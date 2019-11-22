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Первый выпуск Glimpse, форка графического редактора GIMP

22.11.2019 19:00

Опубликован первый выпуск графического редактора Glimpse, ответвившегося от проекта GIMP после 13 лет попыток убедить разработчиков сменить имя. Сборки подготовлены для Windows и Linux (Flatpak, Snap). В разработке Glimpse приняли участие 7 разработчиков, 2 автора документации и один дизайнер. За пять месяцев на развитие форка было получено около $500 долларов пожертвований, из которых $50 разработчики Glimpse передали проекту GIMP.

В текущем виде Glimpse развивается как "downstream fork", следующий за основной кодовой базой GIMP. Glimpse был ответвлён от GIMP 2.10.12 и отличается сменой имени, ребрендингом, переименованием каталогов и проведением чистки интерфейса пользователя. В качестве внешних зависимостей задействованы пакеты BABL 0.1.68, GEGL 0.4.16 и MyPaint 1.3.0 (интегрирована поддержка кистей из MyPaint). В выпуске также обновлена тема пиктограмм, удалён код с "пасхальными яйцами", переработана система сборки, добавлены скрипты для сборки пакетов snap, реализовано тестирование в системе непрерывной интеграции Travis, создан установщик для 32-разрядных Windows, добавлена поддержка сборки в окружении Vagrant и улучшена интеграция с GNOME Builder.

Создатели форка считают, что использование имени GIMP неприемлемо и мешает распространению редактора в образовательных учреждениях, общественных библиотеках и корпоративной среде. Слово "gimp" в некоторых социальных группах носителей английского языка воспринимается как оскорбление и также имеет негативную коннотацию, связанную с субкультурой BDSM. В качестве примера возникающих проблем приводится случай, когда сотрудник был вынужден переименовать ярлык GIMP на рабочем столе, чтобы коллеги не считали, что он причастнен к BDSM. Проблемы с неадекватной реакцией школьников на имя GIMP также отмечают учителя, пытающиеся применять GIMP в учебном процессе.

Разработчики GIMP отказались менять имя и считают, что за 20 лет существования проекта его имя стало широко известным и в компьютерной среде ассоциируется с графическим редактором (при поиске в Google ссылки, не связанные с графическим редактором, первый раз встречаются только на 7 странице поисковой выдачи). В ситуациях, когда употребление имени GIMP кажется недопустимым, рекомендуется использовать полное название "GNU Image Manipulation Program" или сформировать сборки с другим именем.

  1. Главная ссылка к новости (https://glimpse-editor.org/pos...)
  2. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.14
  3. OpenNews: Основан Glimpse, форк графического редактора GIMP
  4. OpenNews: GNOME Foundation выделил 100 тысяч долларов на развитие GIMP
  5. OpenNews: GIMP перешёл на Gitlab
  6. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 2.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gimp, glimpse, image
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  • 1.2, danonimous (?), 19:09, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  ответвившегося от проекта GIMP после 13 лет попыток убедить разработчиков сменить имя

    Ржал так, что всех соседей перепугал.

    P.S. Что такое BDSM? Гуглить боюсь, а то потом будет какая-нибудь неприличная таргетированная реклама до конца дней пресделовать.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 19:31, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Что такое BDSM?

    BDSM is a variety of often erotic practices or roleplaying involving bondage, discipline, dominance and submission, sadomasochism, and other related interpersonal dynamics.Wikipedia

    > Гуглить боюсь

    Держи утку: https://duckduckgo.com/?q=BDSM

     
  • 2.17, Аноним (17), 19:32, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С подключением
     
  • 2.37, AKTEON (?), 20:21, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так вы не в ТЕМЕ ??
     

  • 1.3, timur.davletshin (ok), 19:13, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Надо было не скупиться и на фото чернокожего инвалида с радужным флагом заюзать. Да, непременно радикального демократа.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 19:29, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Написал человек с бабской причёской на аватаре.
     
     
  • 3.27, timur.davletshin (ok), 19:59, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не дискриминируй меня ))))
     
  • 3.41, Илья (??), 20:37, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не бабская причёска, ы вполне себе мужской "мусорный пакет"
     

  • 1.4, fox72 (?), 19:13, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот интересно было бы знать - в то время когда был первый релиз Gimp, это слово что-либо значило для любителей BDSM?
     
     
  • 2.6, prokoudine (ok), 19:19, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    YouTube: "pulp fiction gimp scene"
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 19:30, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Впринципе можно использовать как гайд для начинающих GnuIMP-юзеров
     

  • 1.5, Atterratio (ok), 19:18, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ух... Уже сколько читал всякого о форках форков из-за всякой ерунды, но такое в первый раз!
     
  • 1.7, Аноним (7), 19:23, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тролли и аттеншен вхоры.

    >32-разрядных Windows

    очень полезно (нет)

     
     
  • 2.18, 32444444444444444444444444 (?), 19:33, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    как и твой коммент
     

  • 1.8, Аноним (8), 19:25, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а ведь будь у девелоперов чувство юмора, они могли бы столько вирусятины с этим gimp siut обыграть

    Это ведь бесплатная реклама.

     
     
  • 2.22, prokoudine (ok), 19:38, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Многажды обыграли.
     

