Компания NVIDIA выпустила открытый движок симуляции физических процессов PhysX 5

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|2.8, Шарп (ok), 22:43, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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>а *BSD не поддерживается - непорядок.
Зачем поддерживать мёртвую платформу?
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|1.2, InuYasha (??), 22:07, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Открыли назло опенсорсу? Счас разработчики открытых физдвижков инфаркт получат...
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|2.4, Аноним (4), 22:15, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как открыли так и стал единственным используемым физическим движком. Даже успешные коммерческие конкуренты стали не востребованы, так что политика грамотная. Печально, что physx с вычислениями на видеокарте так и не получил распространения, как максимум применения технологии я видел колыхания ветоши, разлетающиеся осколки стекла и летающий вокруг мусор.
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|3.6, Аноним (6), 22:18, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Печально, что physx с вычислениями на видеокарте так и не получил распространения
Вот-вот...
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|2.5, Аноним (6), 22:16, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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движок средней паршивистости, для игр ещё сойдёт, демки вообще ни о чём.
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|1.3, Аноним (4), 22:12, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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По-моему нет ни одного порта ни одной игры с PhysX графонием на линуксе, хотя он примерно всегда поддерживался. Т.е. их и так не много в природе, и на линуксе ни одной нет, да? В целом это хорошая новость, потому что physx на процессоре используется примерно везде, он успешно вытеснил довольно стрёмный консольный havok.
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|1.11, kkk (??), 23:03, 08/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Во всякие FreeCAD завезли бы в системы сборки реалистичной (определение пересечений объектов).
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|2.12, Аноним (12), 23:26, 08/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В инженерных расчётах требуется точность на порядки выше, аппроксимации для видеоигр плохо подойдут здесь.
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|3.15, Аноним (15), 00:43, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это, интересно, в каких?
Практически всё, что связано с механикой, теплообменом и массообменом, 5% - высоченная точность, а 1% - это счастье внеземное (попробуй при работе машины или аппарата этот 1% уловить имеющимися даже немецкими измерительными приборами).
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|1.16, Онаним. (?), 01:11, 09/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот смотрю я на оба видео, и понимаю, что перемещения вообще на реальные ну никак не похожи. Даже если стохастики докинуть - всё равно будет не близко. И зачем всё это надо при таком раскладе?
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|2.17, Онаним. (?), 01:13, 09/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В целом похоже что система тел переупрощена, а сколь-либо серьёзную оно всё равно не потянет.
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