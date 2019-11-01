Выпуск графического редактора GIMP 2.10.14

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|1.1, Аноним (1), 12:08, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот если по чесноку. Как сильно GIMP ещё отстаёт от фотошопа и почему большинство предпочитают именно фотошоп?? Как по мне гимп довольно мощный продукт.
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|2.4, Аноним (4), 12:14, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Потому что гимп не развивается. Что-то делается, но все это мышиная возня. Психология человека такова, что ему хочется работать с софтом, у которого будущее не покрыто туманом.
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|3.12, Аноним (12), 12:45, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Психология человека такова, что он тянется за лидером, даже если этот лидер ведёт их в болото
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|3.13, Аномномномнимус (?), 12:46, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да, даёшь перспективные штуки, например Adobe Flash, у которого будущее очевидно, а в случае необходимости сообщество сможет продолжить разработку прям с текущего состояния...
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|3.17, Анони (?), 12:54, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Психология разумного человека такова, что ему хочется работать с софтом, у которого будущее не сильно изменится от изменения курса валют, дурацких законов, желаний коммерсантов и внедрения подписок, которые накладно оплачивать во время творческого отпуска/кризиса.
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|2.6, CrazyAlex (?), 12:24, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Из большого - слои-фильтры нужны, в своё время это была революция в методах работы в фотоошопе, позволившая уйти от создания нового слоя с изменениями на каждый чих к неразрушающему редактированию, что радикально уменьшило пожирание памяти и сильно добавило гибкости в работе. В остальном - вопрос скорее в привычках и наличии информации - для фотошопа её тонны, вида "как решить ту или иную задачу с минимальными усилиями и максимальным качеством" - альтернатив часто довольно много, и выбор зависит от конкретной реализации математики в привязке к особенностям конкретной картинки. Для гимпа таких ланных, считай, нет.
По итогу - с коммерческой точки зрения разница во времени выполнения задач тупо из-за нехватки информации покроет стоимость подписки на фотошоп за пару лет.
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|2.7, iCat (ok), 12:26, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот одна из причин: до сих пор модно своровать целый фотошоп, даже если потом с помощью него только смотреть картинки.
А если руководствоваться соображениями необходимости и достаточности, то GiMP покрывает подавляющее большинство потребностей. В том числе - профессиональных.
Есть, конечно, и такие задачи, для которых PhotoShop подходит больше, или только он и подходит. Но такие задачи как правило находятся в сфере профессиональных задач.
GiMP и PhotoShop соотносятся примерно так же, как завод по производству электровозов и завод по производству легковых автомобилей...
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|3.11, iPony129412 (?), 12:40, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А если руководствоваться соображениями необходимости и достаточности, то GiMP покрывает подавляющее большинство потребностей. В том числе - профессиональных.
Ну это легко так говорить со своего болота.
А на практике весьма жёстко - оскал "блеска и нищеты опенсорса" появляется весьма ощутимо.
А по соображению чего-то простого есть куча и других инструментов.
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|2.8, Аноним (8), 12:26, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Простите, а какая разница, как сильно он отстает, опережает, или что-то подобное делает?
Если программа покрывает ваши потребности и решает ваши задачи - остальное не так и важно. Фотошопом пользуются люди, которым функций GIMP мало, либо он неудобен по тем или иным причинам. Для других же GIMP может быть избыточным. Всё от задач зависит.
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|3.15, anonblmous (?), 12:47, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это ещё пользователи опен офиса замечали, что их программа гораздо хуже открывает doc файлы, чем майкрософтовский офис. Интересно почему?
Не понимаете, или делаете вид, что не понимаете?
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|4.24, iPony129412 (?), 13:10, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень просто.
Задача совместимости с MSO форматами - не стоит в приоритете в LO.
У них есть свой формат ODF.
Перегонка из одного сложного формата (с различными версиями) в другой сложный формат (с различными версиями) и обратно по определению не может быть нормальной.
Хотя обычному пользователю на всю эти технический детали под капотом плевать.
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|3.22, Crazy Alex (ok), 13:02, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"Художники" (а по факту - куча тех, кто работает с графикой, художниками вообще не являются, ретушёры в первую очередь) приспособятся к любому "восприятию мира", и workflow любой освоят, если это несёт преимущества в работе. И, кстати, хороший workflow не предполагает "один слой с фильтром", а ровно наоборот - на любой чих - отдельный слой, содержащий хоть растр, хоть фильтр. И именно с этим у гимпа не очень. krita, кстати, судя по докам лучше в этом плане (и как итог - должна по идее жрать в работе меньше, чем gimp - в ней не надо создавать тонну растров размером во весь холст, достаточно слоёв эффектов). Но что до "дешевле чем лицензия фотошопа" - напоминаю, месячная подписка на фотошоп стоит 10 баксов, для любой серьёзной работы это даже не стоимость часа. А вообще было бы интересно посмотреть толковое спокойное сравнение gimp и krita.
