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Venus - виртуальный GPU для QEMU и KVM, реализованный на базе API Vukan

26.11.2021 19:09

Компания Collabora представила драйвер Venus, предлагающий виртуальный GPU (VirtIO-GPU), реализованный на базе графического API Vukan. Venus напоминает ранее доступный драйвер VirGL, реализованный на основе API OpenGL, и также позволяет предоставить каждой гостевой системе виртуальный GPU для 3D-рендеринга, без открытия эксклюзивного прямого доступа к физическому GPU. Код Venus уже включён в состав Mesa и поставляется начиная с выпуска 21.1.

Драйвер Venus определяет протокол Virtio-GPU для сериализации команд графического API Vulkan. Для отрисовки на стороне гостевых систем применяется библиотека virglrenderer, обеспечивающая трансляцию команд из драйверов Venus и VirGL в команды Vulkan и OpenGL. Для взаимодействия с физическим GPU на стороне хост-системы могут использоваться Vulkan-драйверы ANV (Intel) или RADV (AMD) из состава Mesa.

В заметке приведена подробная инструкция по использованию Venus в системах виртуализации на базе QEMU и KVM. Для работы на стороне хоста требуется ядро Linux 5.16-rc с поддержкой /dev/udmabuf (сборка с опцией CONFIG_UDMABUF), а также отдельные ветки virglrenderer (ветка res-sharing) и QEMU (ветка venus-dev). На стороне гостевой системы необходимо наличие ядра Linux 5.16-rc и пакета Mesa 21.1+, собранного с опцией "-Dvulkan-drivers=virtio-experimental".



  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Компания Intel представила KVMGT, механизм виртуализации GPU для KVM
  3. OpenNews: Выпуск Venus 1.0, реализации платформы хранения FileCoin
  4. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.2
  5. OpenNews: В рамках проекта Virgil началась разработка виртуального 3D GPU для QEMU
  6. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 6.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56240-venus
Ключевые слова: venus, vulkan, qemu
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Chromium (ok), 19:33, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Потом будет как со SPURV: выкинули в свет и забыли. Это же Collabora. Им бы похайпиться!
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:34, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что на счёт Windows гостей? В них будет работать?
     
     
  • 2.12, Шарп (ok), 19:50, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Винда уже работает на Mesa?
     
  • 2.13, anonymous (??), 20:02, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможно будет, только драйвера пока, как понимаю, нет.
     
  • 2.14, Аноним (14), 20:04, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну то да, больше как в виртуалке вянду пустить всё равно ниначто не пригодна.
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:36, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    крусис вытащит?
     
  • 1.5, Аноним (5), 19:41, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Так где самое интересное, насколько быстро эта поделка работает? Когда нибудь в виртуалках можно будет запустить что-то сложнее пасьянса без проброса целой видеокарты и второго монитора? Почему эта проблема никем не решается?
     
  • 1.6, Аноним (6), 19:41, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    В чем премущество по сравнению с пробросом самого gpu через pci-passthrough?
     
     
  • 2.10, Аноним (5), 19:45, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как бы можно использовать видеокарту не только в одной системе
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:47, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В том, что на хосте может быть только одна карта
     
  • 2.16, Аноним (16), 20:12, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в том что ваши пробросы pci работают только на дорогих материнках под заточенных, а не на всех машинах.  
     
     
  • 3.17, Аноним (6), 20:29, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот это действительно аргумент. Непонятно как будут расшариваться ресурсы гпу на несколько осей (это не cpu/ram расшарить), на что анонимы выше намекают. Вот взяли два гостя и запустили майнеры на полную катушку. Где и кому это выйдет боком? Запросил один гость всю память и держит ее. Что делать второму гостю?
     
     
  • 4.21, ыы (?), 21:13, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если железка проброшена эксклюзивно- то второй просто ничего не получит и ничего на полную катушку не запустит.

    Если железка вирутализирована- то "на полную катушку" оба клиента запустят сколько там всего деленое на два минус накладные расходы на переключение контекста

     
  • 3.22, corvuscor (ok), 21:23, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И в том что ваши пробросы pci работают только на дорогих материнках под заточенных, а не на всех машинах.

    Ой ли? Для проброса достаточно поддержки IOMMU, даже остутсвие изоляции обходится патчем для ядра.
    У меня самого мать, наверное, чуть ли не самая дешевая на AMD B450.

     

  • 1.18, Урри (ok), 20:38, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оооооо, здорово!

    Экосистема куэму снова радует!

     
  • 1.19, Simon Bright (?), 20:48, 26/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрим на что будет пригодно конечно, всё зависит от производительности которую будет выдавать драйвер, но давно на самом деле о подобном мечтал, можно теперь будет параллельно и хостить KVM с нормальным аппаратным ускорением, и самому что-то делать за пк. Долгих лет Collabora и успешного развития драйверу Venus ! Как только ядро 5.16 релизнется, сразу попробую.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 20:52, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Замедлением скорее - отрисовка через эмуляцию gpu явно медленнее, чем изначально предназначенный для cpu код.
     
     
  • 3.23, Онаним (?), 21:52, 26/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    API overhead подрастёт, да.
    Отрисовкой же сам GPU занимается.
     

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