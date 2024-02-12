Опубликован инструментарий ZLUDA, позволяющий запускать CUDA-приложения на GPU AMD

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|2.4, Аноним (4), 23:35, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В ZLUDA речь не про портирование, а про запуск уже скомпилированных бинарных CUDA-приложений.
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|1.5, Амдоним (?), 23:42, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Может кто в курсе как сейчас обстоят дела с поддержкой старых видеокарт (RX580) для работы с нейросетями? Когда я пробовал три года назад, то при работе c LSTM в tensorflow AMD GPU проигрывала по скорости CPU. И вообще стоит ли покупать для этих целей AMD или там всецело правит nVidia?
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|2.8, AleksK (ok), 23:47, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Покупать сейчас RX580 стоит только от очень большой нужды, ну или как затычку.
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|2.9, Аноним (9), 23:48, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Со старыми все плохо и даже не очень новыми. На RX5700 мне почему-то не удалось завести (готов заплатить пару тысяч если кто-то поможет).
В целом у невидии быстрее и беспроблемнее, но невидия с их дровами не очень.
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|3.17, Рейка Сметанова (ok), 00:20, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мне на моем обрубке 6500xt завести стейблу и всякие для изменения голоса помогает это всунуть (более новая версия торчава не хочет работать, ну и питон нужен 3.10.х)
pip install torch==1.13.1+rocm5.2 torchvision==0.14.1+rocm5.2 torchaudio==0.13.1 --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/rocm5.2
export HSA_OVERRIDE_GFX_VERSION=10.3.0
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|2.13, Аноним (13), 23:55, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для поиграться с нвидиа однозначно проще будет, но с другой стороны, для этих целей можно вообще не покупать, а в облаке арендовать или бесплатный гугл коллаб юзать. У амд вроде как соотншение производительности к цене где-то лучше, но это не точно.
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|1.6, Аноним (6), 23:43, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ништяк, но тут говорят сложности с использованием rocm у людей. А казалось бы, столько денег в рекламу и брошюры слили. Видимо, на разработку бюджета не осталось. Ей нужны определённые карты и софт определённых версий, проприетарные драйвера и так далее. В оригинале это воткнул примерно любую карту и будет работать (для примера блендер). И для разработки тоже всё элементарно, если конечно тулчейн корректно установлен. А если с этим сложности (мой горячий привет cupy), то на выбор куча готовых бутылок со всем.
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|1.7, Аноним (7), 23:46, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Видимо и Intel и AMD пока были догоняющие готовы были хоть на подножке ехать CUDA надо. А как немного окрепли и освоились, решили что и сами вполне локомотивы. Ну поживем увидим...
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|2.11, Аноним (9), 23:50, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, щаз.
Нету ни амд, от интела окрепшего. Амд кое-как со скрипом на новых видюхах пытается в тензорфлоу вкатиться.
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|2.14, Аноним (14), 23:57, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Intel и AMD больше не интересно, но за то теперь видимо заинтересуется Nvidia ... в уридическом аспекте ;)
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|1.10, Аноним (10), 23:49, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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fn _zluda_very_bad_linker_hack() {
let _ = unsafe { cuInit(0) };
}
Нда...
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|1.12, Аноним (9), 23:53, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А зачем оно надо? Тем более на ржавчина.
Вроде rocm же и должен был обеспечить запуск куды без компиляции (а с компиляцией так opencl ещё с начала 2010ых работал).
Кто в теме, объясните.
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|1.15, Аноним (15), 00:01, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У AMD теперь ещё за пазухой есть Xilinx. Но AMD потеряла интерес к этой разработке.
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|2.20, Аноним (20), 00:37, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мммм, что? Блоки ИИ в новых мобильных процессорах и в следующих на очереди десктопных.
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|1.18, birdie (ok), 00:23, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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This has no future as NVIDIA may choose to sue the sh1t out of it any time any corporation touches it or offers it as an official solution.
Either NVIDIA releases CUDA APIs under a public license or bust.
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|1.19, Аноним (19), 00:27, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Спустя два года компания AMD решила, что запуск CUDA-приложений на GPU AMD не представляет интереса для бизнеса
>при помощи обратного инжиниринга части недокументированного API CUDA
Невидия всё равно подаст в суд, и на разраба, и на AMD.
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|2.21, Аноним (21), 00:38, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это совершенно бесперспективно, вспомним дело Oracle vs. Google. К тому же пользоваться этим будет мизерное количество человек, а большинство, переплеваашись, в итоге прибегут к NVIDIA — профит.
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|3.25, Аноним (19), 01:42, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лиц. соглашение невидии запрещает реверсинг. А тут явно говорят про реверсинг. Будет как с re3 и reVC.
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|4.28, Аноним (28), 04:04, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Лиц. соглашение невидии запрещает реверсинг.
Значит теперь они должны отобрать у автора ZLUDA лицензию! Если в лицензии конечно не указаны более серьёзные последствия. Реверс-инженеринг в том или ином виде разрешён везде, так, что по закону ему скорее всего пришить нечего.
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|2.22, Аноним (20), 00:39, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Nvidia так не сделает, так как боится что AMD обратиться в антимонопольные органы.
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|3.26, Аноним (19), 01:43, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так ведь это Бернская конвенция (которую приняло США, и не денонсировала), DMCA и патентное бюро США предоставили NVidia монополию.
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|1.32, Олег (??), 05:47, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какие глупые костыли....
Ну скомпилируйте под амд, в чем вопрос?
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