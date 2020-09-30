Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 26.0

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|1.1, Иваня (?), 09:36, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Отличнейшая программа, аналогов которой нет, а если и есть, то уступают по функциональности.
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|2.8, m.makhno (ok), 09:48, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Отличнейшая программа
Действительно так. Ещё и популярнейшая, что не может не радовать неравнодушного к open-source человека.
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|1.2, Аноним (2), 09:37, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Теперь в любой звонилке можно будет по сути сделать полноценную презентацию, с показом слайдов и морды лица, подтянув выхлоп OBS как камеру. Круто
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|2.21, Аноним (21), 10:49, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и раньше можно было это сделать с помощью vide4linux и ффмпега (предполагаю что сабж его и использует)
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|1.3, Аноним (3), 09:37, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> не привязанного к платформе Windows ... пока доступна только для платформы Windows
Это как?
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|2.6, A.Stahl (ok), 09:44, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Шляпа не прибита гвоздями к твоей голове, но находится на твоей голове. Пнятненько?
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|2.7, Аноним (7), 09:47, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> не привязанного к платформе Windows ... пока доступна только для платформы Windows
> Это как?
Это так что сперва обкатают на всяких летсклейзиках и мамкиных стримерах, т.к. винда самая распространённая хомяковая платформа, и тестеров как собак, а потом в твой любимый линукс завезут уже менее блохастую версию!
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|2.17, Аноним (17), 10:14, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Виртуальная камера годная тема, в свое время для этого приходилось использовать платные аналоги.
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|3.22, Аноним (21), 10:50, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разве что только под винду, под линухом как я выше и написал давно есть v4l2
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|4.25, Аноним (25), 11:16, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Под винду естественно. Под линукс платных программ никто толком и не пишет.
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|1.5, Аноним (3), 09:39, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана
Кто пробовал, с IP камер можно?
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|2.13, Аноним (7), 10:04, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана
> Кто пробовал, с IP камер можно?
А чем отличается поток с IP камер от потоков с других, IP камеры - это не про работу видеопотока, это про реализацию метода его доставки, а вот что они могут и какими кодеками оно кодировано, это уже другой вопрос. Если у вас открытые форматы, то проблем быть не должно, а вот если у вас всё наглухо проприетарно и завязано на "свою" экосистему, то тут уж как повезёт.
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|4.27, Аноним (27), 11:35, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пенсионерки стримерки на твиче, кукинг, анбоксинг, летсплейинг. Я считаю надо продвигать, донаты плюс к пенсии
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|2.18, Аноним (18), 10:18, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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стриминг - это отдельный потребительский сегмент потокового вещания, интерактивные видеоблоги, когда чувак интерактивно что-то показывает или свою игру/работу транслирует.
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|3.29, Аноним (27), 11:51, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Stream - поток
to stream - потоковать
Streamer - потоковщик, потоковщица
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|1.14, Аноним (14), 10:07, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А browser source под линуксами уже доступен? Или это до сих пор экспериментальная фича?
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|1.19, Аноним (19), 10:42, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Виртуальная камера не полноценная, т.к. directshow фильтр. Не работает в приложениях, которые не поддерживают работу с камерами через directshow, а работают только чероез media foundation.
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|1.23, Аноним (23), 10:51, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так еще вроде добавили браузер в линукс версию, нет? Обещали в 26 добавить iirc
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