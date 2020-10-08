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Доступна Calla, платформа для проведения аудио/видеоконференций в форме RPG-игры

08.10.2020 09:34

Проект Calla развивает систему для проведения аудио- и видеоконференций, позволяющую одновременно говорить нескольким участникам. Обычно при проведении online-конференций возможность говорить предоставляется только одному участнику, а одновременные дискуссии проблематичны. В Calla для организации естественного общения, при котором одновременно могут говорить несколько человек, предложено использовать навигацию в форме RPG-игры. Проект написан на JavaScript, использует наработки свободной платформы Jitsi Meet и распространяется под лицензией MIT.

Изюминка предложенного подхода в том, что громкость и направление звука устанавливаются в зависимости от положения и расстояния участников относительно друг друга. Повороты влево и вправо меняют позицию источника стереозвука, что упрощает разделение голосов и делает общение более естественным. Участники чата перемещаются по виртуальному игровому полю и могут там собираться в группы. Для приватной беседы несколько участников могут отойти от основной группы, а для присоединения к обсуждению достаточно приблизиться к скоплению людей на игровом поле. Предоставляются гибкие возможности настройки, позволяющие определять собственные виртуальные карты и подстраивать оформление интерфейса под свои нужды.

Напомним, что Jitsi Meet представляет собой JavaScript-приложение, использующее WebRTC и способное работать с серверами на базе Jitsi Videobridge (шлюз для трансляции видеопотоков участникам видеоконференции). В Jitsi Meet поддерживаются такие возможности как передача содержимого рабочего стола или отдельных окон, автоматическое переключение на видео активного докладчика, совместное редактирование документов в Etherpad, показ презентаций, стриминг конференции в YouTube, режим аудиоконференции, возможность подключения участников через телефонный шлюз Jigasi, защита подключения паролем, режим "можно говорить во время нажатия кнопки", отправка приглашений для подключения к конференции в форме URL, возможность обмена сообщениями в текстовом чате. Все передаваемые потоки данных между клиентом и сервером шифруются (подразумевается, что сервер работает на собственных мощностях).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/capnmidnigh...)
  2. OpenNews: Доступны платформы обмена сообщениями Zulip 3.0 и Mattermost 5.25
  3. OpenNews: Фонд СПО запустил сервис видеоконференций на основе Jitsi Meet
  4. OpenNews: Обновления систем видеоконференций Jitsi Meet Electron, OpenVidu и BigBlueButton
  5. OpenNews: Выпуск сервера web-конференций Apache OpenMeetings 5.0
  6. OpenNews: Представлен коммуникационный клиент Jitsi 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53852-calla
Ключевые слова: calla, jitsi, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 09:57, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шикарно!
    Как раз для удаленного обучения студентов пойдет
     
     
  • 2.2, Бывалый (?), 10:17, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +19 +/
    Был у меня товарищ который в своё время в Lineage II обучался, ничего хорошего из этого не вышло
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:00, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для удаленного обучения студентов пойдет

    Чтоб студенты могли затусить подальше от препода и тереть свои тёрки?

     
     
  • 3.12, microsoft (?), 11:19, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Препод будет в догонялки играть по всему полю. Покрайней мере будет понятно за что им платят
     
     
  • 4.13, microsoft (?), 11:20, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надеюсь что преподским чарам плетки дадут чтоб стегать студентов.
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 12:27, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно будет ставить оценки преподавателю. Так чтобы другие студенты знали, а препод нет
     
  • 3.21, Тот_Самый_Анонимус (?), 12:04, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Чтоб студенты могли затусить подальше от препода и тереть свои тёрки?

    У препода будет пистолет, которым он будет отсреливать ноги особо резвым. Виртуальная реальность поможет реализовать поговорку «В ногу раненный джигит далеко не убежит».

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:18, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А потом, если добавить 3d и скриптовый движок, то получится FOSS SecondLife.
     
     
  • 2.7, freehck (ok), 10:54, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу. Можно поставить какой-нибудь пресловутый SCP Secret Laboratory -- и получишь всё то же самое, только в 3d и с печеньками. =)
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:41, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Угу. Можно поставить какой-нибудь пресловутый SCP Secret Laboratory -- и получишь всё
    > то же самое, только в 3d и с печеньками. =)

    О, уважаемый игряет в SCP: SL, моё увожение!
    На линуксах, хотя бы?

