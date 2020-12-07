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Первый публичный выпуск децентрализованной платформы совместной разработки Radicle

07.12.2020 08:55

Представлен первый бета выпуск P2P-платформы Radicle и связанного с ней десктоп-клиента Radicle Upstream. Проект нацелен на создание децентрализованного сервиса совместной разработки и хранения кода, похожего на GitHub и GitLab, но не привязанного к конкретным серверам, не подверженного цензуре и работающего с использование ресурсов участников P2P-сети. Код прокси для работы узла написан на языке Rust, в графический клиент на TypeScript, Svelte и Electron. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены для Linux (AppImage) и macOS.

Radicle позволяет не зависеть при разработке и распространении открытого кода от централизованных платформ и корпораций, привязка к которым вносит дополнительные риски (единая точка отказа, компания может закрыться или изменить условия работы). Для управления кодом в Radicle используется привычный Git, расширенный средствами определения репозиториев в P2P-сети. Все данные в первую очередь сохраняются локально и всегда доступны на компьютера разработчика, независимо от состоянии сетевого подключения. Для защиты информации используется криптография на основе открытых ключей, без применения учётных записей. Список репозиториев участников P2P-сети можно посмотреть на seed-узле проекта.

В основе P2P-сети лежит протокол Radicle Link, основанный на Git и обеспечивающий репликацию данных между участниками. Участники предоставляют доступ к своему коду и коду интересующих их проектов, избыточные копии которых сохраняются локально и реплицируются на системы других заинтересованных разработчиков. В итоге формируется глобальный децентрализованный Git-репозиторий, данные которого реплицированы и продублированы на разных системах участников.

Протокол поддерживает два типа объектов идентификации - участник и проект. Участник связывается с персоной, запустившей узел в P2P-сети (peer), а проект описывает репозиторий, над которым может работать несколько участников. В сети выстраивается социальный граф связи участников и проектов - участники отслеживают интересующие их проекты и других участников. Объекты отслеживаемых участников становятся доступны другим участникам, которые следят за текущим участником.

Разработка ведётся в стиле "базара" - вместо поддержания канонического эталонного представления (master) в Radicle присутствует несколько параллельных веток (upstream) со своими сопровождающими и участниками, которые обмениваются между собой патчами. Вместо привязки к внешнему эталонному репозиторию, в Radicle работа отталкивается от монорепозитория на локальной машине каждого разработчика, в который можно извлекать изменения из репозиториев отслеживаемых участников и передавать свои изменения в репозитории отслеживающих участников.

Концептуально, проект становится совокупностью представлений кода на системах всех участников разработки. На практике организуется иерархия доставки изменений на основе цепочки доверия - для получения изменений в свою локальную копию репозитория разработчик добавляет других разработчиков в качестве источников (remotes), что автоматически формирует подписку на появляющиеся в их репозиториях новые коммиты. Все изменения в P2P-сети заверяются цифровой подписью и могут быть верифицированы другими участниками.

Наиболее простым способом подключения к сети является установка десктоп-приложения Radicle Upstream, которое позволяет создать ключи для идентификации нового участника, разместить свой код и наладить взаимодействие с другими разработчиками. В настоящее время реализация ограничена совместной работой над кодом и системой отслеживания ошибок (issues), но в будущем планируют расширить средства для организации обсуждений и рецензирования изменений, а также реализовать поддержку приватных репозиториев с доступом на основе сквозного шифрования.



  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/radicle/st...)
  2. OpenNews: Выпуск системы совместной разработки Gogs 0.12
  3. OpenNews: В платформе совместной разработки SourceHut появился хаб проектов
  4. OpenNews: Фонд СПО планирует запустить новую платформу совместной разработки и хостинга кода
  5. OpenNews: Выпуск платформы совместной разработки OneDev 3.0
  6. OpenNews: Началась разработка GitPub, протокола для децентрализованных Git-сервисов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54207-radicle
Ключевые слова: radicle
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:23, 07/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Кто уже успел использоваться, напишите пожалуйста про быстродействие.
     
  • 1.2, nomad__ (ok), 10:26, 07/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Интересненько... Пользовался кто-нибудь?
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:35, 07/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Звучит излишне сложно, не взлетит. Но, в принципе, исключительно для _совместной разработки_ двух или около того кодеров было бы интересно попробовать. Сайт клепали какие-то содомиты.
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:57, 07/12/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    >Код прокси для работы узла написан на языке Rust, в графический клиент на TypeScript, Svelte и Electron

    Теперь будет истерика

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:04, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сях надо было им писать.
     
     
  • 3.8, uis (ok), 11:14, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только после обкатки технологии. Пока рано.

    Пусть накопятся всее косяки в архитектуре и со знанием их уже и будет нормальная реализация, не тянущая гигабайты, сама не занимающая столько и работающая быстро.
    Или что-то типа плагина для git'а.

     
  • 3.9, leibniz (ok), 11:18, 07/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На сях надо было им писать

    Один товарищ здесь с Вами не согласится вот прям 100%

     

  • 1.7, uis (ok), 11:10, 07/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    P2P git... Хорошая, годная идея. Гит на торентах)))
     

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