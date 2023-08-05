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В Mesa принят код NVK, открытого Vulkan-драйвера для видеокарт NVIDIA

05.08.2023 07:51

В основную ветку проекта Mesa принят код NVK, открытого драйвера с реализацией графического API Vulkan для видеокарт NVIDIA. Драйвер создан командой, в которую входят Карол Хербст (Karol Herbst, разработчик Nouveau из Red Hat), Дэвид Эйрли (David Airlie, мэйнтейнер подсистемы DRM из Red Hat) и Джейсон Экстранд (Jason Ekstrand, активный разработчик Mesa из Collabora). Драйвером пока поддерживаются только GPU на базе Turing (RTX 20XX and GTX 16XX) и более новых микроархитектур (карты, выпускаемые с сентября 2018 года). В будущем планируют добавить поддержку семейства GPU Kepler (GeForce 600 и 700).

Для эффективной работы драйвера требуется внесение изменений в ядро Linux, связанных с расширением API DRM-драйвера Nouveau. Необходимость изменения API на уровне ядра вызвана тем, что изначально API DRM-драйвера Nouveau рассчитан на реализацию OpenGL и в нём не хватает примитивов, необходимых для эффективной работы Vulkan-драйверов в Mesa. В частности, требуется добавить возможность управления виртуальным адресным пространством, так как операции с буферам объектов и выделение виртуальной памяти в Vulkan разделены. Кроме того, для передачи команд в Vulkan требуется использовать синхронизированные объекты. В настоящее время патчи с необходимыми изменениями переданы сопровождающим DRM-подсистему ядра Linux (Direct Rendering Manager) и, предположительно, войдут в состав ядра 6.6.

Драйвер NVK написан с нуля. При создании драйвера разработчики использовали официальные заголовочные файлы и открытые модули ядра, опубликованные компанией NVIDIA. В коде NVK местами использовались базовые компоненты OpenGL-драйвера Nouveau, но из-за отличий наименований в заголовочных файлах NVIDIA и наименований в Nouveau, полученных на основе обратного инжиниринга, прямое заимствование кода затруднено и по большей части пришлось переосмысливать многие вещи и реализовывать их с нуля.

Разработка велась с оглядкой на создание нового эталонного Vulkan-драйвера для Mesa, код которого можно будет заимствовать при создании других драйверов. Для этого при работе над драйвером NVK попытались учесть весь имеющийся опыт разработки Vulkan-драйверов, поддерживать кодовую базу в оптимальной форме и минимизировать перенос кода из других Vulkan-драйверов, делая как должно быть для оптимальной и качественной работы, а не слепо копируя то как сделано в других драйверах.

Несмотря на включение в состав Mesa, разработка драйвера продолжается и не вся желаемая функциональность реализована. Драйвер поддерживает API Vulkan 1.0, но пока не проходит все тесты на совместимость и имеет проблемы с производительностью. Тем не менее, некоторые игры уже работают с новым драйвером, в том числе при использовании прослойки DXVK. В дальнейшем планируется довести производительность драйвера до должного уровня и реализовать поддержку API Vulkan 1.3. В долгосрочной перспективе ожидается, что для видеокарт NVIDIA драйвер NVK достигнет уровня качества и функциональности, подобного драйверу RADV для карт AMD. Также рассматривается возможность задействования проекта Zink для реализации полноценного OpenGL-драйвера для видеокарт NVIDIA, работающего через трансляцию вызовов в API Vulkan.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Представлен NVK, открытый Vulkan-драйвер для видеокарт NVIDIA
  3. OpenNews: Компания NVIDIA опубликовала заголовочные файлы с данными для программирования 3D-движков
  4. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в драйверах NVIDIA
  5. OpenNews: Компания NVIDIA открыла код видеодрайверов для ядра Linux
  6. OpenNews: Релиз Mesa 23.1, свободной реализации OpenGL и Vulkan
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59555-nvk
Ключевые слова: nvk, nvidia, mesa
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Anonimowitch (ok), 08:49, 05/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    > переосмысливать многие вещи и реализовывать их с нуля

    Суть Open Source

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:17, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А суть копрософта тащить легаси костыли 40 лет?
     

  • 1.2, inklesspen (ok), 08:55, 05/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    На наших глазах рождается драйвер к nvidia, который сможет
    Надеюсь
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:00, 05/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Взрыв сверхновой среди постных новостей из мира смузилёбов.
    Наконец-то адекватный драйвер замерцал на горизонте.
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:00, 05/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Т.е. сама novidea им ничем не помогает?
     
     
  • 2.5, фыв (??), 09:05, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда все говорят что у неё супер интересная с нестандартными подходами математика в дровах используется.. О чём речь. Чем и зачем им помогать.
    В документации прямо написано, что да вот тут и тут есть фатальные для работы ошибки, но мы их исправлять кстати никогда не будем. Полагаю, до сих пор там эти строки так и висят.

    Овечки думают, раз так просто установить и игры идут на ультрах, то это крутой драйвер. Другие же полагают, что крутое - это когда от людей людям..

     
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