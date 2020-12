Microsoft опубликовал заголовочные файлы DirectX под лицензией MIT

2.5 , Владимир ( ?? ), 12:05, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Только заголовки же пока, не сам DirectX

3.10 , хацкер ( ok ), 12:10, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ну и либа в придачу... это конечно же упростит разрабам игр жизнь в плане портов под Linux, но стоит ли ждать повышенной активности от них в этом направлении?.. время покажет, как говорится, а так всегда есть наш ламповый Wine :D

4.39 , Аноним ( 39 ), 13:18, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – > это конечно же упростит разрабам игр жизнь в плане портов под Linux Не упростит. Библиотека работает исключительно в рамках WSL2 и транслирует вызовы DirectX через проприетарный интерфейс в ядре на хост. В нативном Linux ценность данной библиотеки равна нулю.

5.41 , хацкер ( ok ), 13:42, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – отчего же? остается только прикрутить DirectX 12 в нативных видеодрайверах

6.47 , Аноним ( 47 ), 15:01, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Скажем дружно - нафиг нужно. Уж лучше вулкан

7.59 , Аноним ( 59 ), 17:01, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Уж лучше вулкан Ага, только надо еще GPU докупить. DirectX ценнен тем что менее требователен к ресурсам и может завестись даже на старичках.

8.61 , Аноним ( 61 ), 17:27, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Dx12 требует видеокарту аналогично вулкану... 6.48 , Аноним ( 39 ), 15:12, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Действительно, всего делов-то. Это можно было сделать и до появления библиотеки и хедеров. Но почему-то не сделали. И появление библиотеки и хедеров в этом деле никак не поможет.

3.18 , Константавр ( ok ), 12:29, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пока... Не пока, а ровно столько, чтобы удержать людей на директиксе как можно дольше, чтобы была винда онли везде и даже на небе.

4.28 , Riddick ( ? ), 12:50, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А вот это хорошие мысли. В том плане, что Microsoft старается оттянуть на себя одеяло в очередной раз, выставив себя белыми и пушистыми. Правильный вопрос - почему именно сейчас? Еще один вопрос - нельзя было с самого начала делать стандарт открытым?

5.30 , хацкер ( ok ), 12:55, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну а почему они купили GitHub? потому что опенсорс набрал обороты просто планетарного масштаба, и майки оперативно подтянулись

2.25 , Аноним ( 25 ), 12:41, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Давно уже под названием nine.

3.33 , Аноним ( 33 ), 12:59, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только DX9. 10, 11, 12 там нет и это "out of scope of the project".