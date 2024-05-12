NVIDIA начнёт использовать открытые модули ядра для GPU, начиная с Turing

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|1.1, oficsu (ok), 08:04, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Не осилили починить критический баг в проприетарных за несколько месяцев, видимо...
forums.developer.nvidia.com/t/284772
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|2.5, Аноним (5), 08:53, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Линус уже не тот, к сожалению.
Ему там сказали, "что он слишком буянит" и он стал гораздо менее эмоциональным :(
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|3.6, Аноним (6), 09:18, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Линус уже не тот, к сожалению.
> Ему там сказали, "что он слишком буянит" и он стал гораздо менее
> эмоциональным :(
Фиг бы с ней, с эмоциональностью, лишь бы не перестал отфутболивать криворукие патчи и рукозадые идеи, а он вроде не перестал, так что пока жить можно.
Но гениталии его в руках RHEL, т.к. это они его ужинают, а значит и танцуют в известной степени.
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|4.21, Аноним (21), 11:30, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Че-то он раст не отфутболил и в то же время попыток его освоить не делает. Патчи с мутным кодом будет проверять какой-то школьник видимо
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|3.11, 12yoexpert (ok), 10:18, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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это было лет семь назад, а сейчас он уже несколько лет отжигает, как и прежде
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|1.7, Аноним (-), 09:38, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Совсем недавно при обновлении закрытых драйверов на арче при хуке перезагрузки устройств система полностью зависла и даже новое ядро поставить не успела, поэтому не буталась (не у меня одного судя по форумам). Спасибо нвидии за то что научила освоить бтрфс со снапером! Пока на открытых дкмс сижу, вроде два обновления еще не ломались.
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|3.22, pic (?), 11:31, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фанаты не знают от того и мучаются:
"Не делай себе идола, ни какого-либо подобия того,
что на небе, вверху, и что на земле внизу, и что
в водах под землей: не поклоняйся им и не служи им".
Воспользовались бы предупреждением и не было бы проблем.
Но то что сама NVIDIA отказалась очень хорошо, может CUDA тоже отмучают.
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|2.23, Аноним (23), 11:34, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нашел прям проблему... это давно извесно что дрова нвидии желательно обновлять вне иксов.
Арч да? Ну ты знал на что шел. Ыот поэтомуу я сижу на LTS дистрах.
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|2.24, Аноним (23), 11:35, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как и у радеона... вулкан, там кстати до сих пор не полный на открытых дровах.
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|2.26, pic (?), 11:38, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное предложат жевать то, что есть, Nouveau.
Такое ощущение, что NVIDIA очень хочется в интегрированные модули, как AMD делает для консолей, включая портативные. Там может появится очень широкий простор за захвата рыночных позиций, потеснив слабых. Тем более если x86 на настолках навернётся.
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|1.25, darkshvein (ok), 11:38, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ага, и дрова нвидиа станут такими же всасными, как и амд?
[42212.327830] [drm] scheduler comp_1.2.0 is not ready, skipping
[42212.327835] [drm] scheduler comp_1.3.0 is not ready, skipping
скоро на вашей geforce 4090Tiplatinum!!
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