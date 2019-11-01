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Выпуск графического редактора GIMP 2.10.14

01.11.2019 12:01

Представлен выпуск графического редактора GIMP 2.10.14, в котором продолжено оттачивание функциональности и повышение стабильности ветки 2.10. Для установки доступен пакет в формате flatpak (пакет в формате snap пока не обновлён).

Кроме исправления ошибок в GIMP 2.10.14 представлены следующие улучшения:

  • Добавлена возможность просмотра и редактирования содержимого за пределами холста. В меню "View" предложен новый режим "Show All", при включении которого становятся видимыми все пиксели за границей холста. Область за границей холста по умолчанию воспринимается как прозрачная, но в настройках можно установить для заполнения и обычный цвет, по аналогии с заполнением холста. Также можно включить пометку границ холста пунктирной красной линией. Вне холста теперь действуют в том числе и операции определения цвета, восстановления, заполнения и трансформации. Например, можно кадрировать изображение с захватом области вне холста или использовать маску из внешней части изображения для восстановления изображения внутри холста. Поддержка выделения областей за границей холста ожидается в одном из следующих выпусков;
  • В инструментах трансформации появился новый режим, позволяющий автоматически расширять холст, если результат трансформации не вмещается в его текущие границы. Например, если при вращении выделенной области, угол выходит за границу текущего холста, то граница холста будет сдвинута. Для активации режима можно выбрать "Adjust clipping" в панели с настройками инструментов или через меню "Image > Transform > Arbitrary Rotation";
  • Фильтры теперь могут выходить за границы слоя, если результат их применения не вмещается в оригинальный слой. Например, создаваемая фильтром Drop Shadow тень, теперь не обрезается по границе слоя, а автоматически увеличивает размер слоя. Вернуть старое поведение можно через настройку "Clipping" в диалоге с параметрами фильтра;
  • Добавлена возможность редактирования невидимых слоёв (переключатель с изображением глаза в окне с настройками слоев);
  • Проведена работа по упрощению работы с инструментом свободного выделения областей (Free Select). По аналогии с другими инструментами, для быстрого перемещения и копирования области, без фиксации выделения, можно использовать перемещение мышью с удержанием клавиши Alt;
  • В утилите выделения переднего плана (Foreground Select) появился новый режим предпросмотра, позволяющий оценить результирующую маску в оттенках серого цвета;
  • В инструмент размывания границы выделения (Feather Selection) добавлена опция для обработки области, граничащей с краем изображения, как уходящего за край продолжения выделенного объекта. При включении опции к границам выделения, совпадающим с границами изображения, не применяется растушевка;
  • В поставку добавлен фильтр "Normal Map" для генерации карт нормалей из карт высот. Обеспечен прямой доступ к некоторым новым фильтрам GEGL, включая Bayer Matrix, Linear Sinusoid, Newsprint и Mean Curvature Blur. Фильтры Neon, Stretch Contrast и Oilify заменены на на аналоги, использующие библиотеку GEGL. 27 старых фильтров портированы на использование буферов GEGL. В фильтр Van Gogh добавлена поддержка глубины цвета до 32 бит на канал;
  • Улучшена поддержка форматов HEIF, TIFF и PDF. Для изображений HEIF при сборке с libheif 1.4.0+ обеспечена поддержка цветовых профилей ICC при загрузке и экспорте. При импорте TIFF-изображений теперь можно выбрать метод обработки неопределённых каналов. При экспорте PDF налажен экспорт текстовых слоёв внутри групп слоёв;
  • Улучшена загрузка повреждённых файлов XCF. В случае выявления ошибки в слоё или канале, загрузка теперь сразу не прерывается, а предпринимается попытка загрузить данные из других слоёв и каналов;
  • Улучшена работа на платформе macOS. Добавлена поддержка macOS 10.15 "Catalina". В систему непрерывной интеграции добавлено формирование ночных сборок для Windows;
  • Библиотеки GEGL и babl портированы для применения системы сборки Meson и переведены на использование системы непрерывной интеграции Gitlab CI. В GEGL повышена эффективность распараллеливания операций с привлечением разных ядер CPU. Вместо старого редактора видео "gcut" предложен новый встроенный интерфейс. За счёт изменения метода интерполяции улучшено качество воспроизведения HD-видео и добавлено кэширование отрисованных кадров видео. Для перемещения контента в коллекции добавлена возможность применения внешних файловых менеджеров. В babl добавлена поддержка цветовой модели Yu’v’ (CIE 1976 UCS) и профилей ICC с цветами в оттенках серого. Для некоторых преобразований linear-to-float задействованы инструкции AVX2. Переработан код для обработки прозрачности.
  • Представлен новый проект ctx, в рамках которого развивается простая библиотека для отрисовки и растеризации векторных изображений, использующая методы, напоминающие контексты оторисовки в Cairo и HTML5 canvas. Библиотека очень компактная и может применяться на 32-разрядных микроконтроллерах ESP32 и ARM-CortexM4. Библиотека поддерживает различные пиксельные и многокомпонентные форматы.

