Компания NVIDIA выпустила открытый движок симуляции физических процессов PhysX 5

После почти четырёх лет с момента прошлой ветки компания NVIDIA опубликовала исходные тексты движка симуляции физических процессов PhysX 5, который стал вторым значительным выпуском после перевода проекта в разряд открытых. Код проекта распространяется под лицензией BSD и поддерживает платформы Linux, macOS, iOS, Windows и Android. Кроме непосредственно движка под лицензией BSD также открыт код и связанного с ним инструментария PhysX SDK. PhysX является одним из самых популярных физических движков, который задействован для обработки физических взаимодействий в более чем 500 играх и входит в состав многих популярных игровых движков, включая Unreal Engine, Unity3D, AnvilNext, Stingray, Dunia 2 и REDengine. Движок масштабируется для различного оборудования, от смартфонов до мощных рабочих станций с многоядерными CPU и GPU, и позволяет в полной мере использовать возможности GPU для ускорения обработки эффектов. Среди областей применения PhysX можно упомянуть реализацию таких эффектов, как разрушения, взрывы, реалистичные движения персонажей и машин, клубящийся дым, гнущиеся от ветра деревья, льющуюся и обтекающую препятствия воду, развевающуюся и рвущуюся одежду, столкновения и взаимодействия с твёрдыми и мягкими телами. Компания NVIDIA рассчитывает, что после перевода проекта в разряд открытых, он сможет выйти за рамки инструментов для разработки игр и станет востребован в таких областях, как синтез данных для исследований в области искусственного интеллекта и для тренировки нейронных сетей, cоздание реалистичных окружений для тренировки роботов, cимуляция реальных условий в процессе обкатки автономных транспортных средств и автопилотов. Ожидается также, что адаптация движка для высокопроизводительных кластерных систем позволит добиться нового уровня детализации и точности симуляции физических процессов. Особенности выпуска PhysX 5: В состав включены библиотеки NVIDIA Flow (моделирование огня, горящих жидкостей и дыма) и NVIDIA Blast (моделирование разрушений конструкций).

Реализована поддержка возможностей NVIDIA Flex для создания визуальных эффектов в режиме реального времени на основе симуляции поведения частиц. Среди поддерживаемых возможностей - динамика мягкого тела на основе модели конечных элементов, применение позиционной динамики для жидких, тканевых и надувных объектов, расширенные механизмы определения столкновений.

Значительно повышена производительность параллельных вычислений с использованием CPU и GPU.

Добавлена возможность определения собственных геометрий, например, для поддержки цилиндрических форм и неявных блочных систем.

Добавлена новая система запросов для определения пересечений на сцене.

Реализована система определения столкновений на основе функции SDF (Signed Distance Field).

Добавлен новый API для использования алгоритма определения столкновений GJK (Gilbert-Johnson-Keerthi).

Добавлен механизм определения перекрытия мешей.

Добавлен Vehicle SDK для симуляции в системах автономного вождения.

Реализована система частиц PBD (Position Based Dynamics) для симуляции жидкостей и гранулированных материалов.

Добавлена новая архитектура хранения частиц, упрощающая добавление и удаление частиц на лету и не требующая определения максимального числа частиц.

В системе симуляции поведения частиц реализована возможность привязки к каждой частице разного материала.

Добавлена поддержка динамики мягких тел на основе метода FEM (Finite Element Method) и возможность создания мягкого тела из треугольного меша.











