Второй выпуск Glimpse, форка графического редактора GIMP

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|1.2, Аноним (2), 12:13, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Феминистский более лучший и более правильный, исконно толерантный и неоскорбительный графический редактор с блекджеком и CoC'ом.
> использование имени GIMP неприемлемо и мешает распространению редактора
SJW головного мозга неприемлемо и мешает научно-техническому прогрессу.
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|2.7, Аноним (2), 12:19, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У каких-то извращенцев это слово является оскорбительным. И именно этот факт вызывает у них отвращение, а вовсе не то, что это они извращенцы и у нормальных людей gimp может переводится и не в пошлом виде.
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|3.12, iPony129412 (?), 12:26, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> может
Ну это какая-то слабая отмазка.
Я только с входом Glimpse, тут прочитав комментарии, задумался что может и вправду есть какое-то другое значение, которое имели в виду.
Лет уже 15 пользовался GIMP (ну так на ламерском уровне - обрезать, подписать) - всегда думал, что название значит именно то, что значит.
Тут в комментариях начали пояснять, что типа извращенец и всё такое...
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|4.40, Аноним (40), 13:52, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нормальные люди вообще не задумываются, как переводится название программы.
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|2.27, Аноним (27), 13:03, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да тоже что со словом к примеру "Хрен" в русском языке, ну просто раз в жизни каждому человеку объяснят, что есть вот хрен, который на огороде растёт, и на прилавках продуктовых лежит, а есть вот такой хрен, который другой. И всех в общем всё устраивает и никто не рвётся переименовывать хреновину в хлресновину. Байкотировать быдлокодеров и всё, само загнётся как наиграются в Дениса Попова
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|3.35, Супернуб (?), 13:35, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да с богомерзкими флатпаками и снапами и так загнётся - это всё для таких же, прости хосподи, хипьстеров
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|4.45, Аноним (27), 13:58, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Боюсь что флатпаки и снапы обратный эффект имеют, позволяют быдлокодерам проще быдлокодить, не думая о модернизации под современные реалии. Это нам, пользователям, эти фичи говнят, а разработчики наоборот в восторге, у них работы убавилось. Так что флатпакам и снапам быть, вон в убунте 19.10 уже хромиум снапшотный, это только начало :(
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|3.43, Аноним (43), 13:56, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Отличная мысль! Именно так я и назову форк Гимпа на Qt. XPEH! Или Horse Radish. В окне About будет картинка с лошадью, жующей длинный белый хрен.
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|4.48, Аноним (27), 14:02, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда лучше форкать не гимп, а вот как раз снапы =) И назвать не Хрен, а Хреновина, чтобы двусмысленность была ярче =)
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|1.6, Аноним (6), 12:17, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Расистов, гомофобов и прочих фашистов рвёт даже от одного упоминания Glimpse, ребята определенно не зря старались.
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|2.8, Аноним (-), 12:21, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вот-вот. Перешел на него ради баланса. Посмотрим, что из этого выйдет.
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|3.21, neAnonim (?), 12:43, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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из sjw может выйти только кал, они уже отстают от gimp. И портировать патчи там даже тасков нет, зато папки переименовали достижение.
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|2.31, пох. (?), 13:18, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Расистов, гомофобов и прочих фашистов рвёт даже от одного упоминания Glimpse,
у вас в слове ржёт - опечатка, и форма не та - гуглтранслейт подвел?
> ребята определенно не зря старались.
определенно не зря, в наши дни редко удается посмеяться над ди6илами, а тут просто эталонный случай, совершенно безвредный при этом для окружающих.
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|1.9, iPony129412 (?), 12:22, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А убрали "тренировку козы"?
А том как-то прям пользователям, которым нет 18 лет, опасно давать.
И название, и вот ещё...
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|2.11, Аноним (2), 12:26, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Нужно ещё "ножницы" убрать, как пропаганда *раскомнадзор-а*, ведь ими можно резать.
Также, нужно вырезать функцию "Xach-эффект", потому что она оскорбляет этническую группу ***ей.
