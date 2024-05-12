NVIDIA начнёт использовать открытые модули ядра для GPU, начиная с Turing

Компания NVIDIA объявила, что в грядущем выпуске проприетарных драйверов NVIDIA 560 на системах с GPU на базе Turing (GeForce RTX 2000) и более новых микроархитектур по умолчанию будут задействованы открытые модули ядра Linux. Код модулей был открыт в 2022 году под лицензиями MIT и GPLv2, и обновляется синхронно с каждым новым выпуском проприетарных драйверов. При этом, несмотря на наличие открытых модулей при установке проприетарных драйверов NVIDIA до сих пор продолжали использоваться проприетарные варианты модулей, основанные на общей кодовой базе с открытыми, но отличающиеся и развивающиеся отдельно.

Открытые и проприетарные модули не могли использоваться одновременно и не могли быть вместе установлены в файловую систему. Открытые модули могут использоваться только с GPU, оснащёнными отдельным микроконтроллером GSP (GPU System Processor), применяемым в таких микроархитектурах, как Turing, Ampere и Ada. В проприетарных модулях, помимо новых GPU, продолжает сохраняться и поддержка старых GPU, не оснащённых GSP, например, GPU на базе микроархитектур Maxwell, Pascal и Volta.

Начиная с выпуска NVIDIA 560 ситуация изменится - для обычных GPU начиная с Turing, а при виртуализации GPU, начиная с Ada, по умолчанию начнут устанавливаться открытые варианты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-modeset.ko, nvidia-uvm.ko, nvidia-drm.ko и nvidia-peermem.ko, в ситуациях когда их применение возможно. При желании установить в систему проприетарные модули ядра потребуется указание опции "--kernel-module-type=proprietary" при запуске run-архива с драйверами NVIDIA. В будущем компания NVIDIA планирует прекратить реализацию поддержки новых GPU в проприетарных модулях и сосредоточится только на развитии открытых.



