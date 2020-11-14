Выпуск P2P-платформы GNUnet 0.14

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|2.2, Аноним (2), 00:19, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это опенсорс. Кинули на пол - иди, сам подбирай и собирай.
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|2.4, JL2001 (ok), 00:31, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Опять одни исходники и фиг пойми что где куда
да, на редкость сложночитаемая и непонятная документация, без простых примеров
у меня даже между своими нодами не удалось соединится (с год+ назад)
вроде компоненты запускаются, работают, а толку нет и что делать - непонятно
если у кого есть ссылки на юзерский хауту - поделитесь, пожалуйста
> Добавлен новый экспериментальный компонент с реализацией мессенджера
надо глянуть, может это более юзерфрендли чем было тогда остальное
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|1.3, Аноним (3), 00:27, 15/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Почему, ну почему в GTK-интерфейсе названия полей выровнены по... центру? И почему нет двоеточий в конце названий?
Ну почему этот типа хэш выполнен простым обычным текстом, да еще и без каких-либо пояснений?
Почему расстояние от контролов до краев окна такое малое? И почему между контролами его тоже почти нет?
Зачем вообще этот схлопывающийся Advanced, если там всего-то два поля? Что там такого адванснутого-то?
Почему Port занимает всю ширину, если там максимум будет пятизначное число?
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|2.6, Ordu (ok), 01:08, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня на все твои вопросы (за исключением "Что там такого адванснутого-то?") возникает одна и та же реакция, которую можно выразить вопросом "какая нахрен разница".
Но, всё же, я могу ответить на все эти вопросы: этот интерфейс был нарисован программистом, а не дизайнером. Которому, видимо, как и мне, было непонятно какая нахрен разница.
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|3.9, Аноним (3), 01:40, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие-то особые дизайнерские умения тут не нужны -- еще в первом, млятб, классе учат соблюдать поля, а более-менее компетентный программист в курсе того, что он оформляет не просто интерфейс, а интерфейс в контексте практик, сложившихся в определенной DE.
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|1.10, Аноним (10), 01:58, 15/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>может работать в режиме F2F (Friend-to-friend)
Friend-to-friend - звучит как намеренное сужение круга узлов, взаимодействующих с твоим, с целью облегчить работу по расследованию и пришиванию злостного уклонения от обязанностей оператора связи, а также добавлению отягчающего "группой лиц по предварительному сговору".
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|1.11, Аноним (10), 02:00, 15/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>и использованием многопроцессной архитектуры для обеспечения изоляции между компонентами
А уязвимости в передаче аргументов командной строки и ipc прилагаются?
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|1.12, Аноним (10), 02:09, 15/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Система VPN для создания скрытых сервисов в домене ".gnu"
Нехорошо выбрано имя. Регистрация кастомного домена верхнего уровня стоит $100000 одноразово, после чего сам себе регистратор. Один раз только закраудфаундить 100k и откатить алчным капиталистам, после чего "бесплатно" раздавать домены для сайтов субпроектов проекта GNU и проектов под лицензиеями GPL. А иначе АНБ может получить зону (и весьма вероятно, что для них это не будет стоить 100к, государевы люди как-никак).
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|1.13, Аноним (10), 02:13, 15/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Платёжная система GNU Taler, предоставляющая анонимность для покупателей, но отслеживающая транзакции продавцов для обеспечения прозрачности и предоставления налоговой отчётности
Зачем? Во всех развитых и даже не совсем развитых государствах продавцов и так обязали ставить фискальные регистраторы. И убирать эту кормушку и рабочие места (Кейнс ликует в могиле) с одной стороны и точку присутствия в чужой сети с другой стороны никто не будет.
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|2.15, JL2001 (ok), 02:24, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Идея хорошая, но реализация плохая, если не сказать немного безумная.
разверните свой комментарий
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|3.16, Аноньимъс (?), 02:33, 15/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Куча разных компонентов склееных соплями, тоесть плохая интеграция.
И это ключевое архитектурное решение, а не нехватка разработчиков.
Чтобы начать пользоваться этим даже IT специалисту нужно неделю потратить на исследование.
Тоесть систематического подхода к интерфейсу пользователя вообще нет.
Ну и сама сеть, она распределённая, и помоему федеративная, что плохо. Но при этом не анонимная.
Не отвечает современным реалиям всё усиливающихся тоталитарных настроений в мире.
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