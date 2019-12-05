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Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 11 "Bullseye"

05.12.2019 19:33

Началось тестирование первой альфа-версии инсталлятора следующего значительного релиза Debian - "Bullseye". Релиз ожидается примерно через полтора-два года.

Ключевые изменения в инсталляторе:

  • Упоминания CD и CD-ROM заменены на "установочные носители";
  • В apt-setup переработана генерации строк в файлах sources.list для обновлений, связанных с устранением проблем с безопасностью. Строки {dist}-updates переименованы в {dist}-security. В sources.list разрешено отделение блоков "[]" несколькими пробелами;
  • Прекращена установка промежуточного пакета apt-transport-https;
  • Прекращено создания файла my-at-spi-dbus-bus.desktop в профиле пользователя (at-spi2-core теперь всегда запускает шину at-spi);
  • В качестве хоста по умолчанию для собственных зеркал задействован "deb.debian.org";
  • Обеспечено выставление параметра gfxpayload=keep в подменю загрузчика, что решает проблемы с нечитаемыми шрифтами на экранах HiDPI при загрузке образов для установки по сети через EFI;
  • Документация преобразована в формат DocBook XML 4.5
  • В grub2 добавлено определение модулей для подписанных образов для UEFI;
  • Обеспечена установка пакета cryptsetup-initramfs вместо cryptsetup;
  • Прекращено формирование образов для плат QNAP TS-11x/TS-21x/HS-21x, QNAP TS-41x/TS-42x и HP Media Vault mv2120;
  • Добавлена поддержка ARM-платы Olimex A20-OLinuXino-Lime2-eMMC;
  • В mini.iso обеспечена работа режима загрузки по сети в EFI для платформы ARM;
  • Обеспечена установка пакетов для поддержки систем виртуализации, если обнаружен запуск в окружениях под их управлением;
  • В образ ядра Linux добавлен модуль thermal_sys;
  • Добавлен пакет virtio-gpu для графического вывода в виртуальных машинах;
  • Для Rasperry Pi Compute Module 3 бэкпортирована поддержка DTB (Device Tree).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Выпуск Debian 10.2. Подготовка к голосованию о системах инициализации
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Devuan 2.1, форка Debian 9 без systemd
  4. OpenNews: В Debian 11 предлагается по умолчанию задействовать nftables и firewalld
  5. OpenNews: Debian возвращается к вопросу поддержки нескольких систем инициализации
  6. OpenNews: Релиз Debian 10 "Buster"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Аноним (1), 19:43, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это хорошо что началось. Но такие новости пишут когда нет никаких достижений.
     
     
  • 2.2, пох. (?), 19:46, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Упоминания CD и CD-ROM заменены на "установочные носители";

    охренеть же ж "достижение", чего тебе еще не хватает?

     
     
  • 3.38, Аноним (38), 02:32, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ченджлог ченджлогом, ничего особенного.
     

  • 1.3, Аноним (-), 20:02, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Пока Debian 11 "Bullseye" выйдет, пакеты в нём как всегда устареют.
     
     
  • 2.5, бублички (?), 20:19, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и кто-то снова помешает тебе самостоятельно портировать необходимые пакеты свежих версий из unstable-ветки? кто-то снова помешает тебе организовать собственный репозиторий с такими пакетами? только ныть умеете, руками дальше apt-get install ни разу не пробовали
     
     
  • 3.7, user90 (?), 20:28, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Товарисч, речь о пакетном дистрибутиве или как? В source-based все эти и многие другие манипуляции в порядке вещей, но речь-то вроде не о них.
    Например я на своем debian-based дистрибутиве вижу несколько старых пакетов со старыми, известными даже гуглу БАГАМИ; это не хорошо.
     
     
  • 4.9, бублички (?), 20:37, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Товарисч, речь о пакетном дистрибутиве или как?

    пакетный по-твоему означает next, next, ok? знания не нужны? очень грустно. грустно потому, что у тебя и без дырявых пакетов всё через одно место - с настройками по-умолчанию

    > я на своем debian-based дистрибутиве вижу несколько старых пакетов

    назови несколько таких пакетов в текущем Debian, к которым Debian не выпустил бы обновление. а ещё лучше напиши об этом в Debian - там принимают меры

     
     
  • 5.11, user90 (?), 20:55, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А ты что, хочешь мне что-то рассказать про пакетные дистрибутивы, чего я еще не знаю? ;)

    > назови несколько таких пакетов в текущем Debian, к которым Debian не выпустил бы обновление

    Вот к этим и не выпустил, бгг. По крайней мере я никаких обновлений в Synaptic не наблюдаю, потом могу еще погуглить, если лень не станет.

