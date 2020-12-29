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Microsoft опубликовал заголовочные файлы DirectX под лицензией MIT

29.12.2020 11:53

Компания Microsoft опубликовала официальные заголовочные файлы Direct3D 12 под лицензией MIT, что позволяет использовать их в любых проектах и вносить свои изменения. Ранее данные файлы поставлялись в составе Windows SDK под проприетарной лицензией. Вместе с заголовочными файлами опубликованы сборочные сценарии для CMake, вспомогательные компоненты для улучшения переносимости между Windows и WSL (Windows Subsystem for Linux), а также прослойка для обособленного использования заголовочных файлов в Linux-окружениях, позволяющая обойтись без установки Windows SDK.

Напомним, что Microsoft развивает инициативу по добавлению в WSL2 (Windows Subsystem for Linux) возможности доступа к GPU и запуска графических приложений Linux. Для организации вывода интерфейса Linux-приложений на основной рабочий стол Windows компания Microsoft развивает собственный композитный менеджер на базе протокола Wayland. Для обращения к DirectX из Linux реализована библиотека libd3d12.so, аналогичная по функциональности с d3d12.dll и предоставляющая полноценный графический API Direct3D 12.

Для организации поддержки OpenGL в Linux-окружениях, запущенных в Windows с использованием WSL2, для Mesa подготовлена прослойка, обеспечивающая трансляцию вызовов OpenGL в API DirectX 12. Указанная прослойка принята в кодовую базу Mesa и войдёт в состав выпуска Mesa 21. Опубликованный набор заголовочных файлов необходим для сборки данной прослойки, а также может использоваться для сборки в Linux приложений, обращающихся к DirectX через библиотеку libd3d12.so.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Microsoft открыл код DirectX Shader Compiler
  3. OpenNews: Microsoft реализует в WSL доступ к GPU и запуск графических приложений Linux
  4. OpenNews: Выпуск DXVK 1.7.2, реализации Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  5. OpenNews: Microsoft предложит подсистему WSL2 (Windows Subsystem for Linux) в Windows 10 2004
  6. OpenNews: Microsoft развивает прослойку для запуска Android-приложений в Windows
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54329-wsl
Ключевые слова: wsl, directx, direct3d
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:58, 29/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:00, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они там вроде в mesa запихнули свои дрова недавно.
     
     
  • 2.8, commiethebeastie (ok), 12:07, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DXIL компилятор.
     

  • 1.3, хацкер (ok), 12:00, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    дожили, нативный DirectX в Linux
     
     
  • 2.5, Владимир (??), 12:05, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Только заголовки же пока, не сам DirectX
     
     
  • 3.10, хацкер (ok), 12:10, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну и либа в придачу... это конечно же упростит разрабам игр жизнь в плане портов под Linux, но стоит ли ждать повышенной активности от них в этом направлении?.. время покажет, как говорится, а так всегда есть наш ламповый Wine :D
     
     
  • 4.39, Аноним (39), 13:18, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > это конечно же упростит разрабам игр жизнь в плане портов под Linux

    Не упростит. Библиотека работает исключительно в рамках WSL2 и транслирует вызовы DirectX через проприетарный интерфейс в ядре на хост. В нативном Linux ценность данной библиотеки равна нулю.

     
     
  • 5.41, хацкер (ok), 13:42, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отчего же? остается только прикрутить DirectX 12 в нативных видеодрайверах
     
     
  • 6.47, Аноним (47), 15:01, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скажем дружно - нафиг нужно. Уж лучше вулкан
     
     
  • 7.59, Аноним (59), 17:01, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уж лучше вулкан

    Ага, только надо еще GPU докупить.

    DirectX ценнен тем что менее требователен к ресурсам и может завестись даже на старичках.

     
     
  • 8.61, Аноним (61), 17:27, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Dx12 требует видеокарту аналогично вулкану... текст свёрнут, показать
     
  • 6.48, Аноним (39), 15:12, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, всего делов-то.

    Это можно было сделать и до появления библиотеки и хедеров. Но почему-то не сделали. И появление библиотеки и хедеров в этом деле никак не поможет.

     
  • 3.18, Константавр (ok), 12:29, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока... Не пока, а ровно столько, чтобы удержать людей на директиксе как можно дольше, чтобы была винда онли везде и даже на небе.
     
     
  • 4.28, Riddick (?), 12:50, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вот это хорошие мысли. В том плане, что Microsoft старается оттянуть на себя одеяло в очередной раз, выставив себя белыми и пушистыми. Правильный вопрос - почему именно сейчас? Еще один вопрос - нельзя было с самого начала делать стандарт открытым?
     
     
  • 5.30, хацкер (ok), 12:55, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну а почему они купили GitHub? потому что опенсорс набрал обороты просто планетарного масштаба, и майки оперативно подтянулись
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:41, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже под названием nine.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 12:59, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только DX9. 10, 11, 12 там нет и это "out of scope of the project".
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:00, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Вулкан уже есть.
     
