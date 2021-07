Выпуск Venus 1.0, реализации платформы хранения FileCoin

Доступен первый значительный релиз проекта Venus, развивающего эталонную реализацию программного обеспечения для создания узлов децентрализованной системы хранения FileCoin, базирующейся на протоколе IPFS (InterPlanetary File System). Версия 1.0 примечательная завершением проведения полного аудита кода, выполненного компанией Least Authority, специализирующейся на проверке безопасности децентрализованных систем и криптовалют и известной разработкой распределённой файловой системы Tahoe-LAFS. Код Venus написан на языке Go и распространяется под лицензиями MIT и Apache 2.0. Filecoin даёт возможность пользователям, у которых имеется неиспользуемое дисковое пространство, за определённое вознаграждение предоставить его сети, а пользователям, которым нужно место для хранения, купить его. Если необходимость в месте исчезла, пользователь может продать его. Таким образом формируется рынок места в хранилище, расчёты в котором производятся в токенах Filecoin, образуемых при помощи майнинга. Отличие хранилища FileCoin от децентрализованной файловой системы IPFS сводится к тому, что IPFS позволяет построить P2P-сеть для сохранения и передачи данных между участниками, а FileCoin представляет собой платформу для постоянного хранения, основанную на технологиях блокчейна. Для узлов, осуществляющих подтверждение изменений, вносимых в блокчейн, требуется как минимум 8 ГБ ОЗУ. Для майнинга рекомендуется наличие как можно большего объёма памяти и ресурсов GPU - майнинг основан на хранении данных пользователей ("Proof of space-time", учитывается размер хранимых данных и активность их использования), а также вычислении криптографических подтверждений для сохраняемых данных.