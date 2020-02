Новые выпуски Node.js 13.8, 12.15 и 10.19 с устранением уязвимостей

2.4 , нах. ( ? ), 11:18, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А что, нода ещё и сама себе https? внезапно! > Я как-то привык считать, что такое ПО живёт за nginx/haproxy/varnish/whateverelse. а они к нему обращаются исключительно через /dev/astral ?

Малыш, ты уже почти взрослый, и тебе пора знать правду - Дед Морозом был наш сосед, сантехник дядя Вася. Поэтому не пришел в этот новый год он не потому, что не было зимы, а потому что помер от цирроза еще в апреле. P.S. хуже что она же сама себе еще и веб-клиент. С совершеннейшим п-цом - начиная от прибитых гвоздем внутри и не позволяющих никак себя пооверрайдить единственно-верных CA (можно только полностью отключить вообще проверку валидности, разумеется, если код позволяет это делать), и заканчивая тем что 302 - это "фатальная ашибка".

3.6 , Антон ( ?? ), 11:22, 06/02/2020
в чем проблема использовать из ноды более удобный веб-клиент? Если дефолтный не катит.

4.18 , НяшМяш ( ok ), 12:31, 06/02/2020
Можно использовать любой веб-клиент. Однако они обычно писаны непонятно кем, самые популярные из них практически не поддерживаются и они наследуют проблемы собственно базового клиента из пакета ноды. Уже упоминали, что тот же 302 клиент по-умолчанию не держит - нужно писать самому обвязку. Потом внезапно оказывается, что и gzip-deflate нужно самому руками распаковывать. Потом оказывается, что для поддержки http2 тебе нужно использовать другой модуль - и сразу возникает проблема согласования, когда ты не знаешь какой протокол поддерживает хост. Опускаешься на уровень ниже, в сокеты, где вручную хукаешься на ивенты согласования, проверяешь версию протокола и передаешь сокет нужному модулю. В итоге ты пишешь километры кода, который в 90% случаев работает на магии, плюёшь на всё и используешь какой-нибудь node-libcurl, который прекрасно хендлит все эти проблемы, а на стороне JSa тебе прилетает готовенький ответ. Если интересно, можно почитать обсуждение https://github.com/nodejs/node/issues/19393

6.23 , НяшМяш ( ok ), 13:08, 06/02/2020
> фак... а что, так было можно?! Конечно, вот либа если что https://www.npmjs.com/package/node-libcurl Я собственно на неё переключился, когда в проекте появилось требование поддерживать FTP )

блин, теперь бы донести эту новость до "разработчиков" на nodejs :-( [бегло глянув примеры - мде, тут копипастой не отделаться, тут надо здоровенные куски кода переделывать] Я-то наивно думал, что они этой хренью пользуются с горя, потому что curl им недоступен, а он, оказывается, в одном клике лежал. 8.30 , НяшМяш ( ok ), 15:14, 06/02/2020
Ну если программисты заранее не подумали написать обёртку над внешней библиотеко... 3.7 , Аноним ( 7 ), 11:40, 06/02/2020
Можно, для работы за корп прокси, но не все сторонние библиотеки это поддерживают

3.10 , Аноним ( 10 ), 11:50, 06/02/2020
Ну как это нельзя? На конкретный запрос есть опция ca, глобально есть переменная среды NODE_EXTRA_CA_CERTS

2.5 , Антон ( ?? ), 11:21, 06/02/2020
живет.

А так ssl в ноде юзаем ток в дев моде. Чтобы у себя не лепить прокси лишние.

3.13 , нах. ( ? ), 12:00, 06/02/2020
> А так ssl в ноде юзаем ток в дев моде. Чтобы у а когда таки надо проверить валидность сертификата?

Забиваете хрен?

4.28 , Аноним ( 28 ), 14:26, 06/02/2020
В деве не нужно проверять сертификат или ты думаешь парень за соседним столом внедрил свой серт и слушает дев трафик?)))) Да даже если он так делает значит так надо может он кул кацкер. На проде там все закрыто совсем не нодой.