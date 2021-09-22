Драйвер Panfrost сертифицирован на совместимость с OpenGL ES 3.1 для GPU Mali-G52

Компания Collabora объявила о сертификации организацией Khronos графического драйвера Panfrost, успешно прошедшего все тесты набора CTS (Khronos Conformance Test Suite) и признанного полностью совместимым со спецификацией OpenGL ES 3.1. Драйвер сертифицирован при использовании GPU Mali-G52, но позднее планируется пройти сертификацию и для других чипов. В частности, несертифицированная поддержка OpenGL ES 3.1 уже реализована для чипов Mali-G31 и Mali-G72, который имеют архитектуру, сходную с Mali-G52. Для GPU Mali-T860 и более старых чипов полная совместимость с OpenGL ES 3.1 пока не обеспечена.

Получение сертификата даёт возможность официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos. Сертификация также открывает двери для использования драйвера Panfrost в коммерческих продуктах, включающих GPU Mali G52. Проверка была выполнена в окружении с дистрибутивом Debian GNU/Linux 11, Mesa и X.Org X Server 1.20.11. Подготовленные в ходе подготовки к сертификации исправления и улучшения уже бэкпортированы в ветку Mesa 21.2 и включены во вчерашний выпуск Mesa 21.2.2.

Драйвер Panfrost был основан в 2018 году Алисой Розенцвейг (Alyssa Rosenzweig), работающей в компании Collabora, и развивался на основе обратного инжиниринга оригинальных драйверов от компании ARM. С прошлого кода разработчики наладили сотрудничество с компанией ARM, которая предоставила необходимую информацию и документацию. В настоящее время драйвер поддерживает работу с чипами на базе микроархитектур Midgard (Mali-T6xx, Mali-T7xx, Mali-T8xx) и Bifrost (Mali G3x, G5x, G7x). Для GPU Mali 400/450, применяемых во многих старых чипах на основе архитектуры ARM, отдельно развивается драйвер Lima.



