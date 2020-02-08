Новые версии Debian 9.12 и 10.3

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|2.8, Аноним (8), 20:55, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Написано же "в течение нескольких часов будут подготовлены". Они всегда с запозданием сборки публикуют.
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|3.7, A.Stahl (ok), 20:49, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Просто камера тоже сойдёт. Главное -- изолировать от общества.
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|4.18, Аноним (18), 22:14, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, собственно, за что его изолировать? Что преступного он совершил или инакомыслие == преступление?
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|5.25, A.Stahl (ok), 22:56, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А, собственно, за что его изолировать? Что преступного он совершил или инакомыслие
> == преступление?
Оффтопит, тупит и вообще надоел. Нефиг приставать к незнакомым людям со своими системд-фобиями.
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|2.11, user90 (?), 21:35, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебя же никто не заставляет ставить именно сабж - поделок на базе более чем. Я вот когда-то накатил antiX в качестве эксперимента, да так и оставил.
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|2.15, Тот самый Аноним (?), 21:57, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да накати MXLinux ты уже. Вот это всё что нужно сделать. Без системды и всё работает лучше чем в тут. Вот.
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|3.41, Аноним (41), 02:10, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да накати MXLinux ты уже. Вот это всё что нужно сделать. Без
> системды и всё работает лучше чем в тут. Вот.
Пробовал Devuan, antiX и сейчас стоит MX Linux, MX Linux это такое днище просто труба, antiX с точки зрения готовности к релизам, и выпиливания системды лучший вариант из 3х, MX Linux обилие костылей, которы только мешают пользователю разобраться что и как в нормальной системе, в других дистрах такого нет, следовательно нефиг привыкать к локальным велосипедам, тем более они работают криво, кривота поделок ещё более упоротая, нежели в linuxmint, единственный хороший момент это подробная документация к велосипедам на куче языков. Ещё до кучи не совсем честная выпилка системды и невозможность обновляться с релиза на релиз, это вообще за гранью добра и зла, так что не надо тут этот шлак народу советовать!
Кому не нужно системды, тот поставит antiX или что-то более маргинальное, но не MX, а деван ещё толком не готов.
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|4.47, анонимуслинус (?), 03:59, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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к слову сказать в середине 2000-х все дистры рекомендовали не обновлоять , А ПЕРЕУСТАНАВЛИВАТЬ линукс в большинстве своем на домашних компах редко кто обновлялся, только после 2008 где то стали появляться дистры способные в автомате обновлять дистр без проблем. например мандрива. и парочка тройка других типа сьюз. про федору говорить нечего она всегда была тестовым полигоном. красношапка та да могла. но на форумах часто читал сообщения о практически ручном обновлении пошагово. а сейчас с системд и тем как глубоко её объединили с DE и работой программ пытаться запилить старый инит или еще что это головняк полный. потому как многие проги опираются на работу самого системд и с инитом норм работать уже не могут. надо тогда форкать и опять их переписывать на работу с инитом. так что затея изначально весьма провальная и неблагодарная я бы сказал. например ты в своем комменте обложил разрабов так, что я бы не захотел делать дистр для тебя))
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|1.9, Васька кот (?), 21:04, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Мои любимые пакеты dkimpy, dpdk, mariadb ... наконец-то, очень ждал. А вот этот dispmua понравится украинцам, там в конце UA есть.
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|2.12, user90 (?), 21:37, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скачай уже GuixSD, что ты как маленький?)) Провернешь на половом члене этих лохов!
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|2.14, jalavan (ok), 21:46, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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- boot buster, install sysvinit-core
- download and install devuan-keyring
- change sources to devuan, update, upgrade
- (optional) install eudev and let it fail. This might save some time on the first reboot.
- reboot and install eudev, remove or purge systemd if it doesn't get removed automatically. (possibly libnss-systemd also)
- (optional) install libelogind0 if you want to replace libsystemd0. Without elogind, it's not pulling in the desktop apps.
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|2.42, Аноним (41), 02:14, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чито там про голосование? Где скачать сборку деб с openrc?
Опенрц можно и так было поставить ещё со времён jessie, другое дело только на безDEшные конфигурации, ну или только с openbox, например
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|1.16, user90 (?), 22:11, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мало каментов, мало треша как-то ;) Вот я всегда считал, что формат deb - и менеджеры пакетов для него - более поделка, чем rpm. Да я раньше его и знать не знал, но это было Очень Давно - с тех пор, как в OpenSUSE появилась переключалка обычный_инит/systemd. Пожалуй выпью в память о..
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|1.17, ВиндоузАноним (?), 22:12, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Объясните пожалуйста - есть 32-битный образ для x86? Где его страница? Не понятно что качать (желательно полный набор чтобы потом не "докачивать").
