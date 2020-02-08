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Новые версии Debian 9.12 и 10.3

08.02.2020 20:31

Опубликовано третье корректирующее обновление дистрибутива Debian 10, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 94 обновления с устранением проблем со стабильностью и 52 обновления с устранением уязвимостей. Одновременно сформирован выпуск Debian 9.12, в котором предложено 70 обновлений с исправлениями и 75 с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 10.3 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов clamav, compactheader, dispmua, dkimpy, dpdk, mariadb, nvidia-graphics-drivers-legacy-340xx, postfix, postgresql, roundcube, sogo-connector. Из репозитория удалены пакеты caml-crush (проблемы со сборкой), firetray (несовместим с новым Thunderbird), koji (нерешённые проблемы с безопасностью), python-lamson (нарушение совместимости с python-daemon), radare2 и radare2-cutter (отсутствие сопровождения и устранения уязвимостей). В Debian 9.12 дополнительно удалены пакеты ruby-simple-form и trafficserver (остались без поддержки).

Для загрузки и установки "с нуля" в течение нескольких часов будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 10.3. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 10.3, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Подведены итоги голосования о системах инициализации в Debian
  3. OpenNews: Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 11 "Bullseye"
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Devuan 2.1, форка Debian 9 без systemd
  5. OpenNews: Выпуск Debian 10.2. Подготовка к голосованию о системах инициализации
  6. OpenNews: Релиз Debian 10 "Buster"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Иваня (?), 20:37, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ссылки 404, поправьте плиз
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:55, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Написано же "в течение нескольких часов будут подготовлены". Они всегда с запозданием сборки публикуют.
     

  • 1.2, Аноним (-), 20:38, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    от systemd-зависимости ещё не избавились?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:40, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это новость про дебиан, а не про девуан, если че.
     
  • 2.6, Антоним23 (?), 20:41, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может вам стоит задуматься об аренде криокамеры или газкамеры?
     
     
  • 3.7, A.Stahl (ok), 20:49, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Просто камера тоже сойдёт. Главное -- изолировать от общества.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 22:14, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, собственно, за что его изолировать? Что преступного он совершил или инакомыслие == преступление?
     
     
  • 5.25, A.Stahl (ok), 22:56, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А, собственно, за что его изолировать? Что преступного он совершил или инакомыслие
    > == преступление?

    Оффтопит, тупит и вообще надоел. Нефиг приставать к незнакомым людям со своими системд-фобиями.


     
  • 2.11, user90 (?), 21:35, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя же никто не заставляет ставить именно сабж - поделок на базе более чем. Я вот когда-то накатил antiX в качестве эксперимента, да так и оставил.
     
  • 2.13, 100 white (?), 21:41, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    freebsd.org
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 01:08, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там с debian/kfreebsd?
     
  • 2.15, Тот самый Аноним (?), 21:57, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да накати MXLinux ты уже. Вот это всё что нужно сделать. Без системды и всё работает лучше чем в тут. Вот.
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 22:18, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Devuan же тоже. Там выбор DE побольше будет.
     
  • 3.41, Аноним (41), 02:10, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да накати MXLinux ты уже. Вот это всё что нужно сделать. Без
    > системды и всё работает лучше чем в тут. Вот.

    Пробовал Devuan, antiX и сейчас стоит MX Linux, MX Linux это такое днище просто труба, antiX с точки зрения готовности к релизам, и выпиливания системды лучший вариант из 3х, MX Linux обилие костылей, которы только мешают пользователю разобраться что и как в нормальной системе, в других дистрах такого нет, следовательно нефиг привыкать к локальным велосипедам, тем более они работают криво, кривота поделок ещё более упоротая, нежели в linuxmint, единственный хороший момент это подробная документация к велосипедам на куче языков. Ещё до кучи не совсем честная выпилка системды и невозможность обновляться с релиза на релиз, это вообще за гранью добра и зла, так что не надо тут этот шлак народу советовать!
    Кому не нужно системды, тот поставит antiX или что-то более маргинальное, но не MX, а деван ещё толком не готов.

