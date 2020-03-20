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Проект Debian анонсировал сервисы Debian Social

20.03.2020 10:02

Разработчики Debian представили набор сервисов Debian Social, которые будут размещаться на сайте debian.social и нацелены на упрощение общения и обмена контентом между участниками проекта. Конечной целью является создание безопасного пространства для разработчиками и сторонников проекта, в котором они могут делится информацией о проводимой работе, демонстрировать результаты, общаться с коллегами и делиться знаниями.

В настоящее время в тестовом режиме запущены следующие сервисы:

  • pleroma.debian.social (используется ПО Pleroma) - децентрализованная платформа для ведения микроблогов, напоминающая Mastodon, Gnu Social и Statusnet;
  • pixelfed.debian.social (используется ПО Pixelfed)- сервис обмена фотографиями, который может применяться, например, для размещения фотоотчётов;
  • peertube.debian.social (используется ПО PeerTube) - децентрализованная платформа для организации видеохостинга и видеовещания, которую можно использовать для размещения видеоруководств, интервью, подкастов и записей докладов с конференций и встреч разработчиков. Например, в Peertube будут загружены все видео с конференций Debconf;
  • jitsi.debian.social (используется ПО Jitsi) - система для проведения видеоконференций через Web;
  • wordpress.debian.social ((используется ПО WordPress) - платформа для ведения блогов разработчиков;
  • writefreely (используется ПО WriteFreely) - децентрализованная система для ведения блогов и заметок. Также проводятся эксперименты с развёртыванием децентрализованной системы блогов на основе платформы Plume;
  • В отдалённом будущем также не исключается возможность создания сервиса обмена сообщениями на базе Mattermost, коммуникационной площадки на базе Matrix и сервиса для обмена звуковыми файлами на основе Funkwhale.

Большинство из сервисов децентрализованы и поддерживают объединение в федеративную сеть для взаимодействия с другими серверами. Например, используя учётную запись в сервисе Pleroma можно отслеживать новые видео в Peertube или изображения в Pixelfed, а также оставлять комментарии в децентрализованных сетях Fediverse и взаимодействовать с другими сервисами, поддерживающими протокол ActivityPub. Для создания учётной записи в сервисах предлагается создать заявку в salsa.debian.org (требуется наличие учётной записи в salsa.debian.org). В будущем планируется организовать аутентификацию напрямую через salsa.debian.org при помощи протокола OAuth.

  1. Главная ссылка к новости (https://micronews.debian.org/2...)
  2. OpenNews: Заморозка пакетной базы Debian 11 намечена на весну следующего года
  3. OpenNews: Debian 8 будет поддерживаться больше 5 лет
  4. OpenNews: Новые версии Debian 9.12 и 10.3
  5. OpenNews: Подведены итоги голосования о системах инициализации в Debian
  6. OpenNews: Проект Debian представил альтернативу git.debian.org на базе GitLab
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52576-debian
Ключевые слова: debian, social
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Христианин (?), 10:11, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    Что они там курят?
     
     
  • 2.2, Banza1 (?), 10:24, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Наверно весеннее обострение дает о себе знать...
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:39, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    Не по теме, но... Смотришь фото в этих социалках про всякие debian фесты и видишь что у 99% внешность заметно ниже средней. По неволе задумаешься о том как внешность человека определяет его судьбу и заставляет годы просиживать с компьютером вместо реального общения. Печально это.
     
     
  • 4.17, A.Stahl (ok), 10:46, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    Печально что? Что люди, которые из-за объективных факторов плохо вписываются в общество, находят таки свою нишу и делают что-то полезное? Ужас просто! Нет бы спиться и умереть...
     
     
  • 5.20, Fatum (??), 10:50, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это из разряда "Стакан наполовину пуст или наполовину полон?"
     
     
  • 6.23, A.Stahl (ok), 10:53, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Это из разряда "Стакан наполовину пуст или наполовину полон?"

