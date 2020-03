Проект Debian анонсировал сервисы Debian Social

3.8 , Аноним ( 8 ), 10:39, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –12 + / – Не по теме, но... Смотришь фото в этих социалках про всякие debian фесты и видишь что у 99% внешность заметно ниже средней. По неволе задумаешься о том как внешность человека определяет его судьбу и заставляет годы просиживать с компьютером вместо реального общения. Печально это.

4.17 , A.Stahl ( ok ), 10:46, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +17 + / – Печально что? Что люди, которые из-за объективных факторов плохо вписываются в общество, находят таки свою нишу и делают что-то полезное? Ужас просто! Нет бы спиться и умереть...

5.20 , Fatum ( ?? ), 10:50, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это из разряда "Стакан наполовину пуст или наполовину полон?"

6.23 , A.Stahl ( ok ), 10:53, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Это из разряда "Стакан наполовину пуст или наполовину полон?" Это из разряда "Пиво или водка?" Эти люди просто нашли себе другое развлечение. И живут ничуть не хуже тех, кто развлекается стандартным(соц.общение) образом.

7.26 , Fatum ( ?? ), 10:59, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я к тому, что некоторые люди не склонны оценивать ситуацию с положительной стороны. Печально это.

8.61 , Аноним ( 61 ), 12:21, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Это называется критическое мышление Иногда полезно посмотреть на мир не с поняш... 6.74 , К.0. ( ? ), 13:05, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Стакан наполовину опустошён, остаток быстро испаряется.

5.22 , Rhonda ( ? ), 10:52, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, я нашло свою нишу и делаю полезное. Правда, разумеется, это ни разу не программирование и даже не поддержка дистрибутива.

4.37 , Аноним ( 37 ), 11:25, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Скорее это определенная категория, которой нравится посещать конференции/сходочки/хакатоны, аналогично разным комиконам и аниме ивентам. С компьютерами это не сильно связано

4.38 , Аноним ( 38 ), 11:26, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +13 + / – Смотришь фото в инстаграме и видишь, что у 99% способности к аналитическому мышлению заметно ниже средних. Поневоле задумаешься о том, как умственные способности человека определяют его судьбу и заставляют годы работать продавцом в евросети вместо реального созидательного труда. Печально это.

5.41 , пох. ( ? ), 11:29, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – разьве Ронда работает продавцом в евросети? (чур, чур меня - я из этого киоска буду бежать быстрее своих ног - заходишь занести за мабилу, а там - ТАКОЕ!) По-моему, она неплохо продает свою нетакуюкаквсевость, не? Причем вряд ли за мелкий прайс. Требуется ли для этого аналитическое мышление или вообще разум, превосходящий амебу (остальное сделают за нее белые цисгендерные sjwшники) - учоные спорют. 6.53 , Аноним ( 53 ), 11:50, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Прекрати оправдываться. Ты смешон.

5.90 , Аноним ( 90 ), 13:54, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну что вы, есть же еще тик-ток с новым челленджем в виде облизывания ободков унитазов в общественных туалетах. После такого даже инстаграммщицы кажутся более-менее вменяемыми.

4.94 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 14:12, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > у 99% внешность заметно ниже средней У самого-то, поди, отчество тоже не Аполлонович.

5.100 , A.Stahl ( ok ), 14:42, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что? Аргумент "сперва добейся" уже и к внешности стали применять? Мда...