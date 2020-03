Уязвимость в pppd и lwIP, позволяющая удалённо выполнить код с правами root

2.3 , Аноним ( 3 ), 12:24, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Given that we have just checked vallen < len, it can never be the case

that vallen >= len + sizeof(rhostname). This fixes the check so we

actually avoid overflowing the rhostname array.

2.16 , Аноним ( 16 ), 15:30, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – потому как есть такая хрень как code coverage + corner tests, который никто не делал