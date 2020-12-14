Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 26.1

|
|1.1, Аноним (1), 20:54, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
v4l2loopback также используется приложением Droidcam. При помощи него, можно использовать смартфон на Android в качестве веб-камеры. Поддерживается также Android 2, что позволяет использовать для этой цели старые и ненужные телефоны.
|
|
|
|2.3, Dzen Python (ok), 21:06, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Забивание гвоздей не молотком, но старым чугунным утюгом. В экстренной ситуации можно и даже годно, но делать так постоянно - только если из обостренного чувства мазохизма или общего нище...бедности, когда есть выбор: отдать 1-1.5к на FHD-вебку ИЛИ на пожрать. Да и камеры на старых андроидных смартах далеко так себе
|
|
|
|3.4, Аноним (4), 21:12, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> отдать 1-1.5к на FHD-вебку
Это вы из какого года пишете? Сейчас посмотрел цены в известном магаазине, сраный DEXP FullHD 2999, и далее по нарастающей.
|
|
|
|4.5, Аноним (4), 21:13, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
И да, качество там будет, как на действительно СТАРЫХ смартфонах.
|
|
|
|5.8, Dzen Python (ok), 21:24, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Только если брать совсем Sun'HerVChai с али, там да, дикая лотерея с сенсорами - может стоять 0.3 от нокии, а может стоять от фирменного девайса.
На любых моделях классом повыше как минимум есть вшитые в камеру фильтры для искусственного света и шумодав.
|
|4.6, Dzen Python (ok), 21:20, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Из начала 2020, когда купил нормальную FHD камеру за 1499.
Когда не было диких накруток "из-за удаленки". При примерно том же курсе бакса.
На качество не жалуюсь, другое дело, что я тоже пробовал прикрутить ведроидную камеру loopback, от хорошего старого НТС - не, далеко не то. Экстренно, махнуть рукой в зуме - сойдет, но не более
|
|
|
|
|
|6.9, Dzen Python (ok), 21:25, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А смысл в телефонных 4-8к, если FHD за глаза при потоковом вещании куда-нибудь на сервер зума в штатах?
|
|
|
|7.11, Аноним (7), 21:33, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Качество фулхд будет менее вырвиглазным на таких матрицах (хотя это не совсем честные 8к скажем прямо).
|
|6.19, pofigist (?), 22:28, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Маркетологи могут написать что там 188к, но физику не нае... обманешь - предел Рэлея говорит что для смартфонных матриц теоретический предел лежит в районе 2Мп.
|
|
|
|7.21, Lex (??), 22:42, 14/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С каких пор т.н принцип Рэлея отрицает существование работоспособных пикселей размерами в 0,8 мкм ?
А то и вовсе, менее 3-5мкм.. ну или сколько там был размер пикселей во времена 2мп камер
|
|1.10, mikhailnov (ok), 21:29, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
v4l2loopback весьма глючен, но такого функционала в OBS не хватало года 4 назад, благодаря этому освоил написание bash-скриптов на реальной задаче
|
|1.18, Аноним (18), 22:27, 14/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Жаль OBS не может нормально работать на старых ноутах с переключаемой графикой (видит только одно окно если поставить галочку).
|