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Заморозка пакетной базы Debian 11 намечена на весну следующего года

12.03.2020 20:32

Разработчики Debian опубликовали план заморозки пакетной базы выпуска Debian 11 "Bullseye". Релиз Debian 11 ожидается в середине 2021 года.

12 января 2021 года начнётся первая стадия заморозки пакетной базы, в рамках которой будет прекращено выполнение "transitions" (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing), а также прекращено обновление пакетов, необходимых для сборки (build-essential).

12 февраля 2021 года состоится мягкая заморозка пакетной базы, при которой будет прекращён приём новых исходных пакетов и закрыта возможность повторного включения ранее удалённых пакетов.

12 марта 2021 года будет применена жёсткая заморозка перед релизом, при которой процесс переноса ключевых пакетов и пакетов без autopkgtests из unstable в testing будет полностью остановлен и начнётся этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем. Стадия жёсткой заморозки вводится впервые и рассматривается как необходимый промежуточный этап перед полной заморозкой, охватывающей все пакеты. Время полной заморозки пока точно не определено.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Debian 8 будет поддерживаться больше 5 лет
  3. OpenNews: Новые версии Debian 9.12 и 10.3
  4. OpenNews: Подведены итоги голосования о системах инициализации в Debian
  5. OpenNews: Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 11 "Bullseye"
  6. OpenNews: В Debian 11 предлагается по умолчанию задействовать nftables и firewalld
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52532-debian
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Аноним (1), 20:34, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    *зеваю*
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 20:39, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    На самом деле это довольно полезная новость для дебианщиков: в мире Дебиана всё происходит неспешно, поэтому обычные пользователи всякие списки рассылки не читают. А заморозка -- довольно важный момент, затрагивающий в том числе и пользователей тестовой ветки.
     
     
  • 3.5, б.б. (?), 21:04, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и она примерно всегда на весну нечётного года приходится. хотя недавно приходилась на конец чётного, но ща сроки сдвинулись...
     
  • 3.7, user90 (?), 21:18, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Сам по себе Дебиан, чистоганом, нормальные посоны не употребляют - разбодяжить с кол.. в смысле, юзают based on. А там с пакетной базой все во многом иначе.
     
     
  • 4.8, б.б. (?), 21:28, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сам по себе Дебиан, чистоганом, нормальные посоны не употребляют

    эт ещё почему?

     
     
  • 5.12, user90 (?), 21:41, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, мне рассказывали, что там системдэц например..
     
     
  • 6.28, Аноним (28), 23:23, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно удалить
     
  • 4.17, Аноснюс (?), 21:54, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы ничего не понимаете в аддикциях.
    Все норкоманы в конце концов переходят на чистый продукт.
    Это только вопрос времени.
     

  • 1.6, Грусть (?), 21:08, 12/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.10, waylandbeliver (ok), 21:29, 12/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.16, BlackRot (ok), 21:52, 12/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.19, A.Stahl (ok), 22:03, 12/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.11, Аноним (11), 21:33, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А devuan все еще отмораживается и не может релизнуть Beowulf'а.
     
  • 1.15, BlackRot (ok), 21:52, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хочу дебиан ролинг со свежим софтом как в федоре и я ваш до конца жизни
     
     
  • 2.20, user90 (?), 22:09, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Намекаешь, что разница все больше стирается? Ну, пусть тут хоть софт стабильных версий остается, как фича, а любители роллингов пусть валят дальше лесом))
     
  • 2.21, Diozan (ok), 22:16, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так поставь тестинг ветку.
     
  • 2.22, Fyjy (?), 22:25, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помнится был дистрибутив по имени sidux/aptosid, который был тем что ты хочешь. Но кажется он помер лет 7 назад
     
  • 2.23, Аноним (23), 22:30, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Sid?
     
  • 2.25, Аноним (25), 22:48, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хочу дебиан ролинг со свежим софтом как в федоре и я ваш
    > до конца жизни

    Ничего не мешает жить на тестинге, его как раз заморозят на полгода, и потом когда релиз будет через месяц, а надёжнее после первого корректирующего релиза, можно будет на новый тестинг обновляться, итого: на текущий момент тестинг это всегда ролинг, с отстоем пакетов из сида в неделю-две, в критичных случаях - максимум месяц и во время заморозки переждать неролинговый период с полгода, может чутка побольше, куча дебианщиков так делают для десктопа, стейбл нужен уж очень в критичных областях на десктопах, ну или если вы престарелым родителям домой ставите, чтобы часто не обновлять не у себя, а на сервера не стабильные релизы всегда ставили только наркоманы.

    P.S.: Я также поступаю, брат жив.
    Федора не зашла, всякие рачеролинги-пердолинги тоже.

     
  • 2.27, an (??), 23:23, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вам ролинг вы только броузером пользуетесь
     

  • 1.24, Beta Version (ok), 22:42, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Эти слоупоки уже в заморозке: прошивки более полугода не обновлялись, ядро до сих пор 5.4.
     
     
  • 2.29, Аноним (-), 23:24, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так ведь в этом плюс и одновременно минус  дебиана. В  чем  прикол ругать  продукт за его отличительные черты?

    Это из серии Python говно,  потому что     медленный!

     
  • 2.30, Michael Shigorin (ok), 23:24, 12/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эти слоупоки уже в заморозке: [...] ядро до сих пор 5.4.

    А чего именно Вам в этом longterm не хватило?

     

  • 1.31, Аноним (31), 23:35, 12/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так весной размораживаться надо! Правильные дистры перед НГ должны наморозить припасов. Чтоб как раз за зиму все системды выморозились.
     

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