С переходом на новые версии ещё интереснее. В силу закрытой природы фотошопа переезд на новую версию - всегда лотерея - не факт, что инструменты будут работать так, как прежде - изменённая математика или просто незаметный чекбокс в тымном углу может запросто поменять результат, а проверять всё это на собственной шкуре, да потом ещё экшны править, если таки прилетело - можно, но требует вознаграждения в виде каких-то новых вкусных плюшек. Вот их и ждут, потом переезжают - и то не сразу, а когда знания накопятся о всех новых удобствах, изменениях и багах.
Кстати, "молодому и динамичному" проекту krita лет двадцать уже.
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|4.23, iPony129412 (?), 13:05, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кстати, "молодому и динамичному" проекту krita лет двадцать уже.
Ну а попёрло у них ("выход" из KDE как самостоятельный и серьёзный продукт) совсем недавно
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|3.25, А.П. (?), 13:11, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так и с gimp. Его разработчики полагают, что необходимая функциональность достигнута, если совокупность инструментов позволяет достичь результата.
Боюсь предположить, из какого носа и каким пальцем ты это выковырял.
Нет, не полагают.
Если что-то делается неоптимально, возьми и напиши об этом в багтрекер.
> И фотошоп пытается следовать этому порядку максимально близко, чтобы художники могли работать в близких и понятным им терминах. Что в гимпе требует трёх слоев и специальных операторов свёртки между ними, то в фотошопе делается одним слоем с фильтром.
Только вот беда: художников в художке учат совсем другому. Нету в академической среде "близкого и понятного" термина "слой с фильтром". Не сходится у тебя предпосылка с выводом. Оттачивай логику.
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|2.14, user90 (?), 12:47, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы ты немного подумал, то понял бы, что в твоем вопросе уже есть и ответ на него))
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|2.26, AlexYeCu_not_ligged (?), 13:12, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>почему большинство предпочитают именно фотошоп?
Потому, что считают себя профессионалами в области обработки и создания цифровых изображений, таковыми не являясь даже близко. До одури боятся, что освоенные ими трюки придётся отправить на помойку и опять тратить время на обучение. Работают в шарашкиных конторах, где к подбору софта относятся примерно никак. не знакомы с законодательством и надеются на авось. К возможностям Gimp-а всё это отношения не имеет.
Впрочем, Гимп на Винде, когда я последний раз его там видел, был довольно таки забагованным, так что пользователи Фотошопа, сидящее по большей части на Винде, а частью на Маках, получали от использования оного объективно худшие ощущения, чем пользователи свободных никсов.
>Как сильно GIMP ещё отстаёт от фотошопа
Смотря в чём. И то, и то — довольно сложные программные пакеты. Где-то на равных, где-то кто-то уступает. Мне функционала Гимпа хватало всегда, хотя задачи, в основном, простые были, плюс никакой предпечатной. А вот производительность Гимпа на больших (очень больших) изображениях Фотошоповской серьёзно уступала, по крайней мере раньше.
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|1.2, Аноним (8), 12:11, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Вот эти все изменения с размерами холста и слоёв - годнота. Всегда этого не хватало. Авторам огромное спасибо и всех благ!
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|1.5, Аноним (5), 12:17, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Давно переехал на фотошоп в вайне, гимпоподелие забыл как страшный сон.
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|2.18, user90 (?), 12:55, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И зачем так себя мучать? Установка линукса, потом вайна, попытки что-то запустить в нем.. Бери сразу венду и наслаждайся - это даже стоит не дорого!))
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|1.10, user90 (?), 12:37, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Инструмент хороший, но.. мало кому нужный, если честно ;) Фотографы или дизайнеры - это одно, а обычный йузер - другое (что бы там этот йузер про себя и свои фотачки не думал). С другой стороны нормальных ВЕКТОРНЫХ инструментов нет. Тоска пичаль.
Извиняюсь за оффтопик.
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|1.16, Bobby (?), 12:48, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вот честно, что отталкивает от использования GIMP-а его интерфейс. Многие привыкли к Фотошопу, а тут какие-то забубоны, где для вполне простых очевидных операций надо перетряхивать половину программы чтоб найти нужную кнопку. Сделайте для GIMP-а фотошопную шкурку и режим совместимости по горячим клавишам и все будет отлично.
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|2.21, ф (?), 13:01, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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горячие клавиши есть... даже готовые настройки можно нагуглить.. правда виндузятники жалуется что они чем-то иногда затираются назад... но это их проблемы... а на линуксе - норм... с 2.6 версии юзаю...
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|1.19, ф (?), 12:56, 01/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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хороший инструмент
ЗЫ: если не мнить себя супер-пупер дизайнером/верстальщиком глянцевого журнала :)
ЗЫ2: юзаю с шорткатами аля фотошоп :)
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