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|1.22, Аноним (22), 22:25, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Нормальным поцыкам забить на этого трупа, они windows server юзают без проблем
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|3.27, siu77 (ok), 23:01, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Удалится потом. В Debian предыдущее ядро сохраняется на всякий случай.
Можно поподробнее, плиз. Я обычно вычищаю предыдущее сразу после успешной загрузки.
Удалится само или ручками? Потом - это когда? После следующей перезагрузки?
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|4.28, llol (?), 23:08, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Apt хранит три последние версии ядра. Пои установке четвёртого ядра удалится первое (и опять останется три последних). Так они ротируются.
man apt-get
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|4.30, Rootlexx (?), 23:45, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Можно поподробнее, плиз.
При установке ядра выполняется скрипт /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal, который генерирует конфигурационный файл /etc/apt/apt.conf.d/01autoremove-kernels, исключая последнее и предпоследнее ядра из автоматически удаляемых.
>Удалится само или ручками? Потом - это когда? После следующей перезагрузки?
Сейчас последняя версия - 4.19.0-8, а предыдущая - 4.19.0-6. Когда придёт и установится 4.19.0-9, она окажется в упомянутом конфигурационном файле вместе с предыдущей последней 4.19.0-8, а 4.19.0-6 оттуда исчезнет - и ничто более не будет мешать удалить её с помощью 'apt autoremove'.
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|1.34, RedEyedMan (ok), 00:18, 09/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну вышел и ОК. А системд я на Gentoo уже год исппользую. Полет нормальный, хотя раньше велся на досужие разговоры и тоже его хейтил.
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|2.43, Аноним (43), 02:17, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну вышел и ОК. А системд я на Gentoo уже год исппользую.
> Полет нормальный, хотя раньше велся на досужие разговоры и тоже его
> хейтил.
А как же твои жалобы на то, что надо гомноюниты рукожо$ые писать?
чтож, получается тоже досужий разговор?
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|1.38, artenox (?), 01:03, 09/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Чем интересен Debian - в нем есть годный deb multimedia. Из альтернатив только Arch. Но он роллинг и source based (AUR).
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|2.40, antijude (?), 01:38, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Новичку разобраться с Дебиан будет очень сложно, так-как нет нормальной документации, вики просто отвратная. Так и будет бегать по форумам и копипастить команды, не понимая их смысл.
Арч же наоборот так и просит, чтобы его изучили до последнего винтики, предоставляя при этом самую качественную документацию в мире линукса, но дебиановской стабильности там конечно же нет.
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|3.45, Аноним (45), 02:30, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Новичку разобраться с Дебиан будет очень сложно, так-как нет нормальной документации, вики
> просто отвратная. Так и будет бегать по форумам и копипастить команды,
> не понимая их смысл.
> Арч же наоборот так и просит, чтобы его изучили до последнего винтики,
> предоставляя при этом самую качественную документацию в мире линукса, но дебиановской
> стабильности там конечно же нет.
Это полнейший бред, я когда начинал, почти сразу пробовал Debian и по сути на нём в основном и оставался, возвращался на него всегда и сейчас до сих пор, ничего сложного там нет, конечно какой-нибудь рачик имеет вику получше, но как дистр для большой аудитории он не подходит.
Арч вообще не имеет смысл учить, если не нравится сам арч, он нигде в прикладном смысле не пригождается по работе, это чисто игрушка для гиков, с этой стороны даже генту полезнее.
Если хотите зaдpoчить новичка, сразу на LFS его кидайте, чо уж мелочиться-то?!
Всегда надо отталкиваться от практической пользы знаний, полезно учить то, что пригодится в работе, сейчас это красношляпа и производные, дебианобунты и очень местами сузепроизводные, в контейнерах ещё закидывают alpine, всё!
Нигде в нормальных местах, где платят деньги, ваших рачей нет, это такая же подерка как и слака, только понавороченей, угомонитесь уже его всем впаривать!
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|4.46, antijude (?), 02:47, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты так говоришь, как буд-то все пользователи линукс это сплошь админы и девопсконтейнороустанавливатели.
Да большинству линукс юзеров вообще по барабану на энтерпрайз, они и сервак-то никогда в живую не видели.
Я вот, напремер, прогер, мне даром не сдался твой дебиан или тем более красная шляпа. Кто-то в крите рисует, кто-то музычку в LMMS пишет, а кто-то и вовсе просто тырнетик сёрфит.
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|2.44, Аноним (44), 02:20, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чем интересен Debian - в нем есть годный deb multimedia. Из альтернатив
> только Arch. Но он роллинг и source based (AUR).
Хоть я и не люблю рач, но справедливости ради, в дебмультимедии пакетов в сравнении с ауром ничтожно мало, типа лучше, чем ничего, но таки далеко до полной чаши.
Нет не только арч в альтернативах, хотя смотря вам для чего, но в любом случае есть варианты, даже среди бинарных.
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