Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 3.2

Состоялся выпуск децентрализованной платформы для организации видеохостинга и видеовещания PeerTube 3.2. PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывания между собой браузеров посетителей. Наработки проекта распространяются под лицензией AGPLv3. Основные новшества: Интерфейс переработан для более заметного разделения каналов и учётных записей, например, чтобы пользователь мог сразу понять, что он находится на странице канала, а не странице пользователя. Аватары каналов теперь отображаются в виде квадрата, а аватары пользователей в формате круга, чтобы не путать каналы и учётные записи их владельцев. В правой части страниц каналов добавлен блок с информации о владельце, при клике на который выводится страница с перечислением каналов данного пользователя. Дизайн страниц каналов также оптимизирован для более заметного разделения разных каналов, предоставлена возможность закрепления в верхней части специфичного для канала баннера и кнопки поддержки. На миниатюрах с видео обеспечено отображение канала в первую очередь и на треть увеличен размер эскиза видео.

Для не вошедших в учётную запись пользователей реализована поддержка автоматического продолжения воспроизведения с прерванной позиции.

Модернизирован интерфейс загрузки видео в PeerTube. Загрузка теперь может быть прервана, например, из-за обрыва интернет-соединения, и возобновлена через какое-то время.

Изменены настройки скачивания видео по умолчанию, при клике на кнопку "Download" теперь запускается процесс прямой передачи файла, а не направления на загрузку torrent-а.

В интерфейсе добавлена возможность сортировки видео, загруженных пользователем, по таким критериям как дата публикации, число просмотров и длительность.

Для администраторов реализовано уведомление о доступности нового выпуска PeerTube и наличия обновлений плагинов.

Во встраиваемом на страницы просмотрщике видео расширено контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши. Например, добавлены небольшие поясняющие пиктограммы и блок статистики с технической информацией для продвинутых пользователей. Напомним, что PeerTube базируется на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами, и протокола ActivityPub, позволяющего объединить разрозненные серверы с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео. Предоставляемый проектом web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular. Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и могут быть приняты свои правила. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, на котором размещены учётные записи пользователей данного сервера и их видео. Идентификатор пользователя формируются в форме "@имя_пользователя@домен_сервера". Передача данных при просмотре осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент. Если видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube также позволяет узлам, запущенным авторами для первичного размещения видео, кэшировать видео других авторов, формируя распределённую сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивая отказоустойчивость. Имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P (для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS). Для начала вещания через PeerTube пользователю достаточно загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только с сервера первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера и не требуется установка дополнительного ПО. Пользователи могут отслеживать активности в выбранных видеоканалах, подписавшись на интересующие каналы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS. Для распространения видео с использованием P2P-коммуникаций пользователь также может добавить на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером. В настоящее время для размещения контента функционирует более 900 серверов, поддерживаемых разными добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube).





