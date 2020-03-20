Проект Debian анонсировал сервисы Debian Social

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|3.8, Аноним (8), 10:39, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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Не по теме, но... Смотришь фото в этих социалках про всякие debian фесты и видишь что у 99% внешность заметно ниже средней. По неволе задумаешься о том как внешность человека определяет его судьбу и заставляет годы просиживать с компьютером вместо реального общения. Печально это.
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|4.17, A.Stahl (ok), 10:46, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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Печально что? Что люди, которые из-за объективных факторов плохо вписываются в общество, находят таки свою нишу и делают что-то полезное? Ужас просто! Нет бы спиться и умереть...
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|5.20, Fatum (??), 10:50, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это из разряда "Стакан наполовину пуст или наполовину полон?"
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|6.23, A.Stahl (ok), 10:53, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Это из разряда "Стакан наполовину пуст или наполовину полон?"
Это из разряда "Пиво или водка?" Эти люди просто нашли себе другое развлечение. И живут ничуть не хуже тех, кто развлекается стандартным(соц.общение) образом.
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|7.26, Fatum (??), 10:59, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я к тому, что некоторые люди не склонны оценивать ситуацию с положительной стороны. Печально это.
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|8.61, Аноним (61), 12:21, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Это называется критическое мышление Иногда полезно посмотреть на мир не с поняш... текст свёрнут, показать
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|5.22, Rhonda (?), 10:52, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, я нашло свою нишу и делаю полезное.
Правда, разумеется, это ни разу не программирование и даже не поддержка дистрибутива.
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|4.37, Аноним (37), 11:25, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Скорее это определенная категория, которой нравится посещать конференции/сходочки/хакатоны, аналогично разным комиконам и аниме ивентам. С компьютерами это не сильно связано
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|4.38, Аноним (38), 11:26, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Смотришь фото в инстаграме и видишь, что у 99% способности к аналитическому мышлению заметно ниже средних. Поневоле задумаешься о том, как умственные способности человека определяют его судьбу и заставляют годы работать продавцом в евросети вместо реального созидательного труда. Печально это.
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|5.41, пох. (?), 11:29, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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разьве Ронда работает продавцом в евросети? (чур, чур меня - я из этого киоска буду бежать быстрее своих ног - заходишь занести за мабилу, а там - ТАКОЕ!)
По-моему, она неплохо продает свою нетакуюкаквсевость, не?
Причем вряд ли за мелкий прайс. Требуется ли для этого аналитическое мышление или вообще разум, превосходящий амебу (остальное сделают за нее белые цисгендерные sjwшники) - учоные спорют.
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|5.90, Аноним (90), 13:54, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну что вы, есть же еще тик-ток с новым челленджем в виде облизывания ободков унитазов в общественных туалетах. После такого даже инстаграммщицы кажутся более-менее вменяемыми.
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|5.100, A.Stahl (ok), 14:42, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что? Аргумент "сперва добейся" уже и к внешности стали применять? Мда...
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|4.27, Ordu (ok), 11:06, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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sjw -- это единственная ассоциация, которая возникает у тебя в ответ на стимул "social"?
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|6.42, пох. (?), 11:30, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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что-то ты неполиткорректный какой-то. В современных реалиях на 100%. А вот тебя сейчас выпорют.
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|6.81, Ordu (ok), 13:25, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В современных реалиях на 75%.
Это больше говорит о том, какие ресурсы ты посещаешь, нежели о современных реалиях.
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|5.64, Michael Shigorin (ok), 12:24, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> sjw -- это единственная ассоциация, которая возникает
> у тебя в ответ на стимул "social"?
Чисто технически одно из трёх слов в сокращении "sjw" -- это как раз social; совпало, наверное.
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|6.83, Ordu (ok), 13:32, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> sjw -- это единственная ассоциация, которая возникает
>> у тебя в ответ на стимул "social"?
> Чисто технически одно из трёх слов в сокращении "sjw" -- это как
> раз social;
Да неужели?! А ещё social есть в social studies, в social psychology, в socialism'е, в social support'е, social skills... Мой вопрос в том и состоит: почему именно sjw выскакиывает ассоциацией, а не социализм, например? Почему sjw, а не бесплатная медицина? Почему не эксперименты Аша? Почему не социальная пенсия? Почему не basic income? Почему не тысяча других вопросов, которые связаны с решением тех или иных социальных проблем?
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|1.3, Аноним (3), 10:26, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это как раз в то время, когда все позакрывали подобные сервисы на своих платформах, как не пользующиеся популярностью и не приносящие прибыли. Но если эти живут на донаты, то единственная цель -- наиболее быстро распихать по карманам бюджеты с минимальной фактической пользой.
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|2.10, Аноним (10), 10:41, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В принципе правда, Debian не тратит те деньги, которые получает. Поэтому могут себе позволить.
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|2.12, Аноним (12), 10:42, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как им отчитываться за потраченные средства? Сказать что мы не сделали ничего заберите свои деньги назад?
