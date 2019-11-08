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Google представил открытый проект OpenTitan для создания заслуживающих доверия чипов

08.11.2019 13:59

Компания Google представила новый открытый проект OpenTitan, представляющий собой платформу для создания заслуживающих доверия аппаратных компонентов (RoT, Root of Trust). В основу OpenTitan заложены технологии уже применяемые в криптографических USB-токенах Google Titan и TPM-чипах для обеспечения верифицированной загрузки, устанавливаемых на серверах в инфраструктуре Google, а также на устройствах Chromebook и Pixel. Связанный с проектом код и спецификации аппаратных компонентов опубликованы на GitHub под лицензией Apache 2.0.

В отличие от существующих реализаций Root of Trust, новый проект развивается в соответствии с концепцией "безопасность через прозрачность", подразумевающей полностью открытый процесс разработки и доступность кода и схем. OpenTitan можно использовать как готовый, проверенный и надёжный каркас, позволяющий повысить доверия к создаваемым решениям и снизить издержки при разработке специализированных чипов для обеспечения безопасности. OpenTitan будет развиваться на независимой площадке как совместный проект, не привязанный к конкретным поставщикам и производителям чипов.

Разработку OpenTitan будет курировать некоммерческая организация lowRISC, развивающая свободный микропроцессор на базе архитектуры RISC-V. К совместной работе над OpenTitan уже подключились компании G+D Mobile Security, Nuvoton Technology и Western Digital, а также Высшая техническая школа Цюриха и Кембриджский университет, исследователи из которого развивают защищённую процессорную архитектуру CHERI (Capability Hardware Enhanced RISC Instructions) и недавно получили грант в 190 млн евро на адаптацию связанных с ней технологий для процессоров ARM и создание прототипа новой аппаратной платформы Morello.

Проект OpenTitan охватывает разработку различных логических компонентов, востребованных в RoT-чипах, включая открытый микропроцессор lowRISC Ibex на базе архитектуры RISC-V, криптографические сопроцессоры, аппаратный генератор случайных чисел, иерархию хранения ключей и данных в постоянной и оперативной памяти, механизмы защиты, блоки ввода/вывода, средства безопасной загрузки и т.п. OpenTitan может применяться там, где нужно гарантировать целостное состояние аппаратных и программных компонентов системы, удостоверяя, что критически важные системные компоненты не были подменены и основываются на проверенном и авторизированном производителем коде.

Чипы на базе OpenTitan могут использоваться в серверных материнских платах, сетевых картах, потребительских устройствах, маршрутизаторах, устройствах интернета вещей для верификации прошивок (выявление модификации прошивки вредоносным ПО), предоставления криптографически уникального идентификатора системы (защита от подмены оборудования), защиты криптографических ключей (изоляция ключей в случае получения злоумышленником физического доступа к оборудованию), предоставления связанных с безопасностью сервисов и ведения изолированного лога аудита, который невозможно отредактировать или стереть.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.lowrisc.org/blog/2...)
  2. OpenNews: IBM, Google, Microsoft и Intel образовали альянс для развития открытых технологий защиты данных
  3. OpenNews: Первая открытая реализация анклава для аппаратно изолированных окружений
  4. OpenNews: Google анонсировал Asylo, универсальный фреймворк для защищённых анклавов
  5. OpenNews: Western Digital делает ставку на открытую архитектуру RISC-V
  6. OpenNews: Google, SiFive и WD основали альянс для продвижения открытых чипов и SoC
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: opentitan, tpm, google, trust, enclave, risc-v
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, анонимус_потерял_свой_логин (?), 14:03, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    >Google представила
    >для создания заслуживающих доверия

    ну такое

     
     
  • 2.2, IRASoldier_registered (ok), 14:08, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "(...) полностью открытый процесс разработки и доступность кода и схем ключевых частей платформы. OpenTitan будет развиваться на независимой площадке как совместный проект, не привязанный к конкретным поставщикам и производителям чипов."
     
     
  • 3.10, _hide_ (ok), 14:21, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Прекрасно, чтобы было даже ежу понятно, что обмануть чип не получится -- он полностью открытый, в него зашиты нужные ключи и без подписи загружаемой прошивки не работает. А чего, сами себе голову и откусят, исправив все ошибки всем миром, а потом только подписанное ПО от проверенного поставщика.
     