    Это из разряда "Пиво или водка?" Эти люди просто нашли себе другое развлечение. И живут ничуть не хуже тех, кто развлекается стандартным(соц.общение) образом.


     
     
  • 7.26, Fatum (??), 10:59, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я к тому, что некоторые люди не склонны оценивать ситуацию с положительной стороны. Печально это.
     
     
  • 8.61, Аноним (61), 12:21, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это называется критическое мышление Иногда полезно посмотреть на мир не с поняш... текст свёрнут, показать
     
  • 6.74, К.0. (?), 13:05, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стакан наполовину опустошён, остаток быстро испаряется.
     
  • 5.22, Rhonda (?), 10:52, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, я нашло свою нишу и делаю полезное.

    Правда, разумеется, это ни разу не программирование и даже не поддержка дистрибутива.

     
  • 4.37, Аноним (37), 11:25, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Скорее это определенная категория, которой нравится посещать конференции/сходочки/хакатоны, аналогично разным комиконам и аниме ивентам. С компьютерами это не сильно связано
     
  • 4.38, Аноним (38), 11:26, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Смотришь фото в инстаграме и видишь, что у 99% способности к аналитическому мышлению заметно ниже средних. Поневоле задумаешься о том, как умственные способности человека определяют его судьбу и заставляют годы работать продавцом в евросети вместо реального созидательного труда. Печально это.
     
     
  • 5.41, пох. (?), 11:29, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    разьве Ронда работает продавцом в евросети?  (чур, чур меня - я из этого киоска буду бежать быстрее своих ног - заходишь занести за мабилу, а там - ТАКОЕ!)

    По-моему, она неплохо продает свою нетакуюкаквсевость, не?

    Причем вряд ли за мелкий прайс. Требуется ли для этого аналитическое мышление или вообще разум, превосходящий амебу (остальное сделают за нее белые цисгендерные sjwшники) - учоные спорют.

     
     
  • 6.53, Аноним (53), 11:50, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Прекрати оправдываться. Ты смешон.
     
  • 5.90, Аноним (90), 13:54, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну что вы, есть же еще тик-ток с новым челленджем в виде облизывания ободков унитазов в общественных туалетах. После такого даже инстаграммщицы кажутся более-менее вменяемыми.
     
  • 4.94, AlexYeCu_not_logged (?), 14:12, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > у 99% внешность заметно ниже средней

    У самого-то, поди, отчество тоже не Аполлонович.

     
     
  • 5.100, A.Stahl (ok), 14:42, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что? Аргумент "сперва добейся" уже и к внешности стали применять? Мда...
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:38, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что не так? Или лишь бы повозмущаться?
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 10:54, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Debian катится в глубокое SJW.
     
     
  • 4.27, Ordu (ok), 11:06, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    sjw -- это единственная ассоциация, которая возникает у тебя в ответ на стимул "social"?
     
     
  • 5.30, Аноним (24), 11:11, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В современных реалиях на 75%.
     
     
  • 6.42, пох. (?), 11:30, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    что-то ты неполиткорректный какой-то. В современных реалиях на 100%. А вот тебя сейчас выпорют.
     
     
  • 7.44, Аноним (24), 11:33, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уже начали :)
     
     
  • 8.101, Аноним (101), 14:48, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что тут смешного Долго писал пост-ответ про гомосятину они в политике, в ит... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.103, Аноним (101), 14:54, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакого мата понятно там нет и такое, такая даже клевета, невпервые ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.81, Ordu (ok), 13:25, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В современных реалиях на 75%.

    Это больше говорит о том, какие ресурсы ты посещаешь, нежели о современных реалиях.

     
  • 5.64, Michael Shigorin (ok), 12:24, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > sjw -- это единственная ассоциация, которая возникает
    > у тебя в ответ на стимул "social"?

    Чисто технически одно из трёх слов в сокращении "sjw" -- это как раз social; совпало, наверное.