  • 1.9, Аноним (7), 19:26, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это абревиатура? Что-то вроде gnu limp image manipulation program shitty edition?
     
  • 1.11, Аноним (11), 19:28, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильно будет написать: первый и последний
     
     
  • 2.21, turbo2001 (ok), 19:36, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крайний, как ни посмотри.
     

  • 1.14, Аноним (12), 19:30, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Им правда кажется что Глимпсе лучше звучит?
     
  • 1.24, Аноним (24), 19:41, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    очередной sjw-форк. Так забавно про них читать.

    Например, кто-то помнит про вот этот форк ноды? https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47072
    Вот как он выглядит сейчас: https://github.com/ayojs/ayo

     
     
  • 2.26, Аноним (7), 19:49, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая-то слишком лrбтшная команда была, по сравнению с оригиналом, иного и быть не могло. Хотя и тут такая же братия емнип. Зачем о них говорить вообще?
     

  • 1.25, Урри (?), 19:47, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    7 разработчиков для "смены имени, ребрендинга, переименованием каталогов"?

    Не, я прежде чем ржанием тревожить коллег пойду хоть сначала в гит их гляну, вдруг там на самом деле что-то сделали...

     
     
  • 2.35, Урри (?), 20:12, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Итак, вся их "разработка"
    1) даже не бекпортим коммиты гимпа, как делал это полгода назад adrianblynch (который, походу, положил большой и толстый и спрыгнул с проекта); больше делать это в проекте некому, видимо.
    2) подправляем ридми, не забываем добавлять "You can also donate to this project and follow it via [Patreon](https://www.patreon.com/glimpse)" - aac8f8c47dc925064b463233543f0e5a66b8049b коммит.
    3) подрисовываем или удаляем/добавляем скучные картинки, иконки, меняем гимп на глимпс, занимаемся остальной откровенной херней, кроме непосредственно чего-то свзанного с разработкой.

    Зацените, кстати: 3dbada804db16cd5a26e059a1b0f32fcbc0388f9
    - the GNU Image Manipulation Program that has a less offensive name.
    + the GNU Image Manipulation Program that has a less offensive name so there
    + are no barriers to using the software in businesses and educational institutions.


    Мое имхо: 100% болгеноство и сидживи головного мозга.
    -----------------------------------------------------

    Ну и вишенка: урбандикшинари кроме откровенно сексуального значения слова glymp (что легко превращается в glympse и назад) - это скучно заниматься сексом в авиаочках - еще указывает:
    1) A person who is stupid
    2) A person who is annoying

    И это прямо в точку. Таки stupid, и таки annoying.

     

  • 1.29, Аноним (-), 20:02, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоть бы дизайн переработали, а то выглядит также убого как и в GIMP.
     
     
  • 2.36, Урри (?), 20:13, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто перерабатывать будет то, полторы блондинки, которые умеют только текст словами писать и по картинкам рисовать?
     
  • 2.45, Аноним (45), 20:45, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Смех в фотошоп.
     

  • 1.30, Аноним (30), 20:04, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Судя по внушительному списку изменений программистов в этом прожекте нет?
     
  • 1.31, Аноним (31), 20:04, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Твое лицо когда загуглил "gimp suit" в поиска набора плагинов в гимпу

    https://www.reddit.com/r/deepfatfried/comments/b52jgs/pauls_fat_ass_in_a_gimp_

     
  • 1.32, Аноним (32), 20:06, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем они 50$ Gimp-у заплатили?
     
     
  • 2.44, Суп из потрошков (?), 20:45, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закинули с барского плеча. Потому что могут!
     

  • 1.33, Аноним (33), 20:07, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    SJW мусорки.
     
  • 1.34, Аноним (45), 20:07, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > За пять месяцев на развитие форка было получено около $500 долларов пожертвований, **из которых $50 разработчики Glimpse передали проекту GIMP**.

    Как-то непоследовательно получается.

     
  • 1.38, Аноним (38), 20:26, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GNU Linux Image Non-profit Opensource Manipulation Engine Suite
     
  • 1.39, Адекватный человек (?), 20:31, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, дело Попова процветает. В чем суть проекта, если целью является только ребрендинг? Мне не нравится глимпс и гимп. Пойду форкну глимпс и назову мимпс.
     
     
  • 2.43, Аноним (45), 20:44, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай, избавишь нас от феменисток-негретянок-лесбиянок. Надоели. 5 месяцев прошу их уйти, а они не уходят, пора форкать.
     

  • 1.42, Суп из потрошков (?), 20:41, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я не носитель английского языка, но даже для меня понятия GIMP и BDSM сразу же стали связаны с началом использования мной этого продукта (GIMP).
     
  • 1.46, Аноним (46), 20:58, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё понятно, но есть два вопроса касательно разработки и дальнейшей судьбы Glimpse:
    1. На скриншоте, надеюсь, лесбиянка?
    2. Что разработчики будут делать, если сообщество чёрных BDSM-лесбиянок подаст на них в суд за дискриминацию?
     
  • 1.47, Аноним (47), 21:01, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    новое название созвучно с мемом, где некий мужик 2мя руками расширяет свое, кхм, технические отверстие
     

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