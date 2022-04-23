В написанной на Rust реализации OpenCL для Mesa обеспечена поддержка OpenCL 3.0

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|1.1, Какаянахренразница (ok), 09:52, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> rusticl
Название ПО наполовину состоит из названия языка, на котором оно написано. То есть основной фичей является ЯП? А всякие там быстродействия, потребление памяти, петафлопсы, фпсы и прочие попугаи не имеют значения? "Самогламно шо на расте"
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|2.2, Аноним (2), 10:05, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если на раст - значит существенно меньше проблем с памятью - всякие переполнения буфера, выходы за границы массива и т.д, которые потом отстреливают ногу в виде CVE.
А остальное... быстродействие и память нужно мерить, потому что медленно можно и на асме написать.
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|3.10, Аноним (10), 10:45, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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все это уже решено в C++ и доступно на любой платформе включая микроконтроллеры
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|2.4, Аноним (4), 10:13, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Название ПО наполовину состоит из названия языка, на котором оно написано
Зато удобно. Сразу можно по названию понять, что это шлак. Причем именно у шлака принята такая практика по добавлению префикса названию проги:
- префикс "py" (пай) для тормознутых прог, которые еще будут в рантайме выводить окошки со стектрейсом. Типа подебажь, пока работаешь.
- префикс "Q" или "Qt" для монструозных прог, написанных на тулките, резко выбивающегося из стиля остальных прог. Словно какой-то инопланетный софт.
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|3.7, Аноним (5), 10:27, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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-Префикс "g" или суффикс "-gtk" для прог, написанныых на шлакотулките GTK.
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|4.11, Аноним (4), 11:00, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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таких не бывает. Есть префикс gnome- для прог, написанных специально для гнома, как и xfce- для XFCE, k- для KDE и так далее. Тут уважительная причина, потому что эти проги - непосредственная часть своей среды, типа файл-менеджера или блокнота.
Префикс gtk- имеют проги, входящие непосредственно в состав gtk: gtk3-demo, gtk3-widget-factory, gtk4-demo, gtk4-widget-factory.
Что касается программ, которые должны работать "типа везде", то проги на GTK никак не афишируют свой тулкит. В отличие от прог на Qt.
Суффикс -gtk могут иметь проги, написанные на нескольких тулкитах сразу, например transmission. Причем это суфикс для бинарника, а не проги в целом. Таким образом, Transmission не имеет какого-то единого интерфейса. Можно хоть по вебу его сервить. Это пример хорошей, годной проги.
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|1.6, Аноним (6), 10:22, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> необходимость включения компилятора Rust в сборочные зависимости, обязательные для построения ключевых компонентов рабочего стола в Linux.
Так ведь давно уже. Как минимум - это libRsvg.
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|2.8, Аноним (5), 10:31, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно было бы решить официальным включением фронта gcc-rust в состав GCC и обязательным требованием к растософту собираться им.
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|1.12, Аноним (12), 11:01, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я считаю что такое надо тащить опционально. Производиьельность многим важнее отсутствия проблем с памятью. Воь в сервера Rust запихать можно. А на десктопе/ноутбуке можно и перезагрузиться за пару секунд. Это а какой-нибудь Gentoo можно иметь пачку однотипных компиляторов. Большая трудность высокоуровневых языков в том, что работая с железом чистый Си практически не изменился за десятилетия сам по себе. Но вот создать мега крутой компилятор вроде lcc для Эльбрусов возможно. Так что так называемые проблемы с памятью это всего лишь уровень компилятора и среды разработки, которая увидев потенципльный риск могла бы сигнализировать. Вполне вероятно вменяемые сишники просто дописывают в компилятор дополнительные условия проверки кода, чтобы избавиться от ошибок. Сам язык Rust под вопросом "а надо ли?". Ну работает с каким-нибудь блобом старая реализация. Ну и что? Притянуть целый раст ради одной наполовину реализованной фичи? Ну тупо абсолютно. Вы с наполовину знанием китайского ничего толкового выдать не сможете, но тащить весь китайский с иероглифами потому что там запятых меньше ставить надо это не повод для тех, кто знает русский язык и отправляет текст редакторам, которые его проверяют. И они не знают условный китайский.
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