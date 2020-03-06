Второй выпуск Glimpse, форка графического редактора GIMP

2.7 , Аноним ( 2 ), 12:19, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – У каких-то извращенцев это слово является оскорбительным. И именно этот факт вызывает у них отвращение, а вовсе не то, что это они извращенцы и у нормальных людей gimp может переводится и не в пошлом виде.

3.12 , iPony129412 ( ? ), 12:26, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > может Ну это какая-то слабая отмазка.

Я только с входом Glimpse, тут прочитав комментарии, задумался что может и вправду есть какое-то другое значение, которое имели в виду.

Лет уже 15 пользовался GIMP (ну так на ламерском уровне - обрезать, подписать) - всегда думал, что название значит именно то, что значит.

Тут в комментариях начали пояснять, что типа извращенец и всё такое...

4.40 , Аноним ( 40 ), 13:52, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нормальные люди вообще не задумываются, как переводится название программы.

2.27 , Аноним ( 27 ), 13:03, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Да тоже что со словом к примеру "Хрен" в русском языке, ну просто раз в жизни каждому человеку объяснят, что есть вот хрен, который на огороде растёт, и на прилавках продуктовых лежит, а есть вот такой хрен, который другой. И всех в общем всё устраивает и никто не рвётся переименовывать хреновину в хлресновину. Байкотировать быдлокодеров и всё, само загнётся как наиграются в Дениса Попова

3.35 , Супернуб ( ? ), 13:35, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – да с богомерзкими флатпаками и снапами и так загнётся - это всё для таких же, прости хосподи, хипьстеров

4.45 , Аноним ( 27 ), 13:58, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Боюсь что флатпаки и снапы обратный эффект имеют, позволяют быдлокодерам проще быдлокодить, не думая о модернизации под современные реалии. Это нам, пользователям, эти фичи говнят, а разработчики наоборот в восторге, у них работы убавилось. Так что флатпакам и снапам быть, вон в убунте 19.10 уже хромиум снапшотный, это только начало :(

3.43 , Аноним ( 43 ), 13:56, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Отличная мысль! Именно так я и назову форк Гимпа на Qt. XPEH! Или Horse Radish. В окне About будет картинка с лошадью, жующей длинный белый хрен.

4.48 , Аноним ( 27 ), 14:02, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тогда лучше форкать не гимп, а вот как раз снапы =) И назвать не Хрен, а Хреновина, чтобы двусмысленность была ярче =)

