Выпуск графического редактора GIMP 2.10.14

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:13, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А ты поставь фотошоп и увидишь

2.4 , Аноним ( 4 ), 12:14, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Потому что гимп не развивается. Что-то делается, но все это мышиная возня. Психология человека такова, что ему хочется работать с софтом, у которого будущее не покрыто туманом.

3.12 , Аноним ( 12 ), 12:45, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Психология человека такова, что он тянется за лидером, даже если этот лидер ведёт их в болото

3.13 , Аномномномнимус ( ? ), 12:46, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Да, даёшь перспективные штуки, например Adobe Flash, у которого будущее очевидно, а в случае необходимости сообщество сможет продолжить разработку прям с текущего состояния...

3.17 , Анони ( ? ), 12:54, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Психология разумного человека такова, что ему хочется работать с софтом, у которого будущее не сильно изменится от изменения курса валют, дурацких законов, желаний коммерсантов и внедрения подписок, которые накладно оплачивать во время творческого отпуска/кризиса. 2.6 , CrazyAlex ( ? ), 12:24, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Из большого - слои-фильтры нужны, в своё время это была революция в методах работы в фотоошопе, позволившая уйти от создания нового слоя с изменениями на каждый чих к неразрушающему редактированию, что радикально уменьшило пожирание памяти и сильно добавило гибкости в работе. В остальном - вопрос скорее в привычках и наличии информации - для фотошопа её тонны, вида "как решить ту или иную задачу с минимальными усилиями и максимальным качеством" - альтернатив часто довольно много, и выбор зависит от конкретной реализации математики в привязке к особенностям конкретной картинки. Для гимпа таких ланных, считай, нет. По итогу - с коммерческой точки зрения разница во времени выполнения задач тупо из-за нехватки информации покроет стоимость подписки на фотошоп за пару лет. 2.7 , iCat ( ok ), 12:26, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вот одна из причин: до сих пор модно своровать целый фотошоп, даже если потом с помощью него только смотреть картинки. А если руководствоваться соображениями необходимости и достаточности, то GiMP покрывает подавляющее большинство потребностей. В том числе - профессиональных.

Есть, конечно, и такие задачи, для которых PhotoShop подходит больше, или только он и подходит. Но такие задачи как правило находятся в сфере профессиональных задач. GiMP и PhotoShop соотносятся примерно так же, как завод по производству электровозов и завод по производству легковых автомобилей...

3.11 , iPony129412 ( ? ), 12:40, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А если руководствоваться соображениями необходимости и достаточности, то GiMP покрывает подавляющее большинство потребностей. В том числе - профессиональных. Ну это легко так говорить со своего болота.

А на практике весьма жёстко - оскал "блеска и нищеты опенсорса" появляется весьма ощутимо.

А по соображению чего-то простого есть куча и других инструментов.

2.8 , Аноним ( 8 ), 12:26, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Простите, а какая разница, как сильно он отстает, опережает, или что-то подобное делает?

Если программа покрывает ваши потребности и решает ваши задачи - остальное не так и важно. Фотошопом пользуются люди, которым функций GIMP мало, либо он неудобен по тем или иным причинам. Для других же GIMP может быть избыточным. Всё от задач зависит.

2.9 , anonymous ( ?? ), 12:37, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать У gimp и photoshop разная философия, наглядно демонстрирующая разницу между откр... 3.15 , anonblmous ( ? ), 12:47, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это ещё пользователи опен офиса замечали, что их программа гораздо хуже открывает doc файлы, чем майкрософтовский офис. Интересно почему? Не понимаете, или делаете вид, что не понимаете?

4.24 , iPony129412 ( ? ), 13:10, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очень просто.

Задача совместимости с MSO форматами - не стоит в приоритете в LO.

У них есть свой формат ODF.

Перегонка из одного сложного формата (с различными версиями) в другой сложный формат (с различными версиями) и обратно по определению не может быть нормальной. Хотя обычному пользователю на всю эти технический детали под капотом плевать.