Ну и запретить установку плагина Beautifier – там есть очень нетолерантная функция "Skin whitening".
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|3.23, Чебур (?), 12:49, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно *роскоднадзор*, тут и пострашнее можно интерпретировать - неуважение к меньшинствам, ведь
может иметь негативную коннотацию связанную с лесбо-культурой. В прошлых статьях в качестве примера проблем, приводилось - "сотрудник был вынужден переименовать ярлык GIMP на рабочем столе, чтобы коллеги не считали, что он причастен к BDSM". А теперь представье скольким женщинам приходится не пользоваться ножницами, чтобы не дай бог не подумали что они лесбиянки, я вот, например, по этой же причине чайные пакетики не завариваю, я то еще решат что я ебусь.
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|4.24, Аноним (2), 12:54, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> по этой же причине чайные пакетики не завариваю
Просто называйте их "тампонами", как в анекдоте.
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|1.13, Аноним (13), 12:39, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В чем отличие, кроме имени, по сути?
Видимо, очередные передасты обиделись на натуралов?
Хорошо, что от этого не перестают быть меньшинством, по численности. Пока, во всяком случае...
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|1.14, Аноним (14), 12:40, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> отличается сменой имени, ребрендингом, переименованием каталогов и проведением чистки интерфейса пользователя
Хм. А чем это отличается от гипотетического Popov Gimp?
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|2.25, Аноним (2), 12:58, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Лол, открыл новость почитать свеженького в комментах, и тут ОП! По новости прошёлся какой-то нетолерантный корректор/редактор, видимо он ненавидит определённые расы людей. Ну какой-то стыд и позор, в наше-то время стесняться на новостном сайте продемонстрировать фотографию афроамериканской человеческой особи, чуть позже заменив эту фотографию на какую-то другую. За что же вы там так ненавидите афроамериканцев, многоуважаемый редактор новостей?
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|2.29, Аноним (2), 13:14, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты хотел сказать "афроамерикансокго цвета", нетолерантный ты rapist?
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|2.30, suffix (ok), 13:14, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прошу прощения но идеальный чёрный цвет только у чёрный дыры.
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|2.37, Аноним (37), 13:39, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только в названии и более скудной функциональности, так как со времён ответвления GIMP уже заметно ушёл вперёд.
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|2.38, Аноним (2), 13:39, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Толерантное название и полная зачистка упоминаний мерзкого слова "гимп"
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|1.42, Аноним (40), 13:54, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хочу напомнить что в MATE переименовали все приложения. Почему от этого не бомбит?
Некоторые приложения из GNOME были ответвлены и переименованы.
Форки MATE Оригинальные программы Описание
Atril Evince Просмотр документов PDF, DjVu, TIFF
Caja Nautilus Файловый менеджер
Engrampa File Roller Графический интерфейс для программ-архиваторов
Eye of Mate (EOM) Eye of GNOME (EOG) Программа для просмотра изображений
Marco Metacity Оконный менеджер
MATE Terminal GNOME Terminal Эмулятор терминала
Mate-calc GCalctool Калькулятор
MateDialog Zenity Вызов графических диалогов из командной строки или Shell-скриптов
Mozo Alacarte Редактор меню приложений
Pluma Gedit Текстовый редактор
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|2.49, Аноним (43), 14:03, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что они вместе с Гномом развивались не в ту сторону, куда хотят идти разработчики MATE. Тут только форкать.
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|2.53, Аноним (53), 14:10, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что MATE форкал эти приложения, когда был ещё GTK2, а GNOME уже перешёл на GTK3 и всё поломал к чертям. Эти же SJW-феменистки просто решили переименовать проект и сказать что так и надо делать.
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|1.46, Аноним (46), 14:01, 06/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это, конечно, прискорбно. Вместо того, чтобы перерабатывать невыносимый UX, они вот этой фигнёй занимаются. С таким сообществом гимп никогда не приблизится к альтернативе фш на линуксе.
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|2.50, Аноним (43), 14:04, 06/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К счастью, они -- не сообщество и никогда им не были. Иначе бы сразу автоматизировали синхронизацию с апстримом.
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