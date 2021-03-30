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Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 3.1

30.03.2021 08:41

Состоялся выпуск децентрализованной платформы для организации видеохостинга и видеовещания PeerTube 3.1. PeerTube предлагает независимую от отдельных поставщиков альтернативу YouTube, Dailymotion и Vimeo, использующую сеть распространения контента на базе P2P-коммуникаций и связывания между собой браузеров посетителей. Наработки проекта распространяются под лицензией AGPLv3.

Основные новшества:

  • Расширены возможности перекодирования звука и видео из одного формата в другой для обеспечения доступности контента на всех устройствах (перекодирования осуществляется в фоне, поэтому новое видео становится доступно для всех устройств не сразу, а через какое-то время, необходимое для завершения перекодирования). В новом выпуске добавлена поддержка профилей перекодирования, которые можно использовать для изменения правил перекодирования на определённом узле PeerTube. Профили оформляются в виде плагинов, и, как правило, предоставляют разные настройки FFmpeg. Администратор узла теперь может выбрать профиль перекодирования, отвечающий текущим задачам. Например, можно создать профили перекодирования для оптимизации пропускной способности или для отдачи звука в наивысшем качестве.

    Модернизированы процессы управления задачами перекодирования. Ранее контент помещался в очередь и перекодировался в порядке добавления пользователем. В новом выпуске администратору предоставлены инструменты для настройки приоритета выполнения работ и добавлена возможность автоматического снижения приоритета в зависимости от числа загруженных видео (в первую очередь будут перекодироваться единичные загрузки, сдвигая пользователей, загрузивших разом большое число роликов). Администратор может наблюдать за прогрессом перекодирования и настраивать число одновременно запускаемых задач.

  • В web-интерфейсе из боковой панели исключена категория "most liked", на смену которой пришёл раздел "trending", предлагающий три варианта выборки наиболее востребованных роликов: hot (недавние видео, с которыми больше всего взаимодействовали пользователи), views (наиболее просматриваемые видео за последние 24 часа) и likes (видео, у которых больше всего лайков).
  • В интерфейсе администратора узла изменены некоторые элементы, например, изменена вкладка со списком пользователей и перенесена в левую часть кнопка создания пользователя. Добавлена возможность настройки общей и ежедневной квоты на объём загружаемых данных.
  • Упрощено оформление подписки на учётные записи, размещённые на другом узле, при наличии собственной учётной записи на том узле - для подписки теперь достаточно нажать кнопку "subscribe" под видео и ввести свой идентификатор.
  • В интерфейс администратора узла добавлена настройка одновременно запускаемых задач импорта (с загрузкой по URL или через torrent).
  • Реализована система создания торрентов для загруженных видео, работающая в асинхронном режиме.
  • Прекращена поддержка выпуска PostgreSQL 9.6, объявлена устаревшей поддержка Node.js 10 и добавлена поддержка новых веток Node.js14 и 15.



Напомним, что PeerTube базируется на применении BitTorrent-клиента WebTorrent, запускаемого в браузере и использующего технологию WebRTC для организации прямого P2P-канала связи между браузерами, и протокола ActivityPub, позволяющего объединить разрозненные серверы с видео в общую федеративную сеть, в которой посетители участвуют в доставке контента и имеют возможность подписки на каналы и получения уведомлений о новых видео. Предоставляемый проектом web-интерфейс построен с использованием фреймворка Angular.

Федеративная сеть PeerTube образуется как содружество связанных между собой небольших серверов хостинга видео, на каждом из которых имеется свой администратор и могут быть приняты свои правила. Каждый сервер с видео выполняет роль BitTorrent-трекера, на котором размещены учётные записи пользователей данного сервера и их видео. Идентификатор пользователя формируются в форме "@имя_пользователя@домен_сервера". Передача данных при просмотре осуществляется непосредственно из браузеров других посетителей, просматривающих контент.

