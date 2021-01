Выпуск PeerTube 3.0 с поддержкой децентрализованного потокового вещания

Горизонтальное меню учётной записи разделено на две части. В меню добавлены новые секции "My settings", "My library" и "Administration" для доступа к контенту и настройкам пользователя. В разделе "My library" собраны каналы, видео, импорты, изменения, списки воспроизведения, подписки и история просмотра. В "My settings" предложены настойки учётной записи и инструменты для модерирования и управления уведомлениями. В блок, выпадающий при клике на имени пользователя, добавлена секция "My notifications".