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Выпуск Venus 1.0, реализации платформы хранения FileCoin

01.07.2021 11:04

Доступен первый значительный релиз проекта Venus, развивающего эталонную реализацию программного обеспечения для создания узлов децентрализованной системы хранения FileCoin, базирующейся на протоколе IPFS (InterPlanetary File System). Версия 1.0 примечательная завершением проведения полного аудита кода, выполненного компанией Least Authority, специализирующейся на проверке безопасности децентрализованных систем и криптовалют и известной разработкой распределённой файловой системы Tahoe-LAFS. Код Venus написан на языке Go и распространяется под лицензиями MIT и Apache 2.0.

Filecoin даёт возможность пользователям, у которых имеется неиспользуемое дисковое пространство, за определённое вознаграждение предоставить его сети, а пользователям, которым нужно место для хранения, купить его. Если необходимость в месте исчезла, пользователь может продать его. Таким образом формируется рынок места в хранилище, расчёты в котором производятся в токенах Filecoin, образуемых при помощи майнинга.

Отличие хранилища FileCoin от децентрализованной файловой системы IPFS сводится к тому, что IPFS позволяет построить P2P-сеть для сохранения и передачи данных между участниками, а FileCoin представляет собой платформу для постоянного хранения, основанную на технологиях блокчейна. Для узлов, осуществляющих подтверждение изменений, вносимых в блокчейн, требуется как минимум 8 ГБ ОЗУ.

Для майнинга рекомендуется наличие как можно большего объёма памяти и ресурсов GPU - майнинг основан на хранении данных пользователей ("Proof of space-time", учитывается размер хранимых данных и активность их использования), а также вычислении криптографических подтверждений для сохраняемых данных.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/filecoin-pr...)
  2. OpenNews: Выпуск Venus 0.9, реализации платформы хранения FileCoin
  3. OpenNews: В libtorrent добавлена поддержка протокола WebTorrent
  4. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 3.2
  5. OpenNews: В браузер Brave встроена поддержка распределённой сети IPFS
  6. OpenNews: Выпуск глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55421-venus
Ключевые слова: venus, filecoin, ipfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:10, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Супер сложно и накладно. Ненужно.
     
     
  • 2.2, OnTheEdge (ok), 11:13, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    как и весь майнинг, одни проблемы от него
     

  • 1.3, village_coder (ok), 11:18, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А если жесткий диск помрет?
     
     
  • 2.4, Лудакрис (?), 11:20, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а он помрёт 105 при таком пользовании, я гарантирую
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:23, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С продавшего место неустойка. Чтобы не платить штрафные - RAID. :)
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:22, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> Filecoin даёт возможность пользователям, у которых имеется неиспользуемое дисковое пространство, за определённое вознаграждение предоставить его сети

    а как учитываются:
    - скорость устройств хранения
    - траффик чтение/запись
    - надежность

     
     
  • 2.6, Аноним (5), 11:29, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    это идеальная программа, для идеально быстрых и надежных устройств с таким же быстрым и безлимитным интернетом
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:34, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что за дегенеративная технология? Куда идёт прогресс? Ради файлопомойки GPU требовать – идиотизм.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:45, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майнить совершенно не обязательно.
     
     
  • 3.12, Аноним (10), 12:25, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну или хранить чьи-то данные совершенно не обязательно ;)
     

  • 1.8, Жироватт (ok), 11:44, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ???
    Так, стоп. Пусть в моем компе - 2х терабайтный HDD. Допустим я повелся на смуззирекламу и "продал" 200 гигов кому-то там за криптофантики. Напрашиваются вопросы:
    а) Я наигрался с этой хренью и решил удалить ipfs. Для удаления софтинки мне надо хз у кого выкупить свои собственные, стоящие у меня в блоке, гигабайты?
    б) У меня отвалился HDD - умер контроллер, блины, головка, пошли бэды и комедианы - не суть. Т.е. я не могу просто так вытащить железку и заменить её на другую - мне нужно с каким-то хреном-с-горы это согласовывать?
    в) Что делать, если у меня купил место какой-нибудь любитель зоонекро порно с детьми и негритянками? Или очередной Сноуден, закачавший в "проданные" гигабайты украденные данные? Как мне доказать т-щ майору, что мопед не мой, я всего лишь разместил обьяву?

    Это только три блиц-вопроса организационного плана, что первые пришли на ум.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:23, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я понял не нужно выкупать, да это и технически смешно слышится Т к д... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.13, Аноним (10), 12:30, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И с доступностью 24x7 не понятно. Соответственно, и с необходимостью надёжности электропитания.
     
  • 2.16, Атон (?), 13:32, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в) Что делать, если у меня купил место какой-нибудь любитель зоонекро порно с детьми и негритянками? Или очередной Сноуден, закачавший в "проданные" гигабайты украденные данные? Как мне доказать т-щ майору, что мопед не мой, я всего лишь разместил обьяву?

    Никто не захочет чтоб его хомпрон был доступен случайным людям -данные на чужих дисках будут лежать зашифрованые.


    Пей таблетки от паранои, ты никакому т-щ майору не интересен. А если будешь интересен, то чужой некропедозоопрон и не потребуется, твоего собственного хватит.

     
     
  • 3.18, Жироватт (ok), 13:50, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот парень, что хостил ноду тора тоже так думал...
    https://www.ixbt.com/news/2018/05/23/v-rossii-za-ispolzovanie-anonimnogo-brauz


     
  • 2.20, макпыф (ok), 14:46, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с 1 и 2

    а кто тебе помешает. Для 1 - закрой программу и удали не нужные данные. Для 2 просто поменяй железку и все. Или думаешь к тебе придут домой и по башке за это дадут?


    П.С. если разрабы не полные дибилы то данные будут дублироваться на большом числе устройств и некто не пострадает

     

  • 1.14, Аноним (14), 12:32, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я человек простой — вижу слово "майнить" начинаю ненавидеть. Вывод: эталонное ненужно.
     
     
  • 2.15, КО (?), 13:02, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я надеюсь здесь майнинг это второстепенно.
    Правда покупать пространство в наше время только майнеры и будут...
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 13:43, 01/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну я надеюсь здесь майнинг это второстепенно.
    > Правда покупать пространство в наше время только майнеры и будут...

    Нет, это здесь не второстепенно, это главная фича проекта, типа зинтересовать вас держать чужой хлам, а блокчейн не только для того чтобы "монетки капали", но и для надёжности верификации

     

  • 1.19, freehck (ok), 14:33, 01/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ха. Интересно, а можно купить filecoin, чтобы фармить на нём chiacoin? :D
     
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