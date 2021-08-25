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Выпуск эмулятора QEMU 6.1

25.08.2021 09:29

Представлен релиз проекта QEMU 6.1. В качестве эмулятора QEMU позволяет запустить программу, собранную для одной аппаратной платформы, на системе с совершенно иной архитектурой, например, выполнить приложение для ARM на x86-совместимом ПК. В режиме виртуализации в QEMU производительность выполнения кода в изолированном окружении близка к аппаратной системе за счёт прямого выполнения инструкций на CPU и задействования гипервизора Xen или модуля KVM.

Изначально проект был создан Фабрисом Белларом (Fabrice Bellard) с целью обеспечения возможности запуска собранных для платформы x86 исполняемых файлов Linux на архитектурах, отличных от x86. За годы разработки была добавлена поддержка полной эмуляции для 14 аппаратных архитектур, число эмулируемых аппаратных устройств превысило 400. При подготовке версии 6.1 внесено более 3000 изменений от 221 разработчика.

Ключевые улучшения, добавленные в QEMU 6.1:

  • В QMP (QEMU Machine Protocol) добавлена команда "blockdev-reopen" для изменения настроек уже созданного блочного устройства.
  • В качестве приоритетного криптодрайвера задействован gnutls, который опережает другие драйверы по производительности. Ранее предлагавшийся по умолчанию драйвер на основе libgcrypt перемещён в разряд опций, а драйвер на базе nettle оставлен как запасной вариант, применяемый при отсутствии GnuTLS и Libgcrypt.
  • В эмулятор I2C добавлена поддержка PMBus и I2C-мультиплексоров (pca9546, pca9548).
  • По умолчанию включена поддержка плагинов к классическому генератору кода TCG (Tiny Code Generator). Добавлены новые плагины execlog (журнал исполнения) и cache modelling (симуляция поведения кэша L1 в CPU).
  • В эмулятор ARM добавлена поддержка плат на базе чипов Aspeed (rainier-bmc, quanta-q7l1), npcm7xx (quanta-gbs-bmc) и Cortex-M3 (stm32vldiscovery). Добавлена поддержка аппаратных движков шифрования и хэширования, предоставляемых в чипах Aspeed. Добавлена поддержка эмуляции инструкций SVE2 (включая bfloat16), операторов для умножения матриц и команд сброса буферов ассоциативной трансляции (TLB).
  • В эмуляторе архитектуры PowerPC для эмулируемых машин "pseries" добавлена поддержка определения сбоев при горячем подключении устройств в новых гостевых окружениях, повышен лимит на число CPU и реализована эмуляция некоторых инструкций, специфичных для процессоров POWER10. Добавлена поддержка плат на базе чипов Genesi/bPlan Pegasos II (pegasos2).
  • В эмуляторе RISC-V реализована поддержка платформы OpenTitan и виртуального GPU virtio-vga (на базе virgl).
  • В эмулятор s390 добавлена поддержка 16 поколения CPU и векторных расширений.
  • В эмулятор x86 добавлена поддержка новых моделей CPU Intel (Skylake-Client-v4, Skylake-Server-v5, Cascadelake-Server-v5, Cooperlake-v2, Icelake-Client-v3, Icelake-Server-v5, Denverton-v3, Snowridge-v3, Dhyana-v2), в которых реализована инструкция XSAVES. В эмуляторе чипсета Q35 (ICH9) реализована поддержка горячего подключения PCI-устройств. Улучшена эмуляция расширений виртуализации, предоставляемых в процессорах AMD. Добавлена опция bus-lock-ratelimit для ограничения интенсивности блокировки шины гостевой системой.
  • Добавлена поддержка использования в качестве ускорителя для гипервизора NVMM, развиваемого проектом NetBSD.
  • В GUI поддержка аутентификации по паролю при использовании протокола VNC теперь включается только при сборке с внешним криптографическим бэкендом (gnutls, libgcrypt или nettle).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.nongnu.org/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск эмулятора QEMU 6.0
  3. OpenNews: Опасные уязвимости в QEMU, Node.js, Grafana и Android
  4. OpenNews: Google представил открытый проект OpenTitan для создания заслуживающих доверия чипов
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая выйти из изолированного окружения QEMU
  6. OpenNews: На соревновании Tianfu Cup продемонстрированы 0-day уязвимости в Chrome и qemu-kvm
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55679-qemu
Ключевые слова: qemu
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Брат Анон (ok), 10:02, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Вот это гуд!) Фабрис когда-то начал этот проект и до этого момента тащит. Чувак заслужил уважуху.
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 11:02, 25/08/2021 Скрыто модератором
    		• –5 +/
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:06, 25/08/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
  • 2.16, Админ Анонимов (?), 12:25, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    это еще что, опенетовские анонимы за эти годы произвели столько говна в адрес сустемд и раста что можно накрыть метровым слоем всю Антарктиду
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:28, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уважуху заслужил Фабрис, а не Лёнька потому что.
     
