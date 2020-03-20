Проект Debian анонсировал сервисы Debian Social

2.5 , Im banana man ( ? ), 10:28, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Больше похоже на правду

2.10 , Аноним ( 10 ), 10:41, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В принципе правда, Debian не тратит те деньги, которые получает. Поэтому могут себе позволить.

2.12 , Аноним ( 12 ), 10:42, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как им отчитываться за потраченные средства? Сказать что мы не сделали ничего заберите свои деньги назад?

2.34 , анонимус ( ?? ), 11:19, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему ты думаешь, что всё должно строиться на деньгах? Это-же тупиковый путь. К сожалению, большие деньги далеко не всегда означают, что деятельность правильная и полезная обществу. Убыточные проекты в нашем мире часто более полезные, чем те, которые приносят прибыль.

3.45 , пох. ( ? ), 11:35, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Почему ты думаешь, что всё должно строиться на деньгах? потому что за этот debillian.sosal - кто-то таки платит - денежками, собранными с лохов. Процессорные мощности и интернет из воздуха не возьмутся, даже если настраивающий весь этот распрекрасный софт неудачник работает задарма. Вот за разработку и сопровождение пакетов- да, не платят, ишь чо захотели, работать за деньги. > Это-же тупиковый путь. к сожалению, это единственный путь, подтвержденный развитой цивилизацией, на нем построенной. А все остальные на практике приводили только к красным кхмерам и людоедству. > К сожалению, большие деньги далеко не всегда означают, что деятельность правильная и полезная обществу. да. Метод не без недостатков, но другие всегда оказывались гораздо хуже. 4.79 , Аноним ( 79 ), 13:24, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Процессорные мощности и интернет из воздуха не возьмутся, даже если настраивающий весь этот распрекрасный софт неудачник работает задарма. Провайдер (хостер) может без особого ущерба для себя выделить мощности и канал для реализации свободных проектов - тот-же донат, только ресурсами. >к сожалению, это единственный путь, подтвержденный развитой цивилизацией, на нем построенной.

>А все остальные на практике приводили только к красным кхмерам и людоедству. Если подумать, то не единственный. Расписывать не буду - это долго и, вообще, тема отдельной дискуссии. В кратце: деньги - это условность, а правильный путь состоит в воспитании детей в нужном русле. Это сложно, долго и, самое главное, человек должен прийти к этому сам.

5.97 , Аноним ( 97 ), 14:29, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >к сожалению, это единственный путь, подтвержденный развитой цивилизацией, на нем построенной.

>А все остальные на практике приводили только к красным кхмерам и людоедству. А как же коммунизм? Социализм? P.s в 90-х он не сам развалился, его целенаправленно разваливали западные империалисты-буржуи. Ещё со смерти Иосифа Сталина.

4.82 , Аноним ( 82 ), 13:31, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Людоедство давно на вашем светлом и пушистом Западе, т к необязательно съедать...