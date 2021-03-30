Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 3.1

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|1.9, istepan (ok), 09:27, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Пробовал, по умолчанию на аккаунте нет возможности заливать видео. Надо писать администрации.
Тупость... С другой стороны понятно что место на дисках не резиновое.
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|2.10, Аноним (10), 09:33, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Я пробовал и по умолчанию такая возможность есть. Попробуй другой инстанс.
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|3.29, пох. (?), 12:54, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На своем сервере тебе не нужно жабье г-но, дырявый webrtc и прочие bullshit-bingo.
Можно вообще обойтись plain html с video - /video - если не хотеть странного.
Или вовсе выкладывать видео текстовыми ссылками: http://my-vasyan.hosting/video.mp4
(да, все кроме msie10 такую ссылку откроет как положено - в виде плейера с контролами)
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|1.11, YetAnotherOnanym (ok), 09:40, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот если серьёзно, кто-нибудь может сказать, сколько кило/мегабайт жабаскрипта грузится в броузер рядового зрителя? Есть тут кто-нибудь, кто щупал? А то самому как-то обломно затеваться...
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|3.35, YetAnotherOnanym (ok), 13:24, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И как я буду сортировать, что из загружаемого идёт от сабжа, а что от выбранного автором сайта веб-фреймворка и прочих источников жс и цсс?
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|2.18, Леголас (ok), 10:45, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> сколько жабаскрипта грузится в броузер рядового зрителя?
меньше знаешь — крепче спишь
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|2.31, пох. (?), 13:00, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А зачем тебе это знание?
Повторяю: чтобы просто порадовать (_невоображаемых_, это важно) друзей своим видосиком - не нужен никакой порнушный пиптюб. Его можно просто взять и выложить на любую васянвпс или чудо-сервер-из-одноплатника у тебя под столом.
Вообще без жопоскриптов. Даже html ненужен.
Ну, правда, со вставкой рекламы и кликбейтом будут сложности. Но у большинства невоображаемые друзья все равно не будут кликать, только зря стараться будешь.
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|3.40, YetAnotherOnanym (ok), 13:44, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Невоображаемым друзьям я могу просто скинуть его мылом, а если не пролазит в ограничение на аттачмент - закинуть на ядиск или любой аналогичный сервис и отправить ссылку.
Но, вообще, после взвешенного размышления, нода и афферогпл - это нафиг без разговоров.
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|4.51, пох. (?), 15:36, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Невоображаемым друзьям я могу просто скинуть его мылом
Ну, есть, конечно, много способов сделать и через анус, но лично мне все же проще мылом или любым другим способом коммуникации скинуть такую ссылку, а не пытаться придумывать как наипнуть систему и пропихнуть через почтовый ящик гардероб в собранном виде, или дарить информацию о себе яндексу "атозобаню". И оно, подчеркиваю, откроется абсолютно у всех - с любой платформы, через любые мыслимые файрволы и наты, при любой степени паранойи. Ну, пока. Когда-нибудь гугль и это запретит, но не на такой хипстакозе его объехать.
> Но, вообще, после взвешенного размышления, нода и афферогпл - это нафиг без разговоров.
там полный bullshit bingo, шесть из трех. А не только нода и гепеэл.
Просто вот все хипстатехнологии в одном флаконе. И postgres (!) сверху.
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|1.17, kusb (?), 10:37, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот что-то не так с эргономикой и внешним видом, переработка могла бы увеличить шансы на широкий взлёт. Да, это важно, это то, на что мы смотрим и чем пользуемся.
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|1.21, Аноним (21), 11:29, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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А за счет чего эта платформа живет? YouTube, например, поощеряет людей денежкой, публикующий уникальный контент и распространяющих рекламу. Что заставит людей в PeerTube публиковать что-то интересное, заморачиваться с количеством просмотров?
