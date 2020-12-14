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Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 26.1

14.12.2020 20:43

Опубликован выпуск пакета OBS Studio 26.1 для потокового вещания, композитинга и записи видео. Код написан на языках Си/Си++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Целью разработки OBS Studio является создание свободного аналога приложения Open Broadcaster Software, не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI).

Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.

В новой версии:

  • Для Linux и macOS реализована поддержка виртуальной камеры, позволяющей использовать вывод OBS в качестве web-камеры для других приложений на компьютере. Для работы виртуальной камеры в Linux требуется установка пакета v4l2loopback-dkms.
  • При использовании видео по запросу (VOD) в Twitch добавлена возможность применения отдельного звукового трека.
  • Добавлена поддержка платформы OpenBSD.
  • В меню Tools добавлен пункт "Decklink Captions" для получения титров с устройств Decklink.
  • Добавлена возможность задействования аппаратного ускорения анимированных переходных эффектов.
  • Добавлена опция для дублирования фильтров из контекстного меню.
  • Добавлена возможность использования буфера обмена для перемещения фильтра между источниками.
  • Добавлена поддержка HLS (HTTP Live Streaming) для YouTube.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/obsproject/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 26.0
  3. OpenNews: Выпуск серверов для потокового вещания Roc 0.1, Ant 1.7 и Red5 1.1.1
  4. OpenNews: Выпуск сервера потокового вещания Icecast 2.4.4 с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Обновления систем видеоконференций Jitsi Meet Electron, OpenVidu и BigBlueButton
  6. OpenNews: Доступна Calla, платформа для проведения аудио/видеоконференций в форме RPG-игры
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54255-obs
Ключевые слова: obs, video, stream
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 20:54, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    v4l2loopback также используется приложением Droidcam. При помощи него, можно использовать смартфон на Android в качестве веб-камеры. Поддерживается также Android 2, что позволяет использовать для этой цели старые и ненужные телефоны.
     
     
  • 2.3, Dzen Python (ok), 21:06, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Забивание гвоздей не молотком, но старым чугунным утюгом. В экстренной ситуации можно и даже годно, но делать так постоянно - только если из обостренного чувства мазохизма или общего нище...бедности, когда есть выбор: отдать 1-1.5к на FHD-вебку ИЛИ на пожрать. Да и камеры на старых андроидных смартах далеко так себе
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 21:12, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > отдать 1-1.5к на FHD-вебку

    Это вы из какого года пишете? Сейчас посмотрел цены в известном магаазине, сраный DEXP FullHD 2999, и далее по нарастающей.

     
     
  • 4.5, Аноним (4), 21:13, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И да, качество там будет, как на действительно СТАРЫХ смартфонах.
     
     
  • 5.8, Dzen Python (ok), 21:24, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только если брать совсем Sun'HerVChai с али, там да, дикая лотерея с сенсорами - может стоять 0.3 от нокии, а может стоять от фирменного девайса.
    На любых моделях классом повыше как минимум есть вшитые в камеру фильтры для искусственного света и шумодав.
     
  • 4.6, Dzen Python (ok), 21:20, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из начала 2020, когда купил нормальную FHD камеру за 1499.
    Когда не было диких накруток "из-за удаленки". При примерно том же курсе бакса.
    На качество не жалуюсь, другое дело, что я тоже пробовал прикрутить ведроидную камеру loopback, от хорошего старого НТС - не, далеко не то. Экстренно, махнуть рукой в зуме - сойдет, но не более
     
     
  • 5.7, Аноним (7), 21:23, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fullhd в 2020? В телефонах уже давно 8к камеры.
     
     
  • 6.9, Dzen Python (ok), 21:25, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл в телефонных 4-8к, если FHD за глаза при потоковом вещании куда-нибудь на сервер зума в штатах?
     
     
  • 7.11, Аноним (7), 21:33, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Качество фулхд будет менее вырвиглазным на таких матрицах (хотя это не совсем честные 8к скажем прямо).
     
     
  • 8.12, Dzen Python (ok), 21:35, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Апскейл ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.13, Аноним (7), 21:37, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не апскейл, там стоит чип который нейронками убирает шум ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.17, НяшМяш (ok), 22:24, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В старом андроиде года 2010 ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.20, pofigist (?), 22:34, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хмм предел развития матриц достигнут лет эээ 15 назад как минимум Все что ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.19, pofigist (?), 22:28, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маркетологи могут написать что там 188к, но физику не нае... обманешь - предел Рэлея говорит что для смартфонных матриц теоретический предел лежит в районе 2Мп.
     
     
  • 7.21, Lex (??), 22:42, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С каких пор т.н принцип Рэлея отрицает существование работоспособных пикселей размерами в 0,8 мкм ?

    А то и вовсе, менее 3-5мкм.. ну или сколько там был размер пикселей во времена 2мп камер

     
     
  • 8.22, моррут (?), 23:38, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там дело не столько в матрице, сколько в объективе... текст свёрнут, показать
     

  • 1.2, SSSSAM (?), 20:56, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошая новость
     
  • 1.10, mikhailnov (ok), 21:29, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    v4l2loopback весьма глючен, но такого функционала в OBS не хватало года 4 назад, благодаря этому освоил написание bash-скриптов на реальной задаче
     
  • 1.14, Аноним (14), 21:38, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годная штука.
     
  • 1.15, Аноним (15), 21:46, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не ставится на некоторые системы с интегрированным видео.
     
  • 1.18, Аноним (18), 22:27, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль OBS не может нормально работать на старых ноутах с переключаемой графикой (видит только одно окно если поставить галочку).
     
  • 1.23, Аноним (23), 23:40, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять бинарники только для нормальных ос
     

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