     
  • 3.24, Аноним (-), 23:00, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > и кто-то снова помешает тебе самостоятельно портировать необходимые пакеты свежих версий из unstable-ветки? кто-то снова помешает тебе организовать собственный репозиторий с такими пакетами? только ныть умеете, руками дальше apt-get install ни разу не пробовали

    Ноешь тут только ты, чем заниматься обезьяньей работой по портированию новых версий пакетов в Дебиан, я лучше буду использовать Манджаро. Он сейчас по стабильности уже ничем не уступает Дебиану. А ты и дальше занимайся анальной гимнастикой.

     
     
  • 4.29, user90 (?), 23:15, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У минусаторов знатно подгорает! ;) Видать что-то в этом есть.
    Я-то текущий баг уже пофиксил, а вот местным фанбоям б-женька мозгов никогда не добавит..
     

  • 1.4, Аноним (-), 20:17, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чет быстро как для Дебиана. Только недавно десятый вышел а уже через полтора-два года 11. У меня на десктопе еще даже девятый.
     
     
  • 2.8, BlackRot (ok), 20:36, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня на сервере деб 8 ещё)
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:47, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поэтому я на все серверы втыкаю Ubuntu 18.04 и жду 20.04
     

  • 1.6, Anonymoustus (ok), 20:22, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Упоминания CD и CD-ROM заменены на "установочные носители";

    Ожидается шквал вопросов на Шлаковердозе: help! как установить Debian 11 Bullshit с моего CD или CD-ROM?

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 21:18, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CD приводы ещё у кого-то остались?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 21:33, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я без привода никак.
     
  • 3.14, Суп из потрошков (?), 21:52, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У фряшников. У них и дискетками можно разжиться в случае чего.
     
  • 3.15, Аноним (15), 21:55, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Так это, блюрей диски никуда не делись, на ближайшие 10 лет это единственный способ распространения контента. Уже появляется 8к видео в потребительском сегменте. Сейчас только 5 гигабитные домашние сети внедряются кое-где и стоит это всё достаточно не дёшево, так что от дисков избавятся не скоро. Следовательно и CD никуда не денутся.
     
     
  • 4.16, нетфликса (?), 22:05, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > на ближайшие 10 лет это единственный способ распространения контента

    мухахаха!

     
     
  • 5.18, Аноним (15), 22:19, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понимаю ваш сарказм, но стримминг никогда не был про качество. На сегодня 10 битные h265@60 дают топовое качество и оно применяется только в таком формате. Качество лучше только у кинотеатров, но там больше забота о вопросах лицензирования, чем о вопросах передачи файлов. Если расматривать реалистично, на сегодня синедискам не существует альтернатив. Сколько там слоёв сейчас, три? Сделают 5, если надо будет. Внедрение происходит достаточно медленно, индустрии надо раскачаться.
     
     
  • 6.22, Суп из потрошков (?), 22:55, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваше оверкачество нужно полутора нездоровым перфекционистам. Мне вообще непонятно, за кого вы говорите. У вас техника 8К уже ворочается? Стриминг решает. Он уже убил всю музыкальную индустрию физических носителей и добивает видео. Блюрей уже родился мёртвым. У всех сегодня дома Нетфликс и прочие HBO и им давно уже нас рать на ваш блюрей. А 4К они могут смотреть в стриме уже сегодня. Или вы такой торрент-перфекционист? Закупаетесь BD болванками и вперёд в светлое будущее блюрай-коммунизма :))
     
     
  • 7.25, Аноним (15), 23:01, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это, 4к панели только недавно и появились. Распространится немного 8к, понадобится и 8к видео (хотя бы потому что выбор будет из мыла и кристально чистой картинки и понятно что выберут). У любого разрешения есть свои пределы - например, у fullhd это что-то около 24 дюймов.
     
  • 6.23, Суп из потрошков (?), 22:57, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Качество лучше только у кинотеатров

    А этот пёрл я пропустил. Так в каком классе ты говоришь учишься, филосОф-технолох?

     
     
  • 7.26, Аноним (15), 23:02, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Качество лучше только у кинотеатров
    > А этот пёрл я пропустил. Так в каком классе ты говоришь учишься,
    > филосОф-технолох?

    Я просто видел немножко, что за файлы используются в кинотеатрах сегодня. А ты?