     
  • 4.11, Анон Анонов (?), 14:30, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    И отправят эти чипы печатать на китайскую фабрику, а потом выяснится, что внутри чипа крутится виртуалка, которая проксирует все вызовы и шлёт неизвестно куда.
     
  • 3.22, Аноним (22), 15:09, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "(...)

    Далее следует вводная лекция про Сети Фейстеля, Поля Галуа и Дремучий Лес.

     

  • 1.5, анонимус T (?), 14:14, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    TiVo-lization!

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B2

     
     
  • 2.14, DerRoteBaron (ok), 14:44, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С одной стороны да, с другой наличие возможности защитить загрузку своего железа это хорошо. Пока лучшее,  что можно получить, это Trusted Boot + при необходимости ключи в TPM. Проблемы только в том, что реализации и того и другого проприетарные и, есть основания полагать, не очень качественные по крайней мере в части, реализованной OEM.
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:16, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Так уникальное ядро линукс не получится создать в целях увеличения производительности и безопасности. А значит весь цирк только для того, чтобы нельзя было Аврору на пиксель поставить или линукс на хромбук. Выглядит как очередная попытка создания T2 чипа для макбуков.
     
  • 1.7, Аноним (-), 14:20, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    - Открытые исходные коды, но допилить и поставить на устройство как и сейчас нельзя, т.к. надо ключем поставщика подписать.
    - Уникальный Идентификатор Скотины в чипе по протоколу OpenTitan.
    - "защита от подмены оборудования" не даст потестить систему на устройстве, для того не предназначенном.
    - Ведение лога аудита, который невозможно отредактировать или стереть.

    Все тоже - "Купил попользоваться устройством", а не владеть им. В канве с новой парадигмой "реклама, телеметрия и монетизация приватной информации за ваши бабки".

    Оффтоп, но тут недавно игра от Sony вышла, которая в ту же степь идет. Ражл как конь с ненавязчивой рекламы прямо в игре. Кто такое покупает мне не понять.

     
     
  • 2.12, trolleybus (?), 14:33, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть, получается, что тот код, который эту подпись проверяет, он закрыт, если отключить эту проверку нельзя?
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 14:36, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последний абзац
     
  • 2.25, Аноним (25), 15:13, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ражл как конь с ненавязчивой рекламы прямо в игре. Кто такое покупает мне не понять.

    Ну ты вот купил.

     
     
  • 3.32, Аноним (-), 15:28, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я стрим посмотрел сначала
     

  • 1.9, Аноним (-), 14:21, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Так а для конечного пользователя профит есть? Вот Western Digital присоединился к разработке. Что они хотят с этим делать?
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 14:53, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По идее ты должен прочитать в рекламе устройства "построено на OpenTitan - заслуживающий доверия аппаратный компонент! ОПЕН ас ИН ФРЕЕДОМ", и купить не глядя.
    Может они на упреждение бьют - могут еще побороть, но уже предпочитают возглавить.
     
  • 2.20, Crazy Alex (ok), 15:05, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так WD вообще в OpenRISC вкладывается. Чего ж нет - будет архитектура, за которую не надо никому отстёгивать. А конечному пользователю - только вред от огораживаний. Хотя я даже сейчас вижу странных людей, считающих, что ставить на смартфон свою прошивку и и меть рут - плохо...
     
     
  • 3.24, Аноним (25), 15:12, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > WD вообще в OpenRISC вкладывается

    С RISC V не путаешь?

     
     
  • 4.35, Crazy Alex (ok), 16:38, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Путаю :-)
     
  • 3.31, Аноним (-), 15:26, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вижу странных людей, считающих, что ставить на смартфон свою прошивку и и меть рут - плохо...

    Они не странные, они тенированые.
    "Вам ведь нечего скрывать?", "Ну ты не вини себя (за то что <деаднэйм> умер. Из сериалов если кто не понял)", и пр. Сейчас все не вспомню, иногда сам саебя ловлю на том, что глупость повторяю за другими. Стадный инстинкт силен в человекобезьянах, и некоторые умеют его эксплуатировать.. в целях повышения продаж, например.