3.22 , Crazy Alex ( ok ), 13:02, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – "Художники" (а по факту - куча тех, кто работает с графикой, художниками вообще не являются, ретушёры в первую очередь) приспособятся к любому "восприятию мира", и workflow любой освоят, если это несёт преимущества в работе. И, кстати, хороший workflow не предполагает "один слой с фильтром", а ровно наоборот - на любой чих - отдельный слой, содержащий хоть растр, хоть фильтр. И именно с этим у гимпа не очень. krita, кстати, судя по докам лучше в этом плане (и как итог - должна по идее жрать в работе меньше, чем gimp - в ней не надо создавать тонну растров размером во весь холст, достаточно слоёв эффектов). Но что до "дешевле чем лицензия фотошопа" - напоминаю, месячная подписка на фотошоп стоит 10 баксов, для любой серьёзной работы это даже не стоимость часа. А вообще было бы интересно посмотреть толковое спокойное сравнение gimp и krita. С переходом на новые версии ещё интереснее. В силу закрытой природы фотошопа переезд на новую версию - всегда лотерея - не факт, что инструменты будут работать так, как прежде - изменённая математика или просто незаметный чекбокс в тымном углу может запросто поменять результат, а проверять всё это на собственной шкуре, да потом ещё экшны править, если таки прилетело - можно, но требует вознаграждения в виде каких-то новых вкусных плюшек. Вот их и ждут, потом переезжают - и то не сразу, а когда знания накопятся о всех новых удобствах, изменениях и багах. Кстати, "молодому и динамичному" проекту krita лет двадцать уже.

4.23 , iPony129412 ( ? ), 13:05, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кстати, "молодому и динамичному" проекту krita лет двадцать уже. Ну а попёрло у них ("выход" из KDE как самостоятельный и серьёзный продукт) совсем недавно

3.25 , А.П. ( ? ), 13:11, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так и с gimp. Его разработчики полагают, что необходимая функциональность достигнута, если совокупность инструментов позволяет достичь результата. Боюсь предположить, из какого носа и каким пальцем ты это выковырял. Нет, не полагают. Если что-то делается неоптимально, возьми и напиши об этом в багтрекер. > И фотошоп пытается следовать этому порядку максимально близко, чтобы художники могли работать в близких и понятным им терминах. Что в гимпе требует трёх слоев и специальных операторов свёртки между ними, то в фотошопе делается одним слоем с фильтром. Только вот беда: художников в художке учат совсем другому. Нету в академической среде "близкого и понятного" термина "слой с фильтром". Не сходится у тебя предпосылка с выводом. Оттачивай логику.

2.14 , user90 ( ? ), 12:47, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если бы ты немного подумал, то понял бы, что в твоем вопросе уже есть и ответ на него)) 2.26 , AlexYeCu_not_ligged ( ? ), 13:12, 01/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >почему большинство предпочитают именно фотошоп? Потому, что считают себя профессионалами в области обработки и создания цифровых изображений, таковыми не являясь даже близко. До одури боятся, что освоенные ими трюки придётся отправить на помойку и опять тратить время на обучение. Работают в шарашкиных конторах, где к подбору софта относятся примерно никак. не знакомы с законодательством и надеются на авось. К возможностям Gimp-а всё это отношения не имеет. Впрочем, Гимп на Винде, когда я последний раз его там видел, был довольно таки забагованным, так что пользователи Фотошопа, сидящее по большей части на Винде, а частью на Маках, получали от использования оного объективно худшие ощущения, чем пользователи свободных никсов. >Как сильно GIMP ещё отстаёт от фотошопа Смотря в чём. И то, и то — довольно сложные программные пакеты. Где-то на равных, где-то кто-то уступает. Мне функционала Гимпа хватало всегда, хотя задачи, в основном, простые были, плюс никакой предпечатной. А вот производительность Гимпа на больших (очень больших) изображениях Фотошоповской серьёзно уступала, по крайней мере раньше.

