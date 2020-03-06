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Второй выпуск Glimpse, форка графического редактора GIMP

06.03.2020 12:10

Опубликован второй выпуск графического редактора Glimpse, ответвившегося от проекта GIMP после 13 лет попыток убедить разработчиков сменить имя. Сборки подготовлены для Windows и Linux (пока только в формате Flatpak, но будет подготовлен и Snap). Кроме исправления ошибок из изменений отмечается добавление новых тем оформления интерфейса и пиктограмм, улучшение переводов для неанглоязычных пользователей, избавление фильтров от упоминания слова "gimp", добавление настройки для выбора языка на платформе Windows и удаление лишних кистей "fun".

Предложенный выпуск Glimpse основан на GIMP 2.10.12 и отличается сменой имени, ребрендингом, переименованием каталогов и проведением чистки интерфейса пользователя. В качестве внешних зависимостей задействованы пакеты BABL 0.1.68, GEGL 0.4.16 и MyPaint 1.3.0 (интегрирована поддержка кистей из MyPaint). Создатели Glimpse считают, что использование имени GIMP неприемлемо и мешает распространению редактора в образовательных учреждениях, общественных библиотеках и корпоративной среде.



  1. Главная ссылка к новости (https://glimpse-editor.org/pos...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.18
  3. OpenNews: Первый выпуск Glimpse, форка графического редактора GIMP
  4. OpenNews: Основан Glimpse, форк графического редактора GIMP
  5. OpenNews: Выпуск графического редактора LazPaint 7.0.5
  6. OpenNews: Выпуск экспериментального векторного графического редактора VPaint 1.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gimp, glimpse
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  • 1.1, Аноним (1), 12:12, 06/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +4 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:13, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Феминистский более лучший и более правильный, исконно толерантный и неоскорбительный графический редактор с блекджеком и CoC'ом.

    > использование имени GIMP неприемлемо и мешает распространению редактора

    SJW головного мозга неприемлемо и мешает научно-техническому прогрессу.

     
  • 1.3, Аноним (3), 12:14, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    что не так с названием "gimp"?
     
     
  • 2.7, Аноним (2), 12:19, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У каких-то извращенцев это слово является оскорбительным. И именно этот факт вызывает у них отвращение, а вовсе не то, что это они извращенцы и у нормальных людей gimp может переводится и не в пошлом виде.
     
     
  • 3.12, iPony129412 (?), 12:26, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > может

    Ну это какая-то слабая отмазка.
    Я только с входом Glimpse, тут прочитав комментарии, задумался что может и вправду есть какое-то другое значение, которое имели в виду.
    Лет уже 15 пользовался GIMP (ну так на ламерском уровне - обрезать, подписать) - всегда думал, что название значит именно то, что значит.
    Тут в комментариях начали пояснять, что типа извращенец и всё такое...

     
     
  • 4.40, Аноним (40), 13:52, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нормальные люди вообще не задумываются, как переводится название программы.
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:03, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да тоже что со словом к примеру "Хрен" в русском языке, ну просто раз в жизни каждому человеку объяснят, что есть вот хрен, который на огороде растёт, и на прилавках продуктовых лежит, а есть вот такой хрен, который другой. И всех в общем всё устраивает и никто не рвётся переименовывать хреновину в хлресновину. Байкотировать быдлокодеров и всё, само загнётся как наиграются в Дениса Попова    
     
     
  • 3.35, Супернуб (?), 13:35, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да с богомерзкими флатпаками и снапами и так загнётся - это всё для таких же, прости хосподи, хипьстеров
     
     
  • 4.45, Аноним (27), 13:58, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боюсь что флатпаки и снапы обратный эффект имеют, позволяют быдлокодерам проще быдлокодить, не думая о модернизации под современные реалии. Это нам, пользователям, эти фичи говнят, а разработчики наоборот в восторге, у них работы убавилось. Так что флатпакам и снапам быть, вон в убунте 19.10 уже хромиум снапшотный, это только начало :(
     
  • 3.43, Аноним (43), 13:56, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Отличная мысль! Именно так я и назову форк Гимпа на Qt. XPEH! Или Horse Radish. В окне About будет картинка с лошадью, жующей длинный белый хрен.
     
