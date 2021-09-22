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Драйвер Panfrost сертифицирован на совместимость с OpenGL ES 3.1 для GPU Mali-G52

22.09.2021 08:43

Компания Collabora объявила о сертификации организацией Khronos графического драйвера Panfrost, успешно прошедшего все тесты набора CTS (Khronos Conformance Test Suite) и признанного полностью совместимым со спецификацией OpenGL ES 3.1. Драйвер сертифицирован при использовании GPU Mali-G52, но позднее планируется пройти сертификацию и для других чипов. В частности, несертифицированная поддержка OpenGL ES 3.1 уже реализована для чипов Mali-G31 и Mali-G72, который имеют архитектуру, сходную с Mali-G52. Для GPU Mali-T860 и более старых чипов полная совместимость с OpenGL ES 3.1 пока не обеспечена.

Получение сертификата даёт возможность официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos. Сертификация также открывает двери для использования драйвера Panfrost в коммерческих продуктах, включающих GPU Mali G52. Проверка была выполнена в окружении с дистрибутивом Debian GNU/Linux 11, Mesa и X.Org X Server 1.20.11. Подготовленные в ходе подготовки к сертификации исправления и улучшения уже бэкпортированы в ветку Mesa 21.2 и включены во вчерашний выпуск Mesa 21.2.2.

Драйвер Panfrost был основан в 2018 году Алисой Розенцвейг (Alyssa Rosenzweig), работающей в компании Collabora, и развивался на основе обратного инжиниринга оригинальных драйверов от компании ARM. С прошлого кода разработчики наладили сотрудничество с компанией ARM, которая предоставила необходимую информацию и документацию. В настоящее время драйвер поддерживает работу с чипами на базе микроархитектур Midgard (Mali-T6xx, Mali-T7xx, Mali-T8xx) и Bifrost (Mali G3x, G5x, G7x). Для GPU Mali 400/450, применяемых во многих старых чипах на основе архитектуры ARM, отдельно развивается драйвер Lima.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Реализация OpenGL поверх DirectX достигла совместимости с OpenGL 3.3 и принята в состав Mesa
  3. OpenNews: В свободном драйвере Panfrost обеспечена полная поддержка GPU Mali T720 и T820
  4. OpenNews: В драйвере Panfrost обеспечена поддержка 3D-рендеринга для GPU Bifrost (Mali G31)
  5. OpenNews: ARM начинает поддерживать свободный драйвер Panfrost
  6. OpenNews: В драйвере Panfrost обеспечена поддержка OpenGL 3.1 для GPU Mali
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55845-panfrost
Ключевые слова: panfrost, mali, opengl
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:44, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Алиса, хорош!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:59, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пусть продолжает, 3.2 ещё нету.
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:00, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Темп у проекта хороший, развивается быстро, я сильно сомневаюсь, что над проектом работает только Алис. Необходимо знать состав всей команды и личный вклад каждого, чтобы утверждать, что кто-то молодец.
     
  • 2.7, Qwerty (??), 10:23, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Очередное доказательство, что трансгендеры гораздо более результативны в работе, чем "нормальные мужыки". Только почему-то у некоторых латентных гомосексуалов от этого ужасно бомбит, мол, работу у них отбирают эти проклятые извращенцы. Казалось бы - возьми да напиши драйвер сам, тебя заметят и тоже возьмут, но нет, у них сегодня по плану гордиться междуножным содержимым и кичиться маскулинностью, на работу времени нет.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:53, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Товарищ, у вас какие-то проблемы?
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 12:47, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    видимо, с нормальными женщинами у него проблемы
     
  • 3.12, Анонидзе (?), 11:37, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Казалось бы - возьми да напиши драйвер сам, тебя заметят и тоже возьмут

    В том и прикол, что в нынешнем обществе это не работает, и в первую очередь смотрят на то "правильной" ли ты ориентации и "правильного" ли пола.

     
     
  • 4.14, Qwerty (??), 11:42, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > В том и прикол, что в нынешнем обществе это не работает, и
    > в первую очередь смотрят на то "правильной" ли ты ориентации и
    > "правильного" ли пола.

    Вы путаете причину и следствие.

     
  • 2.19, Пикапика (?), 13:07, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Алису пора вулкан пилить
     

  • 1.2, Аноним (3), 08:57, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда 3.2?
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 09:01, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда 4.6?
     
     
  • 3.6, Аноним (3), 09:27, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда zink допишут.
     
  • 3.16, daemontux (?), 12:33, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь про ES у которого последняя версия 3.2
     

  • 1.8, Аноним (9), 10:49, 22/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
  • 1.10, Онон (ok), 11:20, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Алиса, конечно молодец, он много сделал. Но где и остальные участники разработки драйвера? Алиса ведь не в одиночку все делал.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:28, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Токсичный!
     
  • 2.13, Анонидзе (?), 11:40, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ещё что. Там вон Eric Anholt, который активно пилил видеодрайверы для RaspberryPi, теперь Emma Anholt!
     
     
  • 3.15, Смузик (?), 11:50, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бывших мужиков не бывает
     
  • 3.17, 123 (??), 12:44, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо написание драйверов для GPU разного рода arm-ных чипов очень специфическое занятие.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 13:12, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старайтесь этого избегать.
     
  • 3.22, YetAnotherOnanym (ok), 14:52, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кто кого покусал?
     

  • 1.21, Аноним (-), 13:59, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наверное ARM отказывались спеки давать, а им тут же вы пидapacoв угнетаете :)
     

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