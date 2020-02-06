Новые выпуски Node.js 13.8, 12.15 и 10.19 с устранением уязвимостей

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|1.3, Аноним (3), 11:06, 06/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> TLS-сервера
А что, нода ещё и сама себе https? Я как-то привык считать, что такое ПО живёт за nginx/haproxy/varnish/whateverelse.
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|2.4, нах. (?), 11:18, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что, нода ещё и сама себе https?
внезапно!
> Я как-то привык считать, что такое ПО живёт за nginx/haproxy/varnish/whateverelse.
а они к нему обращаются исключительно через /dev/astral ?
Малыш, ты уже почти взрослый, и тебе пора знать правду - Дед Морозом был наш сосед, сантехник дядя Вася. Поэтому не пришел в этот новый год он не потому, что не было зимы, а потому что помер от цирроза еще в апреле.
P.S. хуже что она же сама себе еще и веб-клиент. С совершеннейшим п-цом - начиная от прибитых гвоздем внутри и не позволяющих никак себя пооверрайдить единственно-верных CA (можно только полностью отключить вообще проверку валидности, разумеется, если код позволяет это делать), и заканчивая тем что 302 - это "фатальная ашибка".
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|3.6, Антон (??), 11:22, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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в чем проблема использовать из ноды более удобный веб-клиент? Если дефолтный не катит.
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|4.18, НяшМяш (ok), 12:31, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно использовать любой веб-клиент. Однако они обычно писаны непонятно кем, самые популярные из них практически не поддерживаются и они наследуют проблемы собственно базового клиента из пакета ноды. Уже упоминали, что тот же 302 клиент по-умолчанию не держит - нужно писать самому обвязку. Потом внезапно оказывается, что и gzip-deflate нужно самому руками распаковывать. Потом оказывается, что для поддержки http2 тебе нужно использовать другой модуль - и сразу возникает проблема согласования, когда ты не знаешь какой протокол поддерживает хост. Опускаешься на уровень ниже, в сокеты, где вручную хукаешься на ивенты согласования, проверяешь версию протокола и передаешь сокет нужному модулю.
В итоге ты пишешь километры кода, который в 90% случаев работает на магии, плюёшь на всё и используешь какой-нибудь node-libcurl, который прекрасно хендлит все эти проблемы, а на стороне JSa тебе прилетает готовенький ответ. Если интересно, можно почитать обсуждение https://github.com/nodejs/node/issues/19393
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|5.19, нах. (?), 12:34, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> магии, плюёшь на всё и используешь какой-нибудь node-libcurl, который прекрасно хендлит
> все эти проблемы, а на стороне JSa тебе прилетает готовенький ответ.
фак... а что, так было можно?!
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|7.26, нах. (?), 13:38, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> фак... а что, так было можно?!
> Конечно, вот либа если что https://www.npmjs.com/package/node-libcurl Я собственно на
> неё переключился, когда в проекте появилось требование поддерживать FTP )
блин, теперь бы донести эту новость до "разработчиков" на nodejs :-( [бегло глянув примеры - мде, тут копипастой не отделаться, тут надо здоровенные куски кода переделывать]
Я-то наивно думал, что они этой хренью пользуются с горя, потому что curl им недоступен, а он, оказывается, в одном клике лежал.
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|8.30, НяшМяш (ok), 15:14, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если программисты заранее не подумали написать обёртку над внешней библиотеко... текст свёрнут, показать
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|3.7, Аноним (7), 11:40, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно, для работы за корп прокси, но не все сторонние библиотеки это поддерживают
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|3.10, Аноним (10), 11:50, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как это нельзя?
На конкретный запрос есть опция ca, глобально есть переменная среды NODE_EXTRA_CA_CERTS
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|2.5, Антон (??), 11:21, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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живет.
А так ssl в ноде юзаем ток в дев моде. Чтобы у себя не лепить прокси лишние.
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|3.13, нах. (?), 12:00, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А так ssl в ноде юзаем ток в дев моде. Чтобы у
а когда таки надо проверить валидность сертификата?
Забиваете хрен?
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|4.28, Аноним (28), 14:26, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В деве не нужно проверять сертификат или ты думаешь парень за соседним столом внедрил свой серт и слушает дев трафик?))))
Да даже если он так делает значит так надо может он кул кацкер. На проде там все закрыто совсем не нодой.
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|Часть нити удалена модератором
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|2.29, псевдонимус (?), 14:28, 06/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Теперь электрон станет работать быстрее?
Станет. На серверах груснокомпаний. На локальных компвх станет тормозить ещё больше, в этом- то и причина впопулярности.
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