Из планов на будущее отмечается намерение в следующие несколько месяцев выпустить тестовый выпуск GIMP 2.99.2, который будет сформирован в процессе подготовки к будущему релизу GIMP 3, примечательному проведением значительной чистки кодовой базы и переходом на GTK3+. Также наблюдается активность проекта Glimpse, развивающего форк графического редактора GIMP (создатели форка считают неприемлемым использование слова gimp из-за отрицательной коннотации). В середине ноября или начале декабря планируется опубликовать первый бета-выпуск Glimpse.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.gimp.org/news/2019...)
  2. OpenNews: Основан Glimpse, форк графического редактора GIMP
  3. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.10.12
  4. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 0.92.4 и начало тестирования ветки 1.0
  5. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 4.2.0
  6. OpenNews: Релиз графического редактора GIMP 2.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gimp, image
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  • 1.1, Аноним (1), 12:08, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот если по чесноку. Как сильно GIMP ещё отстаёт от фотошопа и почему большинство предпочитают именно фотошоп?? Как по мне гимп довольно мощный продукт.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:13, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А ты поставь фотошоп и увидишь
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:14, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Потому что гимп не развивается. Что-то делается, но все это мышиная возня. Психология человека такова, что ему хочется работать с софтом, у которого будущее не покрыто туманом.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:45, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Психология человека такова, что он тянется за лидером, даже если этот лидер ведёт их в болото
     
  • 3.13, Аномномномнимус (?), 12:46, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да, даёшь перспективные штуки, например Adobe Flash, у которого будущее очевидно, а в случае необходимости сообщество сможет продолжить разработку прям с текущего состояния...
     
  • 3.17, Анони (?), 12:54, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Психология разумного человека такова, что ему хочется работать с софтом, у которого будущее не сильно изменится от изменения курса валют, дурацких законов, желаний коммерсантов и внедрения подписок, которые накладно оплачивать во время творческого отпуска/кризиса.
     
  • 2.6, CrazyAlex (?), 12:24, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Из большого - слои-фильтры нужны, в своё время это была революция в методах работы в фотоошопе, позволившая уйти от создания нового слоя с изменениями на каждый чих к неразрушающему редактированию, что радикально уменьшило пожирание памяти и сильно добавило гибкости в работе. В остальном - вопрос скорее в привычках и наличии информации - для фотошопа её тонны, вида "как решить ту или иную задачу с минимальными усилиями и максимальным качеством" - альтернатив часто довольно много, и выбор зависит от конкретной реализации математики в привязке к особенностям конкретной картинки. Для гимпа таких ланных, считай, нет.

    По итогу - с коммерческой точки зрения разница во времени выполнения задач тупо из-за нехватки информации покроет стоимость подписки на фотошоп за пару лет.

     
  • 2.7, iCat (ok), 12:26, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот одна из причин: до сих пор модно своровать целый фотошоп, даже если потом с помощью него только смотреть картинки.

