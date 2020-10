Доступна Calla, платформа для проведения аудио/видеоконференций в форме RPG-игры

2.7 , freehck ( ok ), 10:54, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Угу. Можно поставить какой-нибудь пресловутый SCP Secret Laboratory -- и получишь всё то же самое, только в 3d и с печеньками. =)

Аноним (15), 11:41, 08/10/2020: > Угу. Можно поставить какой-нибудь пресловутый SCP Secret Laboratory -- и получишь всё

> то же самое, только в 3d и с печеньками. =) О, уважаемый игряет в SCP: SL, моё увожение!

На линуксах, хотя бы?

Аноним (16), 11:53, 08/10/2020: А SecondLife разве сам не FOSS?

AndrewR (ok), 15:08, 08/10/2020: > А SecondLife разве сам не FOSS? Серверная инфраструктура вроде нет. Один из клиентов вроде как да. https://vcs.firestormviewer.org/ По серверам .... http://opensimulator.org/wiki/Main_Page

Аноним (36), 16:31, 08/10/2020: >OpenSimulator is written in C#, running both on Windows over the .NET Framework mv /nafig