцем
     

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