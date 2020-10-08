Доступна Calla, платформа для проведения аудио/видеоконференций в форме RPG-игры

Проект Calla развивает систему для проведения аудио- и видеоконференций, позволяющую одновременно говорить нескольким участникам. Обычно при проведении online-конференций возможность говорить предоставляется только одному участнику, а одновременные дискуссии проблематичны. В Calla для организации естественного общения, при котором одновременно могут говорить несколько человек, предложено использовать навигацию в форме RPG-игры. Проект написан на JavaScript, использует наработки свободной платформы Jitsi Meet и распространяется под лицензией MIT.

Изюминка предложенного подхода в том, что громкость и направление звука устанавливаются в зависимости от положения и расстояния участников относительно друг друга. Повороты влево и вправо меняют позицию источника стереозвука, что упрощает разделение голосов и делает общение более естественным. Участники чата перемещаются по виртуальному игровому полю и могут там собираться в группы. Для приватной беседы несколько участников могут отойти от основной группы, а для присоединения к обсуждению достаточно приблизиться к скоплению людей на игровом поле. Предоставляются гибкие возможности настройки, позволяющие определять собственные виртуальные карты и подстраивать оформление интерфейса под свои нужды.

Напомним, что Jitsi Meet представляет собой JavaScript-приложение, использующее WebRTC и способное работать с серверами на базе Jitsi Videobridge (шлюз для трансляции видеопотоков участникам видеоконференции). В Jitsi Meet поддерживаются такие возможности как передача содержимого рабочего стола или отдельных окон, автоматическое переключение на видео активного докладчика, совместное редактирование документов в Etherpad, показ презентаций, стриминг конференции в YouTube, режим аудиоконференции, возможность подключения участников через телефонный шлюз Jigasi, защита подключения паролем, режим "можно говорить во время нажатия кнопки", отправка приглашений для подключения к конференции в форме URL, возможность обмена сообщениями в текстовом чате. Все передаваемые потоки данных между клиентом и сервером шифруются (подразумевается, что сервер работает на собственных мощностях).