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|2.34, анонимус (??), 11:19, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему ты думаешь, что всё должно строиться на деньгах? Это-же тупиковый путь. К сожалению, большие деньги далеко не всегда означают, что деятельность правильная и полезная обществу. Убыточные проекты в нашем мире часто более полезные, чем те, которые приносят прибыль.
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|3.45, пох. (?), 11:35, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Почему ты думаешь, что всё должно строиться на деньгах?
потому что за этот debillian.sosal - кто-то таки платит - денежками, собранными с лохов. Процессорные мощности и интернет из воздуха не возьмутся, даже если настраивающий весь этот распрекрасный софт неудачник работает задарма.
Вот за разработку и сопровождение пакетов- да, не платят, ишь чо захотели, работать за деньги.
> Это-же тупиковый путь.
к сожалению, это единственный путь, подтвержденный развитой цивилизацией, на нем построенной.
А все остальные на практике приводили только к красным кхмерам и людоедству.
> К сожалению, большие деньги далеко не всегда означают, что деятельность правильная и полезная обществу.
да. Метод не без недостатков, но другие всегда оказывались гораздо хуже.
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|4.79, Аноним (79), 13:24, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Процессорные мощности и интернет из воздуха не возьмутся, даже если настраивающий весь этот распрекрасный софт неудачник работает задарма.
Провайдер (хостер) может без особого ущерба для себя выделить мощности и канал для реализации свободных проектов - тот-же донат, только ресурсами.
>к сожалению, это единственный путь, подтвержденный развитой цивилизацией, на нем построенной.
>А все остальные на практике приводили только к красным кхмерам и людоедству.
Если подумать, то не единственный. Расписывать не буду - это долго и, вообще, тема отдельной дискуссии. В кратце: деньги - это условность, а правильный путь состоит в воспитании детей в нужном русле. Это сложно, долго и, самое главное, человек должен прийти к этому сам.
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|5.97, Аноним (97), 14:29, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>к сожалению, это единственный путь, подтвержденный развитой цивилизацией, на нем построенной.
>А все остальные на практике приводили только к красным кхмерам и людоедству.
А как же коммунизм? Социализм?
P.s в 90-х он не сам развалился, его целенаправленно разваливали западные империалисты-буржуи. Ещё со смерти Иосифа Сталина.
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|4.82, Аноним (82), 13:31, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Людоедство давно на вашем светлом и пушистом Западе, т к необязательно съедать... большой текст свёрнут, показать
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|2.89, Васька (??), 13:44, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если ты про швaбодный федеративный аналог Instagram, который таки может взаимодействовать с другими такими же швaбодными социальными сетями по протоколу ActivityPub, то тебе нужен Pixelfed. Это тот самый швaбодный Instagram с разными серверами на выбор.
Вот же их сервер из статьи этой. pixelfed.debian.social
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|1.6, Аноним (6), 10:29, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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погуглил имя автора этого анонса, Rhonda D'Vine.
Ну, в общем, да. Если дебианом теперь рулят такие, то... бегите оттуда, пока не поздно.
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|2.13, Аноним (12), 10:42, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас если ты не трансгендер или не лесбиянка у тебя нет прав. Таков новый мир.
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|4.55, Аноним (53), 11:52, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> для экспедиции на Марс.
Это намек на дро^wтворчество Пистолетова?
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|2.16, Michael Shigorin (ok), 10:46, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вот его фото немного в другой обстановке
И почему хватило заголовка "Debian Social", чтобы заподозрить неладное...
Эх.
PS: у нас такого не предвидится.
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|3.93, Аноним (3), 14:03, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лол. Такие фрики создают негативный образ всяким няшам, кто им дал такое право? А главное, зачем их держат? Перестаньте их брать в штат, они захотят есть и дружно вылечатся. Я имею в виду, среди этих альтернативных не все же такие клоуны. Ох уж эти лезбухи поехавшие.
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|2.47, Аноним (47), 11:37, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Куда катится? Историю учи. Это явление существует гораздо дольше, а ты вдруг паникуешь. Тем более, глупо вешать на человека ярлыки за его отдельные странности. Если бы эти социалки запустил сам Штульман, ты бы пел по-другому.
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|3.68, Аноним (6), 12:33, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тут дело не в странностях, а в растрате денег на нафиг не нужные проекты. Очевидно, единственная цель создания debian.social - чтобы это чудо получило там модерские права и смогло банить всех неугодных. К поддержке дистрибутива это не имеет никакого отношения.
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|1.15, Аноним (15), 10:45, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>wordpress.debian.social ((используется ПО WordPress) - платформа для ведения блогов разработчиков;
Ну теперь всю их инфраструктуру через него взломают.
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|1.19, Аноним (15), 10:49, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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А когда дебиан форкнут не с целью исключить оттуда systemd, а с целью исключить оттуда неадекватов?
