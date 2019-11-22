Первый выпуск Glimpse, форка графического редактора GIMP

Опубликован первый выпуск графического редактора Glimpse, ответвившегося от проекта GIMP после 13 лет попыток убедить разработчиков сменить имя. Сборки подготовлены для Windows и Linux (Flatpak, Snap). В разработке Glimpse приняли участие 7 разработчиков, 2 автора документации и один дизайнер. За пять месяцев на развитие форка было получено около $500 долларов пожертвований, из которых $50 разработчики Glimpse передали проекту GIMP.

В текущем виде Glimpse развивается как "downstream fork", следующий за основной кодовой базой GIMP. Glimpse был ответвлён от GIMP 2.10.12 и отличается сменой имени, ребрендингом, переименованием каталогов и проведением чистки интерфейса пользователя. В качестве внешних зависимостей задействованы пакеты BABL 0.1.68, GEGL 0.4.16 и MyPaint 1.3.0 (интегрирована поддержка кистей из MyPaint). В выпуске также обновлена тема пиктограмм, удалён код с "пасхальными яйцами", переработана система сборки, добавлены скрипты для сборки пакетов snap, реализовано тестирование в системе непрерывной интеграции Travis, создан установщик для 32-разрядных Windows, добавлена поддержка сборки в окружении Vagrant и улучшена интеграция с GNOME Builder.

Создатели форка считают, что использование имени GIMP неприемлемо и мешает распространению редактора в образовательных учреждениях, общественных библиотеках и корпоративной среде. Слово "gimp" в некоторых социальных группах носителей английского языка воспринимается как оскорбление и также имеет негативную коннотацию, связанную с субкультурой BDSM. В качестве примера возникающих проблем приводится случай, когда сотрудник был вынужден переименовать ярлык GIMP на рабочем столе, чтобы коллеги не считали, что он причастнен к BDSM. Проблемы с неадекватной реакцией школьников на имя GIMP также отмечают учителя, пытающиеся применять GIMP в учебном процессе.

Разработчики GIMP отказались менять имя и считают, что за 20 лет существования проекта его имя стало широко известным и в компьютерной среде ассоциируется с графическим редактором (при поиске в Google ссылки, не связанные с графическим редактором, первый раз встречаются только на 7 странице поисковой выдачи). В ситуациях, когда употребление имени GIMP кажется недопустимым, рекомендуется использовать полное название "GNU Image Manipulation Program" или сформировать сборки с другим именем.



