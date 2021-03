Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 3.1

2.13 , Аноним ( 13 ), 10:05, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – яваскриптофобы должны сидеть в <noscript> и не вякать

2.14 , Аноним ( 14 ), 10:09, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вообще по ощущениям легче чем ютуб.

https://peertube.fr/videos/watch/161eaaa2-92ad-47f9-b6e0-17c7585bbef1

2.15 , Богдан Помазан ( ? ), 10:18, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Открыть первый попавшийся хост из списка в новости сложно?

3.35 , YetAnotherOnanym ( ok ), 13:24, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И как я буду сортировать, что из загружаемого идёт от сабжа, а что от выбранного автором сайта веб-фреймворка и прочих источников жс и цсс?

2.18 , Леголас ( ok ), 10:45, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > сколько жабаскрипта грузится в броузер рядового зрителя? меньше знаешь — крепче спишь

2.31 , пох. ( ? ), 13:00, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А зачем тебе это знание? Повторяю: чтобы просто порадовать (_невоображаемых_, это важно) друзей своим видосиком - не нужен никакой порнушный пиптюб. Его можно просто взять и выложить на любую васянвпс или чудо-сервер-из-одноплатника у тебя под столом. Вообще без жопоскриптов. Даже html ненужен. Ну, правда, со вставкой рекламы и кликбейтом будут сложности. Но у большинства невоображаемые друзья все равно не будут кликать, только зря стараться будешь. 3.40 , YetAnotherOnanym ( ok ), 13:44, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Невоображаемым друзьям я могу просто скинуть его мылом, а если не пролазит в ограничение на аттачмент - закинуть на ядиск или любой аналогичный сервис и отправить ссылку.

Но, вообще, после взвешенного размышления, нода и афферогпл - это нафиг без разговоров.

4.51 , пох. ( ? ), 15:36, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Невоображаемым друзьям я могу просто скинуть его мылом Ну, есть, конечно, много способов сделать и через анус, но лично мне все же проще мылом или любым другим способом коммуникации скинуть такую ссылку, а не пытаться придумывать как наипнуть систему и пропихнуть через почтовый ящик гардероб в собранном виде, или дарить информацию о себе яндексу "атозобаню". И оно, подчеркиваю, откроется абсолютно у всех - с любой платформы, через любые мыслимые файрволы и наты, при любой степени паранойи. Ну, пока. Когда-нибудь гугль и это запретит, но не на такой хипстакозе его объехать. > Но, вообще, после взвешенного размышления, нода и афферогпл - это нафиг без разговоров. там полный bullshit bingo, шесть из трех. А не только нода и гепеэл. Просто вот все хипстатехнологии в одном флаконе. И postgres (!) сверху.