Компания NVIDIA опубликовала заголовочные файлы с данными для программирования 3D-движков

> обязательно кто-то будет ныть, что NVidia не любит открытое ПО

Главный нытик всея СПО, Линус Торвальдс, будет ныть пока Ксения Джонс пишет модуль ядра и иксовый драйвер вместо него или проекта Нуво. Да кто угодно пусть пилит поддержку карт Невидии, кроме Невидии. Не барское это дело.

А так, конечно, Невидия любит открытое ПО. Наверное, даже больше, чем Мелкософт. Хотя куда уж больше. Всем всё понять, принять, простить. Понятливым директорам НКО - по бонусу от платинового спонсора, купят гигиеническую поманду, чтобы хозяйской попе мягче целовалось.