     
  • 2.16, Аноним (16), 11:53, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А SecondLife разве сам не FOSS?
     
     
  • 3.32, AndrewR (ok), 15:08, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А SecondLife разве сам не FOSS?

    Серверная инфраструктура вроде нет. Один из клиентов вроде как да.

    https://vcs.firestormviewer.org/

    По серверам ....

    http://opensimulator.org/wiki/Main_Page

     
     
  • 4.36, Аноним (36), 16:31, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >OpenSimulator is written in C#, running both on Windows over the .NET Framework

    mv /nafig

     

  • 1.5, имя_ (?), 10:34, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    очередная попытка геймификации всего. Не взлетит, очень надеюсь
     
  • 1.6, myhand (ok), 10:51, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это можно стрелять из обреза в босса и использовать бензопилу на коллегах?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:13, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    я бы себе заплату колданул
     
  • 2.14, microsoft (?), 11:22, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Помню была игра мужик с обрезом в лесу отстреливался от педиков, ты это имел ввиду?
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 13:17, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта игра была полна безысходности.
     

  • 1.10, Аноним12345 (?), 11:07, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Бензопила в мгу
     
  • 1.17, Аноним (-), 11:55, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А где у этой калы лежит графика ? Сишарпа кучу навалили -вижу, картинки - не вижу.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:02, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Emoji из шрифтов.
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 12:03, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На картинке шрифт Segoe Color Emoji.
     
     
  • 4.23, Аноним (18), 12:06, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/capnmidnight/Calla/blob/c5d082a68075cf58b7ef074082a6431cb83

    https://github.com/capnmidnight/Calla/tree/c5d082a68075cf58b7ef074082a6431cb83

    Кстати, Segoe Color Emoji - это проприетарный шрифт. Вангую выпил репы по DMCA в ускоренном порядке, так как сам GitHub принадлежит Microsoftу.

     
     
  • 5.25, Аноним (-), 12:22, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо. Обычно выпиливают такие вещи https://github.com/shadowsocks/shadowsocks . А с эможами рагуляция впринципе не возможна, распространенителей наоборот поощьряют, все как с ператской вендой.
     
     
  • 6.33, Аноним (18), 16:09, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За shadowsocks можно и в "перевоспитательные" лагеря уехать.
     
     
  • 7.37, Аноним (36), 16:34, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что же это такое? Теневые носки? Прокси в тор что-ли?
     
  • 7.38, Аноним (-), 17:18, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > За shadowsocks можно и в "перевоспитательные" лагеря уехать.

    в артек чтоли ? что за чушь. чем большее запугиваешь, тов. майор, тем меньше на тебя внимание обращают

     

  • 1.20, Аноним (20), 12:03, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Будущее пришло
     
  • 1.22, Hanyuu (?), 12:04, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    https://github.com/capnmidnight/Calla/blob/master/Calla.sln
    >Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00

    максимум нинужно.

     
     
  • 2.24, Аноним (18), 12:10, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сразу видно любителя Крайзиса.
     

  • 1.26, Атон (?), 12:24, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Предоставляются гибкие возможности настройки, позволяющие определять собственные виртуальные карты и подстраивать оформление интерфейса под свои нужды.

    Крутяк!

    Можно запилить виртуальную карту виртуального офиса, расставить виртуальные столы. и ходить с виртуальными коллегами пить виртуальный кофе у виртуального кулера.

    Для приватной беседы девочки могут отойти в виртуальный туалет.

     
  • 1.27, Аноним (28), 12:24, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему раньше такого не было?
     
  • 1.30, Пингвин Такс (?), 14:02, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может тогда уроки проводиьь в Vr chat?
     
  • 1.31, Ingener (??), 14:29, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как вы платформу для проведения аудио-видео конференций назовете, так она и поплывет....
     
  • 1.34, Аноним (34), 16:13, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И опять вебня, уносите.
     
  • 1.35, Аноним (36), 16:28, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, неты. Митапы в стиле .HACK//sign - это жесть. )
    (PS: лучше не смотрите - УГ полное)
     

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