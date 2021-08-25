Выпуск эмулятора QEMU 6.1

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|1.2, Брат Анон (ok), 10:02, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Вот это гуд!) Фабрис когда-то начал этот проект и до этого момента тащит. Чувак заслужил уважуху.
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|2.16, Админ Анонимов (?), 12:25, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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это еще что, опенетовские анонимы за эти годы произвели столько говна в адрес сустемд и раста что можно накрыть метровым слоем всю Антарктиду
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|2.4, aa (?), 10:40, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так же как с любого одного компа на другой - самба, фтп, сфтп, нетварь в конце концов. Всё зависит от того какая ось на хосте и в виртуалке.
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|3.17, Аноним (18), 12:26, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное, можно как-то смонтировать образ диска от гостевой системы. Образ VB можно.
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|4.26, Аноним (26), 13:44, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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можно смонтировать, но на работающую виртуалку таким способом файл не скопировать
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|3.29, username (??), 14:14, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот это просто отлично. Видно что пилят адекватные люди а не "ваше ненужно нам не нужно" аля потцеринг стайл.
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|2.8, Аноним (8), 11:24, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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mount -t 9p -o trans=virtio /home/user/temp/ /home/user/temp/
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|3.9, Аноним (8), 11:25, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно в fstab: /home/user/temp/ /home/user/temp/ 9p trans=virtio,version=9p2000.L,rw,_netdev 0
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|2.28, Аноним (28), 14:04, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самый хардкорный - монтировать рутовую систему в виртуалке по NFS. Тогда ничего перекидывать не надо, они и так на хостовой системе лежат в своем первоначальном виде.
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|2.12, Аноним (12), 12:03, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что большАя часть линуксоидов программисты под разные платформы.
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|2.19, Аноним (19), 12:30, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хоть я и линуксоид, но я к эмуляции и эмуляторам отношусь ни хорошо, ни плохо.
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|2.30, username (??), 14:17, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На этой платформе эмулятор как вещь программисту часто нужная имеет неплохое качество и бесплатен. Это уникальное совпадение луны и звезд. Вот поэтому и.
ps о и эму еще имеет некоторые уникальные фишки из разряда свободы. Например можно отключить детект эмулцяии для гостевух.
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|1.20, my_name_is_Mud (ok), 12:33, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я правильно понимаю, что qemu, на данный момент, единственная бесплатная виртуалка на Apple M1? VBox вроде бы не собирается на арм. Parrallels - платный. Vmware - вроде бы тоже платный. Кто в теме? Просветите, пожалуйста.
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|2.21, Печенька (?), 13:02, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хоспадя,гламурщики с эплой стали беспокоиться о том,что там у них всё платное на каждый чих. Точно мировой кризис грянул, теперь я вижу.)
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|3.22, my_name_is_Mud (ok), 13:13, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не являюсь пользователем техники от Эпл. И не планирую им становиться. Это просто любопытство.
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|4.23, ыы (?), 13:18, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сперва ты любопытствуешь
потом начинаешь лайкать
потом покупаешь себе яблоко...
и ты уже никогда с него не слезешь :)
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|5.24, 1 (??), 13:23, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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php, js, macbook
больше девкам он не друг
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|5.31, username (??), 14:20, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я слез, но я человек целеустремленный и волевой, уверен многие просто опустят руки увидев сколько трудностей это за собой тащит. Проще в очередной раз денег занести.
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|5.32, Аноним (32), 14:21, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сперва ты любопытствуешь
потом начинаешь лайкать
потом покупаешь себе яблоко...
и ставишь на него Xubuntu (единственной системой).
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|2.33, Gnomo (?), 14:21, 25/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ребят, тоже интересно! Запустится или нет! Вот у меня Яблоко IMac пользуюсь 8 лет! И летает как ракета. Установил на нем Debían! И радуюсь. Вот флудить все, огрызок бла бла бла! Дело в том что железка то хорошая! Хрен износишь! Вот и возник вопрос купить MAC mini! Ну красивый маленьки! На чипе M1! И бахнуть туда Debían. Для меня маки это лишь качественная железка, для линукса!
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|1.27, Аноним (27), 14:02, 25/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поддержка HAXM по прежнему кривая? И есть ли ещё способы ускориться под windows?
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