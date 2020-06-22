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Выпуск глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.6

22.06.2020 13:06

Опубликован выпуск децентрализованной файловой системы IPFS 0.6 (InterPlanetary File System), образующей глобальное версионированное хранилище файлов, развёрнутое в форме P2P-сети, образованной из систем участников. IPFS комбинирует идеи, ранее реализованные в таких системах, как Git, BitTorrent, Kademlia, SFS и Web, и напоминает единый "рой" BitTorrent (пиры, участвующие в раздаче), обменивающийся Git-объектами. IPFS отличается адресацией по содержимому, а не месту размещения и произвольным именам. Код эталонной реализации написан на языке Go и распространяется под лицензиями Apache 2.0 и MIT.

Новая версия примечательна включением по умолчанию транспорта на базе протокола QUIC, который представляет собой надстройку над протоколом UDP, поддерживающую мультиплексирование нескольких соединений и обеспечивающую методы шифрования, эквивалентные TLS/SSL. В IPFS сокет для приёма UDP-соединений автоматически запускается на том же адресе и сетевом порте, что и обработчик транспорта на базе TCP. QUIC применяется как для входящих, так и для исходящих соединений, при этом при подключении к новым узлам в случае недоступности QUIC осуществляется откат на использование TCP.

Вторым важным новшеством стала поддержка защищённого транспорта NOISE, основанного на протоколе Noise и развиваемого в рамках libp2p, модульного сетевого стека для P2P-приложений. После начального согласования соединения весь последующий обмен данными между участниками шифруется и защищается от подслушивания. NOISE пришёл на смену транспорту SECIO, но в качестве приоритетного метода шифрования соединений между узлами пока продолжает применяться TLS 1.3. NOISE достаточно прост в реализации и позиционируется как универсальный кросс-платформенный транспорт, который может быть реализован на различных языках программирования.

В новом выпуске также предоставлена возможность добавления собственных страниц "404 Not Found" и добавлена опциональная поддержка метода кодирования Base36, который оптимален для буквенно-цифровых данных без различий в регистре символов, таких как имена доменов (при использовании Base32 ключи Ed25519 IPNS на два байта превышают лимит на размер поддомена, а при Base36 вмещаются в лимит). Кроме того, в настройки добавлена опция "peering", которая определяет список узлов для подключения, поддержания соединения и переподключения с целью определения "липких" связей между часто используемыми пирами.

Напомним, что в IPFS ссылка для доступа к файлу непосредственно связана с его содержимым и включает криптографический хэш содержимого. Адрес файла невозможно произвольно переименовать, он может измениться только после изменения содержимого. Аналогично невозможно внести изменение в файл без изменения адреса (старый вариант останется на прежнем адресе, а новый будет доступен через другой адрес, так как хэш от содержимого файла изменится). Учитывая то, что идентификатор файла меняется при каждом изменении, чтобы каждый раз не передавать новые ссылки предоставляются сервисы для привязки постоянных адресов, учитывающих разные версии файла (IPNS), или закрепления псевдонима по аналогии с традиционными ФС и DNS (MFS (Mutable File System) и DNSLink).

По аналогии с BitTorrent данные непосредственно хранятся на системах участников, которые обмениваются информацией в режиме P2P, без привязки к централизованным узлам. При необходимости получить файл с определённым содержимым система находит участников, у которых имеется данный файл и отдаёт его с их систем частями в несколько потоков. После загрузки файла на свою систему участник автоматически становится одной из точек по его раздаче. Для определения участников сети на узлах которых присутствует интересующий контент используется распределённая хэш таблица (DHT). Для доступа к глобальной ФС IPFS может использоваться протокол HTTP или монтироваться виртуальная ФС /ipfs при помощи модуля FUSE.

IPFS помогает решить такие задачи как надёжность хранения (если исходное хранилище будет выведено из строя, файл можно загрузить с систем других пользователей), противостояние цензурированию контента (для блокировки потребуется заблокировать все системы пользователей, на которых имеется копия данных) и организация доступа при отсутствии прямого соединения к интернету или при плохом качестве канала связи (можно загрузить данных через ближайших участников в локальной сети). Кроме хранения файлов и обмена данными IPFS может использоваться как основа для создания новых сервисов, например, для организации работы сайтов, не привязанных к серверам, или для создания распределённых приложений.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ipfs/go-ipf...)
  2. OpenNews: Значительное обновление глобальной децентрализованной файловой системы IPFS 0.5
  3. OpenNews: Представлена децентрализованная СУБД Noms, основанная на идеях Git
  4. OpenNews: Выпуск ZeroNet 0.7, платформы для создания децентрализованных сайтов
  5. OpenNews: Выпуск децентрализованной торрент-системы Tribler 6.4 с поддержкой анонимизации
  6. OpenNews: Доступен GNUnet 0.12, фреймворк для построения защищённых P2P-сетей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53212-ipfs
Ключевые слова: ipfs, p2p
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  • 1.1, JL2001 (ok), 13:26, 22/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    как в ipfs скачать файл на диск "как файл" и продолжить его раздавать:
    1) без дублирования занятого места (и с минимумом телодвижений) ?
    2) с тем же самым хешом как и скачивал (хеши частей одного файла могут быть разными? ipfs add -s rabin ...) ?

