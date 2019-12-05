Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 11 "Bullseye"

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|1.1, Аноним (1), 19:43, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это хорошо что началось. Но такие новости пишут когда нет никаких достижений.
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|2.2, пох. (?), 19:46, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Упоминания CD и CD-ROM заменены на "установочные носители";
охренеть же ж "достижение", чего тебе еще не хватает?
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|1.3, Аноним (-), 20:02, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Пока Debian 11 "Bullseye" выйдет, пакеты в нём как всегда устареют.
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|2.5, бублички (?), 20:19, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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и кто-то снова помешает тебе самостоятельно портировать необходимые пакеты свежих версий из unstable-ветки? кто-то снова помешает тебе организовать собственный репозиторий с такими пакетами? только ныть умеете, руками дальше apt-get install ни разу не пробовали
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|3.7, user90 (?), 20:28, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Товарисч, речь о пакетном дистрибутиве или как? В source-based все эти и многие другие манипуляции в порядке вещей, но речь-то вроде не о них.
Например я на своем debian-based дистрибутиве вижу несколько старых пакетов со старыми, известными даже гуглу БАГАМИ; это не хорошо.
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|4.9, бублички (?), 20:37, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Товарисч, речь о пакетном дистрибутиве или как?
пакетный по-твоему означает next, next, ok? знания не нужны? очень грустно. грустно потому, что у тебя и без дырявых пакетов всё через одно место - с настройками по-умолчанию
> я на своем debian-based дистрибутиве вижу несколько старых пакетов
назови несколько таких пакетов в текущем Debian, к которым Debian не выпустил бы обновление. а ещё лучше напиши об этом в Debian - там принимают меры
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|5.11, user90 (?), 20:55, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А ты что, хочешь мне что-то рассказать про пакетные дистрибутивы, чего я еще не знаю? ;)
> назови несколько таких пакетов в текущем Debian, к которым Debian не выпустил бы обновление
Вот к этим и не выпустил, бгг. По крайней мере я никаких обновлений в Synaptic не наблюдаю, потом могу еще погуглить, если лень не станет.
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|3.24, Аноним (-), 23:00, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> и кто-то снова помешает тебе самостоятельно портировать необходимые пакеты свежих версий из unstable-ветки? кто-то снова помешает тебе организовать собственный репозиторий с такими пакетами? только ныть умеете, руками дальше apt-get install ни разу не пробовали
Ноешь тут только ты, чем заниматься обезьяньей работой по портированию новых версий пакетов в Дебиан, я лучше буду использовать Манджаро. Он сейчас по стабильности уже ничем не уступает Дебиану. А ты и дальше занимайся анальной гимнастикой.
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|4.29, user90 (?), 23:15, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У минусаторов знатно подгорает! ;) Видать что-то в этом есть.
Я-то текущий баг уже пофиксил, а вот местным фанбоям б-женька мозгов никогда не добавит..
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|1.4, Аноним (-), 20:17, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Чет быстро как для Дебиана. Только недавно десятый вышел а уже через полтора-два года 11. У меня на десктопе еще даже девятый.
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|1.6, Anonymoustus (ok), 20:22, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Упоминания CD и CD-ROM заменены на "установочные носители";
Ожидается шквал вопросов на Шлаковердозе: help! как установить Debian 11 Bullshit с моего CD или CD-ROM?
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|3.15, Аноним (15), 21:55, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Так это, блюрей диски никуда не делись, на ближайшие 10 лет это единственный способ распространения контента. Уже появляется 8к видео в потребительском сегменте. Сейчас только 5 гигабитные домашние сети внедряются кое-где и стоит это всё достаточно не дёшево, так что от дисков избавятся не скоро. Следовательно и CD никуда не денутся.
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|4.16, нетфликса (?), 22:05, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> на ближайшие 10 лет это единственный способ распространения контента
мухахаха!
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|5.18, Аноним (15), 22:19, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Понимаю ваш сарказм, но стримминг никогда не был про качество. На сегодня 10 битные h265@60 дают топовое качество и оно применяется только в таком формате. Качество лучше только у кинотеатров, но там больше забота о вопросах лицензирования, чем о вопросах передачи файлов. Если расматривать реалистично, на сегодня синедискам не существует альтернатив. Сколько там слоёв сейчас, три? Сделают 5, если надо будет. Внедрение происходит достаточно медленно, индустрии надо раскачаться.
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|6.22, Суп из потрошков (?), 22:55, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ваше оверкачество нужно полутора нездоровым перфекционистам. Мне вообще непонятно, за кого вы говорите. У вас техника 8К уже ворочается? Стриминг решает. Он уже убил всю музыкальную индустрию физических носителей и добивает видео. Блюрей уже родился мёртвым. У всех сегодня дома Нетфликс и прочие HBO и им давно уже нас рать на ваш блюрей. А 4К они могут смотреть в стриме уже сегодня. Или вы такой торрент-перфекционист? Закупаетесь BD болванками и вперёд в светлое будущее блюрай-коммунизма :))
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|7.25, Аноним (15), 23:01, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это, 4к панели только недавно и появились. Распространится немного 8к, понадобится и 8к видео (хотя бы потому что выбор будет из мыла и кристально чистой картинки и понятно что выберут). У любого разрешения есть свои пределы - например, у fullhd это что-то около 24 дюймов.
