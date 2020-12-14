Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 26.1

Опубликован выпуск пакета OBS Studio 26.1 для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках Си/Си++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Целью разработки OBS Studio является создание свободного аналога приложения Open Broadcaster Software, не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI). Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов. В новой версии: Для Linux и macOS реализована поддержка виртуальной камеры, позволяющей использовать вывод OBS в качестве web-камеры для других приложений на компьютере. Для работы виртуальной камеры в Linux требуется установка пакета v4l2loopback-dkms.

При использовании видео по запросу (VOD) в Twitch добавлена возможность применения отдельного звукового трека.

Добавлена поддержка платформы OpenBSD.

В меню Tools добавлен пункт "Decklink Captions" для получения титров с устройств Decklink.

Добавлена возможность задействования аппаратного ускорения анимированных переходных эффектов.

Добавлена опция для дублирования фильтров из контекстного меню.

Добавлена возможность использования буфера обмена для перемещения фильтра между источниками.

Добавлена поддержка HLS (HTTP Live Streaming) для YouTube.