     
     
  • 4.47, анонимуслинус (?), 03:59, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    к слову сказать в середине 2000-х все дистры рекомендовали не обновлоять , А ПЕРЕУСТАНАВЛИВАТЬ  линукс в большинстве своем на домашних компах редко кто обновлялся, только после 2008 где то стали появляться дистры способные в автомате обновлять дистр без проблем. например мандрива. и парочка тройка других типа сьюз. про федору говорить нечего она всегда была тестовым полигоном. красношапка та да могла. но на форумах часто читал сообщения о практически ручном обновлении пошагово. а сейчас с системд и тем как глубоко её объединили с DE и работой программ пытаться запилить старый инит или еще что это головняк полный. потому как многие проги опираются на работу самого системд и с инитом норм работать уже не могут. надо тогда форкать и опять их переписывать на работу с инитом. так что затея изначально весьма провальная и неблагодарная я бы сказал. например ты в своем комменте обложил разрабов так, что я бы не захотел делать дистр для тебя))
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:41, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Уязвимость в filezilla так и не исправили: https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2019-5429
     
  • 1.9, Васька кот (?), 21:04, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Мои любимые пакеты dkimpy, dpdk, mariadb ... наконец-то, очень ждал. А вот этот dispmua понравится украинцам, там в конце UA есть.
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 00:00, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Мну не нравится.
    мимо украинець
     
  • 2.35, BlackRot (ok), 00:36, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Совсем всё плохо, да?
     

  • 1.10, anonymous (??), 21:12, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чито там про голосование? Где скачать сборку деб с openrc?
     
     
  • 2.12, user90 (?), 21:37, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скачай уже GuixSD, что ты как маленький?)) Провернешь на половом члене этих лохов!
     
     
  • 3.20, Аноним (18), 22:21, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GuixSD круто, но иам только Shepherd, а он хотел с OpenRC.
     
  • 2.14, jalavan (ok), 21:46, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - boot buster, install sysvinit-core
    - download and install devuan-keyring
    - change sources to devuan, update, upgrade
    - (optional) install eudev and let it fail. This might save some time on the first reboot.
    - reboot and install eudev, remove or purge systemd if it doesn't get removed automatically. (possibly libnss-systemd also)
    - (optional) install libelogind0 if you want to replace libsystemd0. Without elogind, it's not pulling in the desktop apps.
     
  • 2.42, Аноним (41), 02:14, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чито там про голосование? Где скачать сборку деб с openrc?

    Опенрц можно и так было поставить ещё со времён jessie, другое дело только на безDEшные конфигурации, ну или только с openbox, например

     

  • 1.16, user90 (?), 22:11, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мало каментов, мало треша как-то ;) Вот я всегда считал, что формат deb - и менеджеры пакетов для него - более поделка, чем rpm. Да я раньше его и знать не знал, но это было Очень Давно - с тех пор, как в OpenSUSE появилась переключалка обычный_инит/systemd. Пожалуй выпью в память о..
     
  • 1.17, ВиндоузАноним (?), 22:12, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объясните пожалуйста - есть 32-битный образ для x86? Где его страница? Не понятно что качать (желательно полный набор чтобы потом не "докачивать").
     
     
  • 2.21, ТрахВПупу (?), 22:23, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    https://www.google.com
     
  • 2.23, ДебАноним (?), 22:27, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/

    http://cdimage.debian.org/cdimage/ на все случаи

    http://cdimage.debian.org/cdimage/release/10.3.0/i386/

    http://cdimage.debian.org/cdimage/release/10.3.0/i386/iso-dvd/ полный набор чтобы потом не "докачивать"

     

  • 1.22, Аноним (22), 22:25, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Нормальным поцыкам забить на этого трупа, они windows server юзают без проблем
     
  • 1.24, siu77 (ok), 22:50, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, что старое штатное ядро автоматом не удаляется. И хедеры.
     
     
  • 2.26, Rootlexx (?), 22:56, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удалится потом. В Debian предыдущее ядро сохраняется на всякий случай.
     
     
  • 3.27, siu77 (ok), 23:01, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Удалится потом. В Debian предыдущее ядро сохраняется на всякий случай.

    Можно поподробнее, плиз. Я обычно вычищаю предыдущее сразу после успешной загрузки.

    Удалится само или ручками? Потом - это когда? После следующей перезагрузки?

     
     
  • 4.28, llol (?), 23:08, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Apt хранит три последние версии ядра. Пои установке четвёртого ядра удалится первое (и опять останется три последних). Так они ротируются.

    man apt-get

     
     
  • 5.29, siu77 (ok), 23:10, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спс
     
  • 4.30, Rootlexx (?), 23:45, 08/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Можно поподробнее, плиз.

    При установке ядра выполняется скрипт /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal, который генерирует конфигурационный файл /etc/apt/apt.conf.d/01autoremove-kernels, исключая последнее и предпоследнее ядра из автоматически удаляемых.

