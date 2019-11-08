Google представил открытый проект OpenTitan для создания заслуживающих доверия чипов

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|2.2, IRASoldier_registered (ok), 14:08, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"(...) полностью открытый процесс разработки и доступность кода и схем ключевых частей платформы. OpenTitan будет развиваться на независимой площадке как совместный проект, не привязанный к конкретным поставщикам и производителям чипов."
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|3.10, _hide_ (ok), 14:21, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Прекрасно, чтобы было даже ежу понятно, что обмануть чип не получится -- он полностью открытый, в него зашиты нужные ключи и без подписи загружаемой прошивки не работает. А чего, сами себе голову и откусят, исправив все ошибки всем миром, а потом только подписанное ПО от проверенного поставщика.
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|4.11, Анон Анонов (?), 14:30, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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И отправят эти чипы печатать на китайскую фабрику, а потом выяснится, что внутри чипа крутится виртуалка, которая проксирует все вызовы и шлёт неизвестно куда.
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|3.22, Аноним (22), 15:09, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "(...)
Далее следует вводная лекция про Сети Фейстеля, Поля Галуа и Дремучий Лес.
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|2.14, DerRoteBaron (ok), 14:44, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С одной стороны да, с другой наличие возможности защитить загрузку своего железа это хорошо. Пока лучшее, что можно получить, это Trusted Boot + при необходимости ключи в TPM. Проблемы только в том, что реализации и того и другого проприетарные и, есть основания полагать, не очень качественные по крайней мере в части, реализованной OEM.
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|1.6, Аноним (6), 14:16, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Так уникальное ядро линукс не получится создать в целях увеличения производительности и безопасности. А значит весь цирк только для того, чтобы нельзя было Аврору на пиксель поставить или линукс на хромбук. Выглядит как очередная попытка создания T2 чипа для макбуков.
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|1.7, Аноним (-), 14:20, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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- Открытые исходные коды, но допилить и поставить на устройство как и сейчас нельзя, т.к. надо ключем поставщика подписать.
- Уникальный Идентификатор Скотины в чипе по протоколу OpenTitan.
- "защита от подмены оборудования" не даст потестить систему на устройстве, для того не предназначенном.
- Ведение лога аудита, который невозможно отредактировать или стереть.
Все тоже - "Купил попользоваться устройством", а не владеть им. В канве с новой парадигмой "реклама, телеметрия и монетизация приватной информации за ваши бабки".
Оффтоп, но тут недавно игра от Sony вышла, которая в ту же степь идет. Ражл как конь с ненавязчивой рекламы прямо в игре. Кто такое покупает мне не понять.
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|2.12, trolleybus (?), 14:33, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть, получается, что тот код, который эту подпись проверяет, он закрыт, если отключить эту проверку нельзя?
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|2.25, Аноним (25), 15:13, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ражл как конь с ненавязчивой рекламы прямо в игре. Кто такое покупает мне не понять.
Ну ты вот купил.
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|1.9, Аноним (-), 14:21, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Так а для конечного пользователя профит есть? Вот Western Digital присоединился к разработке. Что они хотят с этим делать?
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|2.16, Аноним (-), 14:53, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По идее ты должен прочитать в рекламе устройства "построено на OpenTitan - заслуживающий доверия аппаратный компонент! ОПЕН ас ИН ФРЕЕДОМ", и купить не глядя.
Может они на упреждение бьют - могут еще побороть, но уже предпочитают возглавить.
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|2.20, Crazy Alex (ok), 15:05, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так WD вообще в OpenRISC вкладывается. Чего ж нет - будет архитектура, за которую не надо никому отстёгивать. А конечному пользователю - только вред от огораживаний. Хотя я даже сейчас вижу странных людей, считающих, что ставить на смартфон свою прошивку и и меть рут - плохо...
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|3.31, Аноним (-), 15:26, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>вижу странных людей, считающих, что ставить на смартфон свою прошивку и и меть рут - плохо...
Они не странные, они тенированые.