     
     
  • 6.83, Ordu (ok), 13:32, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> sjw -- это единственная ассоциация, которая возникает
    >> у тебя в ответ на стимул "social"?
    > Чисто технически одно из трёх слов в сокращении "sjw" -- это как
    > раз social;

    Да неужели?! А ещё social есть в social studies, в social psychology, в socialism'е, в social support'е, social skills... Мой вопрос в том и состоит: почему именно sjw выскакиывает ассоциацией, а не социализм, например? Почему sjw, а не бесплатная медицина? Почему не эксперименты Аша? Почему не социальная пенсия? Почему не basic income? Почему не тысяча других вопросов, которые связаны с решением тех или иных социальных проблем?

     
     
  • 7.102, Аноним (102), 14:54, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что, к сожалению, sjw нынче на повестке дня.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:26, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это как раз в то время, когда все позакрывали подобные сервисы на своих платформах, как не пользующиеся популярностью и не приносящие прибыли. Но если эти живут на донаты, то единственная цель -- наиболее быстро распихать по карманам бюджеты с минимальной фактической пользой.
     
     
  • 2.5, Im banana man (?), 10:28, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше похоже на правду
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:41, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе правда, Debian не тратит те деньги, которые получает. Поэтому могут себе позволить.
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:42, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как им отчитываться за потраченные средства? Сказать что мы не сделали ничего заберите свои деньги назад?
     
  • 2.34, анонимус (??), 11:19, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему ты думаешь, что всё должно строиться на деньгах? Это-же тупиковый путь. К сожалению, большие деньги далеко не всегда означают, что деятельность правильная и полезная обществу. Убыточные проекты в нашем мире часто более полезные, чем те, которые приносят прибыль.
     
     
  • 3.45, пох. (?), 11:35, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Почему ты думаешь, что всё должно строиться на деньгах?

    потому что за этот debillian.sosal - кто-то таки платит - денежками, собранными с лохов. Процессорные мощности и интернет из воздуха не возьмутся, даже если настраивающий весь этот распрекрасный софт неудачник работает задарма.

    Вот за разработку и сопровождение пакетов- да, не платят, ишь чо захотели, работать за деньги.

    > Это-же тупиковый путь.

    к сожалению, это единственный путь, подтвержденный развитой цивилизацией, на нем построенной.

    А все остальные на практике приводили только к красным кхмерам и людоедству.

    > К сожалению, большие деньги далеко не всегда означают, что деятельность правильная и полезная обществу.

    да. Метод не без недостатков, но другие всегда оказывались гораздо хуже.

     
     
  • 4.79, Аноним (79), 13:24, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Процессорные мощности и интернет из воздуха не возьмутся, даже если настраивающий весь этот распрекрасный софт неудачник работает задарма.

    Провайдер (хостер) может без особого ущерба для себя выделить мощности и канал для реализации свободных проектов - тот-же донат, только ресурсами.

    >к сожалению, это единственный путь, подтвержденный развитой цивилизацией, на нем построенной.
    >А все остальные на практике приводили только к красным кхмерам и людоедству.

    Если подумать, то не единственный. Расписывать не буду - это долго и, вообще, тема отдельной дискуссии. В кратце: деньги - это условность, а правильный путь состоит в воспитании детей в нужном русле. Это сложно, долго и, самое главное, человек должен прийти к этому сам.

     
     
  • 5.97, Аноним (97), 14:29, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >к сожалению, это единственный путь, подтвержденный развитой цивилизацией, на нем построенной.
    >А все остальные на практике приводили только к красным кхмерам и людоедству.

    А как же коммунизм? Социализм?

    P.s в 90-х он не сам развалился, его целенаправленно разваливали западные империалисты-буржуи. Ещё со смерти Иосифа Сталина.

     
  • 4.82, Аноним (82), 13:31, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Людоедство давно на вашем светлом и пушистом Западе, т к необязательно съедать... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.4, Аноним (-), 10:28, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    insta.debian где?
     
