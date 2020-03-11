The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Debian 8 будет поддерживаться больше 5 лет

11.03.2020 22:44

Команда LTS Team, отвечающая за формирование обновлений для LTS-веток Debian, сообщила о возможности получать обновления для Debian 8 после завершения штатного пятилетнего цикла сопровождения. Изначально планировалось прекратить поддержку LTS-ветки Debian 8 в июле 2020 года, но компания Freexian выразила готовность выпускать своими силами обновления с устранением уязвимостей в пакетах в рамках расширенной программы "Extended LTS".

Дополнительная поддержка будет охватывать ограниченный набор пакетов и распространяться только на архитектуры amd64 и i386 (возможно и armel). Поддержка не будет охватывать такие пакеты как ядро Linux 3.16 (будет предложено ядро 4.9, бэкпортированное из Debian 9), openjdk-7 (будет предложен openjdk-8) и tomcat7 (сопровождение продлится до марта 2021 года). Обновления будут распространяться через внешний репозиторий, поддерживаемый компанией Freexian. Доступ будет платный, а цена будет зависеть от общего числа спонсоров и интересующего их числа пакетов.

  1. Главная ссылка к новости (https://raphaelhertzog.com/202...)
  2. OpenNews: Подведены итоги голосования о системах инициализации в Debian
  3. OpenNews: Релиз Debian 10 "Buster"
  4. OpenNews: Cоздание LTS-ветки Debian 8
  5. OpenNews: Debian 7 Wheezy объявлен LTS-выпуском и будет поддерживаться до 31 мая 2018 года
  6. OpenNews: Прекращена LTS-поддержка Debian 7.0 "Wheezy"
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52525-debian
Ключевые слова: debian, lts
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (2) RSS
  • 1, Fyjy (?), 22:57, 11/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Кто сказал Progeny Componentized Linux и вспомнил покойного Иана?
     
  • 2, yurikoles (ok), 23:39, 11/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Вроде бы праздник через 3 недели, а они уже отмечают?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру