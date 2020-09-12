Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 2.4

Опубликован выпуск PeerTube 2.4, децентрализованной платформы для организации видеохостинга и видеовещания. PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывания между собой браузеров посетителей. Наработки проекта распространяются под лицензией AGPLv3. PeerTube базируется на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами, и протокола ActivityPub, позволяющего объединить разрозненные серверы с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео. Предоставляемый проектом web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular. Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и могут быть приняты свои правила. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, на котором размещены учётные записи пользователей данного сервера и их видео. Идентификатор пользователя формируются в форме "@имя_пользователя@домен_сервера". Передача данных при просмотре осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент. Если видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube также позволяет узлам, запущенным авторами для первичного размещения видео, кэшировать видео других авторов, формируя распределённую сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивая отказоустойчивость. Для начала вещания через PeerTube пользователю достаточно загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только с сервера первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера и не требуется установка дополнительного ПО. Пользователи могут отслеживать активности в выбранных видеоканалах, подписавшись на интересующие каналы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS. Для распространения видео с использованием P2P-коммуникаций пользователь также может добавить на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером. В настоящее время для размещения контента запущены более 300 серверов, поддерживаемых разными добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube). В новом выпуске: Расширены средства модерирования. Кроме информирования модераторов о проблемных видео, добавлена возможность отправки уведомлений о нарушающих правила учётных записях и комментариях. Пользователям, отправившим предупреждение о нарушении, теперь отправляется уведомление о принятии или отклонении жалобы с возможным примечанием от модератора. В настройках учётной записи также появилась секция "My Abuse Reports", в которой можно посмотреть список оформленных жалоб и отправить сообщение модератору.

В дополнение к возможности встраивания виджетов с видео на сайтах добавлена аналогичная поддержка встраивания списков воспроизведения.

Добавлена возможность отображение в списке воспроизведения сразу нескольких отрывков (клипов) из одного видео. Для добавления ссылок на разные отрывки видеоролика при добавлении видео в списки воспроизведения теперь доступна опция, через которую можно задать смещение и размер очередного отрывка. Указанную возможность можно применять, например, для создания ремиксов из наиболее интересных отрывков видео.

Добавлен плагин для добавления аннотаций к видео. При помощи указанного плагина пользователь может указать информацию, которая будет показана в определённое время воспроизведения видео.

Улучшен интерфейс для написания комментариев - добавлена кнопка с индикатором использования формата Markdown и реализована возможность удаления или редактирования комментариев, остающихся без ответа.

В интерфейсе администратора при работе с одной вкладкой в меню обеспечено затенение других вкладок для их визуального отделения. Изменена компоновка таблиц во вкладке управления пользователями - кнопки с действиями теперь отображаются слева, что упрощает работу на мобильных устройствах. Квоты отображаются в форме наглядных индикаторов, а категории пользователей подсвечиваются разными цветами.

Улучшена форма редактирования, показываемая после загрузки или обновления видео. В меню выбора канала показывается пиктограмма текущего канала, а в меню выбора языка - текущий язык.

Проведена работа по увеличению производительности - первая загрузка интерфейса узла теперь выполняется значительно быстрее.



