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Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 3.2

01.06.2021 11:19

Состоялся выпуск децентрализованной платформы для организации видеохостинга и видеовещания PeerTube 3.2. PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывания между собой браузеров посетителей. Наработки проекта распространяются под лицензией AGPLv3.

Основные новшества:

  • Интерфейс переработан для более заметного разделения каналов и учётных записей, например, чтобы пользователь мог сразу понять, что он находится на странице канала, а не странице пользователя. Аватары каналов теперь отображаются в виде квадрата, а аватары пользователей в формате круга, чтобы не путать каналы и учётные записи их владельцев. В правой части страниц каналов добавлен блок с информации о владельце, при клике на который выводится страница с перечислением каналов данного пользователя. Дизайн страниц каналов также оптимизирован для более заметного разделения разных каналов, предоставлена возможность закрепления в верхней части специфичного для канала баннера и кнопки поддержки. На миниатюрах с видео обеспечено отображение канала в первую очередь и на треть увеличен размер эскиза видео.
  • Для не вошедших в учётную запись пользователей реализована поддержка автоматического продолжения воспроизведения с прерванной позиции.
  • Модернизирован интерфейс загрузки видео в PeerTube. Загрузка теперь может быть прервана, например, из-за обрыва интернет-соединения, и возобновлена через какое-то время.
  • Изменены настройки скачивания видео по умолчанию, при клике на кнопку "Download" теперь запускается процесс прямой передачи файла, а не направления на загрузку torrent-а.
  • В интерфейсе добавлена возможность сортировки видео, загруженных пользователем, по таким критериям как дата публикации, число просмотров и длительность.
  • Для администраторов реализовано уведомление о доступности нового выпуска PeerTube и наличия обновлений плагинов.
  • Во встраиваемом на страницы просмотрщике видео расширено контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши. Например, добавлены небольшие поясняющие пиктограммы и блок статистики с технической информацией для продвинутых пользователей.

Напомним, что PeerTube базируется на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами, и протокола ActivityPub, позволяющего объединить разрозненные серверы с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео. Предоставляемый проектом web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular.

Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и могут быть приняты свои правила. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, на котором размещены учётные записи пользователей данного сервера и их видео. Идентификатор пользователя формируются в форме "@имя_пользователя@домен_сервера". Передача данных при просмотре осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент.

Если видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube также позволяет узлам, запущенным авторами для первичного размещения видео, кэшировать видео других авторов, формируя распределённую сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивая отказоустойчивость. Имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P (для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS).

Для начала вещания через PeerTube пользователю достаточно загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только с сервера первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера и не требуется установка дополнительного ПО. Пользователи могут отслеживать активности в выбранных видеоканалах, подписавшись на интересующие каналы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS. Для распространения видео с использованием P2P-коммуникаций пользователь также может добавить на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером.

В настоящее время для размещения контента функционирует более 900 серверов, поддерживаемых разными добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube).


  1. Главная ссылка к новости (https://joinpeertube.org/news#...)
  2. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 3.1
  3. OpenNews: Выпуск PeerTube 3.0 с поддержкой децентрализованного потокового вещания
  4. OpenNews: Доступны PeerTube 2.3 и WebTorrent Desktop 0.23
  5. OpenNews: Blender тестирует децентрализованный PeerTube после блокировки видео на YouTube
  6. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 26.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55241-peertube
Ключевые слова: peertube, video
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  • 1.2, Аноним (2), 11:30, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Я правильно понимаю, это аналог Ютуба, без раздач тв и фильмов? И анонимизация раздающих не предусмотрена?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:35, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >И анонимизация раздающих не предусмотрена?

    Какая ещё анонимизация для раздающих видео? Мало ли может ты маньяк и будешь публиковать свои зверства, а PeerTube не может отдать никакую информацию о тебе, ведь у них анонимность. Их лавочку сразу же прикроют. Единственное что возможно если комментировать можно анонимно и без создания канала с регистрацией. Вот тогда да. Тогда PeerTube даёт сто очков вперёд всяким Youtube.

     
     
  • 3.15, Маньяк (?), 12:03, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    очень жаль...
     
     
  • 4.16, ФСБ (?), 12:09, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И нам тоже.
     
  • 3.32, SinoptikUF (?), 13:05, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как с распространением порно?
     
     
  • 4.41, Аноним (4), 14:27, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Примерно да, но там без спецслужб. Модератор удаляет и всё. Ну как с обычными видео на порнографических сайтах.
     
  • 3.33, КО (?), 13:20, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А прикинь подменили видео раздающему - хоп, привет шконка.
     
     
  • 4.36, тов. майор (?), 13:26, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Допереключаешься ты у меня!

    Сиди на своем ютрупе и не отсвечивай. Понадобишься - вызовем.

     

  • 1.3, Жироватт (ok), 11:34, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Больше альтернатив, хороших и разных
     
     
  • 2.18, Жироват (?), 12:12, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    хачу кущатъ!
     
     
  • 3.20, Ordu (ok), 12:24, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда тебе надо идти вразрез с общественным мнением, а не прогибаться под него. Ну, так, навскидку, например, заявить, что PeerTube -- это проект АНБ, и что само название намекает на это: что это за труба, в которую они пялятся? Это ж стопудов про прямую кишку, то есть, в переводе на русский название звучит как "вглядываться в прямую кишку", это ли не анальный зонд?
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 15:32, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Товарищ майор не кипятитесь вы.
     
