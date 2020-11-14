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Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.14

14.11.2020 23:35

Увидел свет выпуск фреймворка GNUnet 0.14, предназначенного для построения защищённых децентрализованных P2P-сетей. Создаваемые при помощи GNUnet сети не имеют единой точки отказа и способны гарантировать неприкосновенность частной информации пользователей, в том числе исключить возможные злоупотребления со стороны спецслужб и администраторов, имеющих доступ к узлам сети.

GNUnet поддерживает создание P2P-сетей поверх TCP, UDP, HTTP/HTTPS, Bluetooth и WLAN, может работать в режиме F2F (Friend-to-friend). Поддерживается обход NAT, в том числе с использованием UPnP и ICMP. Для адресации размещения данных возможно использование распределённой хэш таблицы (DHT). Предоставляются средства для развёртывания mesh-сетей. Для выборочного предоставления и отзыва прав доступа применяется сервис децентрализованного обмена атрибутами идентификации reclaimID, использующий GNS (GNU Name System) и шифрование на основе атрибутов (Attribute-Based Encryption).

Система отличается низким потреблением ресурсов и использованием многопроцессной архитектуры для обеспечения изоляции между компонентами. Предоставляются гибкие средства для ведения логов и накопления статистики. Для разработки конечных приложений GNUnet предоставляет API для языка Си и биндинги для других языков программирования. Для упрощения разработки вместо потоков предлагается использовать циклы обработки событий (event loop) и процессы. В состав входит тестовая библиотека для автоматического развёртывания экспериментальных сетей, охватывающих десятки тысяч пиров.

Основные новшества GNUnet 0.14:

  • Добавлен новый экспериментальный компонент с реализацией мессенджера с интерфейсом на базе GTK.
  • Децентрализованная система доменных имён GNS (GNU Name System) синхронизирована со спецификацией, предложенной в IETF. Помимо ключей ECDSA для определения зон теперь могут применяться и другие типы ключей, но поддержка альтернативных ключей EdDSA пока не реализована. Для шифрования записей в зонах с ключами ECDSA задействован алгоритм AES в режиме CTR.
  • В сервисе идентификации предоставлена возможность использования как пар ключей ECDSA (по умолчанию), так и EdDSA.
  • Для достижения возможности обратного преобразования в функциях преобразования времени отключена локализация.

На базе технологий GNUnet развивается несколько готовых приложений:

  • Система доменных имён GNS (GNU Name System), выступающая в качестве полностью децентрализованной и недоступной для цензуры замены DNS. GNS может применяться бок о бок с DNS и использоваться в традиционных приложениях, таких как web-браузеры. В отличие от DNS в GNS вместо древовидной иерархии серверов применяется направленный граф. Преобразование имён сходно с DNS, но запросы и ответы выполняются с сохранением конфиденциальности - обрабатывающий запрос узел не знает кому отдаётся ответ, а транзитные узлы и сторонние наблюдатели не могут расшифровать запросы и ответы. Целостность и неизменность записей обеспечивается за счёт использования криптографических механизмов. DNS-зона в GNS определяется при помощи связки из открытого и закрытого ключей ECDSA на основе эллиптических кривых Curve25519.
  • Сервис для анонимного обмена файлами, не позволяющий проанализировать информацию за счёт передачи данных только в зашифрованном виде и не дающий отследить кто разместил, искал и скачал файлы благодаря использованию протокола GAP.
  • Система VPN для создания скрытых сервисов в домене ".gnu" и проброса туннелей IPv4 и IPv6 поверх P2P-сети. Дополнительно поддерживаются схемы трансляции IPv4-в-IPv6 и IPv6-в-IPv4, а также создание туннелей IPv4-поверх-IPv6 и IPv6-поверх-IPv4.
  • Сервис GNUnet Conversation для совершения голосовых вызовов поверх GNUnet. Для идентификации пользователей используется GNS, содержимое голосового трафика передаётся в зашифрованном виде. Анонимность пока не предоставляется - другие пиры могут отследить соединение между двумя пользователями и определить их IP-адреса.
  • Платформа для построения децентрализованных социальных сетей Secushare, использующая протокол PSYC и поддерживающая распространение уведомлений в режиме multicast с применением end-to-end шифрования для того, чтобы доступ к сообщениям, файлам, чатам и обсуждениям могли получить только авторизированные пользователи (те кому сообщения не адресованы, включая администраторов узлов, не смогут их прочитать);
  • Система для организации шифрованной электронной почты pretty Easy privacy, применяющая GNUnet для защиты метаданных и поддерживающая различные криптографические протоколы для верификации ключей;
  • Платёжная система GNU Taler, предоставляющая анонимность для покупателей, но отслеживающая транзакции продавцов для обеспечения прозрачности и предоставления налоговой отчётности. Поддерживается работа с различными существующими валютами и электронными деньгами, в том числе с долларами, евро и биткоинами.



  1. Главная ссылка к новости (https://gnunet.org/en/news/202...)
  2. OpenNews: Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.13. Продвижение GNS в качестве интернет-стандарта
  3. OpenNews: Доступен GNUnet 0.12, фреймворк для построения защищённых P2P-сетей
  4. OpenNews: Выпуск глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.6
  5. OpenNews: Выпуск ZeroNet 0.7, платформы для создания децентрализованных сайтов
  6. OpenNews: Проект GNU представил собственную платёжную систему GNU Taler
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54090-gnunet
Ключевые слова: gnunet
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  • 1.1, Аноним (1), 00:11, 15/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Опять одни исходники и фиг пойми что где куда
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 00:19, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это опенсорс. Кинули на пол - иди, сам подбирай и собирай.
     
