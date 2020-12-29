Microsoft опубликовал заголовочные файлы DirectX под лицензией MIT

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|3.10, хацкер (ok), 12:10, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну и либа в придачу... это конечно же упростит разрабам игр жизнь в плане портов под Linux, но стоит ли ждать повышенной активности от них в этом направлении?.. время покажет, как говорится, а так всегда есть наш ламповый Wine :D
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|4.39, Аноним (39), 13:18, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> это конечно же упростит разрабам игр жизнь в плане портов под Linux
Не упростит. Библиотека работает исключительно в рамках WSL2 и транслирует вызовы DirectX через проприетарный интерфейс в ядре на хост. В нативном Linux ценность данной библиотеки равна нулю.
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|5.41, хацкер (ok), 13:42, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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отчего же? остается только прикрутить DirectX 12 в нативных видеодрайверах
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|7.59, Аноним (59), 17:01, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Уж лучше вулкан
Ага, только надо еще GPU докупить.
DirectX ценнен тем что менее требователен к ресурсам и может завестись даже на старичках.
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|6.48, Аноним (39), 15:12, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Действительно, всего делов-то.
Это можно было сделать и до появления библиотеки и хедеров. Но почему-то не сделали. И появление библиотеки и хедеров в этом деле никак не поможет.
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|3.18, Константавр (ok), 12:29, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока... Не пока, а ровно столько, чтобы удержать людей на директиксе как можно дольше, чтобы была винда онли везде и даже на небе.
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|4.28, Riddick (?), 12:50, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А вот это хорошие мысли. В том плане, что Microsoft старается оттянуть на себя одеяло в очередной раз, выставив себя белыми и пушистыми. Правильный вопрос - почему именно сейчас? Еще один вопрос - нельзя было с самого начала делать стандарт открытым?
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|5.30, хацкер (ok), 12:55, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну а почему они купили GitHub? потому что опенсорс набрал обороты просто планетарного масштаба, и майки оперативно подтянулись
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|3.33, Аноним (33), 12:59, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только DX9. 10, 11, 12 там нет и это "out of scope of the project".
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|1.6, user90 (?), 12:06, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Теперь заживем!) Все эти потуги мелкомягких вынужденные и "декоративные", не более того.
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|1.7, InuYasha (??), 12:06, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Похоже, MS реально планирует перетягивать потенциальных пользователей *nix под себя.
"Зачем вам этот линукс? У нас есть wsl, сидите себе тихо, запускайте свои фигульки под виндой".
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|2.11, proninyaroslav (ok), 12:12, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А смысл им перетягивать? Линукс не занимает на декстопе львиную долю, чтобы видеть в нём конкурента. Их главная идея - плавно интегрировать линукс в саму винду, по сути заменить и выкинуть винду, оставив только прослойку для совместимости
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|3.12, Michael Shigorin (ok), 12:18, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Смысл прост -- чтоб не разбежались разработчики, а за ними уже и пользователи.
PS: ну, как мне кажется.
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|4.16, proninyaroslav (ok), 12:27, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А каким образом они убегут, если они и не прибегали? Фронтенд-разрабы же не привязаны конкретно к линуксу, как и мобильные (и JS/TS в целом). Многие пользуются виндой, ещё больше пользуются маками, их завлекать WSL бесмысленно. Остаётся только бэкенд и Azure, но я сомневаюсь что кто либо использует WSL в целях создания сервера, логичнее поставить обычный линукс.
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|3.17, хацкер (ok), 12:28, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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лицензия разве позволит такой трюк? да и смысл, скок лет «допиливания» ядра NT коту под хвост? майки же не такие, что бы выбросить сток человеко-часов и вложенных деньжищ и забыть как страшный сон
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|4.24, proninyaroslav (ok), 12:39, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А почему не позволит, если ядро будет под открытой лицензией, а окружение под закрытой (возможно)? Sailfish OS так и делает, например.
> да и смысл, скок лет «допиливания» ядра NT коту под хвост?
Зато есть линукс который пиллят со всего мира, а майкрософт будет раз в год заносить донаты и несколько патчей. Майкрософт потому и полюбил open source. Мне кажется это дешевле чем поддерживать монстроузный NT.
> что бы выбросить сток человеко-часов и вложенных деньжищ
Сейчас их основной заработок - облако, сервисы и софт. Сама ОС чисто номинальная вещь. Windows Phone/Windows Mobile они тоже пилили годами, но не пожалели выкинуть и заменить на андроид. Им без разницы где продавать софт и услуги, главное чтобы эта ОС была популярна и с минимальными вложениями с их стороны.
