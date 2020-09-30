The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 26.0

30.09.2020 09:26

Опубликован выпуск пакета OBS Studio 26.0 для потокового вещания, стриминга, композитинга и записи видео. Код написан на языках Си/Си++ и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Целью разработки OBS Studio является создание свободного аналога приложения Open Broadcaster Software, не привязанного к платформе Windows, поддерживающего OpenGL и расширяемого через плагины. Отличием также является использование модульной архитектуры, подразумевающей разделение интерфейса и ядра программы. Поддерживается перекодирование исходных потоков, захват видео во время игр и стриминг в Twitch, Facebook Gaming, YouTube, DailyMotion, Hitbox и другие сервисы. Для обеспечения высокой производительности возможно использование механизмов аппаратного ускорения (например, NVENC и VAAPI).

Предоставляется поддержка композитинга с построением сцены на основе произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана. В процессе вещания допускается переключение между несколькими предопределёнными вариантами сцен (например, для переключения представлений с акцентом на содержимое экрана и изображение с web-камеры). Программа также предоставляет инструменты для микширования звука, фильтрации при помощи VST-плагинов, выравнивая громкости и подавления шумов.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка виртуальной камеры, позволяющей использовать вывод OBS в качестве web-камеры для других приложений на компьютере. Симуляция камеры пока доступна только для платформы Windows, а для других ОС будет добавлена в одном из следующих выпусков.
  • Предложена новая панель Source (View Menu -> Source Toolbar) с подборкой инструментов для управления выбранным источником (устройства захвата звука и видео, медиафайлы, проигрыватель VLC, изображения, окна, текст и т.п.).
  • Добавлены кнопки для управления воспроизведением, действующие при выборе в качестве источника медиафайла, VLC или слайдшоу.
  • Реализован новый метод подавления шума, использующий для устранения посторонних звуков систему машинного обучения RNNoise. Новый метод значительно эффективнее ранее предлагавшегося механизма на базе Speex.
  • Добавлена возможность использования горячих клавиш для создания скриншотов с экранов предпросмотра, источников и сцен.
  • Добавлен интерфейс для просмотра логов (Help -> Logs -> View Log).
  • В расширенных настройках звука предложена возможность задания громкости в процентах.
  • Расширена поддержка методов захвата звука, доступных в системах BSD.
  • Добавлена настройка для отключения сглаживания текста.
  • В контекстное меню добавлена настройка для размещения окна проектора всегда поверх других окон.
  • Повышена производительность QSV Encoder на системах с GPU Intel.
  • Переработан интерфейс панели с инструментами для трансформации.
  • При указании внешнего источника по URL обеспечено автоматическое повторное соединение в случае разрыва связи.
  • Добавлена возможность перегруппировки списка воспроизведения мышью при выборе проигрывателя VLC в качестве источника.
  • Частота дискретизации звука по умолчанию увеличена с 44.1khz до 48khz.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/obsproject/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 25.0
  3. OpenNews: Доступны PeerTube 2.3 и WebTorrent Desktop 0.23
  4. OpenNews: Обновления систем видеоконференций Jitsi Meet Electron, OpenVidu и BigBlueButton
  5. OpenNews: Выпуск сервера потокового вещания Icecast 2.4.4 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Выпуск серверов для потокового вещания Roc 0.1, Ant 1.7 и Red5 1.1.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53805-obs
Ключевые слова: obs, video, stream
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иваня (?), 09:36, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Отличнейшая программа, аналогов которой нет, а если и есть, то уступают по функциональности.
     
     
  • 2.8, m.makhno (ok), 09:48, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Отличнейшая программа

    Действительно так. Ещё и популярнейшая, что не может не радовать неравнодушного к open-source человека.

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:37, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь в любой звонилке можно будет по сути сделать полноценную презентацию, с показом слайдов и морды лица, подтянув выхлоп OBS как камеру. Круто
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:49, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и раньше можно было это сделать с помощью vide4linux и ффмпега (предполагаю что сабж его и использует)
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:37, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > не привязанного к платформе Windows ... пока доступна только для платформы Windows

    Это как?

     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 09:44, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Шляпа не прибита гвоздями к твоей голове, но находится на твоей голове. Пнятненько?
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:47, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> не привязанного к платформе Windows ... пока доступна только для платформы Windows
    > Это как?

    Это так что сперва обкатают на всяких летсклейзиках и мамкиных стримерах, т.к. винда самая распространённая хомяковая платформа, и тестеров как собак, а потом в твой любимый линукс завезут уже менее блохастую версию!

     
  • 2.17, Аноним (17), 10:14, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виртуальная камера годная тема, в свое время для этого приходилось использовать платные аналоги.
     
     
  • 3.22, Аноним (21), 10:50, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве что только под винду, под линухом как я выше и написал давно есть v4l2
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 11:16, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под винду естественно. Под линукс платных программ никто толком и не пишет.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:38, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если что Mixer уже всё, закончился
     
  • 1.5, Аноним (3), 09:39, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана

    Кто пробовал, с IP камер можно?

     
     
  • 2.13, Аноним (7), 10:04, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> произвольных видеопотоков, данных с web-камер, карт захвата видео, изображений, текста, содержимого окон приложений или всего экрана
    > Кто пробовал, с IP камер можно?

    А чем отличается поток с IP камер от потоков с других, IP камеры - это не про работу видеопотока, это про реализацию метода его доставки, а вот что они могут и какими кодеками оно кодировано, это уже другой вопрос. Если у вас открытые форматы, то проблем быть не должно, а вот если у вас всё наглухо проприетарно и завязано на "свою" экосистему, то тут уж как повезёт.

     

  • 1.10, Анан (?), 09:48, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё еще не завезли поддержку Wayland,и жто прискорбно :(
     
     
  • 2.15, Аноним (17), 10:13, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Вейленд не завез поддержку OBS
     

  • 1.11, anonymous (??), 09:55, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    OBS - Одна Бабка Стримит.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:46, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждой бабке по OBS к 2025 году!
     
     
  • 3.26, Аноним (25), 11:17, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пенсионный возраст можно повышать.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 11:35, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пенсионерки стримерки на твиче, кукинг, анбоксинг, летсплейинг. Я считаю надо продвигать, донаты плюс к пенсии
     
  • 3.28, Аноним (28), 11:40, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы про отряды Пыни?
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:59, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для потокового вещания, стриминга

    С "русская языка" совсем плохо?

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:18, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    стриминг -  это отдельный потребительский сегмент потокового вещания, интерактивные видеоблоги, когда чувак интерактивно что-то показывает или свою игру/работу транслирует.
     
     
  • 3.29, Аноним (27), 11:51, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Stream - поток
    to stream - потоковать
    Streamer - потоковщик, потоковщица
     
     
  • 4.31, Аноним (20), 12:03, 30/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экий ты потоксун.
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:07, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А browser source под линуксами уже доступен? Или это до сих пор экспериментальная фича?
     
  • 1.16, Аноним (16), 10:14, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как с PeerTube относится?
     
  • 1.19, Аноним (19), 10:42, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Виртуальная камера не полноценная, т.к. directshow фильтр. Не работает в приложениях, которые не поддерживают работу с камерами через directshow, а работают только чероез media foundation.
     
  • 1.23, Аноним (23), 10:51, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так еще вроде добавили браузер в линукс версию, нет? Обещали в 26 добавить iirc
     
  • 1.24, powershell (ok), 10:59, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как на это смотреть можно с телевизора на андроиде?
     
  • 1.30, Аноним (27), 11:57, 30/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще у ребят с неймингом/имянением проблемы.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру