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NVIDIA подытожила планы по переводу Linux-драйверов на открытые модули ядра по умолчанию

18.07.2024 22:32

Инженеры из компании NVIDIA опубликовали заметку, резюмирующую планы в отношении перевода проприетарных драйверов NVIDIA на использование по умолчанию открытых модулей ядра Linux для GPU, начиная с микроархитектуры Turing (GeForce GTX 1600 и RTX 2000). Используемые в драйверах NVIDIA модули для ядра Linux были открыты весной 2022 года под лицензиями MIT и GPLv2, а план по использованию их по умолчанию был анонсирован два месяца назад. Речь только о переключении основного пакета драйверов по умолчанию на уже существующие открытые модули, которые ранее поставлялись в качестве опции. Предоставляющие основную функциональность прошивки и компоненты, работающие в пространстве пользователя, такие как библиотеки для CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными.

До сих пор в состав проприетарных драйверов входили как открытые, так и проприетарные варианты модулей, которые обновлялись синхронно, но по умолчанию использовались проприетарные модули. Отличие доступных вариантов сводится к тому, что открытые модули могут использоваться только с GPU, оснащёнными отдельным микроконтроллером GSP (GPU System Processor), использование которого позволило вынести операции инициализации и управления GPU из драйвера на уровень проприетарной прошивки. GSP поставляется в видеокартах на базе таких микроархитектур, как Turing, Ampere, Ada и Hopper.

В проприетарных модулях, помимо новых GPU, продолжает сохраняться и поддержка старых GPU, не оснащённых GSP, например, GPU на базе микроархитектур Maxwell, Pascal и Volta. Компания NVIDIA намерена прекратить реализацию поддержки новых GPU в проприетарных модулях и сосредоточиться только на развитии открытых. Например, в открытых модулях уже доступна поддержка новых платформ NVIDIA Grace Hopper и NVIDIA Blackwell, которые не поддерживаются в проприетарных модулях.

В выпуске драйверов NVIDIA 560 для обычных GPU начиная с Turing, а при виртуализации GPU, начиная с Ada, по умолчанию начнут устанавливаться открытые варианты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-modeset.ko, nvidia-uvm.ko, nvidia-drm.ko и nvidia-peermem.ko, в ситуациях когда их применение возможно. В дистрибутивах Ubuntu, Debian, SUSE и openSUSE для установки варианта драйверов NVIDIA на базе открытых модулей рекомендуется использовать пакет "nvidia-open", а в дистрибутивах на базе RHEL - модуль "nvidia-driver:open-dkms".

При желании установить в систему проприетарные модули ядра потребуется указание опции "--kernel-module-type=proprietary" при запуске run-архива с драйверами NVIDIA, или изменение параметров по умолчанию в интерфейсе, показываемом инсталлятором. Кроме того, отдельно подготовлен пакет nvidia-driver-assistant, упрощающий выбор оптимального варианта модулей ядра.



  1. Главная ссылка к новости (https://developer.nvidia.com/b...)
  2. OpenNews: Компания NVIDIA открыла код видеодрайверов для ядра Linux
  3. OpenNews: В NVK, открытом драйвере для видеокарт NVIDIA, обеспечена поддержка Vulkan 1.0
  4. OpenNews: NVIDIA препятствует разработке транслирующих прослоек для запуска CUDA на других платформах
  5. OpenNews: NVIDIA начнёт использовать открытые модули ядра для GPU, начиная с Turing
  6. OpenNews: Представитель NVIDIA ответил на вопросы, связанные с переводом драйверов на открытые модули ядра
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61577-nvidia
Ключевые слова: nvidia, driver
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 23:17, 18/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Прекрасные открытые дрова!
    В которых лежит прекрасный открытый код
    github.com/NVIDIA/open-gpu-kernel-modules/blob/main/src/nvidia/generated/g_bindata_kgspGetBinArchiveBooterLoadUcode_AD102.c#L40
    Прям читать не перечитать! Писать не переписать!
     
