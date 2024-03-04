NVIDIA препятствует разработке транслирующих прослоек для запуска CUDA на других платформах

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|2.14, Аноним84701 (ok), 22:52, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нвидии лишь бы огородить.
Так они никогда и не утверждали, что из этих, как их там ... "dont be evil".
Совсем наоборот:
https://wccftech.com/nvidias-name-origins-history-roman-mythology/
> We're going to be talking about how Nvidia got its name and its fascinating history in Roman mythology. In Latin, invidia is the sense of envy, an intense gaze associated with malice and the "evil eye". Invidia is also the Roman name for the ancient Greek "Titan" deity, Nemesis. Who's the personification of hatred and jealousy in Roman mythology.
>
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|1.2, Аноним (2), 21:58, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А это вообще легально? Это же сгенерированный код, как на него могут налагаться ограничения?
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|1.3, анон (?), 22:01, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Ну вполне справедливо. Всё-таки проприетарщина, а не опенсорс, и цель не нести радость в каждый дом, а деньги зарабатывать.
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|2.4, Аноним (12), 22:13, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тогда ещё более справедливой будет взять сотрудников в рабство и торговать их органами. Это ж ещё больше денег!
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|2.20, Аноним (20), 23:06, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это монополия. Господа из сказочной страны двойных стандартов не редко их проявляют.
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|3.10, Аноним (12), 22:38, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И в чем же они халявщики?
Пользуются продукцией nvidia, а свою почку компании отдавать не хотят.
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|4.13, Аноним (12), 22:41, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прочитал.
> Изменение в EULA также могло быть связано с противостоянием с китайскими производителями GPU, заявлявшими о разработке транслирующей прослойки, позволяющей запускать CUDA-код на их чипах.
И где тут халява?
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|5.17, Аноним (11), 23:02, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Слова "обратный инжиниринг, декомпиляцию и дизассемлирвоание" - не на что не намекают ? Разборка чужого софта , для собственного использования . Чего бы самим не придумать , а не воровать ?
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|6.22, Аноним (22), 23:10, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сам бы новость прочитал, данный пункт сродни если бы в еула к, скажем, MSVC был пункт о том что нельзя дизассемблировать бинарники им собранные, независимо от желания автора программы
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|7.24, Аноним (11), 23:55, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так на "бинарники им собраные" запрет как раз не распространяется . Только на шмон нвидиевских ноу-хау .
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|6.27, Аноним (12), 00:07, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Слова "обратный инжиниринг, декомпиляцию и дизассемлирвоание" - не на что не намекают ? Разборка чужого софта , для собственного использования
Для использования тех же интерфейсов, который использует чужой софт.
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|2.19, нах. (?), 23:06, 04/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Китайцам это расскажи. На них грозные заклинания "низзя низзя" очень сильно действуют. Т.е у интела и амуде технологии не будет, зато в китайском луньсуне - всегда пазаласта.
Борцуны с "халявой" похоже в очередной раз сами продают веревку на которой их же и повесят.
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|3.25, Аноним (11), 00:00, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Надо думать китайцам очень нравиться подставляться под очередные санкции . Штаты знают : простишь воровство у одной фирмы - набегут и не останется фирм вообще .
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|4.28, Аноним (12), 00:08, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поэтому любые попытки выйти на рынок с конкурентным продуктом нужно считать воровством. Это же упущенная американцами прибыль!
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|1.16, Аноним (16), 22:57, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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реально берите да используйте OpenCL, nvidia прям просит вас портировать ваш cuda-софт на открытые технологии, которые у вас не отберут. Никаких прослоек и глупостей, никаких wine для cuda, портируете и получаете нативную версию под все что угодно.
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|2.34, Аноним (34), 01:46, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) OpenCL медленнее CUDA
2) OpenCL сильно развивался Apple, но они теперь на Metal перешли. поддержку пока оставили, но скоро может она и кончиться. Тогда кросс-платформенность и поддержка разным железом ухудшиться.. а с учетом (1) кому оно тогда будет надо?
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|1.18, Аноним (20), 23:03, 04/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сразу по поводу первого предложения — работал со многими компаниями и вот те самые именитые компании с высокими технологиями и узнаваемыми торговыми марками точно также весьма часто просят провести обратный инжкниринг других продуктов. И вот на тебе — прописали в лицензии. Не удивлюсь, если господа сами окажутся в двойных стандартах ради монополии и сверхприбыли.
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|2.29, Аноним (12), 00:11, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так они же не будут говорить, как именно получили информацию.
Если владельцы компании американцы, а "дикари", то прокатит.
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|1.30, Аноним (30), 00:23, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На всякий случай: на данный момент последний коммит (Fix adrenalin software link (#139)) имеет SHA-1 хэш af0216b1a000cb2f8b705611a9198c916cca3146.
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|1.31, Аноним (31), 00:33, 05/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А по Европейсим законам, вроде бы, декомпиляцию и дизассемблирование не запрещено? Если так, то разработку на территорию Европы. А EULA не может противоречить закнодательству.
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|2.32, _ (??), 00:44, 05/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С чего бы?!
А ну да: РФ - Европа, тогда да - "по европейским" :)
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