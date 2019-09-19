Уязвимость в vhost-net, позволяющая обойти изоляцию в системах на базе QEMU-KVM

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|2.5, Аноним (5), 09:18, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во всяких овирто-опенстаках - прелесть. Когда они как магазин виртуалок.
Да уж. Куда бежать, за что хвататься.
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|3.9, svsd_val (ok), 11:13, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А не куда, разве что на счёты.... В текущих реалиях самая безопасная система это та автономная система к которой ни у кого нет доступа, как из вне так и с внутри..... ещё желательно что бы она питалась от своего собственного источника питания, что бы по сети 220в никто не смог снифить инфу.... А сама комната с ней была глубоко под землёй, вся обшита и заизалирована.....
В этом случае ни у кого не будет возможности влиять на её работу, но правда она в таком состоянии нафиг нужна кому...
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|4.12, SomeBody (??), 21:16, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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По канону система должна быть обесточена (в идеале - механические повреждения системы подачи питания, не подлежащие ремонту).
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|5.15, svsd_val (ok), 07:41, 20/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну тогда просто можно просто забитонировать в капсуле времени. И тогда её уж что-то никто не взломает. А потомки найдут и будут читать переписки и гадать что за сокращения такие... к примеру: "хз" из-за чего упал сервак... :D
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|4.13, антонимус (?), 23:15, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В текущих реалиях самая безопасная система это та автономная система к которой ни у кого нет доступа, как из вне так и с внутри....
Извне и изнутри пишется слитно. А по сути, всё правильно, да.
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|3.10, ryoken (ok), 12:00, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да уж. Куда бежать, за что хвататься.
За ЧЕЙ хвататься... Извините, вырвалось :)...
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|3.11, Аноним (11), 12:25, 19/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто как админ системы виртуализации не делай live-migration пока не пофиксят?) А у обычных пользователей прав на live миграцию нет :)
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|1.21, pripolz (?), 08:35, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всегда считал quemu VM для разработчиков. Эмуляторы там всякие. Понятно, что разработчику тоже не хочется быть взломанным. Кто-нибудь гоняет сервера с quemu?
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