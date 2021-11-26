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|1.1, Chromium (ok), 19:33, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Потом будет как со SPURV: выкинули в свет и забыли. Это же Collabora. Им бы похайпиться!
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|2.14, Аноним (14), 20:04, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну то да, больше как в виртуалке вянду пустить всё равно ниначто не пригодна.
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|1.5, Аноним (5), 19:41, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Так где самое интересное, насколько быстро эта поделка работает? Когда нибудь в виртуалках можно будет запустить что-то сложнее пасьянса без проброса целой видеокарты и второго монитора? Почему эта проблема никем не решается?
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|1.6, Аноним (6), 19:41, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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В чем премущество по сравнению с пробросом самого gpu через pci-passthrough?
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|2.10, Аноним (5), 19:45, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Как бы можно использовать видеокарту не только в одной системе
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|2.16, Аноним (16), 20:12, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И в том что ваши пробросы pci работают только на дорогих материнках под заточенных, а не на всех машинах.
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|3.17, Аноним (6), 20:29, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот это действительно аргумент. Непонятно как будут расшариваться ресурсы гпу на несколько осей (это не cpu/ram расшарить), на что анонимы выше намекают. Вот взяли два гостя и запустили майнеры на полную катушку. Где и кому это выйдет боком? Запросил один гость всю память и держит ее. Что делать второму гостю?
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|4.21, ыы (?), 21:13, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если железка проброшена эксклюзивно- то второй просто ничего не получит и ничего на полную катушку не запустит.
Если железка вирутализирована- то "на полную катушку" оба клиента запустят сколько там всего деленое на два минус накладные расходы на переключение контекста
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|3.22, corvuscor (ok), 21:23, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И в том что ваши пробросы pci работают только на дорогих материнках под заточенных, а не на всех машинах.
Ой ли? Для проброса достаточно поддержки IOMMU, даже остутсвие изоляции обходится патчем для ядра.
У меня самого мать, наверное, чуть ли не самая дешевая на AMD B450.
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|1.19, Simon Bright (?), 20:48, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Посмотрим на что будет пригодно конечно, всё зависит от производительности которую будет выдавать драйвер, но давно на самом деле о подобном мечтал, можно теперь будет параллельно и хостить KVM с нормальным аппаратным ускорением, и самому что-то делать за пк. Долгих лет Collabora и успешного развития драйверу Venus ! Как только ядро 5.16 релизнется, сразу попробую.
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|2.20, Аноним (20), 20:52, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Замедлением скорее - отрисовка через эмуляцию gpu явно медленнее, чем изначально предназначенный для cpu код.
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