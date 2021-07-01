Выпуск Venus 1.0, реализации платформы хранения FileCoin

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|2.10, Аноним (10), 12:23, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С продавшего место неустойка. Чтобы не платить штрафные - RAID. :)
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|1.5, Аноним (5), 11:22, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> Filecoin даёт возможность пользователям, у которых имеется неиспользуемое дисковое пространство, за определённое вознаграждение предоставить его сети
а как учитываются:
- скорость устройств хранения
- траффик чтение/запись
- надежность
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|2.6, Аноним (5), 11:29, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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это идеальная программа, для идеально быстрых и надежных устройств с таким же быстрым и безлимитным интернетом
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|1.7, Аноним (7), 11:34, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что за дегенеративная технология? Куда идёт прогресс? Ради файлопомойки GPU требовать – идиотизм.
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|1.8, Жироватт (ok), 11:44, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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???
Так, стоп. Пусть в моем компе - 2х терабайтный HDD. Допустим я повелся на смуззирекламу и "продал" 200 гигов кому-то там за криптофантики. Напрашиваются вопросы:
а) Я наигрался с этой хренью и решил удалить ipfs. Для удаления софтинки мне надо хз у кого выкупить свои собственные, стоящие у меня в блоке, гигабайты?
б) У меня отвалился HDD - умер контроллер, блины, головка, пошли бэды и комедианы - не суть. Т.е. я не могу просто так вытащить железку и заменить её на другую - мне нужно с каким-то хреном-с-горы это согласовывать?
в) Что делать, если у меня купил место какой-нибудь любитель зоонекро порно с детьми и негритянками? Или очередной Сноуден, закачавший в "проданные" гигабайты украденные данные? Как мне доказать т-щ майору, что мопед не мой, я всего лишь разместил обьяву?
Это только три блиц-вопроса организационного плана, что первые пришли на ум.
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|2.11, Аноним (11), 12:23, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насколько я понял не нужно выкупать, да это и технически смешно слышится Т к д... большой текст свёрнут, показать
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|2.13, Аноним (10), 12:30, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И с доступностью 24x7 не понятно. Соответственно, и с необходимостью надёжности электропитания.
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|2.16, Атон (?), 13:32, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>в) Что делать, если у меня купил место какой-нибудь любитель зоонекро порно с детьми и негритянками? Или очередной Сноуден, закачавший в "проданные" гигабайты украденные данные? Как мне доказать т-щ майору, что мопед не мой, я всего лишь разместил обьяву?
Никто не захочет чтоб его хомпрон был доступен случайным людям -данные на чужих дисках будут лежать зашифрованые.
Пей таблетки от паранои, ты никакому т-щ майору не интересен. А если будешь интересен, то чужой некропедозоопрон и не потребуется, твоего собственного хватит.
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|2.20, макпыф (ok), 14:46, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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с 1 и 2
а кто тебе помешает. Для 1 - закрой программу и удали не нужные данные. Для 2 просто поменяй железку и все. Или думаешь к тебе придут домой и по башке за это дадут?
П.С. если разрабы не полные дибилы то данные будут дублироваться на большом числе устройств и некто не пострадает
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|1.14, Аноним (14), 12:32, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я человек простой — вижу слово "майнить" начинаю ненавидеть. Вывод: эталонное ненужно.
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|2.15, КО (?), 13:02, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну я надеюсь здесь майнинг это второстепенно.
Правда покупать пространство в наше время только майнеры и будут...
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|3.17, Аноним (17), 13:43, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну я надеюсь здесь майнинг это второстепенно.
> Правда покупать пространство в наше время только майнеры и будут...
Нет, это здесь не второстепенно, это главная фича проекта, типа зинтересовать вас держать чужой хлам, а блокчейн не только для того чтобы "монетки капали", но и для надёжности верификации
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|1.19, freehck (ok), 14:33, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ха. Интересно, а можно купить filecoin, чтобы фармить на нём chiacoin? :D
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