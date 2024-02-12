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Опубликован инструментарий ZLUDA, позволяющий запускать CUDA-приложения на GPU AMD

12.02.2024 22:58

Проект ZLUDA подготовил открытую реализацию технологии CUDA для GPU AMD, позволяющую выполнять немодифицированные CUDA-приложения с производительностью, близкой к производительности приложений, выполняемых без прослоек. Опубликованный инструментарий обеспечивает бинарную совместимость с существующими CUDA-приложениями, собранными при помощи компилятора CUDA для GPU NVIDIA, и не требует портирования на уровне исходных текстов. Реализация работает поверх развиваемого компанией AMD стека ROCm и runtime HIP (Heterogeneous-computing Interface for Portability). Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензиями MIT и Apache 2.0. Поддерживается работа в Linux и Windows.

Слой для организации работы CUDA на системах с GPU AMD разрабатывался последние два года, но проект имеет более давнюю историю и изначально создавался для обеспечения работы CUDA на GPU Intel. Изменение политики поддержки GPU объясняется тем, что вначале разработчик ZLUDA являлся сотрудником Intel, но в 2021 году данная компания посчитала предоставление возможности запуска CUDA-приложений на GPU Intel не представляющим интереса для бизнеса и не стала форсировать развитие инициативы.

В начале 2022 года разработчик уволился из Intel и заключил контракт с компанией AMD на разработку слоя для совместимости с CUDA. Компания AMD попросила во время разработки не афишировать интерес AMD к проекту ZLUDA и не делать коммитов в публичный репозиторий ZLUDA. Спустя два года компания AMD решила, что запуск CUDA-приложений на GPU AMD не представляет интереса для бизнеса, что по условию контракта позволило разработчику отрыть свои наработки. Так как производители GPU перестали финансировать проект, его судьба теперь зависит от интереса сообщества и поступления предложений о сотрудничестве от других компаний. Без внешней поддержки проект будет развиваться только в направлениях, интересных лично автору, таких как DLSS (Deep Learning Super Sampling).

В текущем виде уровень качества реализации оценивается как альфа-версия. При этом ZLUDA уже может использоваться для выполнения многих CUDA-приложений, включая Geekbench, 3DF Zephyr, Blender, Reality Capture, LAMMPS, NAMD, waifu2x, OpenFOAM и Arnold. Обеспечена минимальная поддержка примитивов и библиотек cuDNN, cuBLAS, cuSPARSE, cuFFT, NCCL и NVML. Добавлен прототип реализации фреймворка OptiX.

Первый запуск CUDA-приложений под управлением ZLUDA производится с заметными задержками, из-за того, что ZLUDA выполняет компиляцию GPU-кода. В последующих запусках подобная задержка отсутствует, так как скомпилированный код сохраняется в кэше. В процессе выполнения скомпилированного кода производительность близка к нативной. Например, при выполнении пакета Geekbench на GPU AMD Radeon 6800 XT вариант тестового набора для CUDA, выполняемый при помощи ZLUDA, показал заметно более высокую производительность, чем вариант на базе OpenCL.

Поддержка официального CUDA Driver API и изученной при помощи обратного инжиниринга части недокументированного API CUDA реализована в ZLUDA через замену вызовов функций на аналогичные функции, предоставляемые в HIP runtime, который во многом походит на CUDA. Например, функция cuDeviceGetAttribute() заменяется на hipDeviceGetAttribute(). Похожим образом обеспечивается и совместимость с библиотеками NVIDIA, такими как NVML, cuBLAS и cuSPARSE, - для подобных библиотек в ZLUDA предоставляются транслирующие библиотеки с тем же именем и тем же набором функций, построенные в виде надстроек над похожими библиотеками AMD. GPU-код приложений, скомпилированный в представление PTX (Parallel Thread Execution), транслируется специальным компилятором в промежуточное представление LLVM IR, на основе которого генерируется бинарный код для GPU AMD.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/revie...)
  2. OpenNews: AMD развивает основанный на LLVM универсальный компилятор C++ и CUDA для CPU/GPU
  3. OpenNews: В рамках проекта CUDA grep обеспечено использование GPU для ускорения регулярных выражений
  4. OpenNews: NVIDIA выпустила многоплатформенную среду разработки CUDA-приложений
  5. OpenNews: NVIDIA передала CUDA Compiler в руки сообщества LLVM
  6. OpenNews: В рамках проекта Gdev подготовлена открытая реализация фреймворка CUDA
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60591-zluda
Ключевые слова: zluda, cuda, amd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, КриоМух (ok), 23:12, 12/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:28, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Cuda на amd и так более-менее сносно работает поверх rocm. Просто оставляешь device='cuda' и просто работает. Возможно, не со всеми ббилиотеками, но работа в этом направлении активно ведётся. https://www.goha.ru/amd-otnyne-pozvolyaet-portirovat-nvidia-cuda-v-amd-rocm-dl
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:35, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В ZLUDA речь не про портирование, а про запуск уже скомпилированных бинарных CUDA-приложений.


     

  • 1.5, Амдоним (?), 23:42, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может кто в курсе как сейчас обстоят дела с поддержкой старых видеокарт (RX580) для работы с нейросетями? Когда я пробовал три года назад, то при работе c LSTM в tensorflow AMD GPU проигрывала по скорости CPU. И вообще стоит ли покупать для этих целей AMD или там всецело правит nVidia?
     