    А если руководствоваться соображениями необходимости и достаточности, то GiMP покрывает подавляющее большинство потребностей. В том числе - профессиональных.
    Есть, конечно, и такие задачи, для которых PhotoShop подходит больше, или только он и подходит. Но такие задачи как правило находятся в сфере профессиональных задач.

    GiMP и PhotoShop соотносятся примерно так же, как завод по производству электровозов и завод по производству легковых автомобилей...

     
     
  • 3.11, iPony129412 (?), 12:40, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А если руководствоваться соображениями необходимости и достаточности, то GiMP покрывает подавляющее большинство потребностей. В том числе - профессиональных.

    Ну это легко так говорить со своего болота.
    А на практике весьма жёстко - оскал "блеска и нищеты опенсорса" появляется весьма ощутимо.
    А по соображению чего-то простого есть куча и других инструментов.

     
  • 2.8, Аноним (8), 12:26, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Простите, а какая разница, как сильно он отстает, опережает, или что-то подобное делает?
    Если программа покрывает ваши потребности и решает ваши задачи - остальное не так и важно. Фотошопом пользуются люди, которым функций GIMP мало, либо он неудобен по тем или иным причинам. Для других же GIMP может быть избыточным. Всё от задач зависит.
     
  • 2.9, anonymous (??), 12:37, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У gimp и photoshop разная философия, наглядно демонстрирующая разницу между откр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.15, anonblmous (?), 12:47, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это ещё пользователи опен офиса замечали, что их программа гораздо хуже открывает doc файлы, чем майкрософтовский офис. Интересно почему?

    Не понимаете, или делаете вид, что не понимаете?

     
     
  • 4.24, iPony129412 (?), 13:10, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень просто.
    Задача совместимости с MSO форматами - не стоит в приоритете в LO.
    У них есть свой формат ODF.
    Перегонка из одного сложного формата (с различными версиями) в другой сложный формат (с различными версиями) и обратно по определению не может быть нормальной.

    Хотя обычному пользователю на всю эти технический детали под капотом плевать.

     
  • 3.22, Crazy Alex (ok), 13:02, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Художники" (а по факту - куча тех, кто работает с графикой, художниками вообще не являются, ретушёры в первую очередь) приспособятся к любому "восприятию мира", и workflow любой освоят, если это несёт преимущества в работе. И, кстати, хороший workflow не предполагает "один слой с фильтром", а ровно наоборот - на любой чих - отдельный слой, содержащий хоть растр, хоть фильтр. И именно с этим у гимпа не очень. krita, кстати, судя по докам лучше в этом плане (и как итог - должна по идее жрать в работе меньше, чем gimp - в ней не надо создавать тонну растров размером во весь холст, достаточно слоёв эффектов). Но что до "дешевле чем лицензия фотошопа" - напоминаю, месячная подписка на фотошоп стоит 10 баксов, для любой серьёзной работы это даже не стоимость часа. А вообще было бы интересно посмотреть толковое спокойное сравнение gimp и krita.

    С переходом на новые версии ещё интереснее. В силу закрытой природы фотошопа переезд на новую версию - всегда лотерея - не факт, что инструменты будут работать так, как прежде - изменённая математика или просто незаметный чекбокс в тымном углу может запросто поменять результат, а проверять всё это на собственной шкуре, да потом ещё экшны править, если таки прилетело - можно, но требует вознаграждения в виде каких-то новых вкусных плюшек. Вот их и ждут, потом переезжают - и то не сразу, а когда знания накопятся о всех новых удобствах, изменениях и багах.

    Кстати, "молодому и динамичному" проекту krita лет двадцать уже.

     
     
  • 4.23, iPony129412 (?), 13:05, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати, "молодому и динамичному" проекту krita лет двадцать уже.

    Ну а попёрло у них ("выход" из KDE как самостоятельный и серьёзный продукт) совсем недавно

     
  • 3.25, А.П. (?), 13:11, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так и с gimp. Его разработчики полагают, что необходимая функциональность достигнута, если совокупность инструментов позволяет достичь результата.