     
  • 4.48, Аноним (27), 14:02, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда лучше форкать не гимп, а вот как раз снапы =) И назвать не Хрен, а Хреновина, чтобы двусмысленность была ярче =)
     

  • 1.4, m.makhno (ok), 12:14, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какая же дичь...
     
  • 1.5, ilyafedin (ok), 12:14, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Апдейты, которые мы заслужили.
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:17, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Расистов, гомофобов и прочих фашистов рвёт даже от одного упоминания  Glimpse, ребята определенно не зря старались.
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 12:21, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вот-вот. Перешел на него ради баланса. Посмотрим, что из этого выйдет.
     
     
  • 3.21, neAnonim (?), 12:43, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    из sjw может выйти только кал, они уже отстают от gimp. И портировать патчи там даже тасков нет, зато папки переименовали достижение.
     
  • 2.15, Урри (?), 12:40, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Слишком жирно. Тоньше надо работать, халтурщик.
     
  • 2.31, пох. (?), 13:18, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Расистов, гомофобов и прочих фашистов рвёт даже от одного упоминания  Glimpse,

    у вас в слове ржёт - опечатка, и форма не та - гуглтранслейт подвел?

    > ребята определенно не зря старались.

    определенно не зря, в наши дни редко удается посмеяться над ди6илами, а тут просто эталонный случай, совершенно безвредный при этом для окружающих.

     

  • 1.9, iPony129412 (?), 12:22, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А убрали "тренировку козы"?
    А том как-то прям пользователям, которым нет 18 лет, опасно давать.
    И название, и вот ещё...
     
     
  • 2.11, Аноним (2), 12:26, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нужно ещё "ножницы" убрать, как пропаганда *раскомнадзор-а*, ведь ими можно резать.
    Также, нужно вырезать функцию "Xach-эффект", потому что она оскорбляет этническую группу ***ей.
    Ну и запретить установку плагина Beautifier ­– там есть очень нетолерантная функция "Skin whitening".
     
     
  • 3.16, Урри (?), 12:41, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ножницы нельзя забирать, это любимая поза сидживи.
     
  • 3.23, Чебур (?), 12:49, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно *роскоднадзор*, тут и пострашнее можно интерпретировать - неуважение к меньшинствам, ведь
    может иметь негативную коннотацию связанную с лесбо-культурой. В прошлых статьях в качестве примера проблем, приводилось - "сотрудник был вынужден переименовать ярлык GIMP на рабочем столе, чтобы коллеги не считали, что он причастен к BDSM". А теперь представье скольким женщинам приходится не пользоваться ножницами, чтобы не дай бог не подумали что они лесбиянки, я вот, например, по этой же причине чайные пакетики не завариваю, я то еще решат что я ебусь.
     
     
  • 4.24, Аноним (2), 12:54, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > по этой же причине чайные пакетики не завариваю

    Просто называйте их "тампонами", как в анекдоте.

     
  • 2.44, Аноним (43), 13:57, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А убрали "тренировку козы"?

    Это как называлось в оригинале?

     

  • 1.10, Чебур (?), 12:23, 06/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:42, 06/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.28, пох. (?), 13:13, 06/03/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.47, Аноним (19), 14:01, 06/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.13, Аноним (13), 12:39, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В чем отличие, кроме имени, по сути?
    Видимо, очередные передасты обиделись на натуралов?
    Хорошо, что от этого не перестают быть меньшинством, по численности. Пока, во всяком случае...
     
  • 1.14, Аноним (14), 12:40, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > отличается сменой имени, ребрендингом, переименованием каталогов и проведением чистки интерфейса пользователя

    Хм. А чем это отличается от гипотетического Popov Gimp?

