Драйвер Panfrost сертифицирован на совместимость с OpenGL ES 3.1 для GPU Mali-G52

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|2.4, Аноним (4), 09:00, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Темп у проекта хороший, развивается быстро, я сильно сомневаюсь, что над проектом работает только Алис. Необходимо знать состав всей команды и личный вклад каждого, чтобы утверждать, что кто-то молодец.
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|2.7, Qwerty (??), 10:23, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Очередное доказательство, что трансгендеры гораздо более результативны в работе, чем "нормальные мужыки". Только почему-то у некоторых латентных гомосексуалов от этого ужасно бомбит, мол, работу у них отбирают эти проклятые извращенцы. Казалось бы - возьми да напиши драйвер сам, тебя заметят и тоже возьмут, но нет, у них сегодня по плану гордиться междуножным содержимым и кичиться маскулинностью, на работу времени нет.
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|3.12, Анонидзе (?), 11:37, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Казалось бы - возьми да напиши драйвер сам, тебя заметят и тоже возьмут
В том и прикол, что в нынешнем обществе это не работает, и в первую очередь смотрят на то "правильной" ли ты ориентации и "правильного" ли пола.
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|4.14, Qwerty (??), 11:42, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> В том и прикол, что в нынешнем обществе это не работает, и
> в первую очередь смотрят на то "правильной" ли ты ориентации и
> "правильного" ли пола.
Вы путаете причину и следствие.
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|1.10, Онон (ok), 11:20, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Алиса, конечно молодец, он много сделал. Но где и остальные участники разработки драйвера? Алиса ведь не в одиночку все делал.
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|2.13, Анонидзе (?), 11:40, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это ещё что. Там вон Eric Anholt, который активно пилил видеодрайверы для RaspberryPi, теперь Emma Anholt!
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|3.17, 123 (??), 12:44, 22/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видимо написание драйверов для GPU разного рода arm-ных чипов очень специфическое занятие.
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|1.21, Аноним (-), 13:59, 22/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Наверное ARM отказывались спеки давать, а им тут же вы пидapacoв угнетаете :)
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