    Боюсь предположить, из какого носа и каким пальцем ты это выковырял.

    Нет, не полагают.

    Если что-то делается неоптимально, возьми и напиши об этом в багтрекер.

    > И фотошоп пытается следовать этому порядку максимально близко, чтобы художники могли работать в близких и понятным им терминах. Что в гимпе требует трёх слоев и специальных операторов свёртки между ними, то в фотошопе делается одним слоем с фильтром.

    Только вот беда: художников в художке учат совсем другому. Нету в академической среде "близкого и понятного" термина "слой с фильтром". Не сходится у тебя предпосылка с выводом. Оттачивай логику.

     
  • 2.14, user90 (?), 12:47, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы ты немного подумал, то понял бы, что в твоем вопросе уже есть и ответ на него))

     
  • 2.26, AlexYeCu_not_ligged (?), 13:12, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >почему большинство предпочитают именно фотошоп?

    Потому, что считают себя профессионалами в области обработки и создания цифровых изображений, таковыми не являясь даже близко. До одури боятся, что освоенные ими трюки придётся отправить на помойку и опять тратить время на обучение. Работают в шарашкиных конторах, где к подбору софта относятся примерно никак. не знакомы с законодательством и надеются на авось. К возможностям Gimp-а всё это отношения не имеет.

    Впрочем, Гимп на Винде, когда я последний раз его там видел, был довольно таки забагованным, так что пользователи Фотошопа, сидящее по большей части на Винде, а частью на Маках, получали от использования оного объективно худшие ощущения, чем пользователи свободных никсов.

    >Как сильно GIMP ещё отстаёт от фотошопа

    Смотря в чём. И то, и то — довольно сложные программные пакеты. Где-то на равных, где-то кто-то уступает. Мне функционала Гимпа хватало всегда, хотя задачи, в основном, простые были, плюс никакой предпечатной. А вот производительность Гимпа на больших (очень больших) изображениях Фотошоповской серьёзно уступала, по крайней мере раньше.

     

  • 1.2, Аноним (8), 12:11, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Вот эти все изменения с размерами холста и слоёв - годнота. Всегда этого не хватало. Авторам огромное спасибо и всех благ!
     
  • 1.5, Аноним (5), 12:17, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Давно переехал на фотошоп в вайне, гимпоподелие забыл как страшный сон.
     
     
  • 2.18, user90 (?), 12:55, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И зачем так себя мучать? Установка линукса, потом вайна, попытки что-то запустить в нем.. Бери сразу венду и наслаждайся - это даже стоит не дорого!))
     
  • 2.20, Анони (?), 12:56, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    EULA соблюдается или CS 9?
     

  • 1.10, user90 (?), 12:37, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Инструмент хороший, но.. мало кому нужный, если честно ;) Фотографы или дизайнеры - это одно, а обычный йузер - другое (что бы там этот йузер про себя и свои фотачки не думал). С другой стороны нормальных ВЕКТОРНЫХ инструментов нет. Тоска пичаль.
    Извиняюсь за оффтопик.
     
  • 1.16, Bobby (?), 12:48, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот честно, что отталкивает от использования GIMP-а его интерфейс. Многие привыкли к Фотошопу, а тут какие-то забубоны, где для вполне простых очевидных операций надо перетряхивать половину программы чтоб найти нужную кнопку. Сделайте для GIMP-а фотошопную шкурку и режим совместимости по горячим клавишам и все будет отлично.
     
     
  • 2.21, ф (?), 13:01, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    горячие клавиши есть... даже готовые настройки можно нагуглить.. правда виндузятники жалуется что они чем-то иногда затираются назад... но это их проблемы... а на линуксе - норм... с 2.6 версии юзаю...
     
  • 2.27, А.П. (?), 13:27, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/cttynul/gimpshop-reloaded
     

  • 1.19, ф (?), 12:56, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хороший инструмент

    ЗЫ: если не мнить себя супер-пупер дизайнером/верстальщиком глянцевого журнала :)

    ЗЫ2: юзаю с шорткатами аля фотошоп :)

     
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