  • 2.4, JL2001 (ok), 00:31, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опять одни исходники и фиг пойми что где куда

    да, на редкость сложночитаемая и непонятная документация, без простых примеров
    у меня даже между своими нодами не удалось соединится (с год+ назад)
    вроде компоненты запускаются, работают, а толку нет и что делать - непонятно

    если у кого есть ссылки на юзерский хауту - поделитесь, пожалуйста

    > Добавлен новый экспериментальный компонент с реализацией мессенджера

    надо глянуть, может это более юзерфрендли чем было тогда остальное

     
  • 2.5, qwe (??), 00:59, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как будто в гугле забанили:

    https://github.com/archlinux/svntogit-community/blob/packages/gnunet/trunk/PKG

    https://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/tree/PKGBUILD?h=gnunet-gtk

     

  • 1.3, Аноним (3), 00:27, 15/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Почему, ну почему в GTK-интерфейсе названия полей выровнены по... центру? И почему нет двоеточий в конце названий?
    Ну почему этот типа хэш выполнен простым обычным текстом, да еще и без каких-либо пояснений?
    Почему расстояние от контролов до краев окна такое малое? И почему между контролами его тоже почти нет?
    Зачем вообще этот схлопывающийся Advanced, если там всего-то два поля? Что там такого адванснутого-то?
    Почему Port занимает всю ширину, если там максимум будет пятизначное число?
     
     
  • 2.6, Ordu (ok), 01:08, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня на все твои вопросы (за исключением "Что там такого адванснутого-то?") возникает одна и та же реакция, которую можно выразить вопросом "какая нахрен разница".

    Но, всё же, я могу ответить на все эти вопросы: этот интерфейс был нарисован программистом, а не дизайнером. Которому, видимо, как и мне, было непонятно какая нахрен разница.

     
     
  • 3.9, Аноним (3), 01:40, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие-то особые дизайнерские умения тут не нужны -- еще в первом, млятб, классе учат соблюдать поля, а более-менее компетентный программист в курсе того, что он оформляет не просто интерфейс, а интерфейс в контексте практик, сложившихся в определенной DE.
     
  • 2.8, Аноним (8), 01:21, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Я художник, я так вижу" (с)
     

  • 1.7, Аноним (7), 01:10, 15/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    как оно, в сравнении с retroshare?
     
  • 1.10, Аноним (10), 01:58, 15/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >может работать в режиме F2F (Friend-to-friend)

    Friend-to-friend - звучит как намеренное сужение круга узлов, взаимодействующих с твоим, с целью облегчить работу по расследованию и пришиванию злостного уклонения от обязанностей оператора связи, а также добавлению отягчающего "группой лиц по предварительному сговору".

     
  • 1.11, Аноним (10), 02:00, 15/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >и использованием многопроцессной архитектуры для обеспечения изоляции между компонентами

    А уязвимости в передаче аргументов командной строки и ipc прилагаются?

     
  • 1.12, Аноним (10), 02:09, 15/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Система VPN для создания скрытых сервисов в домене ".gnu"

    Нехорошо выбрано имя. Регистрация кастомного домена верхнего уровня стоит $100000 одноразово, после чего сам себе регистратор. Один раз только закраудфаундить 100k и откатить алчным капиталистам, после чего "бесплатно" раздавать домены для сайтов субпроектов проекта GNU и проектов под лицензиеями GPL. А иначе АНБ может получить зону (и весьма вероятно, что для них это не будет стоить 100к, государевы люди как-никак).

     
  • 1.13, Аноним (10), 02:13, 15/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Платёжная система GNU Taler, предоставляющая анонимность для покупателей, но отслеживающая транзакции продавцов для обеспечения прозрачности и предоставления налоговой отчётности

    Зачем? Во всех развитых и даже не совсем развитых государствах продавцов и так обязали ставить фискальные регистраторы. И убирать эту кормушку и рабочие места (Кейнс ликует в могиле) с одной стороны и точку присутствия в чужой сети с другой стороны никто не будет.

     
  • 1.14, Аноньимъ (ok), 02:15, 15/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Идея хорошая, но реализация плохая, если не сказать немного безумная.
     
     
  • 2.15, JL2001 (ok), 02:24, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Идея хорошая, но реализация плохая, если не сказать немного безумная.

    разверните свой комментарий

     
     
  • 3.16, Аноньимъс (?), 02:33, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Куча разных компонентов склееных соплями, тоесть плохая интеграция.
    И это ключевое архитектурное решение, а не нехватка разработчиков.

    Чтобы начать пользоваться этим даже IT специалисту нужно неделю потратить на исследование.
    Тоесть систематического подхода к интерфейсу пользователя вообще нет.

    Ну и сама сеть, она распределённая, и помоему федеративная, что плохо. Но при этом не анонимная.
    Не отвечает современным реалиям всё усиливающихся тоталитарных настроений в мире.

     
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