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NVIDIA начнёт использовать открытые модули ядра для GPU, начиная с Turing

12.05.2024 07:55

Компания NVIDIA объявила, что в грядущем выпуске проприетарных драйверов NVIDIA 560 на системах с GPU на базе Turing (GeForce RTX 2000) и более новых микроархитектур по умолчанию будут задействованы открытые модули ядра Linux. Код модулей был открыт в 2022 году под лицензиями MIT и GPLv2, и обновляется синхронно с каждым новым выпуском проприетарных драйверов. При этом, несмотря на наличие открытых модулей при установке проприетарных драйверов NVIDIA до сих пор продолжали использоваться проприетарные варианты модулей, основанные на общей кодовой базе с открытыми, но отличающиеся и развивающиеся отдельно.

Открытые и проприетарные модули не могли использоваться одновременно и не могли быть вместе установлены в файловую систему. Открытые модули могут использоваться только с GPU, оснащёнными отдельным микроконтроллером GSP (GPU System Processor), применяемым в таких микроархитектурах, как Turing, Ampere и Ada. В проприетарных модулях, помимо новых GPU, продолжает сохраняться и поддержка старых GPU, не оснащённых GSP, например, GPU на базе микроархитектур Maxwell, Pascal и Volta.

Начиная с выпуска NVIDIA 560 ситуация изменится - для обычных GPU начиная с Turing, а при виртуализации GPU, начиная с Ada, по умолчанию начнут устанавливаться открытые варианты модулей ядра nvidia.ko, nvidia-modeset.ko, nvidia-uvm.ko, nvidia-drm.ko и nvidia-peermem.ko, в ситуациях когда их применение возможно. При желании установить в систему проприетарные модули ядра потребуется указание опции "--kernel-module-type=proprietary" при запуске run-архива с драйверами NVIDIA. В будущем компания NVIDIA планирует прекратить реализацию поддержки новых GPU в проприетарных модулях и сосредоточится только на развитии открытых.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: NVK и Zink существенно улучшили ситуацию с открытыми драйверами для GPU NVIDIA
  3. OpenNews: В Mesa принят код NVK, открытого Vulkan-драйвера для видеокарт NVIDIA
  4. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила открытый движок симуляции физических процессов PhysX 5
  5. OpenNews: Компания NVIDIA открыла код видеодрайверов для ядра Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61153-nvidia
Ключевые слова: nvidia
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, oficsu (ok), 08:04, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Не осилили починить критический баг в проприетарных за несколько месяцев, видимо...

    forums.developer.nvidia.com/t/284772

     
  • 1.3, Аноним (3), 08:21, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Дождались. Спустя Овер дофига лет.
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:46, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Перст указующий Линуса защитника опенсорса творит чудеса.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:53, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Линус уже не тот, к сожалению.
    Ему там сказали, "что он слишком буянит" и он стал гораздо менее эмоциональным :(
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:18, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Линус уже не тот, к сожалению.
    > Ему там сказали, "что он слишком буянит" и он стал гораздо менее
    > эмоциональным :(

    Фиг бы с ней, с эмоциональностью, лишь бы не перестал отфутболивать криворукие патчи и рукозадые идеи, а он вроде не перестал, так что пока жить можно.

    Но гениталии его в руках RHEL, т.к. это они его ужинают, а значит и танцуют в известной степени.

     
     
  • 4.8, 1 (??), 10:05, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61021
     
  • 4.12, 12yoexpert (ok), 10:19, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты хотел сказать IBM? и откуда инфа?
     
  • 4.21, Аноним (21), 11:30, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Че-то он раст не отфутболил и в то же время попыток его освоить не делает. Патчи с мутным кодом будет проверять какой-то школьник видимо
     
  • 3.11, 12yoexpert (ok), 10:18, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это было лет семь назад, а сейчас он уже несколько лет отжигает, как и прежде
     

  • 1.7, Аноним (-), 09:38, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Совсем недавно при обновлении закрытых драйверов на арче при хуке перезагрузки устройств система полностью зависла и даже новое ядро поставить не успела, поэтому не буталась (не у меня одного судя по форумам). Спасибо нвидии за то что научила освоить бтрфс со снапером! Пока на открытых дкмс сижу, вроде два обновления еще не ломались.
     
     
  • 2.15, 12yoexpert (ok), 10:23, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    лучше бы она научила тебя освоить радеон
     
     
  • 3.22, pic (?), 11:31, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фанаты не знают от того и мучаются:

    "Не делай себе идола, ни какого-либо подобия того,
    что на небе, вверху, и что на земле внизу, и что
    в водах под землей: не поклоняйся им и не служи им".

    Воспользовались бы предупреждением и не было бы проблем.
    Но то что сама NVIDIA отказалась очень хорошо, может CUDA тоже отмучают.

     
  • 2.23, Аноним (23), 11:34, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нашел прям проблему... это давно извесно что дрова нвидии желательно обновлять вне иксов.
    Арч да? Ну ты знал на что шел. Ыот поэтомуу я сижу на LTS дистрах.
     

  • 1.20, Аноним (21), 11:28, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А видюхи на Паскале предлагается выкинуть?
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 11:35, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как и у радеона... вулкан, там кстати до сих пор не полный на открытых дровах.
     
  • 2.26, pic (?), 11:38, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное предложат жевать то, что есть, Nouveau.

    Такое ощущение, что NVIDIA очень хочется в интегрированные модули, как AMD делает для консолей, включая портативные. Там может появится очень широкий простор за захвата рыночных позиций, потеснив слабых. Тем более если x86 на настолках навернётся.

     

  • 1.25, darkshvein (ok), 11:38, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ага, и дрова нвидиа станут такими же всасными, как и амд?

    [42212.327830] [drm] scheduler comp_1.2.0 is not ready, skipping
    [42212.327835] [drm] scheduler comp_1.3.0 is not ready, skipping

    скоро на вашей geforce 4090Tiplatinum!!

     

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