     
     
  • 2.17, Аноним (2), 12:41, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да.
     

  • 1.18, m.makhno (ok), 12:41, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Эй, а почему темнокожую девушку убрали, заменили другим снимком окна сабжа?)
     
     
  • 2.20, m.makhno (ok), 12:42, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот этот был вроде: https://glimpse-editor.org/glimpse-main-screenshot.png
     
  • 2.25, Аноним (2), 12:58, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лол, открыл новость почитать свеженького в комментах, и тут ОП! По новости прошёлся какой-то нетолерантный корректор/редактор, видимо он ненавидит определённые расы людей. Ну какой-то стыд и позор, в наше-то время стесняться на новостном сайте продемонстрировать фотографию афроамериканской человеческой особи, чуть позже заменив эту фотографию на какую-то другую. За что же вы там так ненавидите афроамериканцев, многоуважаемый редактор новостей?
     

  • 1.26, Аноним (26), 13:03, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А еще там нет идеально черного цвета™
     
     
  • 2.29, Аноним (2), 13:14, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хотел сказать "афроамерикансокго цвета", нетолерантный ты rapist?
     
  • 2.30, suffix (ok), 13:14, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прошу прощения но идеальный чёрный цвет только у чёрный дыры.
     

  • 1.32, user (??), 13:23, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему они используют оскорбительный git?
     
  • 1.33, Аноним (33), 13:29, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Версию для Windows XP выпустить забыли.
     
  • 1.34, Джонни Дырявый (?), 13:35, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поясните в чем отличие от GIMP'a?
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 13:39, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только в названии и более скудной функциональности, так как со времён ответвления GIMP уже заметно ушёл вперёд.
     
  • 2.38, Аноним (2), 13:39, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толерантное название и полная зачистка упоминаний мерзкого слова "гимп"
     
  • 2.39, Аноним (39), 13:50, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    задний привод
     

  • 1.41, Аноним (41), 13:52, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Юзаю уже несколько месяцев, полет нормальный.
     
  • 1.42, Аноним (40), 13:54, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу напомнить что в MATE переименовали все приложения. Почему от этого не бомбит?

    Некоторые приложения из GNOME были ответвлены и переименованы.

    Форки MATE Оригинальные программы Описание
    Atril Evince Просмотр документов PDF, DjVu, TIFF
    Caja Nautilus Файловый менеджер
    Engrampa File Roller Графический интерфейс для программ-архиваторов
    Eye of Mate (EOM) Eye of GNOME (EOG) Программа для просмотра изображений
    Marco Metacity Оконный менеджер
    MATE Terminal GNOME Terminal Эмулятор терминала
    Mate-calc GCalctool Калькулятор
    MateDialog Zenity Вызов графических диалогов из командной строки или Shell-скриптов
    Mozo Alacarte Редактор меню приложений
    Pluma Gedit Текстовый редактор

     
     
  • 2.49, Аноним (43), 14:03, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что они вместе с Гномом развивались не в ту сторону, куда хотят идти разработчики MATE. Тут только форкать.
     
  • 2.53, Аноним (53), 14:10, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что MATE форкал эти приложения, когда был ещё GTK2, а GNOME уже перешёл на GTK3 и всё поломал к чертям. Эти же SJW-феменистки просто решили переименовать проект и сказать что так и надо делать.
     

  • 1.46, Аноним (46), 14:01, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это, конечно, прискорбно. Вместо того, чтобы перерабатывать невыносимый UX, они вот этой фигнёй занимаются. С таким сообществом гимп никогда не приблизится к альтернативе фш на линуксе.
     
     
  • 2.50, Аноним (43), 14:04, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К счастью, они -- не сообщество и никогда им не были. Иначе бы сразу автоматизировали синхронизацию с апстримом.
     
  • 2.52, Аноним (53), 14:09, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UX настраивается, кто-то даже делал псевдо фотожоп.
     

  • 1.51, Аноним (53), 14:08, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они всё не упокоятся?
     

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