Если видео никто не просматривает, отдача организуется сервером, на который изначально загружено видео (используется протокол WebSeed). Помимо распределения трафика между пользователями, просматривающими видео, PeerTube также позволяет узлам, запущенным авторами для первичного размещения видео, кэшировать видео других авторов, формируя распределённую сеть не только из клиентов, но и из серверов, а также обеспечивая отказоустойчивость. Имеется поддержка потокового вещания (live streaming) с доставкой контента в режиме P2P (для управления стримингом могут использоваться типовые программы, такие как OBS).

Для начала вещания через PeerTube пользователю достаточно загрузить на один из серверов видеоролик, описание и набор тегов. После этого ролик станет доступен во всей федеративной сети, а не только с сервера первичной загрузки. Для работы с PeerTube и участия в распространении контента достаточно обычного браузера и не требуется установка дополнительного ПО. Пользователи могут отслеживать активности в выбранных видеоканалах, подписавшись на интересующие каналы в федеративных социальных сетях (например, в Mastodon и Pleroma) или через RSS. Для распространения видео с использованием P2P-коммуникаций пользователь также может добавить на свой сайт специальный виджет со встроенным web-плеером.

В настоящее время для размещения контента функционирует около 700 серверов, поддерживаемых разными добровольцами и организациями. Если пользователя не устраивают правила размещения видео на определённом сервере PeerTube, он может подключиться к другому серверу или запустить свой собственный сервер. Для быстрого развёртывания сервера предоставляется преднастроенный образ в формате Docker (chocobozzz/peertube).


  1. Главная ссылка к новости (https://joinpeertube.org/news#...)
  2. OpenNews: Выпуск PeerTube 3.0 с поддержкой децентрализованного потокового вещания
  3. OpenNews: Доступны PeerTube 2.3 и WebTorrent Desktop 0.23
  4. OpenNews: В libtorrent добавлена поддержка протокола WebTorrent
  5. OpenNews: Проект Debian анонсировал сервисы Debian Social
  6. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 26.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54861-peertube
Ключевые слова: peertube, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:03, 30/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, Аноним (1), 09:04, 30/03/2021 Скрыто модератором
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  • 3.3, Аноним (1), 09:04, 30/03/2021 Скрыто модератором
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  • 2.4, Lex (??), 09:06, 30/03/2021 Скрыто модератором
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  • 3.28, Аноним (28), 12:51, 30/03/2021 Скрыто модератором
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  • 2.5, Аноним (5), 09:12, 30/03/2021 Скрыто модератором
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  • 2.6, Аноним (6), 09:18, 30/03/2021 Скрыто модератором
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  • 2.7, YetAnotherOnanym (ok), 09:23, 30/03/2021 Скрыто модератором
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  • 2.8, istepan (ok), 09:25, 30/03/2021 Скрыто модератором
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  • 2.20, Аноним (-), 11:17, 30/03/2021 Скрыто модератором
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  • 3.25, НяшМяш (ok), 11:44, 30/03/2021 Скрыто модератором
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  • 1.9, istepan (ok), 09:27, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пробовал, по умолчанию на аккаунте нет возможности заливать видео. Надо писать администрации.

    Тупость... С другой стороны понятно что место на дисках не резиновое.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:33, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Я пробовал и по умолчанию такая возможность есть. Попробуй другой инстанс.
     
  • 2.26, fractal cucumber (?), 12:12, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я нашел где можно сразу заливать, но на следующий день удалили :( Надо свой сервер поднимать.
     
     
  • 3.29, пох. (?), 12:54, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На своем сервере тебе не нужно жабье г-но, дырявый webrtc и прочие bullshit-bingo.

    Можно вообще обойтись plain html с video - /video - если не хотеть странного.