     
  • 2.8, AleksK (ok), 23:47, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Покупать сейчас RX580 стоит только от очень большой нужды, ну или как затычку.
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:48, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Со старыми все плохо и даже не очень новыми. На RX5700 мне почему-то не удалось завести (готов заплатить пару тысяч если кто-то поможет).
    В целом у невидии быстрее и беспроблемнее, но невидия с их дровами не очень.
     
     
  • 3.17, Рейка Сметанова (ok), 00:20, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мне на моем обрубке 6500xt завести стейблу и всякие для изменения голоса помогает это всунуть (более новая версия торчава не хочет работать, ну и питон нужен 3.10.х)

    pip install torch==1.13.1+rocm5.2 torchvision==0.14.1+rocm5.2 torchaudio==0.13.1 --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/rocm5.2

    export HSA_OVERRIDE_GFX_VERSION=10.3.0

     
  • 2.13, Аноним (13), 23:55, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для поиграться с нвидиа однозначно проще будет, но с другой стороны, для этих целей можно вообще не покупать, а в облаке арендовать или бесплатный гугл коллаб юзать. У амд вроде как соотншение производительности к цене где-то лучше, но это не точно.
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:43, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ништяк, но тут говорят сложности с использованием rocm у людей. А казалось бы, столько денег в рекламу и брошюры слили. Видимо, на разработку бюджета не осталось. Ей нужны определённые карты и софт определённых версий, проприетарные драйвера и так далее. В оригинале это воткнул примерно любую карту и будет работать (для примера блендер). И для разработки тоже всё элементарно, если конечно тулчейн корректно установлен. А если с этим сложности (мой горячий привет cupy), то на выбор куча готовых бутылок со всем.
     
     
  • 2.16, Аноним (13), 00:01, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за бутылки?
     
     
  • 3.23, Аноним (6), 00:48, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что за бутылки?

    Вот эти https://catalog.ngc.nvidia.com/containers

     

  • 1.7, Аноним (7), 23:46, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видимо и Intel и AMD пока были догоняющие готовы были хоть на подножке ехать CUDA надо. А как немного окрепли и освоились, решили что и сами вполне локомотивы. Ну поживем увидим...
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 23:50, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, щаз.
    Нету ни амд, от интела окрепшего. Амд кое-как со скрипом на новых видюхах пытается в тензорфлоу вкатиться.
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:57, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Intel и AMD больше не интересно, но за то теперь видимо заинтересуется Nvidia ... в уридическом аспекте ;)
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:49, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    fn _zluda_very_bad_linker_hack() {
        let _ = unsafe { cuInit(0) };
    }

    Нда...

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 05:32, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато безопастно!
     

  • 1.12, Аноним (9), 23:53, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А зачем оно надо? Тем более на ржавчина.
    Вроде rocm же и должен был обеспечить запуск куды без компиляции (а с компиляцией так opencl ещё с начала 2010ых работал).
    Кто в теме, объясните.
     
  • 1.15, Аноним (15), 00:01, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У AMD теперь ещё за пазухой есть Xilinx. Но AMD потеряла интерес к этой разработке.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 00:37, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мммм, что? Блоки ИИ в новых мобильных процессорах и в следующих на очереди десктопных.
     

  • 1.18, birdie (ok), 00:23, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    This has no future as NVIDIA may choose to sue the sh1t out of it any time any corporation touches it or offers it as an official solution.

    Either NVIDIA releases CUDA APIs under a public license or bust.

     
  • 1.19, Аноним (19), 00:27, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Спустя два года компания AMD решила, что запуск CUDA-приложений на GPU AMD не представляет интереса для бизнеса
    >при помощи обратного инжиниринга части недокументированного API CUDA

    Невидия всё равно подаст в суд, и на разраба, и на AMD.

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:38, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это совершенно бесперспективно, вспомним дело Oracle vs. Google. К тому же пользоваться этим будет мизерное количество человек, а большинство, переплеваашись, в итоге прибегут к NVIDIA — профит.
     
     
  • 3.25, Аноним (19), 01:42, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лиц. соглашение невидии запрещает реверсинг. А тут явно говорят про реверсинг. Будет как с re3 и reVC.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 04:04, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Лиц. соглашение невидии запрещает реверсинг.

    Значит теперь они должны отобрать у автора ZLUDA лицензию! Если в лицензии конечно не указаны более серьёзные последствия. Реверс-инженеринг в том или ином виде разрешён везде, так, что по закону ему скорее всего пришить нечего.

     
  • 2.22, Аноним (20), 00:39, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nvidia так не сделает, так как боится что AMD обратиться в антимонопольные органы.
     
     
  • 3.26, Аноним (19), 01:43, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ведь это Бернская конвенция (которую приняло США, и не денонсировала), DMCA и патентное бюро США предоставили NVidia монополию.
     

  • 1.24, Kenneth (?), 01:09, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ZLUDA. Почти "Злая Люда".
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 02:23, 13/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это по-польски. Разработчик - Анджей Яник, поляк.
     

  • 1.29, Аноним (29), 04:32, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - Злюда, у нас АМДмена!
     
  • 1.32, Олег (??), 05:47, 13/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие глупые костыли....
    Ну скомпилируйте под амд, в чем вопрос?
     

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