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|2.29, Аноним (12), 11:11, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Это вроде называется Астра Линукс. Там все по понятиям нет таких персонажей, там только суровые мужики.
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|3.66, Michael Shigorin (ok), 12:29, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Это вроде называется Астра Линукс. Там все по понятиям
Знаете, ничего не имею против астровских технарей, но их начальство из девяностых так и не вышло. Так что да, "по понятиям".
И это не полноценный форк, а дешёвый (в переносном смысле) клон, который несамостоятелен и несостоятелен в разработке свободного софта на 100%, по моим текущим данным. То есть полностью.
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|2.32, Аноним (24), 11:14, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>не с целью исключить оттуда systemd, а с целью исключить оттуда неадекватов
А тогда systemd исключится автоматически.
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|2.31, Аноним (12), 11:12, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да ты просто посмотри кто там принимает решения. Поттеринг точно такой же только он фотки в инет не выкладывает.
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|5.62, Аноним (3), 12:22, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну да такой же все сходится. Только не в платье.
В платье он дома. У меня есть такие знакомые.
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|1.51, Аноним (51), 11:42, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Мда... На linux и опенсорц в целом идёт накат радужных активистов с малиновыми волосами... Недавно купил книжку по питхону с автором женщиной, оказалось женщина не совсем женщина, вернее совсем не женщина... Адъ какой-то надвигается реально...
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|2.56, пох. (?), 11:52, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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плять, вот скажи мне - зачем ты в книжке по пихону ищешь кто ее автор? Ты точно книжки не перепутал, секас со змеями был в соседнем отделе, за загородочкой, чтоб юные умы не смущать.
(Или это была такая книжка, что очень захотелось таки узнать, что за м-к ее написал?)
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|3.57, Аноним (51), 12:03, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Меня просто удивило что женщина рассуждает и преподносит концепции как мужик, ну я и загуглил ради интереса... А секс со змеями меня не интересует, так что не нужно делиться со мной своими закладками...
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|4.60, Аноним (3), 12:18, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Меня просто удивило что женщина рассуждает и преподносит концепции как мужик, ну
Так это ж только в плюс, я вот не могу читать написанное женщинами. Ну точнее могу, иногда оно даже более красочно, но ощущение, что что-то тут не так, не покидает. Да и дело могло быть в корректоре… Во всяком случае, если всех женщин-авторок заменят мужчины-авторы, хуже не станет. Хуже всего, конечно, лезбухи, а лезбух как известно (согласно исследованиям) под 70% популяции.
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|5.63, Аноним (51), 12:24, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так оно и есть мужик, у него даже жена есть, которой он книжку посвятил. Только носит женскую одежду, красится и возглавляет общество трансгендерных программистов... Короче лютый п*** какой-то...
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|6.77, Аноним (77), 13:11, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вот думал как всегда написать какую-то гадость по поводу него, но вот что-то в свете идиотов, что повылазили на "свет" 2019-nCoV и беснуются - как-то прямо настроения нет; всё-таки не так опасно же, как те идиоты...
Вобщем, пока этот Ronda лично ко мне не лезет - то... вобщем сегодня у меня какой-то не гомофобный день. Я болен?
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|2.72, iPony129412 (?), 12:57, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в целом идёт накат радужных активистов с малиновыми волосами...
Не идёт, это в принципе норма для IT.
Нестандартное мышление и прочее тоже нестандартное.
Так давно.
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|3.76, InuYasha (?), 13:10, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Весь наш отдел с большим недружелюбием смотрит на тебя и твой комментарий.
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|3.88, Аноним (51), 13:43, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ладно... Все эти активисты как правило непосредственно разработкой не занимаются, а продвигают толерантность с разнообразием...
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|1.52, Аноним (52), 11:48, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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теперь и дебиан скатывается в пейсбук, пытаясь стимулировать пользователей выкладывать побольше личных данных для дальнейшего анализа и использования всякими цру/анб и прочими заинтересованными лицами
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|1.58, Аноним (58), 12:07, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Скриньте. Через 5 лет закроют, потому что этим будут пользоваться только 1,5 разраба.
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|1.78, анонимчик (?), 13:12, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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нет блога для чернокожих программисток. это серьезное культурологические упущение.
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|2.92, Аноним (92), 14:00, 20/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> для чернокожих программисток
которые ездят на работу на Газелях с чёрными (военными) номерами
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|1.84, Аноним (84), 13:33, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Это нужно было сделать хотя бы затем, чтобы подорвать пyкaны местных комментаторов.
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|1.91, Аноним (91), 13:58, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Удивительно. На сайте про открытое ПО недовольны открытыми альтернативами социальных сетей.
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|1.104, Аноним (10), 14:58, 20/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сходил на https://peertube.debian.social/
Мне понравилось. Куча видео про Debian, все под свободными лицензиями, никакой рекламы и ограничений как на той же трубе. Откуда столько негатива? Токсичность русскоязычного сообщества переходит все границы.
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