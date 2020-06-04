Опасные уязвимости в QEMU, Node.js, Grafana и Android

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|1.2, Аноним (2), 09:04, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> CVE-2019-14073, CVE-2019-14080 в проприетарных компонентах Qualcomm
Какой позор! Пора Qualcomm открыть оставшиеся блобы.
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|3.11, Аноним (11), 10:05, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Наличие проприетарный прошивки (вместо свободной), да еще с уязвимостями - позор производителю.
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|1.8, YetAnotherOnanym (ok), 09:59, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> целочисленное переполнение в ICU (International Components for Unicode) для C/C++
Сдавайтесь, беглецы от C-проблем, мы вас всё равно нашли и догнали!
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|2.13, пох. (?), 11:37, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> целочисленное переполнение в ICU (International Components for Unicode) для C/C++
> Сдавайтесь, беглецы от C-проблем, мы вас всё равно нашли и догнали!
а RCE (RCE, блжад!) в графане - это тоже "c-проблемы", да?
Впрочем, на фоне их поебды над phantomJS (теперь в качестве почти обязательного плагина приезжает...приезжает...приезжает ОЙ - хромог с nodejs! Бандленные - так что обновлять их уязвимости ты не можешь) - подумаешь, мелочи.
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|2.16, Аноним (-), 12:27, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У раста зато "C-проблем" нет. Но не потому, что Раст беспроблемен, а потому, что на нём ничего не написали, чем бы массово пользовались люди.
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|3.17, пох. (?), 12:29, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как не написали - вот, мурзила целая! Целых 3% (или уже меньше?) - пользуются.
Сколько там CVE в очередном ненужном обновлении - десяток, больше?
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|3.14, пох. (?), 12:11, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Никакой. Node.js прекрасен, хоть и подтормаживает от души
у вас опечатка в слове "летает"!
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