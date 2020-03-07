Уязвимость в pppd и lwIP, позволяющая удалённо выполнить код с правами root

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|1.2, Vas Yan (?), 12:15, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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- if (vallen >= len + sizeof (rhostname)) {
+ if (len - vallen >= sizeof (rhostname)) {
Отцы, ну почему?
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|2.3, Аноним (3), 12:24, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Given that we have just checked vallen < len, it can never be the case
that vallen >= len + sizeof(rhostname). This fixes the check so we
actually avoid overflowing the rhostname array.
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|2.16, Аноним (16), 15:30, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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потому как есть такая хрень как code coverage + corner tests, который никто не делал
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|1.4, Нанобот (ok), 13:02, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> клиент, пытающийся подключиться к серверу, подконтрольному атакующему
А если, допустим, клиент подключается к нормальному серверу, но потом ему приходит пакет, отправленый злоумышлеником через спуфинг адреса сервера?
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|2.5, Аноним (5), 13:13, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Откуда в соединении точка-точка спуфнутый пакет? Разве, что если атакующий рядом в Ethernet сидит при подключении по PPPoE, но ему в этом случае проще сервером притвориться.
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|1.6, пох. (?), 13:17, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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если вы настолько дятел, что до сих пор используете линyпс для терминирования ppp любого вида - тогда мы идем к вам! ( педобир.jpg )
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|3.8, пох. (?), 13:40, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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педобирдругогооттенка.jpg
Уязвимости бывали и в mpd.
Но хотя бы технически у такого решения есть преимущества перед железками. У линукса в качестве сервера их нет, он совершенно угребищен в этом качестве. (И это вы еще код rp-pppoe не видели!)
Т.е. сейчас страдают те, кто этого заслуживает.
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|4.9, anonymous (??), 14:00, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сравнивал как-то по производительности FreeBSD+mpd и Linex+accel-pptpd (лет 13 назад, наверное). Второе было ощутимо быстрее, и соответственно лёг и выбор (железо было очень лимитировано по количеству)
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|2.10, Аноним (10), 14:04, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А, что в этом такого? Linux soft-router это самый дешёвый вариант, все домашние роутеры это linux. Чудо, что софтовые коммутаторы не заполонили рынок, хотя ещё не вечер учитывая, что ipv6 очень любит мультикаст.
Большинство брэндовы маршрутизаторов, точно такие же софтовые решения, но не всегда там linux или bsd.
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|2.11, Аноним (11), 14:05, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как буддто в БЗДе пакет ppp не используется, который под BSD L. Так что, кто тут ещё дятел.
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|3.12, пох. (?), 14:25, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пакет ppp в bsd для _серверной_ части - полагаю, никем и никогда не используется. Нужен чтобы из коробки было можно кое-как поднять соединение клиентской стороной (и побыстрому скачать mpd ;-)
К вашему pppd он ни малейшего отношения не имеет - это userland обработчик фреймов.
pppd когда-то тоже был (поскольку автор написал его кроссплатформенным - бывало же ж такое время) но давно выброшен, поскольку при наличии mpd никому нах не вперся.
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|3.20, Аноним (20), 16:22, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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17 лет назад вышел ALT Linux Junior 2.2 (с KDE 3.1 и GNOME 2.2)! Спасибо, за это!
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