     
  • 2.3, Bottle (?), 23:28, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливости ради, это проблема любого языка, позволяющего себе низкоуровневые оптимизации. Код на интринсиках для векторной математики тоже выглядит как китайская грамота. Пример: https://github.com/GaijinEntertainment/vecmath/blob/master/dag_vecMath_pc_sse.
    Те, кому нужно, те разберутся в этом нагромождении из букв и цифр.
     
     
  • 3.7, Аноним (-), 23:40, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дааа, название GetBinArchiveBooterLoadUcode прям кричит, что это низкоуровневая оптимизация))

    Оптимизация, как низкоуровнево послать всех умников из кернела, которые символы ядра блочили.
    А так код - вот он есть. Но расшифровать его сможет только чип в видяхе.

     
     
  • 4.16, Bottle (?), 01:57, 19/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UCode в названии метода - это микрокод. Он буквально должен быть быстрым, даже если он будет для человека набором хекс-кодов.
    Проще говоря, тебе шашечки или ехать?
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:30, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что такого? Просто запакованный имедж, распакуй обратно и изучай
     
  • 2.17, Аноним (17), 02:33, 19/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:27, 18/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Поддержку "старых" архитектур они конечно делать не будут. Нельзя ведь просто взять и открыть проприетарные модули управлением питания... Мою 1080 можно выкидывать на помойку после таких планов и, наконец-то, переходить на AMD.
     
     
  • 2.6, нах. (?), 23:37, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    главное не забудь дать адресок помойки.

     
     
  • 3.9, амд.ком (?), 00:14, 19/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Адрес той помойки ему самому пригодится после первого знакомства с политикой депрекации железа в amd rocm и прочих.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 00:31, 19/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Карта должна бвть либо последнего поколения, либо если денег нет то ладно уж предпоследнего.

    Кому должна? Американцам? Ну, как шутил господин Задорнов - только у нас сумма стоимости айфонов в маршрутке может превышать стоимость самой маршрутки. Вроде бы и смешно, а прибыль то у соединённых.

     
  • 3.10, Аноним (10), 00:15, 19/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.8, Вася (??), 23:56, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ей и так не помойку пора уже несколько лет как.
     

  • 1.4, Аноним (-), 23:28, 18/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В kwin wayland на открытых дровах в арче все еще есть тиринг, вроде это как то связано с частотой обновления, но в целом более менее юзабельно (на иксах проблем нет, вот только теперь в плазме с иксами проблемы). Хорошая работа, нвидия, опен соурс камюнити радуется, всё вынесли в проприетарный модуль, можно продолжать захватывать мир!
     
  • 1.11, Аноним (11), 00:19, 19/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если я правильно понял, то проприетарный драйвер они попросту перетащили в проприетарную прошивку дополнительного микропроцессора на видеокарте. А в ядре осталась открытая прокладка. Дрова к железке как были закрытые так фактически ими и остались, разве что из ядра вынесли в железо. В общем, нвидия показала линусу куда ему засунуть свой палец.
     
     
  • 2.14, morphe (?), 01:21, 19/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так во многих устройствах есть внутри фирмвари, в этом нет ничего плохого.

    Пускай теперь софт не может управлять некоторыми низкоуровневыми функциями (А нужно ли это ему? Раз смогли убрать - значит не особо), главное то что теперь софт хотя бы может с устройством в целом работать наконец.

    Что тут действительно плохо - так это то что юзерспейс часть всё ещё закрыта.

     

  • 1.13, Аноним (13), 01:03, 19/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Невидия не нужна. Пусть сами покупают свои желёзки с кривыми дровами, так ещё и (по факту) закрытые
     
  • 1.15, Мальчик Бананан (-), 01:51, 19/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Драйвера то открытые. Но таковыми они стали потому что ненавидия влепила чип с зондом в котором крутится закрытый код. А дрова лишь интерфейс для взаимодействия с фирмварей.
     
  • 1.18, noc101 (ok), 03:30, 19/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как обычно наблюдаю горение жоп у фанатиков. Кек
     

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