     
  • 2.20, хацкер (ok), 12:30, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    в вулкане вся сила земных недр
     

  • 1.6, user90 (?), 12:06, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Теперь заживем!) Все эти потуги мелкомягких вынужденные и "декоративные", не более того.
     
  • 1.7, InuYasha (??), 12:06, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Похоже, MS реально планирует перетягивать потенциальных пользователей *nix под себя.
    "Зачем вам этот линукс? У нас есть wsl, сидите себе тихо, запускайте свои фигульки под виндой".
     
     
  • 2.11, proninyaroslav (ok), 12:12, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл им перетягивать? Линукс не занимает на декстопе львиную долю, чтобы видеть в нём конкурента. Их главная идея - плавно интегрировать линукс в саму винду, по сути заменить и выкинуть винду, оставив только прослойку для совместимости
     
     
  • 3.12, Michael Shigorin (ok), 12:18, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Смысл прост -- чтоб не разбежались разработчики, а за ними уже и пользователи.

    PS: ну, как мне кажется.

     
     
  • 4.16, proninyaroslav (ok), 12:27, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А каким образом они убегут, если они и не прибегали? Фронтенд-разрабы же не привязаны конкретно к линуксу, как и мобильные (и JS/TS в целом). Многие пользуются виндой, ещё больше пользуются маками, их завлекать WSL бесмысленно. Остаётся только бэкенд и Azure, но я сомневаюсь что кто либо использует WSL в целях создания сервера, логичнее поставить обычный линукс.
     
  • 4.19, Аноним (19), 12:30, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможно, смысл - заменить ядро.
     
  • 3.17, хацкер (ok), 12:28, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    лицензия разве позволит такой трюк? да и смысл, скок лет «допиливания» ядра NT коту под хвост? майки же не такие, что бы выбросить сток человеко-часов и вложенных деньжищ и забыть как страшный сон
     
     
  • 4.21, Аноним (19), 12:33, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закон отрицания отрицания.
     
  • 4.24, proninyaroslav (ok), 12:39, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А почему не позволит, если ядро будет под открытой лицензией, а окружение под закрытой (возможно)? Sailfish OS так и делает, например.

    > да и смысл, скок лет «допиливания» ядра NT коту под хвост?

    Зато есть линукс который пиллят со всего мира, а майкрософт будет раз в год заносить донаты и несколько патчей. Майкрософт потому и полюбил open source. Мне кажется это дешевле чем поддерживать монстроузный NT.

    > что бы выбросить сток человеко-часов и вложенных деньжищ

    Сейчас их основной заработок - облако, сервисы и софт. Сама ОС чисто номинальная вещь. Windows Phone/Windows Mobile они тоже пилили годами, но не пожалели выкинуть и заменить на андроид. Им без разницы где продавать софт и услуги, главное чтобы эта ОС была популярна и с минимальными вложениями с их стороны.

     
  • 3.22, Константавр (ok), 12:33, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Линукс и не занимает большей доли потому что в ключевые моменты микрософт выкатывает очередной вендорлок с рюшечками и все писают паром. И делают они это уже несколько десятилетий. Эппла так не боятся, как линукса, потому что стоит его выпустить из под лавки - он станет ещё одним Андроидом, который вытеснит их на ПК.
     
     
  • 4.27, proninyaroslav (ok), 12:43, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дело не в винде или маке, а в вендорах, которым пилить драйверы под линукс просто бесмысленно, когда их главный куратор уже 30-40 лет как майкрософт. А мак попросту не может стать ещё одним андроидом, как и ios.
     
  • 3.23, имя_ (?), 12:37, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЕМНИП винда не является источником главной прибыли для мс, офисный пакет, облака, вот это вот все. А то, что делает сейчас мс - просто очередная часть еее, просто лягушку варят еще медленнее.
     
  • 3.31, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:56, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смысл просто: отказаться от разработки ОС и заниматься только графическим интерфейсом.
     
     
  • 4.36, proninyaroslav (ok), 13:05, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В общем да. Как сейчас это сделано с WP.
     
  • 3.32, Annoynymous (ok), 12:58, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А смысл им перетягивать? Линукс не занимает на декстопе львиную долю,

    Ну да, а кроме десктопа рынков нет.

     
     
  • 4.35, proninyaroslav (ok), 13:04, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну да есть облако, например. Только причём здесь винда, когда у них есть Azure?
     
  • 2.54, Аноним (54), 16:21, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она открывает исходники, чтобы в будущем это всё развивало сообщество и она не тратила бы столько денег на развитие этого. А виндовс скорее всего превратится в дистрибутив Линукс.Так как его развивать становится всё невыгодней. Зарабатывать Майкрософт будет на сервисах.
     

