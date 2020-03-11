Debian 8 будет поддерживаться больше 5 лет

Команда LTS Team, отвечающая за формирование обновлений для LTS-веток Debian, сообщила о возможности получать обновления для Debian 8 после завершения штатного пятилетнего цикла сопровождения. Изначально планировалось прекратить поддержку LTS-ветки Debian 8 в июле 2020 года, но компания Freexian выразила готовность выпускать своими силами обновления с устранением уязвимостей в пакетах в рамках расширенной программы "Extended LTS".

Дополнительная поддержка будет охватывать ограниченный набор пакетов и распространяться только на архитектуры amd64 и i386 (возможно и armel). Поддержка не будет охватывать такие пакеты как ядро Linux 3.16 (будет предложено ядро 4.9, бэкпортированное из Debian 9), openjdk-7 (будет предложен openjdk-8) и tomcat7 (сопровождение продлится до марта 2021 года). Обновления будут распространяться через внешний репозиторий, поддерживаемый компанией Freexian. Доступ будет платный, а цена будет зависеть от общего числа спонсоров и интересующего их числа пакетов.