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|6.23, Суп из потрошков (?), 22:57, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Качество лучше только у кинотеатров
А этот пёрл я пропустил. Так в каком классе ты говоришь учишься, филосОф-технолох?
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|7.26, Аноним (15), 23:02, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Качество лучше только у кинотеатров
> А этот пёрл я пропустил. Так в каком классе ты говоришь учишься,
> филосОф-технолох?
Я просто видел немножко, что за файлы используются в кинотеатрах сегодня. А ты?
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|9.31, Аноним (15), 23:43, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В России Я только за столичные знаю Сколько из них соответствует, не скажу, но... текст свёрнут, показать
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|3.17, Аноним84701 (ok), 22:18, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> CD приводы ещё у кого-то остались?
Именно CD приводов штуки 2 есть - (один условно рабочий - я сам ящик с ним уже года 3 не включал и один подбарахливающий).
Приводов, умеющих читать в т.ч. сидюки -- наверное, штук семь наберется.
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|4.20, Anonymoustus (ok), 22:35, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> CD приводы ещё у кого-то остались?
> Именно CD приводов штуки 2 есть - (один условно рабочий - я
> сам ящик с ним уже года 3 не включал и один
> подбарахливающий).
> Приводов, умеющих читать в т.ч. сидюки -- наверное, штук семь наберется.
У меня, если считать десктопное, осталось три: один хардкорный CD-ROM и две мультиформатные DVD-писалки. В ноутбуках ещё несколько (считает в уме) — 5. Итого получается аж 8. Неисправен только один slim-привод в макбуке, но такие всегда были с прибабахами.
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|5.27, Суп из потрошков (?), 23:02, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О, давайте считаться!
У меня в шкафу не знаю сколько лежит. И знать не хочу. Но много. Стопка. Один BD-RE в системнике. Купленный во время сборки хз знает ради чего. Кстати, на днях пытался его открыть. Жужжал-жужжал, в конце-концов, с помошью пальцев открылся. Года три декорацией простоял, однако ;)
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|3.19, Anonymoustus (ok), 22:27, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> CD приводы ещё у кого-то остались?
CD, аноним, это стандарт ISO (ISO 9660), а в более широком смысле — ещё и последующие стандарты (ISO/IEC 13346, ECMA-167). Если операционная система претендует быть полноценной ОС, в ней должна быть искаропки поддержки оных.
В отличие от этих стандартов, дружок, твой китайский свисток на шнурке USB — не более чем набор переносных карманных костылей к корявой шине, массово используемой не по изначальному назначению.
RTFM:
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9660
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_13490
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Disk_Format
ЗЫ
Когда я писал свой комментарий, случился мистический феномен. Видишь циферки капчи? Совпадают с номером стандарта и ещё одна девятка. Я делал скриншот этой нумерологии, а хромог завис и сдох. Бесовщина какая-то. Переполнение стеков и растворение воздусей.
https://fastpic.ru/fullview/111/2019/1205/_d85ed4eec3e6773df77dcb07bd9c18ab.pn
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|4.21, Ordu (ok), 22:51, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В отличие от этих стандартов, дружок, твой китайский свисток на шнурке USB — не более чем набор переносных карманных костылей к корявой шине, массово используемой не по изначальному назначению.
Я запутался: это ведь сарказм такой, и понимать это надо ровно наоборот: стандарт есть, но кому он нахрен нужен, когда есть няшные удобные костыли китайских свистков?
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|4.28, Суп из потрошков (?), 23:05, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На чём у вас хромог зависает и дохнет? Ни разу не видел вылета хромого за последние несколько лет. Google Chrome, в смысле.
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|5.33, Anonymoustus (ok), 00:10, 06/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На чём у вас хромог зависает и дохнет? Ни разу не видел
> вылета хромого за последние несколько лет. Google Chrome, в смысле.
Не знаю наверняка. Event Viewer ничего не показывает (отдельный привет любителям системды). CrashReporter я хромогу ампутировал. Если знаете, куда хромог пишет свои логи на Винде, подскажите.
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|1.32, Санчо (?), 23:59, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Регулярно выходят новости об увеличении циферок в номерах программ, но принципиально ничего не меняется.
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|1.37, Аноним (15), 01:51, 06/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Прекращено создания файла my-at-spi-dbus-bus.desktop в профиле пользователя (at-spi2-core теперь всегда запускает шину at-spi);
устал удалять его, из всех программ только фф его и запускает (трясёт аж от этой дряни)
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