     
  • 4.25, Админ Анонимов (?), 13:37, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да да, мы великие судьи этого мира, одних поливаем уважухой а других говном.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:27, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как в этом кему перекидывать файлы с хоста в виртуалку?
     
     
  • 2.4, aa (?), 10:40, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так же как с любого одного компа на другой - самба, фтп, сфтп, нетварь в конце концов. Всё зависит от того какая ось на хосте и в виртуалке.
     
     
  • 3.17, Аноним (18), 12:26, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, можно как-то смонтировать образ диска от гостевой системы. Образ VB можно.
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 13:44, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    можно смонтировать, но на работающую виртуалку таким способом файл не скопировать
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:14, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть встроенная поддержка 9p: https://wiki.qemu.org/Documentation/9psetup
     
     
  • 3.29, username (??), 14:14, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это просто отлично. Видно что пилят адекватные люди а не "ваше ненужно нам не нужно" аля потцеринг стайл.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:24, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    mount -t 9p -o trans=virtio /home/user/temp/ /home/user/temp/
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 11:25, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно в fstab: /home/user/temp/ /home/user/temp/ 9p trans=virtio,version=9p2000.L,rw,_netdev 0
     
  • 2.11, Аноним (26), 11:43, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    virtio-fs
     
  • 2.13, Аноним (3), 12:05, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всем спасибо за ответы.
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:04, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый хардкорный - монтировать рутовую систему в виртуалке по NFS. Тогда ничего перекидывать не надо, они и так на хостовой системе лежат в своем первоначальном виде.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:26, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Почему линусоводы так любят слово эмуляция и эмулятор?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:03, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что большАя часть линуксоидов программисты под разные платформы.
     
  • 2.15, Аноним (18), 12:22, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчики QEMU все обязательно линуксоиды?
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:30, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хоть я и линуксоид, но я к эмуляции и эмуляторам отношусь ни хорошо, ни плохо.
     
  • 2.30, username (??), 14:17, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На этой платформе эмулятор как вещь программисту часто нужная имеет неплохое качество и бесплатен. Это уникальное совпадение луны и звезд. Вот поэтому и.

    ps о и эму еще имеет некоторые уникальные фишки из разряда свободы. Например можно отключить детект эмулцяии для гостевух.

     

  • 1.14, Аноним (14), 12:15, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >(stm32vldiscovery)

    со всей переферией?

     
  • 1.20, my_name_is_Mud (ok), 12:33, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что qemu, на данный момент, единственная бесплатная виртуалка на Apple M1? VBox вроде бы не собирается на арм. Parrallels - платный. Vmware - вроде бы тоже платный. Кто в теме? Просветите, пожалуйста.
     
     
  • 2.21, Печенька (?), 13:02, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хоспадя,гламурщики с эплой стали беспокоиться о том,что там у них всё платное на каждый чих. Точно мировой кризис грянул, теперь я вижу.)
     
     
  • 3.22, my_name_is_Mud (ok), 13:13, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не являюсь пользователем техники от Эпл. И не планирую им становиться. Это просто любопытство.
     
     
  • 4.23, ыы (?), 13:18, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сперва ты любопытствуешь
    потом начинаешь лайкать
    потом покупаешь себе яблоко...
    и ты уже никогда с него не слезешь :)
     
     
  • 5.24, 1 (??), 13:23, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    php, js, macbook
    больше девкам он не друг
     
  • 5.31, username (??), 14:20, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я слез, но я человек целеустремленный и волевой, уверен многие просто опустят руки увидев сколько трудностей это за собой тащит. Проще в очередной раз денег занести.
     
  • 5.32, Аноним (32), 14:21, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сперва ты любопытствуешь

    потом начинаешь лайкать
    потом покупаешь себе яблоко...

    и ставишь на него Xubuntu (единственной системой).

     
  • 2.33, Gnomo (?), 14:21, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ребят, тоже интересно! Запустится или нет! Вот у меня Яблоко IMac пользуюсь 8 лет! И летает как ракета. Установил на нем Debían! И радуюсь. Вот флудить все, огрызок бла бла бла! Дело в том что железка то хорошая! Хрен износишь! Вот и возник вопрос купить MAC mini! Ну красивый маленьки! На чипе M1! И бахнуть туда Debían. Для меня маки это лишь качественная железка, для линукса!
     

  • 1.27, Аноним (27), 14:02, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддержка HAXM по прежнему кривая? И есть ли ещё способы ускориться под windows?
     

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