     
  • 2.89, Васька (??), 13:44, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты про швaбодный федеративный аналог Instagram, который таки может взаимодействовать с другими такими же швaбодными социальными сетями по протоколу ActivityPub, то тебе нужен Pixelfed. Это тот самый швaбодный Instagram с разными серверами на выбор.

    Вот же их сервер из статьи этой. pixelfed.debian.social

     

  • 1.6, Аноним (6), 10:29, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    погуглил имя автора этого анонса, Rhonda D'Vine.

    Ну, в общем, да. Если дебианом теперь рулят такие, то... бегите оттуда, пока не поздно.

     
     
  • 2.9, Аноним (7), 10:41, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хоть бы фотку приложил...


    https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fcha

     
  • 2.13, Аноним (12), 10:42, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас если ты не трансгендер или не лесбиянка у тебя нет прав. Таков новый мир.
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:43, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Куда бежать-то?
     
     
  • 3.25, Аноним (24), 10:56, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Записываться в отряд космонавтов для экспедиции на Марс.
     
     
  • 4.46, пох. (?), 11:36, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ЭТО точно туда не примут?

     
  • 4.55, Аноним (53), 11:52, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > для экспедиции на Марс.

    Это намек на дро^wтворчество Пистолетова?

     
  • 2.73, InuYasha (?), 13:04, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что с ним не так, можно чуть подробнее?
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:42, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот тот чувак, который это всё затеял https://salsa.debian.org/rhonda https://chaos.social/@rhonda
    А вот его фото немного в другой обстановке: https://europeanlesbianconference.org/wp-content/uploads/2017/03/Rhonda_DVine-

    Куда катится мир...

     
     
  • 2.16, Michael Shigorin (ok), 10:46, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот его фото немного в другой обстановке

    И почему хватило заголовка "Debian Social", чтобы заподозрить неладное...

    Эх.

    PS: у нас такого не предвидится.

     
  • 2.18, Аноним (11), 10:48, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ой. всё даже ещё хуже, думал он хоть пакеты пилит... Почитайте ересь в его _Debian_ блоге: https://rhonda.deb.at/blog
     
     
  • 3.65, Michael Shigorin (ok), 12:27, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почитайте ересь в его _Debian_ блоге:

    <beep>, пошёл браузер с мылом мыть.

     
  • 3.93, Аноним (3), 14:03, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол. Такие фрики создают негативный образ всяким няшам, кто им дал такое право? А главное, зачем их держат? Перестаньте их брать в штат, они захотят есть и дружно вылечатся. Я имею в виду, среди этих альтернативных не все же такие клоуны. Ох уж эти лезбухи поехавшие.
     
  • 2.40, Аноним (14), 11:28, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно еще и анимешник, что ли?
    https://avatars1.githubusercontent.com/u/225361?s=400&v=4
     
  • 2.47, Аноним (47), 11:37, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Куда катится? Историю учи. Это явление существует гораздо дольше, а ты вдруг паникуешь. Тем более, глупо вешать на человека ярлыки за его отдельные странности. Если бы эти социалки запустил сам Штульман, ты бы пел по-другому.
     
     
  • 3.68, Аноним (6), 12:33, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тут дело не в странностях, а в растрате денег на нафиг не нужные проекты. Очевидно, единственная цель создания debian.social - чтобы это чудо получило там модерские права и смогло банить всех неугодных. К поддержке дистрибутива это не имеет никакого отношения.
     
     
  • 4.69, 5hkh (?), 12:41, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Очевидно

    Да-да, тебе с дивана виднее.

     

  • 1.15, Аноним (15), 10:45, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >wordpress.debian.social ((используется ПО WordPress) - платформа для ведения блогов разработчиков;

    Ну теперь всю их инфраструктуру через него взломают.

