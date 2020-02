Новые версии Debian 9.12 и 10.3

2.12 , user90 ( ? ), 21:37, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Скачай уже GuixSD, что ты как маленький?)) Провернешь на половом члене этих лохов!

3.20 , Аноним ( 18 ), 22:21, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – GuixSD круто, но иам только Shepherd, а он хотел с OpenRC.

2.14 , jalavan ( ok ), 21:46, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – - boot buster, install sysvinit-core

- download and install devuan-keyring

- change sources to devuan, update, upgrade

- (optional) install eudev and let it fail. This might save some time on the first reboot.

- reboot and install eudev, remove or purge systemd if it doesn't get removed automatically. (possibly libnss-systemd also)

- (optional) install libelogind0 if you want to replace libsystemd0. Without elogind, it's not pulling in the desktop apps.

2.42 , Аноним ( 41 ), 02:14, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чито там про голосование? Где скачать сборку деб с openrc? Опенрц можно и так было поставить ещё со времён jessie, другое дело только на безDEшные конфигурации, ну или только с openbox, например