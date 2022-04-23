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В написанной на Rust реализации OpenCL для Mesa обеспечена поддержка OpenCL 3.0

23.04.2022 09:14

Развиваемая для проекта Mesa новая реализация OpenCL (rusticl), написанная на языке Rust, успешно прошла набор тестов CTS (Kronos Conformance Test Suite), используемых консорциумом Khronos для оценки совместимости со спецификациями OpenCL 3.0. Проект развивает Кэрол Хербст (Karol Herbst) из компании Red Hat, принимающий участие в разработке Mesa, драйвера Nouveau и открытого стека OpenCL. Отмечается, что Кэрол связался с Khronos на предмет официальной сертификации поддержки OpenCL 3.0 в rusticl.

Тесты пройдены на системе с 12-поколением GPU Intel (Alder Lake). Работа проведена с использованием Mesa-драйвера Iris, но проект должен работать и с другими драйверами Mesa, использующими бестиповое промежуточное представление (IR) шейдеров NIR. Запрос на слияние Rusticl с Mesa пока находится на стадии рассмотрения и решение о включении кода на языке Rust в Mesa пока не принято. До принятия Rusticl в основной состав Mesa для сборки можно использовать отдельную ветку, при компиляции которой следует указать сборочные параметры "-Dgallium-rusticl=true -Dopencl-spirv=true -Dshader-cache=true -Dllvm=true".

Rusticl выступает в роли аналога присутствующего в Mesa OpenCL-фронтэнда Clover и также разработан с использованием предоставляемого в Mesa интерфейса Gallium. Кол Clover уже давно находится в заброшенном состоянии и rusticl позиционируется как его будущая замена. Кроме достижения совместимости с OpenCL 3.0 проект Rusticl отличается от Clover поддержкой расширений OpenCL для обработки изображений, но пока не поддерживает формат FP16.

Для генерации биндингов для Mesa и OpenCL, позволяющих вызывать Rust-функции из кода на Си и наоборот, в Rusticl задействован rust-bindgen. Возможность использования языка Rust в проекте Mesa обсуждается с 2020 года. Из плюсов поддержки Rust упоминается повышение безопасности и качества драйверов за счёт избавления от типовых проблем при работе с памятью, а также возможность включения в состав Mesa сторонних наработок, таких как Kazan (реализация Vulkan на Rust). Из недостатков отмечается усложнение системы сборки, нежелание привязываться к пакетной системе cargo, расширение требований к сборочному окружению и необходимость включения компилятора Rust в сборочные зависимости, обязательные для построения ключевых компонентов рабочего стола в Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Для Mesa развивается фронтэнд OpenCL, написанный на языке Rust
  3. OpenNews: Разработчики Mesa обсуждают возможность добавления кода на языке Rust
  4. OpenNews: Опубликованы финальные спецификации OpenCL 3.0
  5. OpenNews: Релиз PoCL 1.6, независимой реализации стандарта OpenCL
  6. OpenNews: Clover приближается к включению в основной репозиторий MESA
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Павел Павлов
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57071-rusticl
Ключевые слова: rusticl, mesa, opencl
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Какаянахренразница (ok), 09:52, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > rusticl

    Название ПО наполовину состоит из названия языка, на котором оно написано. То есть основной фичей является ЯП? А всякие там быстродействия, потребление памяти, петафлопсы, фпсы и прочие попугаи не имеют значения? "Самогламно шо на расте"

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:05, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если на раст - значит существенно меньше проблем с памятью - всякие переполнения буфера, выходы за границы массива и т.д, которые потом отстреливают ногу в виде CVE.
    А остальное... быстродействие и память нужно мерить, потому что медленно можно и на асме написать.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:22, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Медитируйте регулярно утром и вечером по часу.
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:45, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все это уже решено в C++ и доступно на любой платформе включая микроконтроллеры
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:13, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Название ПО наполовину состоит из названия языка, на котором оно написано

    Зато удобно. Сразу можно по названию понять, что это шлак. Причем именно у шлака принята такая практика по добавлению префикса названию проги:

    - префикс "py" (пай) для тормознутых прог, которые еще будут в рантайме выводить окошки со стектрейсом. Типа подебажь, пока работаешь.

    - префикс "Q" или "Qt" для монструозных прог, написанных на тулките, резко выбивающегося из стиля остальных прог. Словно какой-то инопланетный софт.

     
     
  • 3.7, Аноним (5), 10:27, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -Префикс "g" или суффикс "-gtk" для прог, написанныых на шлакотулките GTK.
     
     
  • 4.11, Аноним (4), 11:00, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    таких не бывает. Есть префикс gnome- для прог, написанных специально для гнома, как и xfce- для XFCE, k- для KDE и так далее. Тут уважительная причина, потому что эти проги - непосредственная часть своей среды, типа файл-менеджера или блокнота.

    Префикс gtk- имеют проги, входящие непосредственно в состав gtk: gtk3-demo, gtk3-widget-factory, gtk4-demo, gtk4-widget-factory.

    Что касается программ, которые должны работать "типа везде", то проги на GTK никак не афишируют свой тулкит. В отличие от прог на Qt.

    Суффикс -gtk могут иметь проги, написанные на нескольких тулкитах сразу, например transmission. Причем это суфикс для бинарника, а не проги в целом. Таким образом, Transmission не имеет какого-то единого интерфейса. Можно хоть по вебу его сервить. Это пример хорошей, годной проги.

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:11, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хуиндингов. Даёшъ медицынский сленг на рабочих местах!
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:22, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > необходимость включения компилятора Rust в сборочные зависимости, обязательные для построения ключевых компонентов рабочего стола в Linux.

    Так ведь давно уже. Как минимум - это libRsvg.

     
     
  • 2.8, Аноним (5), 10:31, 23/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно было бы решить официальным включением фронта gcc-rust в состав GCC и обязательным требованием к растософту собираться им.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:40, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только как прочитаю про Rust и получаю екстаз.
    Великий язык!
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:01, 23/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я считаю что такое надо тащить опционально. Производиьельность многим важнее отсутствия проблем с памятью. Воь в сервера Rust запихать можно. А на десктопе/ноутбуке можно и перезагрузиться за пару секунд. Это а какой-нибудь Gentoo можно иметь пачку однотипных компиляторов. Большая трудность высокоуровневых языков в том, что работая с железом чистый Си практически не изменился за десятилетия сам по себе. Но вот создать мега крутой компилятор вроде lcc для Эльбрусов возможно. Так что так называемые проблемы с памятью это всего лишь уровень компилятора и среды разработки, которая увидев потенципльный риск могла бы сигнализировать. Вполне вероятно вменяемые сишники просто дописывают в компилятор дополнительные условия проверки кода, чтобы избавиться от ошибок. Сам язык Rust под вопросом "а надо ли?". Ну работает с каким-нибудь блобом старая реализация. Ну и что? Притянуть целый раст ради одной наполовину реализованной фичи? Ну тупо абсолютно. Вы с наполовину знанием китайского ничего толкового выдать не сможете, но тащить весь китайский с иероглифами потому что там запятых меньше ставить надо это не повод для тех, кто знает русский язык и отправляет текст редакторам, которые его проверяют. И они не знают условный китайский.
     
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