     
     
  • 2.39, Аноним (37), 11:27, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и задумано
     

  • 1.19, Аноним (15), 10:49, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А когда дебиан форкнут не с целью исключить оттуда systemd, а с целью исключить оттуда неадекватов?
     
     
  • 2.29, Аноним (12), 11:11, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Это вроде называется Астра Линукс. Там все по понятиям нет таких персонажей, там только суровые мужики.
     
     
  • 3.66, Michael Shigorin (ok), 12:29, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Это вроде называется Астра Линукс. Там все по понятиям

    Знаете, ничего не имею против астровских технарей, но их начальство из девяностых так и не вышло.  Так что да, "по понятиям".

    И это не полноценный форк, а дешёвый (в переносном смысле) клон, который несамостоятелен и несостоятелен в разработке свободного софта на 100%, по моим текущим данным.  То есть полностью.

     
     
  • 4.75, InuYasha (?), 13:07, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А много у нас подобных контор вышли из "состояния 90-ых"? _:D
     
  • 4.87, анонимус_потерял_свой_логин (?), 13:37, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваше точно такое же, Михаил, не льстите своей компании.
     
  • 3.86, анонимус_потерял_свой_логин (?), 13:36, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работник Астра Линукс, перелогиньтесь. Чего вы стесняетесь-то?
     
  • 2.32, Аноним (24), 11:14, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >не с целью исключить оттуда systemd, а с целью исключить оттуда неадекватов

    А тогда systemd исключится автоматически.

     

  • 1.28, Аноним (-), 11:10, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда проект Debian анонсирует избавление от зависимостей от systemd?
     
     
  • 2.31, Аноним (12), 11:12, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да ты просто посмотри кто там принимает решения. Поттеринг точно такой же только он фотки в инет не выкладывает.
     
     
  • 3.49, iPony129412 (?), 11:39, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > фотки не выкладывает

    Всё он выкладывает
    https://live.staticflickr.com/2137/2092438978_ed0a947b5b_b.jpg
    https://lurkmore.so/images/thumb/6/60/Lennart_Poettering_2007.jpg/250px-Lennar
    https://fedoraproject.org/w/uploads/e/ea/Interviews_LennartPoettering_Picture.

    И тебя зафотает 📸 и выложит

     
     
  • 4.59, Аноним (61), 12:18, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да такой же все сходится. Только не в платье.
     
     
  • 5.62, Аноним (3), 12:22, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну да такой же все сходится. Только не в платье.

    В платье он дома. У меня есть такие знакомые.

     
  • 3.71, BlackRot (ok), 12:54, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видел фотки... Это правда???? 😳
    Я сваливаю.
     
     
  • 4.95, Аноним (95), 14:20, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Планету остановить?
     

  • 1.33, Грусть (?), 11:17, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Безопасное пространство"
     
  • 1.35, Аноним (35), 11:20, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Понимаю ваши возмущения. Open Net потеряет последних адекватов. (:
     
  • 1.36, iPony129412 (?), 11:22, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хорошая новость. Может пользователи Debian станут социальнее.
     
     
  • 2.43, Аноним (24), 11:30, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дебильнее.
     
     
  • 3.48, пох. (?), 11:37, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    куда ж больше-то?!
     
     
  • 4.50, Аноним (24), 11:39, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поняше ещё недостаточно, надо по более.
     

  • 1.51, Аноним (51), 11:42, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Мда... На linux и опенсорц в целом идёт накат радужных активистов с малиновыми волосами... Недавно купил книжку по питхону с автором женщиной, оказалось женщина не совсем женщина, вернее совсем не женщина... Адъ какой-то надвигается реально...
     
     
  • 2.56, пох. (?), 11:52, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    плять, вот скажи мне - зачем ты в книжке по пихону ищешь кто ее автор? Ты точно книжки не перепутал, секас со змеями был в соседнем отделе, за загородочкой, чтоб юные умы не смущать.

    (Или это была такая книжка, что очень захотелось таки узнать, что за м-к ее написал?)