    Или вовсе выкладывать видео текстовыми ссылками: http://my-vasyan.hosting/video.mp4
    (да, все кроме msie10 такую ссылку откроет как положено - в виде плейера с контролами)

     

  • 1.11, YetAnotherOnanym (ok), 09:40, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот если серьёзно, кто-нибудь может сказать, сколько кило/мегабайт жабаскрипта грузится в броузер рядового зрителя? Есть тут кто-нибудь, кто щупал? А то самому как-то обломно затеваться...
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:05, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    яваскриптофобы должны сидеть в <noscript> и не вякать
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:09, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще по ощущениям легче чем ютуб.
    https://peertube.fr/videos/watch/161eaaa2-92ad-47f9-b6e0-17c7585bbef1
     
  • 2.15, Богдан Помазан (?), 10:18, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Открыть первый попавшийся хост из списка в новости сложно?
     
     
  • 3.35, YetAnotherOnanym (ok), 13:24, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как я буду сортировать, что из загружаемого идёт от сабжа, а что от выбранного автором сайта веб-фреймворка и прочих источников жс и цсс?
     
  • 2.18, Леголас (ok), 10:45, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > сколько жабаскрипта грузится в броузер рядового зрителя?

    меньше знаешь — крепче спишь

     
  • 2.31, пох. (?), 13:00, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем тебе это знание?

    Повторяю: чтобы просто порадовать (_невоображаемых_, это важно) друзей своим видосиком - не нужен никакой порнушный пиптюб. Его можно просто взять и выложить на любую васянвпс или чудо-сервер-из-одноплатника у тебя под столом.

    Вообще без жопоскриптов. Даже html ненужен.

    Ну, правда, со вставкой рекламы и кликбейтом будут сложности. Но у большинства невоображаемые друзья все равно не будут кликать, только зря стараться будешь.

     
     
  • 3.40, YetAnotherOnanym (ok), 13:44, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Невоображаемым друзьям я могу просто скинуть его мылом, а если не пролазит в ограничение на аттачмент - закинуть на ядиск или любой аналогичный сервис и отправить ссылку.
    Но, вообще, после взвешенного размышления, нода и афферогпл - это нафиг без разговоров.
     
     
  • 4.51, пох. (?), 15:36, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Невоображаемым друзьям я могу просто скинуть его мылом

    Ну, есть, конечно, много способов сделать и через анус, но лично мне все же проще мылом или любым другим способом коммуникации скинуть такую ссылку, а не пытаться придумывать как наипнуть систему и пропихнуть через почтовый ящик гардероб в собранном виде, или дарить информацию о себе яндексу "атозобаню". И оно, подчеркиваю, откроется абсолютно у всех - с любой платформы, через любые мыслимые файрволы и наты, при любой степени паранойи. Ну, пока. Когда-нибудь гугль и это запретит, но не на такой хипстакозе его объехать.

    > Но, вообще, после взвешенного размышления, нода и афферогпл - это нафиг без разговоров.

    там полный bullshit bingo, шесть из трех. А не только нода и гепеэл.

    Просто вот все хипстатехнологии в одном флаконе. И postgres (!) сверху.

     

  • 1.17, kusb (?), 10:37, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот что-то не так с эргономикой и внешним видом, переработка могла бы увеличить шансы на широкий взлёт. Да, это важно, это то, на что мы смотрим и чем пользуемся.
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 14:24, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, дубовое оно какое-то и не продуманное.
     

  • 1.21, Аноним (21), 11:29, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А за счет чего эта платформа живет? YouTube, например, поощеряет людей денежкой, публикующий уникальный контент и распространяющих рекламу. Что заставит людей в PeerTube публиковать что-то интересное, заморачиваться с количеством просмотров?
     
     
  • 2.22, Аноним (-), 11:36, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  например, поощеряет людей денежкой, публикующий уникальный контент

    правда что-ли ? проверял ?

     
     
  • 3.33, Аноним (21), 13:12, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты думаешь, что каналы с более чем 10тыс. подписчиков и выпускающих ролики каждый день делают это для души?
     
