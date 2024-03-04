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NVIDIA препятствует разработке транслирующих прослоек для запуска CUDA на других платформах

04.03.2024 21:26

Разбор легальности создания альтернативных реализаций технологии CUDA, таких как недавно опубликованный пакет ZLUDA 3, позволяющий запускать CUDA-приложения на GPU AMD, показал, что начиная с выпуска CUDA Toolkit 11.5 компания NVIDIA добавила в пользовательское соглашение (EULA) пункт, запрещающий обратный инжиниринг, декомпиляцию и дизассемблирование любых частей вывода, генерируемого инструментарием CUDA, выполняемого с целью трансляции подобных выводимых артефактов для платформ, отличных от NVIDIA. Перекомпиляция исходного кода CUDA-программ, поддерживаемая инструментами для перевода CUDA-программ на API AMD ROCm и Intel OpenAPI, не подпадает под запрет.

Упомянутое дополнение EULA было добавлено в CUDA в октябре 2021 года. До этого в выпуске CUDA 11.4 подобный запрет отсутствовал. Примечательно, что примерно в то же время в 2021 году компания Intel свернула поддержку разработки проекта ZLUDA по обеспечению запуска CUDA-приложений на GPU Intel, отметив его как "не представляющий интерес для бизнеса". После этого разработчик ZLUDA по заказу компании AMD занялся созданием аналогичной прослойки для работы CUDA на GPU AMD, но спустя два года компания AMD свернула поддержку под тем же предлогом, что и Intel. Изменение в EULA также могло быть связано с противостоянием с китайскими производителями GPU, заявлявшими о разработке транслирующей прослойки, позволяющей запускать CUDA-код на их чипах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.tomshardware.com/p...)
  2. OpenNews: Опубликован инструментарий ZLUDA, позволяющий запускать CUDA-приложения на GPU AMD
  3. OpenNews: NVIDIA прекращает поддержку CUDA для Linux на 32-разрядной архитектуре x86
  4. OpenNews: AMD развивает основанный на LLVM универсальный компилятор C++ и CUDA для CPU/GPU
  5. OpenNews: NVIDIA выпустила многоплатформенную среду разработки CUDA-приложений
  6. OpenNews: NVIDIA передала CUDA Compiler в руки сообщества LLVM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60723-cuda
Ключевые слова: cuda, nvidia
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Werenter (ok), 21:50, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Нвидии лишь бы огородить.
     
     
  • 2.14, Аноним84701 (ok), 22:52, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нвидии лишь бы огородить.

    Так они никогда и не утверждали, что из этих, как их там ... "dont be evil".
    Совсем наоборот:
    https://wccftech.com/nvidias-name-origins-history-roman-mythology/
    > We're going to be talking about how Nvidia got its name and its fascinating history in Roman mythology. In Latin, invidia is the sense of envy, an intense gaze associated with malice and the "evil eye". Invidia is also the Roman name for the ancient Greek "Titan" deity, Nemesis. Who's the personification of hatred and jealousy in Roman mythology.
    >

     

  • 1.2, Аноним (2), 21:58, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А это вообще легально? Это же сгенерированный код, как на него могут налагаться ограничения?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:39, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > А это вообще легально?

    Легально всё, что пролоббировано.

     

  • 1.3, анон (?), 22:01, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Ну вполне справедливо. Всё-таки проприетарщина, а не опенсорс, и цель не нести радость в каждый дом, а деньги зарабатывать.
     
     
  • 2.4, Аноним (12), 22:13, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тогда ещё более справедливой будет взять сотрудников в рабство и торговать их органами. Это ж ещё больше денег!
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:21, 04/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +5 +/
     
  • 2.20, Аноним (20), 23:06, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это монополия. Господа из сказочной страны двойных стандартов не редко их проявляют.
     

  • 1.5, Проприетарий (?), 22:15, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    И правильно делает, халявщики должны страдать!
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 22:22, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И в чем же они халявщики? И почему должны страдать?
     
     
  • 3.10, Аноним (12), 22:38, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И в чем же они халявщики?

    Пользуются продукцией nvidia, а свою почку компании отдавать не хотят.

     
  • 3.11, Аноним (11), 22:39, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читайте самую последнюю фразу в новости .
     