"Вам ведь нечего скрывать?", "Ну ты не вини себя (за то что <деаднэйм> умер. Из сериалов если кто не понял)", и пр. Сейчас все не вспомню, иногда сам саебя ловлю на том, что глупость повторяю за другими. Стадный инстинкт силен в человекобезьянах, и некоторые умеют его эксплуатировать.. в целях повышения продаж, например.
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|1.17, vitalif (ok), 14:57, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Предложите Госдуме принять закон об обязательном открытии исходников всех прошивок и требовании их заменяемости владельцем устройства :)
Фичу чтобы владелец мог залочить под себя - можно оставить, ключиком там, паролем или ещё как-то. Можно даже по дефолту сделать чтобы они там свой мастер-ключ оставляли для восстановления пароля через учётку. Но только чтоб всё это снести можно было.
Будет наконец-то единственный разумный закон. Но все проприетарщики изойдутся от злобы.
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|2.21, Аноним (-), 15:06, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Госдума принимает законы в трех случаях - 1.Проблема нашумела, 2.Торговая палата оплатила, 3.Суверенитету их полноты власти угрожают
Похоже первые два тут не прокатят.
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|2.23, Аноним (25), 15:10, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Предложите Госдуме принять закон об обязательном открытии исходников всех прошивок и требовании их заменяемости владельцем устройства
Сам и предложи. Или тебя на РОИ забанили? Я даже поддержу, и ещё 2,5 анонима.
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|1.18, vitalif (ok), 14:59, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А так-то да, тивоизация тивоизацией, но например защита серверов от товарища майора или рейдеров - полезное применение :) гугл, с учётом своих подкопоустойчивых датацентров, этим явно не брезгует.
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|2.27, Аноним (-), 15:15, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Товарищ майор тут не причем. Принципиов у корпораций нет (никаких!), я надеюсь ты не маленький чтоб так думать. Гугл, например, уже согласился банить какие угодно линки из выдачи. Корпы это сообщество людей собравшихся вместе для получения прибыли - т.н. акционеры.
Единственная причина по которой гос-ва катят на них бочку, это нежелание платить. И у них все козыри на руках есть. Угрозы закрытия инета это в основном угрозы потери рынка предназначенные ИТ гигантам, если они не пойдут на уступки соответствующие тем, на которые они пошли т.н. "Западным странам".
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|3.37, vitalif (ok), 18:46, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Товарищ майор тут не причем. Принципиов у корпораций нет (никаких!)
Есть. Принцип не делать вещи, которые могут помешать зарабатывать бабло / навредить репутации. Время от времени они совпадают с морально-этическими :). Не всегда, но пересечение есть.
Но речь в оригинальном посте не об этом. Речь о том, что товарищ майор (или рейдеры), придя, получат девственно чистые сервера. Полезно.
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|1.28, Аноним (28), 15:19, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я так понимаю, в комплект будут входить:
Печь для зонной плавки кристаллов кремния на дому;
Станок для нарезания и полировки кремниевых пластин;
Литографическая установка для нанесения схем на кристалл;
Установка для корпусировки кристаллов.
Кремниевые були, фоторезист, золотая проволока и прочие расходные материалы будут доступны в специализированном онлайн-сторе Гугла (избегайте китайских подделок).
Никаких других способов получить заслуживающие доверия чипы я не знаю.
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|2.30, Аноним (30), 15:24, 08/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так эти станки только предстоит создать из представленные доверенных чипов.
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|1.34, Аноним (-), 16:03, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> удостоверяя, что критически важные системные компоненты не были подменены и основываются на проверенном и авторизированном производителем коде.
откроем же чертежи столбов электрифицированной ограды цифрового концлагеря! Ура, товагищчи!
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|1.36, OldMonster (ok), 18:07, 08/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"гугл" и "заслуживающих доверия" в моём понимании соотносятся как чёрное и белое. Т.е. никак от слова совсем.
Если и будет изначально заслуживать доверие, то впоследствии гугл обязательно разовёт в зондоноситель, и/или в монетоприемнёк. С обязательными неотключаемыми обновлениями. Не умеют они по-другому.
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