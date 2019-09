Уязвимость в vhost-net, позволяющая обойти изоляцию в системах на базе QEMU-KVM

2.5 , Аноним ( 5 ), 09:18, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во всяких овирто-опенстаках - прелесть. Когда они как магазин виртуалок. Да уж. Куда бежать, за что хвататься.

3.9 , svsd_val ( ok ), 11:13, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А не куда, разве что на счёты.... В текущих реалиях самая безопасная система это та автономная система к которой ни у кого нет доступа, как из вне так и с внутри..... ещё желательно что бы она питалась от своего собственного источника питания, что бы по сети 220в никто не смог снифить инфу.... А сама комната с ней была глубоко под землёй, вся обшита и заизалирована..... В этом случае ни у кого не будет возможности влиять на её работу, но правда она в таком состоянии нафиг нужна кому...

4.12 , SomeBody ( ?? ), 21:16, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – По канону система должна быть обесточена (в идеале - механические повреждения системы подачи питания, не подлежащие ремонту).

5.15 , svsd_val ( ok ), 07:41, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну тогда просто можно просто забитонировать в капсуле времени. И тогда её уж что-то никто не взломает. А потомки найдут и будут читать переписки и гадать что за сокращения такие... к примеру: "хз" из-за чего упал сервак... :D

4.13 , антонимус ( ? ), 23:15, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >В текущих реалиях самая безопасная система это та автономная система к которой ни у кого нет доступа, как из вне так и с внутри.... Извне и изнутри пишется слитно. А по сути, всё правильно, да.

5.14 , svsd_val ( ok ), 07:36, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо, буду знать.

3.10 , ryoken ( ok ), 12:00, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да уж. Куда бежать, за что хвататься. За ЧЕЙ хвататься... Извините, вырвалось :)...

3.11 , Аноним ( 11 ), 12:25, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Просто как админ системы виртуализации не делай live-migration пока не пофиксят?) А у обычных пользователей прав на live миграцию нет :)

2.19 , Аноним ( 19 ), 22:53, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 9 лет дыр.е