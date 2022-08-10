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Компания NVIDIA опубликовала заголовочные файлы с данными для программирования 3D-движков

10.08.2022 13:38

Компания NVIDIA опубликовала заголовочные файлы, включающие около 73 тысяч строк с информацией о параметрах, операциях и режимах, используемых для программирования 3D-движков и работы с текстурами. Данные опубликованы для GPU на базе архитектур Fermi, Kepler, Pascal, Maxwell, Volta, Turing и Ampere. Информация открыта под лицензией MIT и может быть использована для усовершенствования свободного драйвера Nouveau.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: NVIDIA опубликовала документацию по интерфейсам GPU для упрощения разработки открытых драйверов
  3. OpenNews: NVIDIA опубликовала прошивки для включения 3D-ускорения в открытых драйверах
  4. OpenNews: Компания NVIDIA выступила с инициативой предоставления документации проекту Nouveau
  5. OpenNews: На базе Nouveau развивается новый драйвер для графического API Vulkan
  6. OpenNews: Компания NVIDIA открыла код видеодрайверов для ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Павел Павлов
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57618-nvidia
Ключевые слова: nvidia, nouveau, driver
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Xenia Joness (ok), 13:43, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Молодцы зеленные, может с их помощью всё таки доделают недодрайвер Nouveau
    до состояния, пригодного к использованию. Правда обязательно кто-то будет ныть, что NVidia не любит открытое ПО.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:45, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Любят, но через силу: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56789
     
     
  • 3.9, Почувствуй нашу любовь (?), 13:48, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любовь - это когда средний палец.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 13:54, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Факи, рожки, кулаки — это признаки любви.  
     
     
  • 5.22, Аноним (12), 15:09, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кто так обзывается, тот сам так называется.
     
  • 5.25, истина в последней инстанции (?), 15:33, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хрю?
     
  • 5.36, Аноним (36), 18:01, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЧТО НАСЧЕТ КРЕПКОГО БОЛЬШОГО ЧЛЕНА?
     
  • 2.5, Аноним (-), 13:46, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Правда обязательно кто-то будет ныть, что NVidia не любит открытое ПО

    конечно, любила бы -- свою ненаглядную блобяру заменила бы на открытый драйвер

     
  • 2.8, Аноним (8), 13:47, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Давненько, когда ещё сидел в основном на винде, проприетарные драйвера ставились уже с подтянутым маркетингом: появились какие то галочки, вечно чего то всё в обновах...
     
  • 2.11, Аноним (12), 13:53, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А тебе надо обязательность потерпеть на тему того что Nvidia не любит открытое ПО.

    Хакнули твою нвидию никаких других причин выкладывать у неё нет.

     
  • 2.16, Аноним (16), 14:11, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > обязательно кто-то будет ныть, что NVidia не любит открытое ПО

    Главный нытик всея СПО, Линус Торвальдс, будет ныть пока Ксения Джонс пишет модуль ядра и иксовый драйвер вместо него или проекта Нуво. Да кто угодно пусть пилит поддержку карт Невидии, кроме Невидии. Не барское это дело.

    А так, конечно, Невидия любит открытое ПО. Наверное, даже больше, чем Мелкософт. Хотя куда уж больше. Всем всё понять, принять, простить. Понятливым директорам НКО - по бонусу от платинового спонсора, купят гигиеническую поманду, чтобы хозяйской попе мягче целовалось.

     
  • 2.18, Аноним (18), 14:21, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебе-то какой прок с "недодрайвера"? У тебя же MacBook? ;)
     
  • 2.27, Kuromi (ok), 15:34, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ой какие молодцы, сначала тормозили годами и всячески шли поперек любых инициатив по более открытой разработке. Даже когда Интел и АМД уже вроде как поняли что закрытые дрова это уже неактуально Зеленые продолжали упорно идти своим путем. Особенно демонстративно их путь проявился на теме Вяленого, когда было решено "перевернуть весь мир".
    Ну и какие результаты? С вяляным пришлось дать заднего хода, контракты на Стадию потеряли. Нынешняя "открытость" Нвидии это просто попытка работы над ошибками, причем работы очень нехотя.

