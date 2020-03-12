Заморозка пакетной базы Debian 11 намечена на весну следующего года

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|2.2, A.Stahl (ok), 20:39, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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На самом деле это довольно полезная новость для дебианщиков: в мире Дебиана всё происходит неспешно, поэтому обычные пользователи всякие списки рассылки не читают. А заморозка -- довольно важный момент, затрагивающий в том числе и пользователей тестовой ветки.
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|3.5, б.б. (?), 21:04, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и она примерно всегда на весну нечётного года приходится. хотя недавно приходилась на конец чётного, но ща сроки сдвинулись...
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|3.7, user90 (?), 21:18, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Сам по себе Дебиан, чистоганом, нормальные посоны не употребляют - разбодяжить с кол.. в смысле, юзают based on. А там с пакетной базой все во многом иначе.
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|4.8, б.б. (?), 21:28, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сам по себе Дебиан, чистоганом, нормальные посоны не употребляют
эт ещё почему?
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|4.17, Аноснюс (?), 21:54, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы ничего не понимаете в аддикциях.
Все норкоманы в конце концов переходят на чистый продукт.
Это только вопрос времени.
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|2.20, user90 (?), 22:09, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Намекаешь, что разница все больше стирается? Ну, пусть тут хоть софт стабильных версий остается, как фича, а любители роллингов пусть валят дальше лесом))
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|2.22, Fyjy (?), 22:25, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Помнится был дистрибутив по имени sidux/aptosid, который был тем что ты хочешь. Но кажется он помер лет 7 назад
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|2.25, Аноним (25), 22:48, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хочу дебиан ролинг со свежим софтом как в федоре и я ваш
> до конца жизни
Ничего не мешает жить на тестинге, его как раз заморозят на полгода, и потом когда релиз будет через месяц, а надёжнее после первого корректирующего релиза, можно будет на новый тестинг обновляться, итого: на текущий момент тестинг это всегда ролинг, с отстоем пакетов из сида в неделю-две, в критичных случаях - максимум месяц и во время заморозки переждать неролинговый период с полгода, может чутка побольше, куча дебианщиков так делают для десктопа, стейбл нужен уж очень в критичных областях на десктопах, ну или если вы престарелым родителям домой ставите, чтобы часто не обновлять не у себя, а на сервера не стабильные релизы всегда ставили только наркоманы.
P.S.: Я также поступаю, брат жив.
Федора не зашла, всякие рачеролинги-пердолинги тоже.
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|2.27, an (??), 23:23, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем вам ролинг вы только броузером пользуетесь
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|2.29, Аноним (-), 23:24, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так ведь в этом плюс и одновременно минус дебиана. В чем прикол ругать продукт за его отличительные черты?
Это из серии Python говно, потому что медленный!
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|2.30, Michael Shigorin (ok), 23:24, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Эти слоупоки уже в заморозке: [...] ядро до сих пор 5.4.
А чего именно Вам в этом longterm не хватило?
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|1.31, Аноним (31), 23:35, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так весной размораживаться надо! Правильные дистры перед НГ должны наморозить припасов. Чтоб как раз за зиму все системды выморозились.
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