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Компания NVIDIA выпустила открытый движок симуляции физических процессов PhysX 5

08.11.2022 21:20

После почти четырёх лет с момента прошлой ветки компания NVIDIA опубликовала исходные тексты движка симуляции физических процессов PhysX 5, который стал вторым значительным выпуском после перевода проекта в разряд открытых. Код проекта распространяется под лицензией BSD и поддерживает платформы Linux, macOS, iOS, Windows и Android. Кроме непосредственно движка под лицензией BSD также открыт код и связанного с ним инструментария PhysX SDK.

PhysX является одним из самых популярных физических движков, который задействован для обработки физических взаимодействий в более чем 500 играх и входит в состав многих популярных игровых движков, включая Unreal Engine, Unity3D, AnvilNext, Stingray, Dunia 2 и REDengine. Движок масштабируется для различного оборудования, от смартфонов до мощных рабочих станций с многоядерными CPU и GPU, и позволяет в полной мере использовать возможности GPU для ускорения обработки эффектов. Среди областей применения PhysX можно упомянуть реализацию таких эффектов, как разрушения, взрывы, реалистичные движения персонажей и машин, клубящийся дым, гнущиеся от ветра деревья, льющуюся и обтекающую препятствия воду, развевающуюся и рвущуюся одежду, столкновения и взаимодействия с твёрдыми и мягкими телами.

Компания NVIDIA рассчитывает, что после перевода проекта в разряд открытых, он сможет выйти за рамки инструментов для разработки игр и станет востребован в таких областях, как синтез данных для исследований в области искусственного интеллекта и для тренировки нейронных сетей, cоздание реалистичных окружений для тренировки роботов, cимуляция реальных условий в процессе обкатки автономных транспортных средств и автопилотов. Ожидается также, что адаптация движка для высокопроизводительных кластерных систем позволит добиться нового уровня детализации и точности симуляции физических процессов.

Особенности выпуска PhysX 5:

  • В состав включены библиотеки NVIDIA Flow (моделирование огня, горящих жидкостей и дыма) и NVIDIA Blast (моделирование разрушений конструкций).
  • Реализована поддержка возможностей NVIDIA Flex для создания визуальных эффектов в режиме реального времени на основе симуляции поведения частиц. Среди поддерживаемых возможностей - динамика мягкого тела на основе модели конечных элементов, применение позиционной динамики для жидких, тканевых и надувных объектов, расширенные механизмы определения столкновений.
  • Значительно повышена производительность параллельных вычислений с использованием CPU и GPU.
  • Добавлена возможность определения собственных геометрий, например, для поддержки цилиндрических форм и неявных блочных систем.
  • Добавлена новая система запросов для определения пересечений на сцене.
  • Реализована система определения столкновений на основе функции SDF (Signed Distance Field).
  • Добавлен новый API для использования алгоритма определения столкновений GJK (Gilbert-Johnson-Keerthi).
  • Добавлен механизм определения перекрытия мешей.
  • Добавлен Vehicle SDK для симуляции в системах автономного вождения.
  • Реализована система частиц PBD (Position Based Dynamics) для симуляции жидкостей и гранулированных материалов.
  • Добавлена новая архитектура хранения частиц, упрощающая добавление и удаление частиц на лету и не требующая определения максимального числа частиц.
  • В системе симуляции поведения частиц реализована возможность привязки к каждой частице разного материала.
  • Добавлена поддержка динамики мягких тел на основе метода FEM (Finite Element Method) и возможность создания мягкого тела из треугольного меша.






  1. Главная ссылка к новости (https://developer.nvidia.com/b...)
  2. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила открытый движок симуляции физических процессов PhysX 4.0
  3. OpenNews: Компания NVIDIA открыла код движка симуляции физических процессов PhysX
  4. OpenNews: Google выпустил движок для симуляции физических процессов LiquidFun 1.1
  5. OpenNews: Компания Google открыла код системы физически корректного рендеринга Filament
  6. OpenNews: DeepMind открыл код симулятора физических процессов MuJoCo
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58074-physx
Ключевые слова: physx, nvidia, game
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:02, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лицензия BSD, а *BSD не поддерживается - непорядок.
     
     
  • 2.8, Шарп (ok), 22:43, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    >а *BSD не поддерживается - непорядок.

    Зачем поддерживать мёртвую платформу?

     

  • 1.2, InuYasha (??), 22:07, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Открыли назло опенсорсу? Счас разработчики открытых физдвижков инфаркт получат...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:15, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как открыли так и стал единственным используемым физическим движком. Даже успешные коммерческие конкуренты стали не востребованы, так что политика грамотная. Печально, что physx с вычислениями на видеокарте так и не получил распространения, как максимум применения технологии я видел колыхания ветоши, разлетающиеся осколки стекла и летающий вокруг мусор.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 22:18, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Печально, что physx с вычислениями на видеокарте так и не получил распространения

    Вот-вот...

     
  • 2.5, Аноним (6), 22:16, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    движок средней паршивистости, для игр ещё сойдёт, демки вообще ни о чём.
     
  • 2.7, Анон133 (?), 22:31, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    БСД есть опенсорс. Если нужны ГПЛ, проходите мимо.
     

  • 1.3, Аноним (4), 22:12, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    По-моему нет ни одного порта ни одной игры с PhysX графонием на линуксе, хотя он примерно всегда поддерживался. Т.е. их и так не много в природе, и на линуксе ни одной нет, да? В целом это хорошая новость, потому что physx на процессоре используется примерно везде, он успешно вытеснил довольно стрёмный консольный havok.
     
     
  • 2.13, Александр (??), 23:29, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kerbal Space Program вроде его использует. Она на линуксе есть.
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:46, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    разбудите, когда дрова с кудой откроют
     
     
  • 2.10, НяшМяш (ok), 23:02, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот что-что, а куду они никогда не откроют.
     
  • 2.14, Skullnet (ok), 23:59, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разбудите когда откроют юзерспейс.
     

  • 1.11, kkk (??), 23:03, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Во всякие FreeCAD завезли бы в системы сборки реалистичной (определение пересечений объектов).  
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:26, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В инженерных расчётах требуется точность на порядки выше, аппроксимации для видеоигр плохо подойдут здесь.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 00:43, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это, интересно, в каких?
    Практически всё, что связано с механикой, теплообменом и массообменом, 5% - высоченная точность, а 1% - это счастье внеземное (попробуй при работе машины или аппарата этот 1% уловить имеющимися даже немецкими измерительными приборами).
     

  • 1.16, Онаним. (?), 01:11, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот смотрю я на оба видео, и понимаю, что перемещения вообще на реальные ну никак не похожи. Даже если стохастики докинуть - всё равно будет не близко. И зачем всё это надо при таком раскладе?
     
     
  • 2.17, Онаним. (?), 01:13, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В целом похоже что система тел переупрощена, а сколь-либо серьёзную оно всё равно не потянет.
     
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