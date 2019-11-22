Первый выпуск Glimpse, форка графического редактора GIMP

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|1.2, danonimous (?), 19:09, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ответвившегося от проекта GIMP после 13 лет попыток убедить разработчиков сменить имя
Ржал так, что всех соседей перепугал.
P.S. Что такое BDSM? Гуглить боюсь, а то потом будет какая-нибудь неприличная таргетированная реклама до конца дней пресделовать.
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|2.16, Аноним (16), 19:31, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Что такое BDSM?
BDSM is a variety of often erotic practices or roleplaying involving bondage, discipline, dominance and submission, sadomasochism, and other related interpersonal dynamics.Wikipedia
> Гуглить боюсь
Держи утку: https://duckduckgo.com/?q=BDSM
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|1.3, timur.davletshin (ok), 19:13, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Надо было не скупиться и на фото чернокожего инвалида с радужным флагом заюзать. Да, непременно радикального демократа.
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|3.41, Илья (??), 20:37, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не бабская причёска, ы вполне себе мужской "мусорный пакет"
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|1.4, fox72 (?), 19:13, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вот интересно было бы знать - в то время когда был первый релиз Gimp, это слово что-либо значило для любителей BDSM?
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|3.13, Аноним (13), 19:30, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Впринципе можно использовать как гайд для начинающих GnuIMP-юзеров
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|1.5, Atterratio (ok), 19:18, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ух... Уже сколько читал всякого о форках форков из-за всякой ерунды, но такое в первый раз!
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|1.8, Аноним (8), 19:25, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а ведь будь у девелоперов чувство юмора, они могли бы столько вирусятины с этим gimp siut обыграть
Это ведь бесплатная реклама.
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|1.9, Аноним (7), 19:26, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это абревиатура? Что-то вроде gnu limp image manipulation program shitty edition?
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|2.26, Аноним (7), 19:49, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какая-то слишком лrбтшная команда была, по сравнению с оригиналом, иного и быть не могло. Хотя и тут такая же братия емнип. Зачем о них говорить вообще?
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|1.25, Урри (?), 19:47, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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7 разработчиков для "смены имени, ребрендинга, переименованием каталогов"?
Не, я прежде чем ржанием тревожить коллег пойду хоть сначала в гит их гляну, вдруг там на самом деле что-то сделали...
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|2.35, Урри (?), 20:12, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Итак, вся их "разработка"
1) даже не бекпортим коммиты гимпа, как делал это полгода назад adrianblynch (который, походу, положил большой и толстый и спрыгнул с проекта); больше делать это в проекте некому, видимо.
2) подправляем ридми, не забываем добавлять "You can also donate to this project and follow it via [Patreon](https://www.patreon.com/glimpse)" - aac8f8c47dc925064b463233543f0e5a66b8049b коммит.
3) подрисовываем или удаляем/добавляем скучные картинки, иконки, меняем гимп на глимпс, занимаемся остальной откровенной херней, кроме непосредственно чего-то свзанного с разработкой.
Зацените, кстати: 3dbada804db16cd5a26e059a1b0f32fcbc0388f9
- the GNU Image Manipulation Program that has a less offensive name.
+ the GNU Image Manipulation Program that has a less offensive name so there
+ are no barriers to using the software in businesses and educational institutions.
Мое имхо: 100% болгеноство и сидживи головного мозга.
-----------------------------------------------------
Ну и вишенка: урбандикшинари кроме откровенно сексуального значения слова glymp (что легко превращается в glympse и назад) - это скучно заниматься сексом в авиаочках - еще указывает:
1) A person who is stupid
2) A person who is annoying
И это прямо в точку. Таки stupid, и таки annoying.
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|2.36, Урри (?), 20:13, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кто перерабатывать будет то, полторы блондинки, которые умеют только текст словами писать и по картинкам рисовать?
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|1.30, Аноним (30), 20:04, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Судя по внушительному списку изменений программистов в этом прожекте нет?
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|1.34, Аноним (45), 20:07, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> За пять месяцев на развитие форка было получено около $500 долларов пожертвований, **из которых $50 разработчики Glimpse передали проекту GIMP**.
Как-то непоследовательно получается.
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|1.39, Адекватный человек (?), 20:31, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да, дело Попова процветает. В чем суть проекта, если целью является только ребрендинг? Мне не нравится глимпс и гимп. Пойду форкну глимпс и назову мимпс.
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|2.43, Аноним (45), 20:44, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давай, избавишь нас от феменисток-негретянок-лесбиянок. Надоели. 5 месяцев прошу их уйти, а они не уходят, пора форкать.
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|1.42, Суп из потрошков (?), 20:41, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не носитель английского языка, но даже для меня понятия GIMP и BDSM сразу же стали связаны с началом использования мной этого продукта (GIMP).
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|1.46, Аноним (46), 20:58, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё понятно, но есть два вопроса касательно разработки и дальнейшей судьбы Glimpse:
1. На скриншоте, надеюсь, лесбиянка?
2. Что разработчики будут делать, если сообщество чёрных BDSM-лесбиянок подаст на них в суд за дискриминацию?
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|1.47, Аноним (47), 21:01, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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новое название созвучно с мемом, где некий мужик 2мя руками расширяет свое, кхм, технические отверстие
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