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|3.22, Константавр (ok), 12:33, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Линукс и не занимает большей доли потому что в ключевые моменты микрософт выкатывает очередной вендорлок с рюшечками и все писают паром. И делают они это уже несколько десятилетий. Эппла так не боятся, как линукса, потому что стоит его выпустить из под лавки - он станет ещё одним Андроидом, который вытеснит их на ПК.
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|4.27, proninyaroslav (ok), 12:43, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дело не в винде или маке, а в вендорах, которым пилить драйверы под линукс просто бесмысленно, когда их главный куратор уже 30-40 лет как майкрософт. А мак попросту не может стать ещё одним андроидом, как и ios.
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|3.23, имя_ (?), 12:37, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ЕМНИП винда не является источником главной прибыли для мс, офисный пакет, облака, вот это вот все. А то, что делает сейчас мс - просто очередная часть еее, просто лягушку варят еще медленнее.
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|3.32, Annoynymous (ok), 12:58, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А смысл им перетягивать? Линукс не занимает на декстопе львиную долю,
Ну да, а кроме десктопа рынков нет.
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|2.54, Аноним (54), 16:21, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Она открывает исходники, чтобы в будущем это всё развивало сообщество и она не тратила бы столько денег на развитие этого. А виндовс скорее всего превратится в дистрибутив Линукс.Так как его развивать становится всё невыгодней. Зарабатывать Майкрософт будет на сервисах.
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|3.45, Аноним (45), 14:40, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А ни на какой из моей видеокарт он ещё до сих пор не поддерживается
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|1.14, Аноним (13), 12:22, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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новость уровня "microsoft выложил инструкцию по внутриофисному пользованию туалетной бумагой под свободной лицензией"
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|2.60, Аноним (59), 17:05, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это лучше чем "нельзя распространять секретную информацию таку как (перечень сектретной информации засекречен)"
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|1.15, mos87 (ok), 12:23, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Классический возглавь и обезглавь.
Ну а пока что течные фонаточки викейтридешечек будут течь и визжать.
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|2.29, Аноним (26), 12:50, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сам спросил, сам отвечу.
Да, там только Dx12. При чем преподносится не как "заголовки под линукс", а как приблуда для WSL2. В общем пользы (для меня) не много.
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|1.34, Аноним (34), 12:59, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я надеюсь что open source приложения теперь вместо изготовления сборки под винду, будут просто тянуть за собой WSL2, что бы не тратить время на исправление багов виндовых версий.
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|1.37, Ingener2 (?), 13:07, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Не понятно, зачем МС нужно все это. И также WSL,WSL2, WSL3, WSL4 и зачем вообще вкладываются в Линукс. Какая выгода МС от этого? Только головняки. От поддержки. Сколько там юзеров уже им писало вопросы в тех суппорт про WSL? Наверно много. Сколько форумов завалено вопросами? Много. Может просто деньги, их много, и их хочется потратить?
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|2.38, zeecape (?), 13:18, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вполне возможно Microsoft хочет отпросить ядро NT, основной доход идет не от самой Windows, а от облака и софта и они хотят на этом сосредоточится. Вот они и пытаются постепенно к этому подготовиться экспериментируя с WSL и подготавливая почву для перехода. Да и что им мешает использовать ядро от лини, а оболочку и сам WinAPI(Ну или открыть наработки и спихнуть и сратить с вином, чтобы силы сэкономить) оставить закрытым?
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|3.42, Анончик99999 (?), 13:51, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так потихоньку и Windows сделают свободной ОС. Представляю состояние красн*глазых, когда это станет фактом!
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|4.44, анон (?), 14:32, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по кодам ХР и Win7 продолжают писать десятку люди со знанием веба и вкусов смузи, плюс куа с индусского аутсорса. Такое даром не нужно, разве что пострадать с компиляцией на переменке.
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|5.49, Анончик99999 (?), 15:33, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только их поделие занимает 90% рынка десктопов, а тобой почитаемое выдающееся произведение искусства - ~(1,5+-0,5)%.
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|6.58, анон (?), 16:58, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Жаль,что у этого поделия уже нет обратной совместимости со старым софтом и играми, а 90% пользователей беттатестеры лтсб корпов.
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|2.43, Аноним (43), 14:03, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них проблема с разработчиками. Трудятся только индусы, которых отловили на опушке леса, наспех дали курсы программирования, для экономии все это дается на линукс. Майкрософт вынуждена делать им среду, чтобы хоть что-то смогли написать под винду.
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|1.51, Аноним (51), 15:48, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Они хотят запускать Андроид приложения под виндой с помосчу WSL2. Будут иметь 30% от платних покупок и покупок в приложениях. Их конкурент Apple уже добавила в MacOS возможность запуска приложений IOS
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|2.53, luis2 (?), 16:16, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо, из прочитанного стало ясно, что просто хочет свой блекджек с девами. Причины какие-то высосанные...
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