    Ну а после того как у них утащили кучу исходников и "всем-все-и-так-понятно" что будут делать авторы Нуво приходится спасать лицо, дескать сами подарили.

     
  • 2.35, Аноним (36), 18:00, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ТП... ЭТО НЕ ЛЕЧИТСЯ
     

  • 1.3, Аноним (8), 13:44, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока что да, Nouveau не может раскрыть весь потенциал зелёных.
     
  • 1.6, Аноним (6), 13:46, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >73 тысяч строк

    Сколько там AMD нас^Hкоммитила в ядро?

     
     
  • 2.34, Додо (?), 17:04, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только эти файлы - сгенерированные, а не написанные ручками.
    /* AUTO GENERATED FILE -- DO NOT EDIT */
    /* Command: ../../class/bin/sw_header.pl fermi_a */
     

  • 1.7, Какаянахренразница (ok), 13:47, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень интересно, но ничего не понятно. Что именно было открыто и куда его можно приткнуть?
     
     
  • 2.10, Аноним (6), 13:52, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Что именно было открыто

    То, что AMD сгенерировала и нас^Hкоммитила в ядро.

    >куда его можно приткнуть?

    Распечатать и повесить в сельский туалет подтирочным материалом, потенциально как-то использовать в драйверах.

    ...от вибрации такой доска держаться перестала

     
     
  • 3.15, Аноним (12), 14:04, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Через сабж можно настроить охлад видюхи так чтобы от вибрации доски продолжали держаться.
     
  • 3.28, истина в последней инстанции (?), 15:34, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Распечатать и повесить в сельский туалет

    У вас до сих пор кругом сельские туалеты на улице? ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ федерация блин.

     
     
  • 4.30, Kuromi (ok), 15:41, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хуже, в крупных городах вообще нет туалетов на улице, никаких. Либо дома облегчайся заранее либо торговый комплекс ищи. ТРК - главные инвесторы в санитарию в российских городах.
     
  • 2.13, . (?), 13:58, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Что именно было открыто

    название макросов

     
     
  • 3.20, Аноним (18), 14:35, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А их значения не важны?
     
  • 2.14, Аноним (12), 14:00, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь это приткнуть в свой 3d движек. А раньше за это походу надо было платить бабулез.
     
     
  • 3.19, torvn77 (ok), 14:21, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В таком случае не может быть так, что эта публикация сделана для конкуренции с Mesa и Vulkan?  

    Или все опубликованные данные относятся к DirectX который при наличии Vulkan становится всё менее и менее нужным?

     
     
  • 4.21, Аноним (12), 15:06, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да говорим же тебе хакнули их. Сабж нужен чтобы ты в своей подделке в обход всяких директиксов мог поговорить с видеокартой по душам.  
     

  • 1.23, Аноним (23), 15:23, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Они обанкротятся скоро, вот и открывают все
     
  • 1.24, истина в последней инстанции (?), 15:32, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И фрактала пробрал дикий понос. Ведь это его любимая NVIDIA но без его любимого раста.

    Поносит в тихоря и хрюкает.

     
  • 1.26, Аноним (26), 15:33, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не нужно нам это ваше 3d
     
  • 1.29, Kuromi (ok), 15:39, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Компания NVIDIA опубликовала заголовочные файлы, включающие около 73 тысяч строк" - стоп, а разве Гитхаб им не снесет все это в /dev/null через полгода-год из-за "отсутствия активности"?
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 15:53, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проснись, ты перепутал гитхаб и гитлаб. Но да, при сравнении соглашусь с авторитетным мнением товарища эскобара.
     
     
  • 3.32, Kuromi (ok), 16:34, 10/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проснись, ты перепутал гитхаб и гитлаб. Но да, при сравнении соглашусь с
    > авторитетным мнением товарища эскобара.

    И правда, перепутал, мои извинения.

     

  • 1.33, Аноним (33), 16:56, 10/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Данные опубликованы для GPU на базе архитектур Fermi, Kepler, Pascal, Maxwell, Volta, Turing и Ampere.

    Какой же у них отвратительный дизайн чипов, если для каждого поколения отдельные параметры с хедерах.

    Небось, для следующей "архитектуры" опять обновлять придётся.

     

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