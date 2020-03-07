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Уязвимость в pppd и lwIP, позволяющая удалённо выполнить код с правами root

07.03.2020 11:46

В пакете pppd выявлена уязвимость (CVE-2020-8597), позволяющая выполнить свой код через отправку специально оформленных запросов на аутентификацию к системам, использующим протокол PPP (Point-to-Point Protocol) или PPPoE (PPP over Ethernet). Данные протоколы обычно применяются провайдерами для организации подключения через Ethernet или DSL, а также используются в некоторых VPN (например, pptpd и openfortivpn). Для проверки подверженности своих систем проблеме подготовлен прототип эксплоита.

Уязвимость вызвана переполнением буфера в реализации протокола аутентификации EAP (Extensible Authentication Protocol). Атака может быть совершена на стадии до прохождения аутентификации через отправку пакета с типом EAPT_MD5CHAP, включающим очень длинное имя хоста, не вмещающиеся в выделенный буфер. Из-за ошибки в коде проверки размера поля rhostname, атакующий может перезаписать данные за пределами буфера в стеке и добиться удалённого выполнения своего кода с правами root. Уязвимость проявляется на стороне сервера и клиента, т.е. может быть атакован не только сервер, но и клиент, пытающийся подключиться к серверу, подконтрольному атакующему (например, злоумышленник может вначале взломать через уязвимость сервер, а потом начать поражать подключающихся клиентов).

Проблема затрагивает версии pppd с 2.4.2 по 2.4.8 включительно и устранена в форме патча. Уязвимость также затрагивает стек lwIP, но в конфигурации по умолчанию в lwIP поддержка EAP не включена. Статус устранения проблемы в дистрибутивах можно посмотреть на данных страницах: Debian, Ubuntu, RHEL, Fedora, SUSE, OpenWRT, Arch, NetBSD. В RHEL, OpenWRT и SUSE пакет pppd собран с включением защиты "Stack Smashing Protection" (режим "-fstack-protector" в gcc), что ограничивает эксплуатацию крахом. Кроме дистрибутивов уязвимость также подтверждена в некоторых продуктах Cisco (CallManager), TP-LINK и Synology (DiskStation Manager, VisualStation VS960HD и Router Manager), использующих код pppd или lwIP.

  1. Главная ссылка к новости (https://seclists.org/fulldiscl...)
  2. OpenNews: Удалённая root-уязвимость в DHCP-клиенте из состава RHEL и Fedora
  3. OpenNews: Вышел ppp 2.4.7
  4. OpenNews: Опасная уязвимость в модуле l2tp_ppp из состава ядра Linux
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в Exim, позволяющая удалённо выполнить код с правами root
  6. OpenNews: Уязвимости в OpenSMTPD, позволяющие удалённо и локально получить права root
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ppp, pppd, eap
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, redhat (??), 12:10, 07/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +9 +/
     
  • 1.2, Vas Yan (?), 12:15, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    - if (vallen >= len + sizeof (rhostname)) {
    + if (len - vallen >= sizeof (rhostname)) {
    Отцы, ну почему?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:24, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Given that we have just checked vallen < len, it can never be the case
    that vallen >= len + sizeof(rhostname).  This fixes the check so we
    actually avoid overflowing the rhostname array.
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:30, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому как есть такая хрень как code coverage + corner tests, который никто не делал
     

  • 1.4, Нанобот (ok), 13:02, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > клиент, пытающийся подключиться к серверу, подконтрольному атакующему

    А если, допустим, клиент подключается к нормальному серверу, но потом ему приходит пакет, отправленый злоумышлеником через спуфинг адреса сервера?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:13, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Откуда в соединении точка-точка спуфнутый пакет? Разве, что если атакующий рядом в Ethernet сидит при подключении по PPPoE, но ему в этом случае проще сервером притвориться.
     

  • 1.6, пох. (?), 13:17, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    если вы настолько дятел, что до сих пор используете линyпс для терминирования ppp любого вида - тогда мы идем к вам! ( педобир.jpg )

     
     
  • 2.7, СеменСеменыч777 (?), 13:27, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обычно использовал freebsd и mpd. ко мне придут ?
     
     
  • 3.8, пох. (?), 13:40, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    педобирдругогооттенка.jpg
    Уязвимости бывали и в mpd.

    Но хотя бы технически у такого решения есть преимущества перед железками. У линукса в качестве сервера их нет, он совершенно угребищен в этом качестве. (И это вы еще код rp-pppoe не видели!)

    Т.е. сейчас страдают те, кто этого заслуживает.

     
     
  • 4.9, anonymous (??), 14:00, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сравнивал как-то по производительности FreeBSD+mpd и Linex+accel-pptpd (лет 13 назад, наверное). Второе было ощутимо быстрее, и соответственно лёг и выбор (железо было очень лимитировано по количеству)
     
     
  • 5.13, anonymous (??), 14:26, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чёртова автозамена заменила Linux на Linex =\
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:04, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А, что в этом такого? Linux soft-router это самый дешёвый вариант, все домашние роутеры это linux. Чудо, что софтовые коммутаторы не заполонили рынок, хотя ещё не вечер учитывая, что ipv6 очень любит мультикаст.
    Большинство брэндовы маршрутизаторов, точно такие же софтовые решения, но не всегда там linux или bsd.
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:05, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как буддто в БЗДе пакет ppp не используется, который под BSD L. Так что, кто тут ещё дятел.
     
     
  • 3.12, пох. (?), 14:25, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пакет ppp в bsd для _серверной_ части - полагаю, никем и никогда не используется. Нужен чтобы из коробки было можно кое-как поднять соединение клиентской стороной (и побыстрому скачать mpd ;-)

    К вашему pppd он ни малейшего отношения не имеет - это userland обработчик фреймов.
    pppd когда-то тоже был (поскольку автор написал его кроссплатформенным - бывало же ж такое время) но давно выброшен, поскольку при наличии mpd никому нах не вперся.

     
     
  • 4.17, ананим.orig (?), 15:44, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так побыренькому и под линкхом скачай accelppp
    https://accel-ppp.org/
     

  • 1.14, YetAnotherOnanym (ok), 14:45, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тысячи глаз, да.
     
     
  • 2.15, Michael Shigorin (ok), 15:04, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> seclists.org/fulldisclosure
    > Тысячи глаз

    да.

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 16:22, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    17 лет назад вышел ALT Linux Junior 2.2 (с KDE 3.1 и GNOME 2.2)! Спасибо, за это!
     

  • 1.18, знаток (?), 16:05, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ppp же в 90-х пользовались. когда диалап был и 56к модемы
     
     
  • 2.19, Crazy Alex (ok), 16:09, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PPPoE и сейчас полно
     

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