    3) как сделать тоже самое, но с отслеживанием обновлений (скачано по ipns) ?

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:30, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cat mount point/file > /dev/null скорее всего поможет скачать без дублирования на нормальной ФС
     

  • 1.2, JL2001 (ok), 13:35, 22/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто-нить встречал сайт-заглушку, который бы на странице запускал js-ipfs и через поднятую в браузере ноду вгружал во фрейм содержимое по значению из параметра урла сайта?

    типо как https://ipfs.io/ ток чтоб гигабайты качались не через сайт, а через ноду в браузере

     
     
  • 2.15, мимокрокодил2 (?), 14:24, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было расширение в броузер ipfs-gateway-redirect
     

  • 1.3, JL2001 (ok), 13:38, 22/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    есть какой-то стандартный формат для сохранения метаинформации о файле? имя например - только через создание виртуальной ipfs-папки при добавлении (ipfs add -w ...) ? а время модификации и прочие атрибуты?
     
     
  • 2.14, LLB (?), 14:17, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IPLD
     

  • 1.4, JL2001 (ok), 13:39, 22/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    есть ли некая возможность или формат метаинформации чтоб при обновлении ipns-файла сохранялись ссылки на прошлые версии? типо системы контроля версий
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:56, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тред оккупирован JL2001.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:42, 22/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пытался пользоваться IPFS - лютый треш. Элементарные действия, в т.ч. получение списка файлов в каталоге, регулярно зависают. Непрозрачный интерфейс: не понятно, есть ли пиры, сколько их, какова скорость загрузки. Скачивание периодически зависает и приходится его перезапускать руками (эта картина наблюдается и с официальным Golang-клиентом и с HTTP-шлюзами). На этом фоне новости про добавление QUICK и 99 новых способов шифрования выглядят совсем комично.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:51, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни разу такого не было. В принципе, всё идеально, насколько это возможно для го.
     
  • 2.8, Аноним (7), 13:52, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно зависит от качества нод?
     
  • 2.9, JL2001 (ok), 13:52, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пытался пользоваться IPFS - лютый треш.

    у вас "что-то пошло не так"

    > Элементарные действия, в т.ч. получение списка
    > файлов в каталоге, регулярно зависают.

    если "список файлов в каталоге" - это стандартный запрос через хеш каталога - скорость аналогична получению торентфайла по магнитному хешу - так же быстро/медленно в зависимости от

    > Непрозрачный интерфейс: не понятно, есть ли
    > пиры, сколько их, какова скорость загрузки.

    вам торентклиент без трекера так же не покажет сколько всего пиров на файле и какова их скорость

    > Скачивание периодически зависает и приходится
    > его перезапускать руками (эта картина наблюдается и с официальным Golang-клиентом и
    > с HTTP-шлюзами).

    я, правда, не качал ничего больше 200 метров и не особо много, но у меня не зависало (я чаще использовал ipns как p2p-тоннель)

    можете описать что вы пытались скачать и как?

     

  • 1.6, JL2001 (ok), 13:43, 22/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    //оффтоп

    есть вообще в природе возможность указать метаинфу что:
    этот же iso этот ipfs/ipns и так же вот этот вот torrent/magnet и вот эти урлы http/https на разных зеркалах ?
    а это видео (лекция) этот ipfs/ipns и вот такой youtube и такой vkontakte-video и вот такой torrent/magnet и вот эти урлы http/https ?

    этакий формат-"мультиурл" на один файл в разных протоколах

     
     
  • 2.11, justdoit (?), 13:56, 22/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    metalink (https://en.wikipedia.org/wiki/Metalink)
     

  • 1.12, Ддд (?), 13:58, 22/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На каждый файл приходится хранить хеш и список адресов. Кончится тем что введут аналог днс.
    На фоне ipv6  который активно внедряется везде кроме нас это все както неактуально тк любой лось сможет поднять веб сервер двумя строчками питона и расшарить файл в интрнет прямой ссылкой на него с указанием своего ipv6 адреса
     
  • 1.13, YetAnotherOnanym (ok), 14:00, 22/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > возможность добавления собственных страниц "404 Not Found"

    Годно! Можно зарабатывать на рекламе.
    > При необходимости получить файл с определённым содержимым система находит участников, у которых имеется данный файл

    Вангую, что при миллиардах нод и межпланетных линках процесс поиска будет доставлять преизрядно лулзов.
    > потребуется заблокировать все системы пользователей, на которых имеется копия данных

    Достаточно посадить одного, и остальные резво всё у себя поудаляют.

     
  • 1.17, Аноним (17), 14:37, 22/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Было бы забавно сделать одинаковый хэш с настоящими ФС типа ZFS и BRTFS.
     
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