     
  • 4.44, Аноним (-), 14:08, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну некоторые "отрабатывают" статью, другие на зарплате у всяких там центров. Или ты думал что любой васян может просто так взять и рассказать что думает, да еще и бабла на этом поднять ?
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:40, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну Ютуб говорят просмотры режет если ему контент и тематика не нравится (алгоритмами определяет). Например, видосы про ковид и BLM прессовали. Блогеры и журналисты об этом часто говорят.
    И не все по сетке ютуба зарабатывают (это маленькие деньги на самом деле), пользуются также заказной рекламой и другими партнёрками.
    Да и многих людей гугл и его сервисы бесят.
     
     
  • 3.24, Аноним (23), 11:43, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да и ютуб это платформа в первую очередь для рекламодателей, а потом уже для зрителей.
     
     
  • 4.39, pisyandrik (ok), 13:43, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только зачем рекламодателю платформа без зрителей?
     
  • 3.34, Аноним (21), 13:14, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тем не менее, много людей осознанно становятся блогерами и YouTube для них основное место работы, весьма прибыльное место работы..
     
     
  • 4.37, пох. (?), 13:37, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не завидуй, у шлюхи на панели оно тоже весьма прибыльное. А потом опа - и спид.
    Или ютруп тебя зобанил за неполиткорректность.

    И вот куда ты потом пойдешь с резюме из одной строчки - "популярный блохер" ?

     
     
  • 5.45, Аноним (-), 14:12, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И вот куда ты потом пойдешь с резюме из одной строчки - "популярный блохер" ?

    А вот это уже пофиг, в ближайшие пару поколений "работы" не будет.

     
     
  • 6.50, пох. (?), 15:27, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ну, брось. Двойное разорви-хлебало и мороженка с колой сами себя не продадут. Соус какой брать будете?

     
     
  • 7.53, Аноним (53), 15:43, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я искренне надеюсь что продавцов кассиров заменят роботами как можно скорее.
     
  • 2.30, пох. (?), 12:57, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не переживай , там тоже можно пихать в видео и около него рекламу чипсов и презервативов second-hand.

    Единственная проблема - что воображаемые друзья не будут на нее кликать, и денег тебе если и принесут, то тоже только воображаемых. А ими пиццу не оплатишь.

     
     
  • 3.32, Аноним (21), 13:04, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я об этом и говорю, что на PeerTube тебе никто не платит за контент, соответственно, за счет чего он будет привлекать людей для создания контента? Какая ниша у этого продукта?
     
     
  • 4.36, пох. (?), 13:35, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Бессмысленное ненужно, какая еще у таких поделок может быть ниша?

    Проблема не в том даже, что никто не заплатит за твой конь-тент, а в том что его никто и не найдет и не увидит вообще.
    Ютуб _навязывает_ этот ненужный контент, и по закону больших чисел - находится некоторое количество идиотов, открывающих его для просмотра. А среди них еще и полные идиоты, которые ведутся на рекламу (реклама нынче платит не за никому ненужные "просмотры", а за переходы на ее продаванов).

    Может быть, очень теоретически, эта платформа как-то поможет страдальцам типа blender, которые выкладывают совершенно не рекламные учебные видео (наоборот, сама платформа является им "рекламой" без всякого принудительного навязывания), которые на самом деле смотрят десятки тысяч, и рады уменьшить нагрузку на свои хосты.
    Но при такой реализации я и в это тоже не верю. Ну разьве что "хабраэффекты" слегка сгладит.

     
  • 4.46, Аноним (46), 14:22, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Борбьба с засилием бигкорпа и тешение собственного самолюбия.
    С цензурой нет - потому что, как оказалось, на федерации цензура еще жестче чем в этих ваших твиторах
     

  • 1.47, Аноним (48), 14:22, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Internet is for porn. А его и так есть бесплатно и без регистрации.
     
     
  • 2.52, пох. (?), 15:37, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    порнхаб же ж всьо :-(

     

  • 1.49, Аноним (49), 15:06, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вся децентрализация это 700 серверов и это как 700 ютюбов на которых надо регаться отдельно
     

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