  • 1.9, Shura (??), 12:09, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    опенглекопец
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:20, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    еще вчера, вулкан же
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 14:40, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ни на какой из моей видеокарт он ещё до сих пор не поддерживается
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 14:51, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    i740?
     
  • 4.63, Sinot (ok), 18:39, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и DX12.
     

  • 1.14, Аноним (13), 12:22, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    новость уровня "microsoft выложил инструкцию по внутриофисному пользованию туалетной бумагой под свободной лицензией"
     
     
  • 2.60, Аноним (59), 17:05, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это лучше чем "нельзя распространять секретную информацию таку как (перечень сектретной информации засекречен)"
     

  • 1.15, mos87 (ok), 12:23, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Классический возглавь и обезглавь.

    Ну а пока что течные фонаточки викейтридешечек будут течь и визжать.

     
  • 1.26, Аноним (26), 12:43, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эти заголовки только от Dx12 или там и более ранние версии есть?
     
     
  • 2.29, Аноним (26), 12:50, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сам спросил, сам отвечу.
    Да, там только Dx12. При чем преподносится не как "заголовки под линукс", а как приблуда для WSL2. В общем пользы (для меня) не много.
     

  • 1.34, Аноним (34), 12:59, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я надеюсь что open source приложения теперь вместо изготовления сборки под винду, будут просто тянуть за собой WSL2, что бы не тратить время на исправление багов виндовых версий.
     
  • 1.37, Ingener2 (?), 13:07, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Не понятно, зачем МС нужно все это. И также WSL,WSL2, WSL3, WSL4 и зачем вообще вкладываются в Линукс. Какая выгода МС от этого? Только головняки. От поддержки. Сколько там юзеров уже им писало вопросы в тех суппорт про WSL? Наверно много. Сколько форумов завалено вопросами? Много. Может просто деньги, их много, и их хочется потратить?
     
     
  • 2.38, zeecape (?), 13:18, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вполне возможно Microsoft хочет отпросить ядро NT, основной доход идет не от самой Windows, а от облака и софта и они хотят на этом сосредоточится. Вот они и пытаются постепенно к этому подготовиться экспериментируя с WSL и подготавливая почву для перехода. Да и что им мешает использовать ядро от лини, а оболочку и сам WinAPI(Ну или открыть наработки и спихнуть и сратить с вином, чтобы силы сэкономить) оставить закрытым?
     
     
  • 3.42, Анончик99999 (?), 13:51, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так потихоньку и Windows сделают свободной ОС. Представляю состояние красн*глазых, когда это станет фактом!
     
     
  • 4.44, анон (?), 14:32, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по кодам ХР и Win7 продолжают писать десятку люди со знанием веба и вкусов смузи, плюс куа с индусского аутсорса. Такое даром не нужно, разве что пострадать с компиляцией на переменке.
     
     
  • 5.49, Анончик99999 (?), 15:33, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только их поделие занимает 90% рынка десктопов, а тобой почитаемое выдающееся произведение искусства - ~(1,5+-0,5)%.
     
     
  • 6.58, анон (?), 16:58, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Жаль,что у этого поделия уже нет обратной совместимости со старым софтом и играми, а 90% пользователей беттатестеры лтсб корпов.
     
  • 3.52, Ingener2 (?), 16:06, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересная теория. Кто знает, кто знает..
     
  • 2.43, Аноним (43), 14:03, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них проблема с разработчиками. Трудятся только индусы, которых отловили на опушке леса, наспех дали курсы программирования, для экономии все это дается на линукс. Майкрософт вынуждена делать им среду, чтобы хоть что-то смогли написать под винду.
     
     
  • 3.50, Анончик99999 (?), 15:39, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у них хотябы квалифициорованные индусы, а твое поделие - десятилетние индийские мальчишки - https://www.cnews.ru/news/top/2020-07-27_google_v_opasnostidesyatiletnij
    "...Он развивает проекты Ubuntu Unity Remix и Ubuntu Education, а также Krob Linux – специализированный дистрибутив Linux, оптимизированный для установки и использования на одноплатных компьютерах семейства Raspberry Pi."
     

  • 1.40, Аноним (-), 13:31, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От Майкрософт нам ничего не нужно.
     
     
  • 2.62, Дегенератор (ok), 17:37, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ИксБокс взял бы? Ай, шалунишка!
     

  • 1.51, Аноним (51), 15:48, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они хотят запускать Андроид приложения под виндой с помосчу WSL2. Будут иметь 30% от платних покупок и покупок в приложениях. Их конкурент Apple уже добавила в MacOS возможность запуска приложений IOS
     
     
  • 2.53, luis2 (?), 16:16, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, из прочитанного стало ясно, что просто хочет свой блекджек с девами. Причины какие-то высосанные...
     

  • 1.55, Дихлофос (?), 16:28, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда уже DirectX 11/12 завезут на Windos XP ???
     
     
  • 2.57, Аноним (57), 16:49, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кринжовенький вопросик
     

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