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|2.22, Аноним (-), 11:36, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> например, поощеряет людей денежкой, публикующий уникальный контент
правда что-ли ? проверял ?
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|3.33, Аноним (21), 13:12, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты думаешь, что каналы с более чем 10тыс. подписчиков и выпускающих ролики каждый день делают это для души?
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|4.44, Аноним (-), 14:08, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну некоторые "отрабатывают" статью, другие на зарплате у всяких там центров. Или ты думал что любой васян может просто так взять и рассказать что думает, да еще и бабла на этом поднять ?
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|2.23, Аноним (23), 11:40, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну Ютуб говорят просмотры режет если ему контент и тематика не нравится (алгоритмами определяет). Например, видосы про ковид и BLM прессовали. Блогеры и журналисты об этом часто говорят.
И не все по сетке ютуба зарабатывают (это маленькие деньги на самом деле), пользуются также заказной рекламой и другими партнёрками.
Да и многих людей гугл и его сервисы бесят.
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|3.24, Аноним (23), 11:43, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да и ютуб это платформа в первую очередь для рекламодателей, а потом уже для зрителей.
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|3.34, Аноним (21), 13:14, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тем не менее, много людей осознанно становятся блогерами и YouTube для них основное место работы, весьма прибыльное место работы..
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|4.37, пох. (?), 13:37, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не завидуй, у шлюхи на панели оно тоже весьма прибыльное. А потом опа - и спид.
Или ютруп тебя зобанил за неполиткорректность.
И вот куда ты потом пойдешь с резюме из одной строчки - "популярный блохер" ?
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|5.45, Аноним (-), 14:12, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И вот куда ты потом пойдешь с резюме из одной строчки - "популярный блохер" ?
А вот это уже пофиг, в ближайшие пару поколений "работы" не будет.
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|6.50, пох. (?), 15:27, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ну, брось. Двойное разорви-хлебало и мороженка с колой сами себя не продадут. Соус какой брать будете?
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|7.53, Аноним (53), 15:43, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я искренне надеюсь что продавцов кассиров заменят роботами как можно скорее.
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|2.30, пох. (?), 12:57, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не переживай , там тоже можно пихать в видео и около него рекламу чипсов и презервативов second-hand.
Единственная проблема - что воображаемые друзья не будут на нее кликать, и денег тебе если и принесут, то тоже только воображаемых. А ими пиццу не оплатишь.
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|3.32, Аноним (21), 13:04, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я об этом и говорю, что на PeerTube тебе никто не платит за контент, соответственно, за счет чего он будет привлекать людей для создания контента? Какая ниша у этого продукта?
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|4.36, пох. (?), 13:35, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Бессмысленное ненужно, какая еще у таких поделок может быть ниша?
Проблема не в том даже, что никто не заплатит за твой конь-тент, а в том что его никто и не найдет и не увидит вообще.
Ютуб _навязывает_ этот ненужный контент, и по закону больших чисел - находится некоторое количество идиотов, открывающих его для просмотра. А среди них еще и полные идиоты, которые ведутся на рекламу (реклама нынче платит не за никому ненужные "просмотры", а за переходы на ее продаванов).
Может быть, очень теоретически, эта платформа как-то поможет страдальцам типа blender, которые выкладывают совершенно не рекламные учебные видео (наоборот, сама платформа является им "рекламой" без всякого принудительного навязывания), которые на самом деле смотрят десятки тысяч, и рады уменьшить нагрузку на свои хосты.
Но при такой реализации я и в это тоже не верю. Ну разьве что "хабраэффекты" слегка сгладит.
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|4.46, Аноним (46), 14:22, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Борбьба с засилием бигкорпа и тешение собственного самолюбия.
С цензурой нет - потому что, как оказалось, на федерации цензура еще жестче чем в этих ваших твиторах
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|1.49, Аноним (49), 15:06, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вся децентрализация это 700 серверов и это как 700 ютюбов на которых надо регаться отдельно
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