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Выпуск системы совместной разработки Gogs 0.12

23.08.2020 10:44

Спустя более трёх лет с момента формирования ветки 0.11 опубликован новый значительный выпуск Gogs 0.12, системы для организации совместной работы с репозиториями Git, позволяющей на собственном оборудовании или в облачных окружениях развернуть сервис, напоминающий GitHub, Bitbucket и Gitlab. Код проекта написан на языке Go и поставляется под лицензией MIT. Для формирования интерфейса применяется web-фреймворк Macaron. Система имеет достаточно низкие требования к ресурсам и может быть развёрнута на плате Raspberry Pi.

Основные возможности Gogs:

  • Отображение активности по шкале времени;
  • Доступ к репозиторию по протоколам SSH и HTTP/HTTPS;
  • Аутентификация через SMTP, LDAP и Reverse proxy;
  • Встроенные средства управления учётными записями, репозиториями и организациями/командами;
  • Интерфейс для добавления и удаления разработчиков, имеющих доступ к добавлению данных в репозиторий;
  • Система web-хуков для интеграции обработчиков от сторонних сервисов, таких как Slack, Discord и Dingtalk;
  • Поддержка подключения Git-хуков и Git LFS;
  • Наличие интерфейсов для приёма сообщений об ошибках (issues), обработки pull-запросов и Wiki для подготовки документации;
  • Средства для миграции и зеркалирования репозиториев и wiki из других систем;
  • Web-интерфейс для редактирования кода и wiki;
  • Загрузка аватаров через Gravatar и сторонние сервисы;
  • Сервис отправки уведомлений по электронной почте;
  • Панель администратора;
  • Многоязычный интерфейс, переведённый на 30 языков;
  • Возможность настройки интерфейса через систему HTML-шаблонов;
  • Поддержка хранения параметров в MySQL, PostgreSQL, SQLite3, MSSQL и TiDB.



В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка системы хранения Git LFS (Git Large File Storage), позволяющей использовать Git для отслеживания версий больших файлов, содержащих наборы данных, звук, видео и графику. При использовании Git LFS в штатном Git-репозитории большие файлы заменяются на текстовые ссылки, указывающие на контент в отдельном внешнем репозитории, что позволяет избежать повторного копирования файлов при клонировании и извлечении репозитория. При выполнении операций checkout большие файлы не загружаются вместе с остальными данными, а синхронизируются с сервера и хранятся в единственной копии.
  • Администратору репозитория предоставлена возможность открепления пользователей, имеющих статус наблюдателей.
  • При передаче raw-файлов реализовано выставление HTTP-заголовка Last-Modified.
  • Добавлена поддержка подсветки синтаксиса для файлов SAS (.r, .sas, .tex, .yaml).
  • Добавлена поддержка шаблонов для заполнения заголовка pull-запроса.
  • При адаптации интерфейса под собственные предпочтения реализована возможность переопределения статических файлов, поставляемых в каталоге "public/".
  • Добавлен API "GET /admin/teams/:teamid/members" для вывода списка участников группы.
  • Реализована возможность определения политики устаревания резервных копий для конфигураций на базе Docker.
  • До версии 1.14 повышены требования к компилятору Go.


  1. Главная ссылка к новости (https://discuss.gogs.io/t/gogs...)
  2. OpenNews: Первый выпуск Gitea, форка системы совместной разработки Gogs
  3. OpenNews: Релиз платформы совместной разработки Kallithea 0.5
  4. OpenNews: Выпуск платформы совместной разработки OneDev 3.0
  5. OpenNews: Выпуск системы совместной разработки GitBucket 4.33
  6. OpenNews: Началась разработка GitPub, протокола для децентрализованных Git-сервисов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53586-gogs
Ключевые слова: gogs, git
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, vitalif (ok), 11:00, 23/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Что, из Gitea код влили? А зачем, все же уже перешли :-)
     
  • 1.2, Иваня (?), 11:29, 23/08/2020 [ответить]  
    		• –4 +/
    Меня GitHub и GitLab вполне устраивает!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:48, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Кому и кобыла невеста.
     
  • 2.6, a (??), 12:20, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А меня не устраивают те, которых все устраивает.
     

  • 1.3, Санон (?), 11:34, 23/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Самая важная фича - иконки с граватара
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:20, 23/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ради такого дела можно было и номер версии сделать 1.0
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:31, 23/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    А оно без JS работает?
     
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