     

  • 1.15, Аноним (15), 14:52, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >заслуживающих доверия
    >TPM

    /0

     
  • 1.17, vitalif (ok), 14:57, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предложите Госдуме принять закон об обязательном открытии исходников всех прошивок и требовании их заменяемости владельцем устройства :)

    Фичу чтобы владелец мог залочить под себя - можно оставить, ключиком там, паролем или ещё как-то. Можно даже по дефолту сделать чтобы они там свой мастер-ключ оставляли для восстановления пароля через учётку. Но только чтоб всё это снести можно было.

    Будет наконец-то единственный разумный закон. Но все проприетарщики изойдутся от злобы.

     
     
  • 2.21, Аноним (-), 15:06, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Госдума принимает законы в трех случаях - 1.Проблема нашумела, 2.Торговая палата оплатила, 3.Суверенитету их полноты власти угрожают
    Похоже первые два тут не прокатят.
     
  • 2.23, Аноним (25), 15:10, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Предложите Госдуме принять закон об обязательном открытии исходников всех прошивок и требовании их заменяемости владельцем устройства

    Сам и предложи. Или тебя на РОИ забанили? Я даже поддержу, и ещё 2,5 анонима.

     

  • 1.18, vitalif (ok), 14:59, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А так-то да, тивоизация тивоизацией, но например защита серверов от товарища майора или рейдеров - полезное применение :) гугл, с учётом своих подкопоустойчивых датацентров, этим явно не брезгует.
     
     
  • 2.27, Аноним (-), 15:15, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Товарищ майор тут не причем. Принципиов у корпораций нет (никаких!), я надеюсь ты не маленький чтоб так думать. Гугл, например, уже согласился банить какие угодно линки из выдачи. Корпы это сообщество людей собравшихся вместе для получения прибыли - т.н. акционеры.
    Единственная причина по которой гос-ва катят на них бочку, это нежелание платить. И у них все козыри на руках есть. Угрозы закрытия инета это в основном угрозы потери рынка предназначенные ИТ гигантам, если они не пойдут на уступки соответствующие тем, на которые они пошли т.н. "Западным странам".
     
     
  • 3.37, vitalif (ok), 18:46, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Товарищ майор тут не причем. Принципиов у корпораций нет (никаких!)

    Есть. Принцип не делать вещи, которые могут помешать зарабатывать бабло / навредить репутации. Время от времени они совпадают с морально-этическими :). Не всегда, но пересечение есть.

    Но речь в оригинальном посте не об этом. Речь о том, что товарищ майор (или рейдеры), придя, получат девственно чистые сервера. Полезно.

     

  • 1.26, Аноним (26), 15:14, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для чипов заслуживающих доверия google?
     
     
  • 2.33, б.б. (?), 15:35, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чип! А что ТЫ сделал, чтобы заслужить доверие Google?
     

  • 1.28, Аноним (28), 15:19, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я так понимаю, в комплект будут входить:
    Печь для зонной плавки кристаллов кремния на дому;
    Станок для нарезания и полировки кремниевых пластин;
    Литографическая установка для нанесения схем на кристалл;
    Установка для корпусировки кристаллов.
    Кремниевые були, фоторезист, золотая проволока и прочие расходные материалы будут доступны в специализированном онлайн-сторе Гугла (избегайте китайских подделок).
    Никаких других способов получить заслуживающие доверия чипы я не знаю.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 15:24, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так эти станки только предстоит создать из представленные доверенных чипов.
     

  • 1.29, Аноним (30), 15:21, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Открытая тивоизация? Это что-то новенькое.
     
  • 1.34, Аноним (-), 16:03, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > удостоверяя, что критически важные системные компоненты не были подменены и основываются на проверенном и авторизированном производителем коде.

    откроем же чертежи столбов электрифицированной ограды цифрового концлагеря! Ура, товагищчи!

     
  • 1.36, OldMonster (ok), 18:07, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "гугл" и "заслуживающих доверия" в моём понимании соотносятся как чёрное и белое. Т.е. никак от слова совсем.
    Если и будет изначально заслуживать доверие, то впоследствии гугл обязательно разовёт в зондоноситель, и/или в монетоприемнёк. С обязательными неотключаемыми обновлениями. Не умеют они по-другому.
     

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