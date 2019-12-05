Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 11 "Bullseye"

2.5 , бублички ( ? ), 20:19, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – и кто-то снова помешает тебе самостоятельно портировать необходимые пакеты свежих версий из unstable-ветки? кто-то снова помешает тебе организовать собственный репозиторий с такими пакетами? только ныть умеете, руками дальше apt-get install ни разу не пробовали

3.7 , user90 ( ? ), 20:28, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Товарисч, речь о пакетном дистрибутиве или как? В source-based все эти и многие другие манипуляции в порядке вещей, но речь-то вроде не о них.

Например я на своем debian-based дистрибутиве вижу несколько старых пакетов со старыми, известными даже гуглу БАГАМИ; это не хорошо.

4.9 , бублички ( ? ), 20:37, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Товарисч, речь о пакетном дистрибутиве или как? пакетный по-твоему означает next, next, ok? знания не нужны? очень грустно. грустно потому, что у тебя и без дырявых пакетов всё через одно место - с настройками по-умолчанию > я на своем debian-based дистрибутиве вижу несколько старых пакетов назови несколько таких пакетов в текущем Debian, к которым Debian не выпустил бы обновление. а ещё лучше напиши об этом в Debian - там принимают меры

5.11 , user90 ( ? ), 20:55, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – А ты что, хочешь мне что-то рассказать про пакетные дистрибутивы, чего я еще не знаю? ;) > назови несколько таких пакетов в текущем Debian, к которым Debian не выпустил бы обновление Вот к этим и не выпустил, бгг. По крайней мере я никаких обновлений в Synaptic не наблюдаю, потом могу еще погуглить, если лень не станет.

3.24 , Аноним ( - ), 23:00, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > и кто-то снова помешает тебе самостоятельно портировать необходимые пакеты свежих версий из unstable-ветки? кто-то снова помешает тебе организовать собственный репозиторий с такими пакетами? только ныть умеете, руками дальше apt-get install ни разу не пробовали Ноешь тут только ты, чем заниматься обезьяньей работой по портированию новых версий пакетов в Дебиан, я лучше буду использовать Манджаро. Он сейчас по стабильности уже ничем не уступает Дебиану. А ты и дальше занимайся анальной гимнастикой.

4.29 , user90 ( ? ), 23:15, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – У минусаторов знатно подгорает! ;) Видать что-то в этом есть.

Я-то текущий баг уже пофиксил, а вот местным фанбоям б-женька мозгов никогда не добавит..

