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Опасные уязвимости в QEMU, Node.js, Grafana и Android

04.06.2020 08:43

Несколько недавно выявленных уязвимостей:

  • Уязвимость (CVE-2020-13765) в QEMU, которая потенциально может привести к выполнению кода с правами процесса QEMU на стороне хост-системы при загрузке в гостевой системе специально оформленного образа ядра. Проблема вызвана переполнением буфера в коде копирования содержимого ПЗУ на этапе загрузки системы и проявляется при загрузке содержимого 32-разрядного образа ядра в память. Исправление пока доступно только в форме патча.
  • Четыре уязвимости в Node.js. Уязвимости устранены в выпусках 14.4.0, 10.21.0 и 12.18.0.
    • CVE-2020-8172 - позволяет обойти проверку сертификата хоста при повторном использовании TLS-сеанса.
    • CVE-2020-8174 - потенциально позволяет добиться выполнения кода в системе из-за переполнения буфера в функциях napi_get_value_string_*(), возникающего при определённых обращениях к N-API (Си API для написания нативных дополнений).
    • CVE-2020-10531 - целочисленное переполнение в ICU (International Components for Unicode) для C/C++, которое может привести к переполнению буфера при использовании функции UnicodeString::doAppend().
    • CVE-2020-11080 - позволяет осуществить отказ в обслуживании (100% нагрузка на CPU) через передачу больших кадров "SETTINGS" при подключении по HTTP/2.
  • Уязвимость в платформе интерактивной визуализации метрик Grafana, применяемой для построения графиков наглядного мониторинга на основе различных источников данных. Ошибка в коде работы с аватарами позволяет без прохождения аутентификации инициировать отправку HTTP-запроса со стороны Grafana на любой URL и посмотреть результат этого запроса. Указанная особенность может применяться, например, для изучения внутренней сети компаний, использующих Grafana. Проблема устранена в выпусках Grafana 6.7.4 и 7.0.2. В качестве обходного пути защиты рекомендуется ограничить доступ к URL "/avatar/*" на сервере с Grafana.
  • Опубликован июньский набор исправлений проблем с безопасностью для Android, в котором устранены 34 уязвимости. Четырём проблемам присвоен критический уровень опасности: две уязвимости (CVE-2019-14073, CVE-2019-14080) в проприетарных компонентах Qualcomm) и две уязвимости в системе, позволяющие выполнить код при обработке специально оформленных внешних данных (CVE-2020-0117 - целочисленное переполнение в Bluetooth-стеке, CVE-2020-8597 - переполнение EAP в pppd).


  1. OpenNews: Уязвимость в Android-прошивках Samsung, эксплуатируемая через отправку MMS
  2. OpenNews: Уязвимость в Android, позволяющая удалённо выполнить код при включённом Bluetooth
  3. OpenNews: Уязвимость, позволяющая выйти из изолированного окружения QEMU
  4. OpenNews: Уязвимость в vhost-net, позволяющая обойти изоляцию в системах на базе QEMU-KVM
  5. OpenNews: Новые выпуски Node.js 13.8, 12.15 и 10.19 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53085-qemu
Ключевые слова: qemu, node.js, grafana, android, security
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Аноним (2), 09:04, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > CVE-2019-14073, CVE-2019-14080 в проприетарных компонентах Qualcomm

    Какой позор! Пора Qualcomm открыть оставшиеся блобы.

     
     
  • 2.5, kjjhg (?), 09:27, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Находить уязвимости позор?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:05, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Наличие проприетарный прошивки (вместо свободной), да еще с уязвимостями - позор производителю.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:15, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пора переходить на vmware.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:17, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В закрытом коде уязвимости не видны?
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:20, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня grafana обновилась сразу до 7.0.3.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:02, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это трояны её обновили на свою дырявую версию.
     

  • 1.8, YetAnotherOnanym (ok), 09:59, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > целочисленное переполнение в ICU (International Components for Unicode) для C/C++

    Сдавайтесь, беглецы от C-проблем, мы вас всё равно нашли и догнали!

     
     
  • 2.13, пох. (?), 11:37, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> целочисленное переполнение в ICU (International Components for Unicode) для C/C++
    > Сдавайтесь, беглецы от C-проблем, мы вас всё равно нашли и догнали!

    а RCE (RCE, блжад!) в графане - это тоже "c-проблемы", да?

    Впрочем, на фоне их поебды над phantomJS (теперь в качестве почти обязательного плагина приезжает...приезжает...приезжает ОЙ - хромог с nodejs! Бандленные - так что обновлять их уязвимости ты не можешь) - подумаешь, мелочи.

     
  • 2.16, Аноним (-), 12:27, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У раста зато "C-проблем" нет. Но не потому, что Раст беспроблемен, а потому, что на нём ничего не написали, чем бы массово пользовались люди.
     
     
  • 3.17, пох. (?), 12:29, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как не написали - вот, мурзила целая! Целых 3% (или уже меньше?) - пользуются.

    Сколько там CVE в очередном ненужном обновлении - десяток, больше?

     
     
  • 4.18, Аноним (-), 12:47, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В лисе раста тоже процента 3 от силы.
     

  • 1.10, Аноним (9), 10:02, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Как CVE присвоен самому Node.js?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:32, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Никакой. Node.js прекрасен, хоть и подтормаживает от души
     
     
  • 3.14, пох. (?), 12:11, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Никакой. Node.js прекрасен, хоть и подтормаживает от души

    у вас опечатка в слове "летает"!

     

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