     
     
  • 3.57, Аноним (51), 12:03, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня просто удивило что женщина рассуждает и преподносит концепции как мужик, ну я и загуглил ради интереса... А секс со змеями меня не интересует, так что не нужно делиться со мной своими закладками...
     
     
  • 4.60, Аноним (3), 12:18, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Меня просто удивило что женщина рассуждает и преподносит концепции как мужик, ну

    Так это ж только в плюс, я вот не могу читать написанное женщинами. Ну точнее могу, иногда оно даже более красочно, но ощущение, что что-то тут не так, не покидает. Да и дело могло быть в корректоре… Во всяком случае, если всех женщин-авторок заменят мужчины-авторы, хуже не станет. Хуже всего, конечно, лезбухи, а лезбух как известно (согласно исследованиям) под 70% популяции.

     
     
  • 5.63, Аноним (51), 12:24, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так оно и есть мужик, у него даже жена есть, которой он книжку посвятил. Только носит женскую одежду, красится и возглавляет общество трансгендерных программистов... Короче лютый п*** какой-то...
     
     
  • 6.67, Аноним (3), 12:30, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чёртовы лезбухи, уже мужиков вербуют. }:-)
     
  • 6.77, Аноним (77), 13:11, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот думал как всегда написать какую-то гадость по поводу него, но вот что-то в свете идиотов, что повылазили на "свет" 2019-nCoV и беснуются - как-то прямо настроения нет; всё-таки не так опасно же, как те идиоты...

    Вобщем, пока этот Ronda лично ко мне не лезет - то... вобщем сегодня у меня какой-то не гомофобный день. Я болен?

     
  • 2.72, iPony129412 (?), 12:57, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в целом идёт накат радужных активистов с малиновыми волосами...

    Не идёт, это в принципе норма для IT.
    Нестандартное мышление и прочее тоже нестандартное.
    Так давно.


     
     
  • 3.76, InuYasha (?), 13:10, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Весь наш отдел с большим недружелюбием смотрит на тебя и твой комментарий.
     
  • 3.88, Аноним (51), 13:43, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно... Все эти активисты как правило непосредственно разработкой не занимаются, а продвигают толерантность с разнообразием...
     

  • 1.52, Аноним (52), 11:48, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    теперь и дебиан скатывается в пейсбук, пытаясь стимулировать пользователей выкладывать побольше личных данных для дальнейшего анализа и использования всякими цру/анб и прочими заинтересованными лицами
     
  • 1.58, Аноним (58), 12:07, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Скриньте. Через 5 лет закроют, потому что этим будут пользоваться только 1,5 разраба.
     
  • 1.70, BlackRot (ok), 12:50, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто там поносил постоянно на ВордПресс? Полейтека грязью любимый дебиан...
     
  • 1.78, анонимчик (?), 13:12, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    нет блога для чернокожих программисток. это серьезное культурологические упущение.
     
     
  • 2.92, Аноним (92), 14:00, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для чернокожих программисток

    которые ездят на работу на Газелях с чёрными (военными) номерами

     

  • 1.80, Аноним (80), 13:24, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    уже выпилили systemd?
     
  • 1.84, Аноним (84), 13:33, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это нужно было сделать хотя бы затем, чтобы подорвать пyкaны местных комментаторов.
     
  • 1.91, Аноним (91), 13:58, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удивительно. На сайте про открытое ПО недовольны открытыми альтернативами социальных сетей.
     
     
  • 2.96, Аноним (96), 14:27, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это двойные агенты. Ты молодец их вычислил.
     

  • 1.99, Аноним (99), 14:40, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От каких опасностей сие безопасное пространство?
     
  • 1.104, Аноним (10), 14:58, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сходил на https://peertube.debian.social/
    Мне понравилось. Куча видео про Debian, все под свободными лицензиями, никакой рекламы и ограничений как на той же трубе. Откуда столько негатива? Токсичность русскоязычного сообщества переходит все границы.
     

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