     
  • 4.13, Аноним (12), 22:41, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прочитал.

    > Изменение в EULA также могло быть связано с противостоянием с китайскими производителями GPU, заявлявшими о разработке транслирующей прослойки, позволяющей запускать CUDA-код на их чипах.

    И где тут халява?

     
     
  • 5.17, Аноним (11), 23:02, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Слова "обратный инжиниринг, декомпиляцию и дизассемлирвоание" - не на что не намекают ? Разборка чужого софта , для собственного использования . Чего бы самим не придумать , а не воровать ?
     
     
  • 6.22, Аноним (22), 23:10, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам бы новость прочитал, данный пункт сродни если бы в еула к, скажем, MSVC был пункт о том что нельзя дизассемблировать бинарники им собранные, независимо от желания автора программы
     
     
  • 7.24, Аноним (11), 23:55, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так на "бинарники им собраные" запрет как раз не распространяется . Только на шмон нвидиевских ноу-хау .
     
     
  • 8.26, Аноним (12), 00:06, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интерфейс 8212 это не ноу-хау ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.27, Аноним (12), 00:07, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Слова "обратный инжиниринг, декомпиляцию и дизассемлирвоание" - не на что не намекают ? Разборка чужого софта , для собственного использования

    Для использования тех же интерфейсов, который использует чужой софт.

     
  • 2.19, нах. (?), 23:06, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Китайцам это расскажи. На них грозные заклинания "низзя низзя" очень сильно действуют. Т.е у интела и амуде технологии не будет, зато в китайском луньсуне - всегда пазаласта.

    Борцуны с "халявой" похоже в очередной раз сами продают веревку на которой их же и повесят.

     
     
  • 3.25, Аноним (11), 00:00, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Надо думать китайцам очень нравиться подставляться под очередные санкции . Штаты знают : простишь воровство у одной фирмы - набегут и не останется фирм вообще .
     
     
  • 4.28, Аноним (12), 00:08, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поэтому любые попытки выйти на рынок с конкурентным продуктом нужно считать воровством. Это же упущенная американцами прибыль!
     

  • 1.16, Аноним (16), 22:57, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    реально берите да используйте OpenCL, nvidia прям просит вас портировать ваш cuda-софт на открытые технологии, которые у вас не отберут. Никаких прослоек и глупостей, никаких wine для cuda, портируете и получаете нативную версию под все что угодно.
     
     
  • 2.21, Аноним (22), 23:08, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Opencl устарел, а vulkan compute не готов. Плохо все
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 23:47, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ведь это мы ещё не вспоминали про ROCm и HIP...
     
  • 2.34, Аноним (34), 01:46, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) OpenCL медленнее CUDA
    2) OpenCL сильно развивался Apple, но они теперь на Metal перешли. поддержку пока оставили, но скоро может она и кончиться. Тогда кросс-платформенность и поддержка разным железом ухудшиться.. а с учетом (1) кому оно тогда будет надо?
     

  • 1.18, Аноним (20), 23:03, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сразу по поводу первого предложения — работал со многими компаниями и вот те самые именитые компании с высокими технологиями и узнаваемыми торговыми марками точно также весьма часто просят провести обратный инжкниринг других продуктов. И вот на тебе — прописали в лицензии. Не удивлюсь, если господа сами окажутся в двойных стандартах ради монополии и сверхприбыли.
     
     
  • 2.29, Аноним (12), 00:11, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так они же не будут говорить, как именно получили информацию.
    Если владельцы компании американцы, а "дикари", то прокатит.
     

  • 1.30, Аноним (30), 00:23, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На всякий случай: на данный момент последний коммит (Fix adrenalin software link (#139)) имеет SHA-1 хэш af0216b1a000cb2f8b705611a9198c916cca3146.
     
  • 1.31, Аноним (31), 00:33, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А по Европейсим законам, вроде бы, декомпиляцию и дизассемблирование не запрещено? Если так, то разработку на территорию Европы. А EULA не может противоречить закнодательству.
     
     
  • 2.32, _ (??), 00:44, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы?!
    А ну да: РФ - Европа, тогда да - "по европейским" :)
     
     
  • 3.33, Аноним (12), 01:17, 05/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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