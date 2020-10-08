Доступна Calla, платформа для проведения аудио/видеоконференций в форме RPG-игры

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|2.2, Бывалый (?), 10:17, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+19 +/–
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Был у меня товарищ который в своё время в Lineage II обучался, ничего хорошего из этого не вышло
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|2.9, Аноним (9), 11:00, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> для удаленного обучения студентов пойдет
Чтоб студенты могли затусить подальше от препода и тереть свои тёрки?
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|3.12, microsoft (?), 11:19, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Препод будет в догонялки играть по всему полю. Покрайней мере будет понятно за что им платят
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|5.28, Аноним (28), 12:27, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно будет ставить оценки преподавателю. Так чтобы другие студенты знали, а препод нет
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|3.21, Тот_Самый_Анонимус (?), 12:04, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Чтоб студенты могли затусить подальше от препода и тереть свои тёрки?
У препода будет пистолет, которым он будет отсреливать ноги особо резвым. Виртуальная реальность поможет реализовать поговорку «В ногу раненный джигит далеко не убежит».
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|1.3, Аноним (3), 10:18, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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А потом, если добавить 3d и скриптовый движок, то получится FOSS SecondLife.
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|2.7, freehck (ok), 10:54, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Угу. Можно поставить какой-нибудь пресловутый SCP Secret Laboratory -- и получишь всё то же самое, только в 3d и с печеньками. =)
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|3.15, Аноним (15), 11:41, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Угу. Можно поставить какой-нибудь пресловутый SCP Secret Laboratory -- и получишь всё
> то же самое, только в 3d и с печеньками. =)
О, уважаемый игряет в SCP: SL, моё увожение!
На линуксах, хотя бы?
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|4.36, Аноним (36), 16:31, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>OpenSimulator is written in C#, running both on Windows over the .NET Framework
mv /nafig
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|1.5, имя_ (?), 10:34, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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очередная попытка геймификации всего. Не взлетит, очень надеюсь
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|1.6, myhand (ok), 10:51, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Это можно стрелять из обреза в босса и использовать бензопилу на коллегах?
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|2.14, microsoft (?), 11:22, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Помню была игра мужик с обрезом в лесу отстреливался от педиков, ты это имел ввиду?
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|1.17, Аноним (-), 11:55, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А где у этой калы лежит графика ? Сишарпа кучу навалили -вижу, картинки - не вижу.
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|7.38, Аноним (-), 17:18, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> За shadowsocks можно и в "перевоспитательные" лагеря уехать.
в артек чтоли ? что за чушь. чем большее запугиваешь, тов. майор, тем меньше на тебя внимание обращают
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|1.26, Атон (?), 12:24, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Предоставляются гибкие возможности настройки, позволяющие определять собственные виртуальные карты и подстраивать оформление интерфейса под свои нужды.
Крутяк!
Можно запилить виртуальную карту виртуального офиса, расставить виртуальные столы. и ходить с виртуальными коллегами пить виртуальный кофе у виртуального кулера.
Для приватной беседы девочки могут отойти в виртуальный туалет.
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|1.31, Ingener (??), 14:29, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как вы платформу для проведения аудио-видео конференций назовете, так она и поплывет....
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|1.35, Аноним (36), 16:28, 08/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, неты. Митапы в стиле .HACK//sign - это жесть. )
(PS: лучше не смотрите - УГ полное)
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