  • 4.46, Адмирал Майкл Роджерс (?), 16:18, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сэр, я попросил бы Вас...
     
  • 2.37, нах. (?), 13:31, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Дайте хотя бы одну, но без bullshit bingo.
    Без постгреза (и с нормальным поиском вместо - подсказка, у sqlite уже почти все есть кроме национальных особенностей), без webrtc, без ненужного и вредного "webtorrent".

    Просто http/1.1 раздача видео с нормальным html5 междумордием без требования вчера вышедшей версии хромонога, или, например, хромонога.

    И без трекинговых пикселей и назойливых предложений прогуляться в облачка на все деньги (да, это о вас, п-сы logntail solutions).

     
     
  • 3.40, anonymous (??), 13:46, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дайте хотя бы одну, но без bullshit bingo.

    Ну настрой себе gnunet, если хочешь по феншую.

    Среднестатистический пользователь не хочет и не умеет ничего настраивать. Он даже обычный торрент клиент себе не умеет ставить. А для децентрализованных сетей - количество пользователей самый важный показатель, важнее даже эффективности реализации.

     
     
  • 4.45, нах. (?), 15:34, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне не надо - у меня есть куда выложить видео. Без всяких пиптруб.

    А среднестатический пользователь все равно пойдет в ютуп. Потому что тyп.

     

  • 1.5, Аноним (5), 11:37, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На телик можно как-то поставить? плей-стор пишет что разрабы пометили приложение как недоступное для девайса
     
     
  • 2.7, 00 (?), 11:47, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    установи NewPipe он поддерживает и Ютуб и пиртюб, и вообще лучшая альтернатива официального клиента Ютуба, компактный и опенсосный
     
     
  • 3.8, OnTheEdge (ok), 11:54, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    лучше установить Linux
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 11:57, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше смотреть сказку на экране окна
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 12:34, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Перед этим выпив отвара красных мухоморов.
     
     
  • 6.26, OnTheEdge (ok), 12:49, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мммм дайте два!
     
  • 6.31, SinoptikUF (?), 13:02, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зелёные вкуснее.
     
  • 2.11, Fractal cucumner (?), 11:59, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ему только браузер нужен
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:41, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    отличная вещь, учитывая нарастающию тоталитарную цензуру корпораций, засилье встраемовой рекламы в видео, это будет альтернатива ближайшего будущего
     
     
  • 2.12, нах.. (?), 12:01, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там будет тоже и также, наивный ванька
     
     
  • 3.14, Встанька (?), 12:02, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    пайдем-ка выйдм, салага
     
  • 3.28, нах. (?), 12:58, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    чего это будет? Уже ж есть. Весь смысл этой помойки как она теперь себя предлагает - это возможность почувствовать себя великим Гуглем.

    В том числе и решая, какие пользователи достойны, а какие не очень.

    Жаль, правда, что кроме прыщей, ничего все равно не предвидится.

     
  • 2.13, OnTheEdge (ok), 12:01, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    youtube-dl? не, не слышал
     
     
  • 3.17, 00 (?), 12:10, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    с сегодняшнего дня по новым правилам Ютуба, реклама будет встраиватся непосредственно в видео и никакой адблок и youtube-dl не поможет
     
     
  • 4.22, Аноним (21), 12:39, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А завтра? Прямо в мозг?
     
     
  • 5.25, 000 (?), 12:46, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да тем кто вакцинировался антиковидной прививкой с чипом
     
  • 5.29, гугель (?), 13:00, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э... ну не совсем прямо...технологии еще не поспели, нагнитесь немного, ОП!
    Добрый вечер, начинаем нашу телепедерачу!

     
  • 4.23, Аноним (23), 12:42, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > с сегодняшнего дня по новым правилам Ютуба, реклама будет встраиватся непосредственно в видео и никакой адблок и youtube-dl не поможет

    В таком случае её можно будет, хотя бы, прокручивать.

     
  • 4.34, КО (?), 13:21, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну знаешь, отредактировать видео недолго
     
  • 4.35, КО (?), 13:24, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да и я бы посмотрел как они в RickRoll и прочие MV рекламу встроят, их офис же просто сожгут.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:54, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо было писать на Rust
     
     
  • 2.19, OnTheEdge (ok), 12:13, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет
     
  • 2.24, Дегенератор (ok), 12:45, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На тебя надо было писать!
     
  • 2.30, нах.. (?), 13:00, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Точно! Тогда хотя бы одной вредной и ненужной херни не появилось бы. От CoC.md вреда никому никакого.

     

  • 1.38, 1 (??), 13:36, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересная штукенция. только вот пилит все это один разраб...
     
  • 1.39, вангую (?), 13:44, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ближайшее будущее это Белый Список Одобреных Цензурой Ресурсов.
     
     
  • 2.42, Rev (?), 15:00, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вашей летящей в тёмные века стране.
     

  • 1.43, Аноним (44), 15:28, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Благодоря Столлману мы Это имеем! Да здравствует Великий Столлман!
     

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