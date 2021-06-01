Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 3.2

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|1.2, Аноним (2), 11:30, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Я правильно понимаю, это аналог Ютуба, без раздач тв и фильмов? И анонимизация раздающих не предусмотрена?
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|2.4, Аноним (4), 11:35, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>И анонимизация раздающих не предусмотрена?
Какая ещё анонимизация для раздающих видео? Мало ли может ты маньяк и будешь публиковать свои зверства, а PeerTube не может отдать никакую информацию о тебе, ведь у них анонимность. Их лавочку сразу же прикроют. Единственное что возможно если комментировать можно анонимно и без создания канала с регистрацией. Вот тогда да. Тогда PeerTube даёт сто очков вперёд всяким Youtube.
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|4.41, Аноним (4), 14:27, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Примерно да, но там без спецслужб. Модератор удаляет и всё. Ну как с обычными видео на порнографических сайтах.
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|3.33, КО (?), 13:20, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А прикинь подменили видео раздающему - хоп, привет шконка.
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|4.36, тов. майор (?), 13:26, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Допереключаешься ты у меня!
Сиди на своем ютрупе и не отсвечивай. Понадобишься - вызовем.
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|3.20, Ordu (ok), 12:24, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда тебе надо идти вразрез с общественным мнением, а не прогибаться под него. Ну, так, навскидку, например, заявить, что PeerTube -- это проект АНБ, и что само название намекает на это: что это за труба, в которую они пялятся? Это ж стопудов про прямую кишку, то есть, в переводе на русский название звучит как "вглядываться в прямую кишку", это ли не анальный зонд?
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|2.37, нах. (?), 13:31, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Дайте хотя бы одну, но без bullshit bingo.
Без постгреза (и с нормальным поиском вместо - подсказка, у sqlite уже почти все есть кроме национальных особенностей), без webrtc, без ненужного и вредного "webtorrent".
Просто http/1.1 раздача видео с нормальным html5 междумордием без требования вчера вышедшей версии хромонога, или, например, хромонога.
И без трекинговых пикселей и назойливых предложений прогуляться в облачка на все деньги (да, это о вас, п-сы logntail solutions).
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|3.40, anonymous (??), 13:46, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дайте хотя бы одну, но без bullshit bingo.
Ну настрой себе gnunet, если хочешь по феншую.
Среднестатистический пользователь не хочет и не умеет ничего настраивать. Он даже обычный торрент клиент себе не умеет ставить. А для децентрализованных сетей - количество пользователей самый важный показатель, важнее даже эффективности реализации.
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|4.45, нах. (?), 15:34, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне не надо - у меня есть куда выложить видео. Без всяких пиптруб.
А среднестатический пользователь все равно пойдет в ютуп. Потому что тyп.
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|1.5, Аноним (5), 11:37, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На телик можно как-то поставить? плей-стор пишет что разрабы пометили приложение как недоступное для девайса
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|2.7, 00 (?), 11:47, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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установи NewPipe он поддерживает и Ютуб и пиртюб, и вообще лучшая альтернатива официального клиента Ютуба, компактный и опенсосный
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|1.6, Аноним (6), 11:41, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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отличная вещь, учитывая нарастающию тоталитарную цензуру корпораций, засилье встраемовой рекламы в видео, это будет альтернатива ближайшего будущего
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|3.28, нах. (?), 12:58, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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чего это будет? Уже ж есть. Весь смысл этой помойки как она теперь себя предлагает - это возможность почувствовать себя великим Гуглем.
В том числе и решая, какие пользователи достойны, а какие не очень.
Жаль, правда, что кроме прыщей, ничего все равно не предвидится.
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|3.17, 00 (?), 12:10, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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с сегодняшнего дня по новым правилам Ютуба, реклама будет встраиватся непосредственно в видео и никакой адблок и youtube-dl не поможет
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|5.25, 000 (?), 12:46, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да тем кто вакцинировался антиковидной прививкой с чипом
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|5.29, гугель (?), 13:00, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Э... ну не совсем прямо...технологии еще не поспели, нагнитесь немного, ОП!
Добрый вечер, начинаем нашу телепедерачу!
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|4.23, Аноним (23), 12:42, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> с сегодняшнего дня по новым правилам Ютуба, реклама будет встраиватся непосредственно в видео и никакой адблок и youtube-dl не поможет
В таком случае её можно будет, хотя бы, прокручивать.
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|4.35, КО (?), 13:24, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да и я бы посмотрел как они в RickRoll и прочие MV рекламу встроят, их офис же просто сожгут.
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|2.30, нах.. (?), 13:00, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Точно! Тогда хотя бы одной вредной и ненужной херни не появилось бы. От CoC.md вреда никому никакого.
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|1.38, 1 (??), 13:36, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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интересная штукенция. только вот пилит все это один разраб...
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