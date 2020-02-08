Новые версии Debian 9.12 и 10.3

2.40 , antijude ( ? ), 01:38, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Новичку разобраться с Дебиан будет очень сложно, так-как нет нормальной документации, вики просто отвратная. Так и будет бегать по форумам и копипастить команды, не понимая их смысл.

Арч же наоборот так и просит, чтобы его изучили до последнего винтики, предоставляя при этом самую качественную документацию в мире линукса, но дебиановской стабильности там конечно же нет.

3.45 , Аноним ( 45 ), 02:30, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Новичку разобраться с Дебиан будет очень сложно, так-как нет нормальной документации, вики

> просто отвратная. Так и будет бегать по форумам и копипастить команды,

> не понимая их смысл.

> Арч же наоборот так и просит, чтобы его изучили до последнего винтики,

> предоставляя при этом самую качественную документацию в мире линукса, но дебиановской

> стабильности там конечно же нет. Это полнейший бред, я когда начинал, почти сразу пробовал Debian и по сути на нём в основном и оставался, возвращался на него всегда и сейчас до сих пор, ничего сложного там нет, конечно какой-нибудь рачик имеет вику получше, но как дистр для большой аудитории он не подходит.

Арч вообще не имеет смысл учить, если не нравится сам арч, он нигде в прикладном смысле не пригождается по работе, это чисто игрушка для гиков, с этой стороны даже генту полезнее.

Если хотите зaдpoчить новичка, сразу на LFS его кидайте, чо уж мелочиться-то?!

Всегда надо отталкиваться от практической пользы знаний, полезно учить то, что пригодится в работе, сейчас это красношляпа и производные, дебианобунты и очень местами сузепроизводные, в контейнерах ещё закидывают alpine, всё!

Нигде в нормальных местах, где платят деньги, ваших рачей нет, это такая же подерка как и слака, только понавороченей, угомонитесь уже его всем впаривать!

4.46 , antijude ( ? ), 02:47, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты так говоришь, как буд-то все пользователи линукс это сплошь админы и девопсконтейнороустанавливатели.

Да большинству линукс юзеров вообще по барабану на энтерпрайз, они и сервак-то никогда в живую не видели.

Я вот, напремер, прогер, мне даром не сдался твой дебиан или тем более красная шляпа. Кто-то в крите рисует, кто-то музычку в LMMS пишет, а кто-то и вовсе просто тырнетик сёрфит.

2.44 , Аноним ( 44 ), 02:20, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чем интересен Debian - в нем есть годный deb multimedia. Из альтернатив

> только Arch. Но он роллинг и source based (AUR). Хоть я и не люблю рач, но справедливости ради, в дебмультимедии пакетов в сравнении с ауром ничтожно мало, типа лучше, чем ничего, но таки далеко до полной чаши.

Нет не только арч в альтернативах, хотя смотря вам для чего, но в любом случае есть варианты, даже среди бинарных.

