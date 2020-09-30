Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 26.0

Опубликован выпуск пакета OBS Studio 26.0 для потокового вещания, стриминга, композитинга и записи видео. Код написан на языках Си/Си++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Целью разработки OBS Studio является создание свободного аналога приложения Open Broadcaster Software, не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI). Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов. В новой версии: Добавлена поддержка виртуальной камеры, позволяющей использовать вывод OBS в качестве web-камеры для других приложений на компьютере. Симуляция камеры пока доступна только для платформы Windows, а для других ОС будет добавлена в одном из следующих выпусков.

Предложена новая панель Source (View Menu -> Source Toolbar) с подборкой инструментов для управления выбранным источником (устройства захвата звука и видео, медиафайлы, проигрыватель VLC, изображения, окна, текст и т.п.).

Добавлены кнопки для управления воспроизведением, действующие при выборе в качестве источника медиафайла, VLC или слайдшоу.

Реализован новый метод подавления шума, использующий для устранения посторонних звуков систему машинного обучения RNNoise. Новый метод значительно эффективнее ранее предлагавшегося механизма на базе Speex.

Добавлена возможность использования горячих клавиш для создания скриншотов с экранов предпросмотра, источников и сцен.

Добавлен интерфейс для просмотра логов (Help -> Logs -> View Log).

В расширенных настройках звука предложена возможность задания громкости в процентах.

Расширена поддержка методов захвата звука, доступных в системах BSD.

Добавлена настройка для отключения сглаживания текста.

В контекстное меню добавлена настройка для размещения окна проектора всегда поверх других окон.

Повышена производительность QSV Encoder на системах с GPU Intel.

Переработан интерфейс панели с инструментами для трансформации.

При указании внешнего источника по URL обеспечено автоматическое повторное соединение в случае разрыва связи.

Добавлена возможность перегруппировки списка воспроизведения мышью при выборе проигрывателя VLC в качестве источника.

Частота дискретизации звука по умолчанию увеличена с 44.1khz до 48khz.



