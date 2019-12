Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 11 "Bullseye"

> Товарисч, речь о пакетном дистрибутиве или как? пакетный по-твоему означает next, next, ok? знания не нужны? очень грустно. грустно потому, что у тебя и без дырявых пакетов всё через одно место - с настройками по-умолчанию > я на своем debian-based дистрибутиве вижу несколько старых пакетов назови несколько таких пакетов в текущем Debian, к которым Debian не выпустил бы обновление. а ещё лучше напиши об этом в Debian - там принимают меры