    >Удалится само или ручками? Потом - это когда? После следующей перезагрузки?

    Сейчас последняя версия - 4.19.0-8, а предыдущая - 4.19.0-6. Когда придёт и установится 4.19.0-9, она окажется в упомянутом конфигурационном файле вместе с предыдущей последней 4.19.0-8, а 4.19.0-6 оттуда исчезнет - и ничто более не будет мешать удалить её с помощью 'apt autoremove'.

     
     
  • 5.33, siu77 (ok), 00:14, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спс
     

  • 1.31, Аноним (31), 23:46, 08/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Увеличивайте долю легального трафика в торрентах!
     
     
  • 2.37, antijude (?), 00:41, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
     

  • 1.34, RedEyedMan (ok), 00:18, 09/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну вышел и ОК. А системд я на Gentoo уже год исппользую. Полет нормальный, хотя раньше велся на досужие разговоры и тоже его хейтил.
     
     
  • 2.36, antijude (?), 00:37, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    С какой целью ты вкорячил это УГ в генту?
     
  • 2.43, Аноним (43), 02:17, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну вышел и ОК. А системд я на Gentoo уже год исппользую.
    > Полет нормальный, хотя раньше велся на досужие разговоры и тоже его
    > хейтил.

    А как же твои жалобы на то, что надо гомноюниты рукожо$ые писать?
    чтож, получается тоже досужий разговор?

     

  • 1.38, artenox (?), 01:03, 09/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем интересен Debian - в нем есть годный deb multimedia. Из альтернатив только Arch. Но он роллинг и source based (AUR).
     
     
  • 2.40, antijude (?), 01:38, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Новичку разобраться с Дебиан будет очень сложно, так-как нет нормальной документации, вики просто отвратная. Так и будет бегать по форумам и копипастить команды, не понимая их смысл.
    Арч же наоборот так и просит, чтобы его изучили до последнего винтики, предоставляя при этом самую качественную документацию в мире линукса, но дебиановской стабильности там конечно же нет.
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 02:30, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Новичку разобраться с Дебиан будет очень сложно, так-как нет нормальной документации, вики
    > просто отвратная. Так и будет бегать по форумам и копипастить команды,
    > не понимая их смысл.
    > Арч же наоборот так и просит, чтобы его изучили до последнего винтики,
    > предоставляя при этом самую качественную документацию в мире линукса, но дебиановской
    > стабильности там конечно же нет.

    Это полнейший бред, я когда начинал, почти сразу пробовал Debian и по сути на нём в основном и оставался, возвращался на него всегда и сейчас до сих пор, ничего сложного там нет, конечно какой-нибудь рачик имеет вику получше, но как дистр для большой аудитории он не подходит.
    Арч вообще не имеет смысл учить, если не нравится сам арч, он нигде в прикладном смысле не пригождается по работе, это чисто игрушка для гиков, с этой стороны даже генту полезнее.
    Если хотите зaдpoчить новичка, сразу на LFS его кидайте, чо уж мелочиться-то?!
    Всегда надо отталкиваться от практической пользы знаний, полезно учить то, что пригодится в работе, сейчас это красношляпа и производные, дебианобунты и очень местами сузепроизводные, в контейнерах ещё закидывают alpine, всё!
    Нигде в нормальных местах, где платят деньги, ваших рачей нет, это такая же подерка как и слака, только понавороченей, угомонитесь уже его всем впаривать!

     
     
  • 4.46, antijude (?), 02:47, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так говоришь, как буд-то все пользователи линукс это сплошь админы и девопсконтейнороустанавливатели.
    Да большинству линукс юзеров вообще по барабану на энтерпрайз, они и сервак-то никогда в живую не видели.
    Я вот, напремер, прогер, мне даром не сдался твой дебиан или тем более красная шляпа. Кто-то в крите рисует, кто-то музычку в LMMS пишет, а кто-то и вовсе просто тырнетик сёрфит.
     
  • 2.44, Аноним (44), 02:20, 09/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем интересен Debian - в нем есть годный deb multimedia. Из альтернатив
    > только Arch. Но он роллинг и source based (AUR).

    Хоть я и не люблю рач, но справедливости ради, в дебмультимедии пакетов в сравнении с ауром ничтожно мало, типа лучше, чем ничего, но таки далеко до полной чаши.
    Нет не только арч в альтернативах, хотя смотря вам для чего, но в любом случае есть варианты, даже среди бинарных.

     

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