     
     
  • 8.30, Суп из потрошков (?), 23:24, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше расскажи мне про пару кинотеатров в России, которые на самом деле соответс... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.31, Аноним (15), 23:43, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В России Я только за столичные знаю Сколько из них соответствует, не скажу, но... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.34, Суп из потрошков (?), 01:32, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надоело Я пользуюсь стримингом в 4К - всё устраивает А вы выдувайте себе что х... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.36, Аноним (15), 01:49, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вот только сравнивать бд-качество со стриминговым глупо Кто там что смотрит ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.17, Аноним84701 (ok), 22:18, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > CD приводы ещё у кого-то остались?

    Именно CD приводов штуки 2 есть - (один условно рабочий - я сам ящик с ним уже года 3 не включал и один подбарахливающий).
    Приводов, умеющих читать в т.ч. сидюки -- наверное, штук семь наберется.


     
     
  • 4.20, Anonymoustus (ok), 22:35, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> CD приводы ещё у кого-то остались?
    > Именно CD приводов штуки 2 есть - (один условно рабочий - я
    > сам ящик с ним уже года 3 не включал и один
    > подбарахливающий).
    > Приводов, умеющих читать в т.ч. сидюки -- наверное, штук семь наберется.

    У меня, если считать десктопное, осталось три: один хардкорный CD-ROM и две мультиформатные DVD-писалки. В ноутбуках ещё несколько (считает в уме) — 5. Итого получается аж 8. Неисправен только один slim-привод в макбуке, но такие всегда были с прибабахами.

     
     
  • 5.27, Суп из потрошков (?), 23:02, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, давайте считаться!
    У меня в шкафу не знаю сколько лежит. И знать не хочу. Но много. Стопка. Один BD-RE в системнике. Купленный во время сборки хз знает ради чего. Кстати, на днях пытался его открыть. Жужжал-жужжал, в конце-концов, с помошью пальцев открылся. Года три декорацией простоял, однако ;)
     
  • 3.19, Anonymoustus (ok), 22:27, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > CD приводы ещё у кого-то остались?

    CD, аноним, это стандарт ISO (ISO 9660), а в более широком смысле —  ещё и последующие стандарты (ISO/IEC 13346, ECMA-167). Если операционная система претендует быть полноценной ОС, в ней должна быть искаропки поддержки оных.

    В отличие от этих стандартов, дружок, твой китайский свисток на шнурке USB — не более чем набор переносных карманных костылей к корявой шине, массово используемой не по изначальному назначению.


    RTFM:

    https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9660

    https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_13490

    https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Disk_Format


    ЗЫ

    Когда я писал свой комментарий, случился мистический феномен. Видишь циферки капчи? Совпадают с номером стандарта и ещё одна девятка. Я делал скриншот этой нумерологии, а хромог завис и сдох. Бесовщина какая-то. Переполнение стеков и растворение воздусей.

    https://fastpic.ru/fullview/111/2019/1205/_d85ed4eec3e6773df77dcb07bd9c18ab.pn

     
     
  • 4.21, Ordu (ok), 22:51, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В отличие от этих стандартов, дружок, твой китайский свисток на шнурке USB — не более чем набор переносных карманных костылей к корявой шине, массово используемой не по изначальному назначению.

    Я запутался: это ведь сарказм такой, и понимать это надо ровно наоборот: стандарт есть, но кому он нахрен нужен, когда есть няшные удобные костыли китайских свистков?

     
  • 4.28, Суп из потрошков (?), 23:05, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На чём у вас хромог зависает и дохнет? Ни разу не видел вылета хромого за последние несколько лет. Google Chrome, в смысле.
     
     
  • 5.33, Anonymoustus (ok), 00:10, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На чём у вас хромог зависает и дохнет? Ни разу не видел
    > вылета хромого за последние несколько лет. Google Chrome, в смысле.

    Не знаю наверняка. Event Viewer ничего не показывает (отдельный привет любителям системды). CrashReporter я хромогу ампутировал. Если знаете, куда хромог пишет свои логи на Винде, подскажите.

     
     
  • 6.35, Суп из потрошков (?), 01:36, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > куда хромог пишет свои логи на Винде

    Понятия не имею. Может вы и мне что-то удалили?

     

  • 1.32, Санчо (?), 23:59, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Регулярно выходят новости об увеличении циферок в номерах программ, но принципиально ничего не меняется.
     
  • 1.37, Аноним (15), 01:51, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Прекращено создания файла my-at-spi-dbus-bus.desktop в профиле пользователя (at-spi2-core теперь всегда запускает шину at-spi);

    устал удалять его, из всех программ только фф его и запускает (трясёт аж от этой дряни)

     
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